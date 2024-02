Nvidia, por encima de los dos billones de valoración…

Las acciones de Nvidia subieron ayer de manera espectacular tras su presentación de resultados, y llevaron a la compañía a superar los dos billones en capitalización bursátil (dos trillones en notación anglosajona), y a su fundador, Jensen Huang, a ser diez mil millones más rico.

Lo comenté hace algo más de una semana: la compañía no tenía techo, porque es claramente la que tiene las mejores palas y tamices en plena fiebre del oro de la inteligencia artificial. Una empresa que experimentó algunas alegrías con cuestiones como la fiebre por el minado de bitcoins o el crecimiento del gaming durante la pandemia, pero que siempre estuvo, en realidad, esperando por su momento, por ese en el que la potencia de computación se convertiría en algo por lo que todas las compañías tenían que competir.

La inteligencia artificial está, ahora mismo, en su momento «internet a finales de los ’90»: sabemos que vivirá crisis de confianza, que algunos pretenderán que es una burbuja o que habrá muchos que se arruinen pretendiendo hacer cosas con ella, pero también estamos hartos de saber que dentro de no mucho tiempo, los algoritmos estarán por todas partes, las compañías que no los sepan desarrollar o utilizar no serán competitivas, y que nuestro trabajo precisará del uso de múltiples algoritmos en su día a día.

Y en ese proceso, Nvidia ha sabido estar ahí, y postularse como la mejor compañía, la que vende los mejores chips, los que todo el mundo necesita. Ahora, mientras iniciativas como las de Sam Altman o Masayoshi Son no fructifiquen, con grandes posibilidades de que no lleguen a hacerlo, o mientras no surjan competidores dignos de mención, Nvidia puede disfrutar de un mercado descomunal, que abarca prácticamente todas las industrias – porque los mejores competidores serán los que aprendan a desarrollar y entrenar sus propios algoritmos, no los que simplemente utilicen los de terceros – y que tiene unas expectativas de crecimiento impresionantes.

Tanto, que ha llevado a la compañía a convertirse en la tercera más valiosa de los Estados Unidos, a valer más que el producto interior bruto de muchos países, en una parte tan significativa de las exportaciones norteamericanas que incluso tiene que entrar su gobierno a decidir a quién pueden o no pueden vender, y en un elemento capaz de revolucionar el mercado bursátil e influir positivamente en sus índices. Si ayer subió significativamente el valor de tus inversiones, ya sabes: es muy posible que se lo debas a Jensen Huang.