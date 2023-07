Threads, o por qué es malo insistir en los errores…

Todo parece indicar que Meta se dispone a intentar aprovechar los muchos errores recientes de Twitter y el desconcierto que está cundiendo entre muchos de sus usuarios para tratar de lanzar pasado mañana día 6 un clon de la red de microblogging, que se llamaría Threads, partiría de la base de usuarios de Instagram – algo que ya le salió bien en otras ocasiones sobre todo porque la imagen de Instagram está algo menos deteriorada que la de Facebook, – tendría un aspecto prácticamente igual al de Twitter, y trataría de conseguir la importantísima masa crítica inicial generando una apertura de cuentas masiva desde Instagram que hiciese que los usuarios no tuviesen miedo de no encontrar a sus amigos allí, explotando así el efecto red.

Todo muy bien hasta aquÍ: obviamente, Elon Musk parece estar jugando al derribo absoluto con Twitter tanto por dentro como por fuera, es decir, tanto con directivos y empleados como con usuarios, y esa arriesgada circunstancia deja espacio a sus competidores para que traten de optar al espacio que Twitter tiene en el entorno de las redes sociales. Para Musk, la única forma de cambiar realmente Twitter es matar de todas las maneras posibles tanto su cultura corporativa como su cultura de uso, algo que conlleva eliminar muchas cosas y, durante un tiempo, reducirla muchísimo en su tamaño para conseguir el objetivo de quedarse con una serie de usuarios fieles, una base desde la que reconstruir Twitter con muchos más grados de libertad. Por supuesto, es una estrategia compleja y con muchas posibilidades de fallar, pero en la mentalidad de Musk, parece ser la única que existe, criticable o no. De modo que por el momento, sean los cambios definitivos, temporales o debidos a un descontrol total en la ingeniería de la plataforma, seguir usando Twitter va a ser en gran medida un deporte de riesgo.

Debido a esa estrategia, competidores como Mastodon, Bluesky, Spill y otros están recibiendo, según ellos, cantidades record de usuarios o de peticiones de apertura de perfiles (algunos están aún en fase de beta cerrada por invitación), en algunos casos con buenas expectativas de llegar a alcanzar esa barrera de masa crítica que haga que un usuario, al abrir su perfil, encuentra al menos a unos cuantos de sus amigos.

Sin embargo, lo que me resulta difícil de entender es que uno de los candidatos para recoge sea una red creada por Meta, probablemente la compañía más irresponsable y con peor fama de la historia en todo lo referente al tratamiento de los datos personales de sus usuarios. Seguramente me equivocaré y quienes abran su perfil en Threads no lleguen siquiera a hacerse este tipo de planteamientos, pero ¿qué interés tiene seguir dando a Mark Zuckerberg más datos sobre nosotros, del tipo además de los que se le dan cuando se utiliza una red de microblogging, para que pueda con ellos enriquecer más aún nuestros perfiles, seguir vendiéndolos sin restricción alguna al mejor postor y seguir persiguiéndonos por todo lo largo y ancho de la web y fuera de ella? Si cometiste el error de dar tus datos a Zuckerberg en alguna de sus aplicaciones, ¿por qué insistir en el error? ¿Es que crees que se va a volver bueno y va a cambiar su predatoria filosofía?

En un momento en la historia en el que muchas personas están tan paranoicas como para creer que sus dispositivos les espían y les escuchan cuando ellos no lo saben, ¿qué motivación puede tener decir sí a la oferta de Meta y abrir un nuevo perfil para ser, gracias a ello, espiado de manera más completa? ¿Cuántas veces tiene que decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a Meta las cosas que no puede hacer para que realmente deje de hacerlas?

¿Logrará Zuckerberg que el efecto red juegue a su favor y que muchos usuarios pasen a hacer en Threads lo que antes hacían en Twitter? Si reinase mínimamente el sentido común, diría que no. Pero pedir sentido común en este mundo a estas alturas es claramente mucho pedir.

This post is also available in English on my Medium page, «Twitter may be a mess right now, but why would anybody in their right mind move to Threads?»