La caída de ChatGPT

Sobre estas líneas, el mensaje de no disponibilidad que acabo de recibir de ChatGPT: un poema acróstico (con versos que comienzan por cada una de sus iniciales) que informa de que el chatbot conversacional no está actualmente disponible debido a una demanda muy elevada. En realidad, la cuestión la vi venir ya ayer por la tarde, durante una clase en la que utilicé ChatGPT extensivamente para ilustrar las posibilidades del machine learning, y en la que muchos de mis alumnos también se dieron de alta en el servicio para probarlo ellos: en algunos casos, recibimos varios mensajes de error y de falta de disponibilidad.

ChatGPT es, lisa y llanamente, el mejor chatbot basado en machine learning puesto a disposición del público en toda la historia, y su caída momentánea significa que, en este momento, medio mundo está actualmente intentando utilizarlo para intentar entender sus posibilidades y las consecuencias que puede tener para aquello a lo que se dedican. Desde profesores como yo, hasta personas con dislexia que lo utilizan para estar más seguros sobre los textos que escriben, pasando por todo tipo de desarrolladores y creadores de contenido, incluyendo el que en un ratito utilizó ChatGPT para escribir todo un libro de filosofía de cien páginas, ilustró su portada mediante Stable Diffusion, y lo puso a la venta en Amazon autoeditado en formato Kindle.

Una reacción de este tipo tiene, como podemos imaginar, muchas consecuencias, que no escapan a nadie que entienda el funcionamiento del machine learning: mientras aquellos carentes de visión tecnológica se quedan simplemente con que ChatGPT escribe textos al nivel de un estudiante de instituto de enseñanza media un tanto pretencioso, muy limitados, sin demasiado criterio con sus fuentes y sin mucho respeto por la realidad, los capaces de entender la dinámica del progreso tecnológico saben perfectamente que ese estudiante de enseñanza media está destinado a doctorarse Cum Laude en cuestión de no demasiado tiempo, y que su capacidad para hacerlo proviene, entre otras cosas, del número de personas que lo utilicen y lo alimenten incesantemente con más y más conversaciones. La caída ocasional de ChatGPT (unos minutos después he podido entrar y logarme perfectamente), en realidad, no esconde una incapacidad de la compañía que lo ha creado, OpenAI, sino una prueba de su genialidad.

Google, que cuenta con herramientas conversacionales similares como esa LaMDA que llevó a uno de sus ingenieros a pensar que había adquirido autoconsciencia hace pocos meses, decidió en contra de hacer un lanzamiento público precisamente por no tener claras cuáles podrían ser sus consecuencias, entre otras cosas, para su propio negocio de búsqueda. Como tantas veces ocurre en tecnología, ser prudente y esperar puede suponer la diferencia entre ser reconocido como el pionero de un concepto, o un segundón que se apunta al éxito del lanzamiento de un competidor.

Entre los muchos y muy interesantes debates generados, está el cómo diferenciar si un texto ha sido escrito por ChatGPT o por una persona. Potencialmente, ChatGPT es un muy buen impostor capaz de hacerse pasar por una persona, y lo será mucho mejor con el tiempo. La preocupación surge, entre otros, por profesores como yo, que solicitan en muchos casos a sus estudiantes ensayos sobre diversos temas como pruebas evaluables de las que depende su calificación. En mi caso, lo tengo claro: prefiero con mucho adelantarme al problema, instruir a mis alumnos en el uso de ChatGPT y algoritmos similares, y poder plantearme con tiempo cómo afrontar cambios en mis métodos de evaluación, a encontrarme más adelante con que su uso se ha convertido en generalizado y mis calificaciones han perdido su sentido.

Como tal, la respuesta es unívoca, y quien no lo entienda así, terminará lamentándolo: ChatGPT es una herramienta más, un disruptor, y como tal, su uso es completamente inevitable. Tenemos, por tanto, que aprender a gestionar nuestra actividad en un mundo en el que generar textos de cierta calidad aparente y de variada longitud sobre cualquier tema está al alcance de cualquiera. Que eso se haga como fuente de inspiración y se revise cuidadosamente después, o que simplemente se use Ctrl-C y Ctrl-V para intentar hacerlo pasar por un texto escrito por uno mismo es ya cuestión de ética y de objetivos. Los textos que genera son refritos de muchos otros textos incluidos en su base de datos, perfectamente capaces de ser pasados como originales, y de evadir las siniestras herramientas como Turnitin, iThenticate y similares que algunos profesores utilizaban actualmente (yo jamás lo he hecho).

Los intentos, por tanto, de desarrollar marcas de agua para poder reconocer los textos generados algorítmicamente de los creados por una persona me parecen limitados y destinados al fracaso, como vana me parece la decisión del gobierno chino de prohibir su uso sin tales marcas de agua para evitar que sean utilizadas de manera supuestamente indebida. En la práctica, siempre será posible utilizar el llamado «agujero analógico», simplemente tomando los textos generados y volviéndolos a teclear. Luchar contra el uso de una tecnología que ha probado su valor siempre ha sido una pérdida de tiempo.

Lo más difícil, en las próximas semanas, va a ser no escribir sobre ChatGPT y algoritmos similares. Sobre las consecuencias de tomar decisiones sobre la información a la que accede para generar sus textos, sobre el impacto que tendrá sobre las profesiones creativas, sobre los estudiantes que creen que pueden graduarse presentando trabajos hechos de esta manera, o sobre el primer caso de «inserte aquí la profesión que estime oportuna» que utiliza ChatGPT para llevar a cabo satisfactoriamente su trabajo.

Sin ser especialmente representativo de lo que es capaz de hacer el machine learning aplicado a la automatización avanzada de todo tipo de procesos (hay aplicaciones infinitamente más interesantes y que han generado mucho más valor), ChatGPT sí ha conseguido un asistente razonablemente bueno para la automatización avanzada de la generación de textos… y al hacerlo, ha conseguido que muchos se den cuenta de sus posibilidades, precipitando sin ninguna duda el proceso de adopción del machine learning como tecnología. Nos queda mucho, pero mucho por ver.