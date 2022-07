La electrificación como propuesta de valor

El fabricante de vehículos eléctricos Canoo anuncia un acuerdo con el gigante de la distribución Walmart para la adquisición de 4,500 vehículos destinados a su flota de reparto, con la posibilidad de extenderlo a 10,000. ive

Entre los términos del acuerdo no exclusivo, está el que Canoo no negocie acuerdos similares con la bestia negra de Walmart, Amazon, algo que muy probablemente no ocurriría debido a que Amazon tiene, desde hace ya algunos años, un acuerdo similar con otra compañía de fabricación de vehículos eléctricos, Rivian, con cuyos vehículos lleva ya tiempo distribuyendo en algunas ciudades, y en la que tiene además una fuerte posición inversora.

La apuesta de los gigantes de la distribución por la electrificación de sus flotas de reparto tiene mucho sentido en un entorno en el que las presiones para la descarbonización son cada vez mayores: por un lado, la fuerte subida de los combustibles fósiles hace que la idea de depender de las recargas eléctricas en lugar de dedicarse a quemar hidrocarburos tenga cada vez más sentido en términos de coste, algo que podemos atestiguar fehacientemente los propietarios de vehículos eléctricos y que se une a los ahorros derivados de un mantenimiento muchísimo menos exigente. Por otro, la eliminación de emisiones en las flotas de reparto permite a las compañías no solo contribuir a sus objetivos de sostenibilidad y descarbonización, sino también adelantarse a las cada vez más frecuentes restricciones planteadas por un número creciente de ciudades.

Que grandes compañías como Amazon o Walmart se apunten al carro del vehículo eléctrico solo reafirma, en realidad, el buen momento de mercado de este tipo de automóviles, con un número cada vez mayor de fabricantes que no solo compiten por incrementar su producción, sino también por embarcarse en fuertes inversiones para asegurarse un suministro suficiente de baterías.

La apertura de la red de supercargadores de Tesla en cada vez más países y la apuesta por el incremento de este tipo de redes por otras compañías completa un panorama en el que, cada vez más, se entiende de forma más clara la dirección de la estrategia de toda una industria. Cada vez más, el vehículo de combustión interna se irá viendo relegado a líneas de producto sin evolución, para mercados y consumidores cada vez menos exigentes, y a expensas de restricciones cada vez mayores a su compra y a su circulación. Quien no quiera verlo… mejor que no mire.

This article is also available in English on my Medium page, «EVs are the new value proposition»