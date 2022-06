Los retos de Meta

Marimar Jiménez, de El País – Cinco Días, me pidió que le enviase algunas impresiones sobre la salida de Sheryl Sandberg de Meta y la incorporación al puesto de Javier Oliván, otro veterano de la compañía, y hoy cita algunos de mis comentarios en su noticia titulada «Javier Oliván gana poder en medio de una difícil reconversión de Meta» (pdf).

Con Javier he coincidido en algunos eventos y hemos hablado brevemente, y tengo claro que su principal reto es cómo dar un giro radical a una compañía que siempre ha vivido de exprimir toda la información posible de sus usuarios y venderla sin prácticamente limitaciones a los anunciantes, pero en la que su fundador y CEO, auxiliado por su hasta ahora COO, Sheryl Sandberg, ha permitido todo tipo de abusos, que han llevado a problemas que van desde la manipulación electoral hasta el genocidio.

Reconvertir Meta para adaptarla a un modelo de negocio diferente parece una tarea imposible. Pero por otro lado, su nuevo foco en el metaverso lo hace todavía más necesario, porque la idea de un entorno inmersivo en el que el modelo de negocio de la compañía sea el mismo es una auténtica pesadilla distópica. Por un lado, me cuesta horriblemente pensar en un metaverso reducido a una plataforma gestionada por una única compañía que me parece más un videojuego venido a más, o un Second Life reeditado, que algo realmente digno de atención. Pero por otro, si además se acompaña de un modelo de captura constante de mi información para sazonarme el entorno con carteles y anuncios publicitarios, hace que directamente pierda todo interés.

Sin duda, durante algún tiempo veremos compañías adquiriendo visores y estableciendo presencia en el metaverso de Meta como si fuera algo completamente imprescindible y que te hace quedar como un antiguo si no lo haces, pero francamente, con la visibilidad que tengo hasta el momento, tengo serias dudas sobre que esa sea la apuesta adecuada. Mientras no tengamos clara la naturaleza de la plataforma, la apertura de sus protocolos y las implicaciones de construir en terreno ajeno, creo que estaremos de nuevo, como en a principios de siglo, haciendo un Second Life.

A continuación, el texto completo que envié a Marimar: