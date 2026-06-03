Enrique Dans

La próxima burbuja podría llegar con escoba y fregona

IMAGE: A cleaner working in a modern New York apartment while wearing a body-mounted camera that records her actions. Around her, glowing digital overlays transform everyday household tasks into streams of data feeding artificial intelligence and robotics systems. The image highlights the hidden exchange behind a “free” cleaning service: domestic activities are being captured and converted into valuable training data for the next generation of robots

Mi columna de esta semana en Invertia se titula «Te limpian la casa gratis. Y eso debería preocuparte…» (pdf), y trata sobre una de esas historias que, a primera vista, parecen una simple curiosidad empresarial, pero que en realidad dicen mucho sobre la evolución de toda una industria.

La protagonista es Shift, una startup que ha comenzado a ofrecer limpiezas gratuitas de apartamentos en Nueva York. En una ciudad en la que una sesión de limpieza puede costar fácilmente varios cientos de dólares, la propuesta parece desafiar cualquier lógica económica. Sin embargo, la empresa no está realmente en el negocio de la limpieza: está en el negocio de la recopilación de datos.

Los trabajadores realizan sus tareas equipados con cámaras que registran sus movimientos y la forma en la que interactúan con el entorno doméstico. Posteriormente, esas grabaciones son procesadas y utilizadas para entrenar sistemas de inteligencia artificial y, especialmente, robots capaces de desenvolverse en entornos reales. Lo que la compañía obtiene no es una vivienda limpia, sino algo mucho más valioso: datos de entrenamiento para máquinas que deberán aprender a desenvolverse en un mundo físico complejo e impredecible.

La historia resulta especialmente interesante porque pone de manifiesto hasta qué punto los datos se han convertido en uno de los recursos estratégicos más importantes de la economía de la inteligencia artificial. Mientras los modelos generativos pudieron alimentarse durante años de enormes cantidades de texto extraídas de internet, los sistemas robóticos necesitan observar cómo los seres humanos realizan tareas cotidianas: limpiar una cocina, recoger objetos dispersos, vaciar un lavavajillas o desenvolverse en espacios desordenados. Actividades aparentemente triviales para una persona, pero extraordinariamente difíciles para una máquina.

Además, el caso recuerda inevitablemente a los modelos de negocio que caracterizaron la era de la burbuja puntocom. Durante aquellos años vimos compañías que regalaban acceso a internet, almacenamiento, transporte o servicios financieros con la esperanza de construir posiciones dominantes que pudiesen monetizar más adelante. Hoy empezamos a ver algo parecido, pero con una diferencia fundamental: el activo que se intenta acumular ya no son usuarios o cuota de mercado, sino datos para entrenar sistemas de inteligencia artificial.

La pregunta, como ocurrió entonces, es cuánto de ese valor futuro es real y cuánto responde a expectativas todavía especulativas. Nadie sabe con certeza qué empresas dominarán la futura economía robótica ni qué modelos de negocio terminarán imponiéndose. Lo que sí parece claro es que existe una carrera frenética por acumular activos considerados estratégicos, y que los datos del mundo físico se han convertido en uno de los más codiciados.

Un fenómeno que, más allá de la anécdota de una limpieza gratuita en Manhattan, ofrece una ventana muy interesante para entender cómo está evolucionando la economía de la inteligencia artificial y hasta qué punto algunas de las dinámicas que definieron el auge de internet podrían estar repitiéndose hoy bajo nuevas formas.

Una factura de quinientos millones de dólares en tokens

5 comentarios

  • #001
    Luis Hernandez - 3 junio 2026 - 10:16

    Entiendo que la preocupación razonable no es que te estén «espiando» necesariamente, porque puede haber anonimización y contrato.
    ¿La preocupación entonces es que se normalice que espacios íntimos se conviertan en materia prima para entrenar sistemas privados? (Más aún tratándose de usuarios que quizá no entienden bien qué están cediendo).
    Lo que está muy claro es que no te están regalando una limpieza, más bien te están pagando con una limpieza para entrar en tu casa y aprender de ella.

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  • #002
    Lua - 3 junio 2026 - 11:08

    Nada que ya no estén haciendo Roombas y similares… solo que a escala superlativa…

    Lo jodido, es que como suele ocurrir, la gente se lanzara como loca…

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    • Alqvimista - 3 junio 2026 - 11:19

      Sí, pero la Roomba no te paga nada, al contrario, la compras y pagas tú. Te espía gratis.

      Como dice Luis, te pagan por tus datos. La cuestión sería si esos datos se valoran en cientos o en miles de dólares.

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      • Alqvimista - 3 junio 2026 - 11:36

        si, como dice el sr. Dans, una hora de vídeo anotado para entrenamiento robótico puede cotizarse entre los 100 y 500 dólares, podemos asumir un coste medio de 200$/h, parece que una simple limpieza gratis se queda por debajo del pago justo aunque no de forma exagerada.
        Quizás un precio más justo sea limpieza gratis y otro tanto en cash.

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        • Lua - 3 junio 2026 - 12:07

          Sigo prefiriendo mi zafarrancho de limpieza de los viernes y no vender mi alma al diablo… XDD

          (y no tengo roomba… barro y friego, ejercicio sano) XDD

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