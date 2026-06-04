De nuevo con la idea de los impuestos a los robots

María José Pérez-Barco, del ABC, me escribió para enviarme unas preguntas para un artículo que estaba preparando sobre la muchas veces comentada posibilidad de aplicar impuestos a los robots o a la inteligencia artificial, y el pasado lunes publicó su artículo titulado «¿Llegará la IA a pagar impuestos?» (pdf).

Mi opinión sigue siendo la misma que cuando se empezaron a comentar estos temas allá por 2017 a raíz de unas declaraciones de Bill Gates, más calificables como «ocurrencias» que como ideas realmente pensadas y maduras. Y es que la cuestión, aunque parezca muy sencilla y casi intuitiva por eso de que «un robot se parece a una persona» (que no siempre), la realidad es que no es en absoluto tan sencillo, y que el planteamiento es prácticamente populista.

En primer lugar, porque es absurdo gravar las cosas dos veces: si un empresario aplica tecnología, sea en forma de robots o de otro tipo, lógicamente, pasará a ganar más dinero (si no, no lo haría) y, por tanto, pasará a pagar más impuestos. Aplicar además un gravamen adicional «por ser un robot» o «por usar tecnología» es desincentivar la innovación, y carece completamente de sentido.

En segundo, ¿qué es un robot? ¿Un programa de software es un robot? ¿Un procesador de textos es un robot? ¿Un GPS? ¿Una calculadora? ¿Un brazo mecánico es un robot, o solo es un trozo de uno, porque falta el resto del cuerpo? Como vemos, a todo el razonamiento le falta un hervor: parece sencillo, pero se queda en idea no madurada. Y si pretendemos escudarnos en el fenómeno de la sustitución, el problema se complica todavía más: ¿dónde empezamos a contar? ¿En qué generación tecnológica? Sustituimos a una persona si trabaja con determinadas herramientas, pero seguramente a tres si trabajan solo con su cerebro… ¿nos inventamos una unidad, el «cro-magnon», y planteamos «cuántos cro-magnones harían falta para llevar a cabo una tarea determinada? En el mejor de los casos, pintoresco. Y sobre todo, arbitrario.

Estoy completamente a favor de plantear cualquier idea que pretenda distribuir la riqueza, incluyendo posibilidades que van desde gravar la acumulación de riqueza hasta el universal basic capital mencionado recientemente por Gavin Newson, pero pretender aplicar impuestos a los robots no es una forma adecuada ni lógica de hacerlo, y quien lo afirme es simplemente que no se lo ha planteado con todas sus consecuencias.

A continuación, el listado completo de preguntas y respuestas que intercambié con María José: