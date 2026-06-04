De nuevo con la idea de los impuestos a los robots

María José Pérez-Barco, del ABC, me escribió para enviarme unas preguntas para un artículo que estaba preparando sobre la muchas veces comentada posibilidad de aplicar impuestos a los robots o a la inteligencia artificial, y el pasado lunes publicó su artículo titulado «¿Llegará la IA a pagar impuestos?» (pdf).
Mi opinión sigue siendo la misma que cuando se empezaron a comentar estos temas allá por 2017 a raíz de unas declaraciones de Bill Gates, más calificables como «ocurrencias» que como ideas realmente pensadas y maduras. Y es que la cuestión, aunque parezca muy sencilla y casi intuitiva por eso de que «un robot se parece a una persona» (que no siempre), la realidad es que no es en absoluto tan sencillo, y que el planteamiento es prácticamente populista.
En primer lugar, porque es absurdo gravar las cosas dos veces: si un empresario aplica tecnología, sea en forma de robots o de otro tipo, lógicamente, pasará a ganar más dinero (si no, no lo haría) y, por tanto, pasará a pagar más impuestos. Aplicar además un gravamen adicional «por ser un robot» o «por usar tecnología» es desincentivar la innovación, y carece completamente de sentido.
En segundo, ¿qué es un robot? ¿Un programa de software es un robot? ¿Un procesador de textos es un robot? ¿Un GPS? ¿Una calculadora? ¿Un brazo mecánico es un robot, o solo es un trozo de uno, porque falta el resto del cuerpo? Como vemos, a todo el razonamiento le falta un hervor: parece sencillo, pero se queda en idea no madurada. Y si pretendemos escudarnos en el fenómeno de la sustitución, el problema se complica todavía más: ¿dónde empezamos a contar? ¿En qué generación tecnológica? Sustituimos a una persona si trabaja con determinadas herramientas, pero seguramente a tres si trabajan solo con su cerebro… ¿nos inventamos una unidad, el «cro-magnon», y planteamos «cuántos cro-magnones harían falta para llevar a cabo una tarea determinada? En el mejor de los casos, pintoresco. Y sobre todo, arbitrario.
Estoy completamente a favor de plantear cualquier idea que pretenda distribuir la riqueza, incluyendo posibilidades que van desde gravar la acumulación de riqueza hasta el universal basic capital mencionado recientemente por Gavin Newson, pero pretender aplicar impuestos a los robots no es una forma adecuada ni lógica de hacerlo, y quien lo afirme es simplemente que no se lo ha planteado con todas sus consecuencias.
A continuación, el listado completo de preguntas y respuestas que intercambié con María José:
- ¿Será necesario gravar la automatización, sistemas de IA y robots? ¿Por qué?
No lo creo. La idea de “poner impuestos a los robots” parte de una visión profundamente equivocada de la innovación tecnológica. Históricamente, cada avance importante ha destruido determinados empleos y creado otros nuevos, normalmente más productivos. Pretender penalizar la automatización es como haber querido gravar el tractor para proteger a los agricultores que trabajaban con mulas. La tecnología aumenta la productividad, y esa productividad genera beneficios, crecimiento y, por tanto, más recaudación fiscal por las vías tradicionales: impuesto de sociedades, IVA, rentas del trabajo derivadas de nuevas actividades, etc. Si una empresa gana más dinero gracias a la automatización, ya pagará más impuestos. Crear un impuesto específico contra la tecnología sería castigar precisamente aquello que mejora la competitividad y la eficiencia.
- ¿Cómo cuantificar el trabajo que realizan estas tecnologías? ¿Cómo mides el trabajo de sistemas que no tienen nómina y no están sujetos a una regulación laboral? ¿Cómo gravar a un software?
Ahí aparece otro problema enorme: la arbitrariedad. ¿Qué es exactamente un “robot”? ¿Un brazo mecánico en una fábrica? ¿Un chatbot? ¿Una hoja de cálculo que automatiza tareas? ¿Excel sustituyó empleos administrativos? Sin duda. ¿Deberíamos haberlo gravado? El concepto se vuelve absurdo en cuanto intentas definirlo. La tecnología siempre ha sustituido tareas humanas: una calculadora reemplaza operaciones manuales, un GPS sustituye parte del trabajo de orientación, un software contable automatiza procesos administrativos. ¿Dónde trazas la línea? Además, la IA no “trabaja” como un empleado: es una herramienta que multiplica capacidades humanas. Gravar software sería abrir un melón regulatorio prácticamente imposible de cerrar.
- ¿Qué fórmulas se están planteando para gravar estas tecnologías?
Se han propuesto varias ideas, desde impuestos directos a robots industriales hasta tasas asociadas al ahorro de costes laborales derivado de la automatización. También se habla de aumentar cotizaciones empresariales cuando una compañía reduce plantilla mediante automatización o incluso de crear figuras fiscales específicas para sistemas de IA. El problema es que todas esas propuestas parten de una lógica defensiva y reaccionaria: intentar frenar el cambio en lugar de adaptarse a él. En muchos casos, además, serían muy fáciles de esquivar trasladando operaciones a otros países o redefiniendo tecnológicamente los procesos.
- Gravar la IA y avanzadas tecnologías con impuestos y cotizaciones, ¿podría desalentar la innovación?
Claramente sí. La innovación necesita incentivos, no castigos. Si desarrollar o implementar IA implica automáticamente una penalización fiscal, muchas empresas retrasarán su adopción o simplemente decidirán innovar en otros mercados con regulaciones más racionales. Europa ya tiene un problema serio de competitividad tecnológica frente a Estados Unidos y China. Añadir más capas fiscales a las tecnologías emergentes sería otra manera de autoimponernos irrelevancia. La historia demuestra que las economías que prosperan son las que abrazan la innovación, no las que intentan ponerle barreras para proteger estructuras productivas obsoletas.
- ¿Qué impacto tendría en las empresas?
Dependería mucho del sector, pero en general supondría un desincentivo claro a la modernización. Las grandes multinacionales probablemente podrían absorber esos costes o mover determinadas operaciones a otras jurisdicciones. Las más perjudicadas serían las pymes, que necesitan precisamente automatizar procesos para ganar eficiencia y competir. En muchos casos, la IA no sustituye trabajadores, sino que permite que pequeñas empresas hagan más con menos recursos. Penalizar eso sería reducir su capacidad de supervivencia y crecimiento.
- ¿Podría restar competitividad al tejido empresarial frente a grandes como Estados Unidos y China?
Sin ninguna duda. Mientras Estados Unidos y China compiten por liderar el desarrollo de IA y atraer talento e inversión, Europa parece obsesionada con regular antes incluso de entender completamente la tecnología. Si además añadimos impuestos específicos, el mensaje es devastador: “innovar aquí sale caro”. El resultado sería previsible: menos inversión, menos startups tecnológicas, menos desarrollo propio y mayor dependencia tecnológica externa. Es difícil imaginar una estrategia más contraproducente.
- ¿Qué tareas, empleos y puestos de trabajo está ya sustituyendo la IA? ¿Y qué previsiones hay a futuro?
La IA ya está automatizando tareas rutinarias cognitivas: atención al cliente básica, generación de textos simples, traducciones estándar, análisis documental, programación repetitiva, diseño básico, gestión administrativa o procesamiento de datos. Pero hablar de “sustitución de empleos” suele simplificar demasiado. Lo que desaparecen son tareas concretas dentro de muchos empleos. La mayoría de los trabajos cambiarán antes de desaparecer completamente. Lo mismo ocurrió con internet, con los ordenadores o con la automatización industrial. Habrá profesiones que se reduzcan mucho y otras nuevas que ni siquiera imaginamos todavía. La clave no es intentar impedir ese cambio, sino preparar a la sociedad para adaptarse: educación, formación continua y capacidad de reinventarse profesionalmente. Penalizar la tecnología nunca ha sido una solución inteligente.
Si nos parece razonable cobrar impuestos por la electricidad, o por los otras riquezas que genera la naturaleza de forma gratuita, como son los minerales, los cereales ,… y nadie le parece raro pagar impuestos por el coche, ¿Por qué nos va a parecer poco razonable y raro pagar impuestos por los robots, que en el fondo son tan engendradores de riqueza como cualquier máquina?.
Aparentemente tiene sentido pero, como muy bien explica Enrique:
1. Porque no hay forma de definir qué es exáctamente un robot.
2. Porque es contraproducente gravar la innovación.
3. Porque lo sensato es gravar el beneficio.
Si efectivamente genera riqueza, gravemos sobre ella.
Podemos considerar robot, cualquier artefacto que sustituye la labor de un obrero en un proceso productivo.
La innovación está en la investigación, no en fabricar robots. El producir una nueva roomba. no es mas que reproducir en serie un prototipo, pero no tiene nada de innovación.
Se grava el beneficio, o por la posesión de un bien, tu pagas impuestos por tu cas en función de que barrio está y que tamaño tiene, aun que ello no te produzca un duro. Pagas por tu coche independientment de los kilómetros que hagas de ´con él.
-.
> robot, cualquier artefacto que sustituye la labor de un obrero en un proceso productivo
– Telar mecánico
– Tractor
– Ordenador
– Brazo mecánico
Todo es un robot entonces. Absurdo.
> La innovación está en la investigación, no en fabricar robots.
No. Para nada. La investigación es inherente a la fabricación, implementación, mantenimiento y mejora constante. No son 4 tipos con batas blancas en un laboratorio.
> Pagas por tu coche independientemente de los kilómetros que hagas de con él.
Los robots pagan lo mismo que un camión de empresa.
Ya se pagan impuestos por los «robots», como se pagan por un camión o por una nave industrial.
Lo que no tiene sentido es poner impuestos especiales a robots para evitar que se usen estos.
Efectivamente, considero “difícil” plantear una imposición fiscal a un robot.
Cierto que un robot, puede eliminar, uno, tres, cinco o X puestos de trabajo. Pero no tiene mas recorrido que cualquier otro avance histórico…
Ahora bien… donde sí que crujiría con saña, es en el uso de la IA, y no solo por la sustitución humana, sino por el precio que acabamos pagando TODOS, usen o no la IA.
—«En 2030 necesitará el 40 % de la energía de los centros de datos y el agua que consumen 1.300 millones de personas al año»
La ONU alerta de que la Inteligencia Artificial tendrá un coste ambiental irreversible
Mejor imponer impuestos sobre el uso de recursos naturales y sobre el impacto ambiental. De este modo promueves centros de datos y soluciones de IA más sostenibles.
Es que eso, no va a ocurrir, Luis. La humanidad lleva siglos enseñándonos que «esquilmar recursos» está en nuestro ADN…
Crees que Meta, Google, OpenAI o Antrophic, etc, están preocupados por lo que gastan? Crees que les importa mucho que allí donde plantan un centro de datos, repercuta en los ciudadanos de los alrededores que ven como aumentan a su vez, sus facturas?
En cualquier caso, la imposición sobre “recursos” en lugar de “producto”, no variaría en el impacto sobre el usuario. Si a la empresa IA le metes impuestazos sobre agua y energía, ella los repercutirá sobre el precio final que paga el usuario.
Y como siempre, el ciudadano de a pie, a pagar el pato para que unos pocos se enriquezcan.
Y por mas que le pese a algunos, ni la IA tiene freno, ni aquí se aplica lo de “escala de producción”, porque cada vez los modelos son más grandes y más “devoradores”.
Hay un problema de fondo: el peso de las rentas del trabajo en la recaudación de impuestos ha subido y subido y subido, sin embargo el peso de la recaudación de las rentas de capital disminuye. Los curritos no pueden montar entramados societarios para eludir legalmente (o evadir ilegalmente) impuestos. Los curritos pagamos más % de nuestros ingresos que las empresas, y las pequeñas pagan más que las grandes. Si se desplomase la recaudación por rentas del trabajo los estados se encontrarían en serios serios problemas. Algo se tendrán que inventar.
Cada vez es más frecuente no necesitar LSD para sufrir sus consecuencias…
Tú hablas de un primer lugar en el párrafo tercero, pero es que yo no veo espaciotiempo para un segundo lugar.
Si un campesino compró un tractor, o le tocó en una rifa de la TV, ya pagó por él (como premio). Ahora solo le queda pagar por los beneficios económicos que le dé su uso. Si lo quiere tener de exhibición en su finca, para fardar por ejemplo, por qué va a pagar de nuevo a Hacienda. Y ya solo faltaría que le cobraran por no usarlo (tasa por farde???).
Lo de cobrar por tener una especie de IA en casa ya es de coña supina. Querrán cobrar más si sabe contar buenos chistes, porque eso le hace el trabajo agradable a su dueño (como el tractor). Aunque luego no la use para labrar la tierra/mente, por lo que no obtendrá fruto alguno. Que es la única materia tasable en la producción agrícola o mental.
Y, ya un poco en off, convenía ir diferenciando entre ADN y adn.
Bueno… pues como he sido quien ha puesto el ADN y la IA en solfa…
ADN en su segunda acepción…
La RAE no solo permite, sino que recomienda que las siglas vayan en mayúsculas…
Me permito pues, proponer otro termino… lo de ir de acusicas sin mentar el nombre… pues que quieres que te diga… como le dije a otro hace poco… os hace falta mucho potito Bledine todavía….
Mala costumbre lo de leer «en diagonal»… nadie ha hablado de imposición tributaria a las «IA’s caseras»… queda claro, que algunos, ni con acceso total a las mismas, ni siembran ni recogen… eso si… rendiré tributo al dicho que los gallegos, de sentido del humor, no vais sobrados… XDDD
La cuestión de fondo que origina este debate, en mi interpretación, se basa en la asumida sustitución masiva del trabajo humano por la máquina. Este fenómeno genera tres impactos evidentes: primero, la creación de desempleo estructural, que a su vez produciría un efecto multiplicador a través de la caída del consumo; segundo, la erosión del sistema de bienestar; y tercero, un impacto negativo en la financiación del Estado. No debemos olvidar, además, que una buena parte de la recaudación proviene de impuestos indirectos.
Es cierto que la imposición o cotización sobre la máquina generaría desincentivos. Sin embargo, resulta necesario comparar este escenario con la existencia de subsidios o incentivos fiscales a la inversión en capital, dado que los robots también constituyen capital.
En otro sentido, si la máquina reemplaza al humano, el ahorro para la empresa en cotizaciones sociales y salarios, se canalizaría hacia los beneficios empresariales. En consecuencia, la presión fiscal tendería a concentrarse en la imposición directa y, concretamente, en los beneficios empresariales. Mal asunto.
En ese escenario, ¿dispondría un Estado más débil de al menos la misma capacidad recaudatoria que la actual? La cuestión nos sitúa en un callejón sin salida que exige reformas profundas. Entiendo que el asunto discutido no es más que una propuesta de reforma (no sé si Piketty fue unos de los primeros en publicar en esta dirección), con sus pros y sus contras. Lo que me atrevo a afirmar es que sería peor entrar en ese modelo de robotización dejando un sistema fiscal similar. En tal caso, pagaríamos las consecuencias los de siempre, los ciudadanos, pero en adelante de forma aún más dramática.
La IA no nos quitará el trabajo aún. A la próxima crisis la llamarán de la IA, aunque no será la responsable. Lo siguiente es que las personas estarán protegidas, protegidas por quienes ellas ven como sus peores enemigos, como una especie de bien.
Pues si estamos a favor de distribuir las ganancias que traerá la ia y de que la humanidad se beneficie colectivamente y no solo los dueños billonarios de unas cuantas compañias pero no estamos a favor de los impuestos a «los robots», ¿como lo haremos? lo de que como ganaran más pagaran mas impuestos suena muy bien … pero la realidad es que gracias a las exenciones, los trucos contables y los paraísos fiscales las empresas ya tributan muy poco comparado con el ciudadanito de a pie que sufrirá las consecuencias de la ia.
Y otra, ¿a mi que cojones me importa que se perjudique la innovación si dicha innovación solo hace aun más ricos a unos cuantos mientras jode a la mayoría?
Como siempre la función crea el órgano.
Hasta que la cosa se ponga seria ningun politico va a tomar medidas.
Mientras la gente se quede en casa comiendo palomitas nada va a cambiar, pero en 2 o 3 años, cuando un 25 o 30 % de la poblacion se quede sin trabajo y empiecen a verlo negro y salgan en masa a romper todo, entonces si.
Pero por otra parte, hay algo que es de cajón, si la IA y la robotica por una parte aumentan exponencialmente la productividad de productos y servicios, y por otra elimina la demanda ya que la gente que se queda sin trabajo no puede comprar esos productos y servicios ¿donde se va a vender toda eso y quien lo va a comprar?.
Por otra parte, toda esa gente que se queda sin trabajo tiene voto, y a no ser que el plan de Thiel triunfe y vayamos a un fascismo tecnologico que por una parte nos impida la protesta con una represion asistida por IA y por otra nos inunde de propaganda al estilo Trump y consigan que las victimas voten a sus verdugos, la cosa se autoregulará.
En este asunto estoy de acuerdo con Mo Gawdat: pasaremos por una transición de unos 15 años completamente distópica por que la IA estara al servicio de la geopolitica mas perniciosa al estilo Palantir, cuyo eje girará en que USA va a vender muy cara su decadencia utilizando lo unico que puede retrasarlo, su ejercito dopado con IA , y la reacción inevitable de Rusia y China.
La gente solo saldra de su sopor cuando haya un accidente muy muy grave, un efecto «Chernobil» ya sea espontáneo o provocado que haga reaccionar en masa a la gente para que las grandes potencias lleguen a acuerdos de no agresión al estilo de los acuerdos sobre armas nucleares.