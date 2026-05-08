Lo que Google llama consejo experto es gente opinando en internet

Google acaba de dar un paso muy revelador con su buscador: sus respuestas generadas mediante inteligencia artificial incorporarán más “perspectivas” procedentes de foros, blogs, redes sociales y, de manera muy destacada, Reddit, bajo una etiqueta tan sugerente como peligrosa: «expert advice». La idea plantea una pregunta incómoda: ¿desde cuándo una opinión votada por una comunidad anónima se convierte en «consejo experto»?

Reddit es muchas cosas. Es archivo, conversación, desahogo, recomendación, cultura de nicho, memoria colectiva y, en ocasiones, una fuente extraordinaria de información difícil de encontrar en otro sitio. Pero no es conocimiento en sentido académico. No es revisión por pares. No es metodología. No es trazabilidad. No es necesariamente experiencia. Es, en la mayoría de los casos, gente hablando, opinando, votando, corrigiéndose o reforzándose mutuamente, en comunidades con normas propias y sesgos muy concretos. Que de ahí pueda emerger valor no implica que todo lo que emerge de ahí sea valioso.

El problema empieza cuando Google decide envolver esa dinámica en el lenguaje de la autoridad. «Expert advice» suena muy distinto de «opiniones de desconocidos en internet». Y sin embargo, en muchísimos casos, eso es exactamente lo que es. Un redditor puede ser un experto, por supuesto. Pero también puede ser un adolescente aburrido, un empleado de una marca, un consultor de comunicación, un fanático, un troll, un bot, un competidor disfrazado o alguien que simplemente escribe muy bien sobre algo que no entiende, o que le pregunta a ChatGPT antes y lo pega ahí. La estructura de Reddit permite que algunas buenas respuestas afloren, pero también permite que determinadas narrativas se consoliden por repetición, carisma, oportunidad o manipulación.

La cuestión no es si Reddit tiene valor. Lo tiene, y mucho. La cuestión es si estamos confundiendo valor conversacional con autoridad epistemológica. En mi artículo «Cuando los algoritmos mueven océanos«, mi argumento era que el auge de Reddit no podía entenderse sin el papel de Google y de las compañías de inteligencia artificial redirigiendo tráfico, legitimidad y valor hacia la plataforma.

Ahora el círculo se cierra. Reddit ya no es simplemente una web con comunidades. Es una mina de contenido humano fresco para entrenar, actualizar y contextualizar sistemas de inteligencia artificial. En su documentación de salida a bolsa ante la SEC, Reddit afirmaba tener más de mil millones de publicaciones y más de dieciséis mil millones de comentarios, y reconocía explícitamente que su contenido era relevante para los grandes modelos de lenguaje. También decía haber firmado acuerdos de licencia de datos por 203 millones de dólares con vencimientos de dos a tres años. Associated Press

cifró el acuerdo con Google en unos sesenta millones de dólares anuales, y OpenAI anunció su propio acuerdo para acceder a la API de Reddit e incorporar contenido de la plataforma en sus productos.

Dicho de otra manera: la valoración de Reddit no se explica únicamente por publicidad, comunidad o tráfico. Se explica, cada vez más, por una hipótesis especulativa: que sus usuarios seguirán produciendo indefinidamente, gratis, una materia prima que otros podrán empaquetar como inteligencia artificial, búsqueda, recomendación, análisis de sentimiento o «conocimiento humano actualizado». Reddit no vale lo que vale porque tenga fábricas, patentes revolucionarias o una tecnología especialmente difícil de replicar. Vale lo que vale porque millones de personas escriben allí sin cobrar, moderan sin cobrar, votan sin cobrar y ordenan sin cobrar un volumen descomunal de señales humanas que las máquinas necesitan desesperadamente para no alimentarse solo de contenido sintético.

Y ahí aparece la paradoja. En un internet cada vez más inundado de texto generado por máquinas, Reddit se revaloriza precisamente porque todavía parece humano. Pero cuanto más se revaloriza por esa razón, más incentivos aparecen para contaminarlo. Las marcas ya no miran Reddit como un foro incómodo donde los usuarios pueden criticarlas: lo miran como infraestructura reputacional. Reddit ofrece herramientas como Reddit Pro Trends, pensadas para que las empresas monitoricen palabras clave, comunidades y conversaciones en tiempo real. Su propia división comercial explica cómo convertir conversaciones en clientes mediante formatos publicitarios insertados en los espacios de discusión. Si un comentario en Reddit puede aparecer en Google, en una respuesta generada por inteligencia artificial o en la recomendación de un chatbot, entonces influir en Reddit deja de ser marketing social y pasa a ser optimización de la realidad percibida.

¿Está Reddit infiltrado por marcas y embajadores de marca? Evidentemente. Como cualquier espacio donde la opinión tiene impacto económico. La diferencia es que Reddit conserva una estética de autenticidad que lo hace mucho más valioso que un anuncio convencional. Una recomendación en Reddit parece espontánea, contextualizada, humana. Precisamente por eso vale más. Y precisamente por eso es más manipulable. El voto comunitario no elimina el sesgo: lo redistribuye. La moderación no elimina los intereses: los desplaza. La reputación no garantiza competencia: a veces solo garantiza veteranía, visibilidad o habilidad retórica.

El riesgo de todo esto es que terminemos construyendo una nueva capa de autoridad sobre una base que no fue diseñada para soportarla. Reddit puede ser un excelente punto de partida para explorar una cuestión, detectar experiencias reales, descubrir problemas recurrentes o entender cómo habla una comunidad sobre algo. Pero convertirlo en fuente privilegiada de «consejo experto» dentro de respuestas generadas por inteligencia artificial es otra cosa. Es pasar de «esto dicen algunas personas» a «esto merece aparecer como orientación relevante en la interfaz dominante de acceso al conocimiento». Y esa transición no es neutral: la decide Google, la monetiza Reddit, la aprovechan las compañías de inteligencia artificial y la alimentan los usuarios.

La pregunta más incómoda es si esos usuarios son conscientes del valor que están generando. Muchos seguramente sí, pero de una forma abstracta. Saben que participan en una plataforma comercial, pero no necesariamente interiorizan que cada comentario útil, cada comparación de productos, cada experiencia médica, laboral, financiera o educativa, cada historia personal y cada matiz aportado a una discusión puede acabar convertido en una señal para entrenar modelos, ordenar respuestas, mejorar productos o vender publicidad contextual. La participación voluntaria se ha transformado en un activo financiero. La conversación se ha convertido en inventario. La autenticidad, en input.

No se trata de demonizar Reddit. Sería absurdo. Reddit sigue siendo, en muchos contextos, muchísimo mejor que la basura dopaminérgica de otras plataformas. En Reddit se lee, se argumenta y se conserva memoria. Pero precisamente por eso conviene exigir más cuidado a quienes lo están reetiquetando como conocimiento. Una cosa es reconocer que Reddit contiene cierta inteligencia colectiva, pero otra, bastante más peligrosa, es asumir que esa inteligencia colectiva equivale a expertise real. Entre ambas hay una diferencia fundamental: la que separa una conversación interesante de una fuente fiable.

Estamos sobrevalorando Reddit en todos los sentidos: financieramente, epistemológicamente y culturalmente. Lo valoramos como empresa porque imaginamos que será una fuente inagotable de contenido humano para máquinas. Lo valoramos como fuente porque nos resulta más creíble que los resultados SEO escritos para engañar a Google. Y lo valoramos culturalmente porque, frente a la degradación general de la web, todavía parece un espacio donde la gente habla de verdad. Pero ninguna de esas tres valoraciones debería hacernos olvidar lo esencial: Reddit no es una universidad, ni una institución científica, ni una red profesional verificada, ni un sistema robusto de validación del conocimiento. Es una plaza pública con karma, moderadores, incentivos, sesgos, tribus, marcas, oportunistas y usuarios generosos.

La gran ironía es que Google, después de contribuir durante años a degradar la web con un modelo que premió el SEO industrial, ahora busca legitimidad en Reddit, uno de los pocos lugares donde todavía queda conversación humana reconocible. Pero al hacerlo, también lo expone a una presión nueva: si Reddit se convierte en fuente para la inteligencia artificial, Reddit dejará de ser simplemente Reddit. Pasará a ser un territorio estratégico que todos querrán influir, explotar o contaminar.

Y cuando una comunidad empieza a ser valorada no por lo que significa para sus miembros, sino por lo útil que resulta para alimentar máquinas, conviene empezar a preocuparse. Porque entonces la pregunta ya no es si Reddit contiene conocimiento: la pregunta es quién se está apropiando de él, con qué legitimidad, con qué compensación y con qué consecuencias para todos los demás.