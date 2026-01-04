Cuando los algoritmos mueven océanos: Reddit desplaza a TikTok y reconfigura el mapa digital

La reciente evidencia de que Reddit ha superado a TikTok como una de las plataformas sociales más visitadas en el Reino Unido no es simplemente un dato curioso o una anécdota de ranking: es una señal, que a menudo ignoran los análisis más simplistas, de que el paisaje digital está siendo remodelado por fuerzas que trascienden la creatividad de los usuarios o la viralidad momentánea de un vídeo.

Este desplazamiento tiene raíces profundas en cambios generacionales en los hábitos de consumo, en las alianzas estratégicas entre gigantes tecnológicos y en la reconfiguración del papel que los algoritmos de búsqueda juegan en la visibilidad de los contenidos. Según el informe Online Nation 2025 de Ofcom, la presencia de Reddit entre los usuarios británicos creció un 88% en dos años, situando a la plataforma en el cuarto lugar entre las más visitadas, por delante de TikTok. La presencia entre usuarios de 18 a 24 años es particularmente notable: más de tres cuartas partes de esa cohorte visitan Reddit, y la plataforma es ya una de las seis más populares en términos generales entre esos jóvenes.

Sin duda es una buena noticia: no todo el tráfico es igual, ni desde el punto de vista intelectual ni desde una perspectiva formativa. Que una parte creciente de los jóvenes pase tiempo leyendo Reddit en lugar de consumir interminables cadenas de vídeos estúpidos en TikTok no es un simple cambio de plataforma, es un cambio cualitativo profundo. En Reddit se lee, se compara, se discute, se contrasta y, en muchas ocasiones, se aprende. Incluso en sus rincones más triviales hay exposición a argumentos, a contextos, a experiencias ajenas y a desacuerdos razonados. TikTok, por el contrario, está diseñado casi exclusivamente para maximizar dopamina: fragmentos ultracortos, estímulos constantes, escaso contexto y nulo esfuerzo cognitivo. No es casualidad que su consumo prolongado esté cada vez más asociado a problemas de atención, superficialidad informativa y una relación casi adictiva con el contenido.

Desde una perspectiva educativa y social, el contraste es evidente. Reddit, con todos sus defectos, fomenta una cultura de texto, de comunidad y de memoria colectiva, donde las respuestas quedan, se votan, se corrigen y se enriquecen con el tiempo. TikTok, como Instagram, fomentan la idiotización: el olvido inmediato, la repetición mecánica y la homogeneización del discurso. Que una generación empiece a desplazarse hacia espacios donde leer y pensar vuelve a ser necesario no garantiza ciudadanos críticos ni informados, pero al menos reduce el riesgo de una idiotización masiva basada en estímulos vacíos. En un ecosistema digital que parecía condenado a la simplificación extrema, este tipo de tráfico no sólo es distinto: es objetivamente mejor. Y eso, en sí mismo, ya es una noticia relevante.

Este crecimiento, en cualquier caso, no surge al azar. La modificación de los algoritmos de Google para priorizar contenidos útiles extraídos de foros de discusión ha sido el factor más importante redirigiendo tráfico hacia Reddit, donde la densidad de conversaciones genuinas y detalladas supera con creces lo que TikTok puede ofrecer en un vídeo de treinta segundos. Además, los acuerdos comerciales con empresas como Google y OpenAI han convertido el vasto archivo de Reddit en materia prima para entrenar modelos de inteligencia artificial, lo que paradójicamente sitúa al sitio en una posición privilegiada incluso en un ecosistema dominado por inteligencia artificial.

Este tipo de alianzas plantea preguntas sobre el equilibrio entre intereses corporativos y experiencia del usuario. No se trata sólo de disponer de datos, sino de quién controla los caminos por los que estos datos circulan. Google decide qué aparecerá primero en resultados de búsqueda, OpenAI decide qué contenidos alimentarán ChatGPT u otros sistemas de inteligencia artificial. La visibilización de Reddit en esos flujos es tanto un triunfo estratégico como un recordatorio de que las dinámicas de poder no se reparten de manera equitativa entre plataformas: se negocian en salas cerradas.

Esto supone un elemento que conviene no perder de vista: la asimetría radical de poder que tienen compañías como Google para decidir, de facto, ganadores y perdedores en el ecosistema digital. Cuando una empresa controla la puerta de entrada a la información para miles de millones de personas, no necesita adquirir plataformas ni lanzar productos disruptivos para alterar el panorama: le basta con ajustar un conjunto de parámetros algorítmicos. Priorizar foros frente a vídeos, elevar contenidos «útiles» frente a piezas efímeras, o decidir qué tipo de fuentes se consideran relevantes es, en la práctica, una forma de ingeniería del mercado. Google puede permitirse «apostar» por Reddit hoy, por otro actor mañana, o retirar oxígeno a quien deje de encajar en su estrategia, porque su posición le otorga una capacidad única para redistribuir atención, tráfico e ingresos sin apenas fricción ni rendición de cuentas. Posiblemente decreciente frente al crecimiento de los chatbots, pero aún muy significativa. En ese contexto, hablar de dinámicas orgánicas o de simples preferencias generacionales resulta, como mínimo, ingenuo: el tablero existe porque alguien decide cómo se dibuja, y muy pocos jugadores tienen el privilegio de mover las líneas cuando les conviene.

El caso británico pone de manifiesto, además, un cambio generacional en la forma en que se busca y se consume información en línea. Ya no es sólo un asunto de entretenimiento: los jóvenes están recurriendo a plataformas donde pueden obtener respuestas humanas y contextuales a sus preguntas más variadas: desde consejos sobre la vida adulta hasta revisiones detalladas de productos o debates sobre fútbol. Esto está en línea con otros estudios que muestran cómo los usuarios de la generación Z prefieren herramientas sociales o conversacionales (como TikTok, Reddit o incluso ChatGPT) a las búsquedas en motores tradicionales.

TikTok, por su parte, sigue creciendo en número absoluto de usuarios con decenas de millones de británicos activos y un crecimiento de más del 50% en esa base, pero su naturaleza de consumo rápido y de scroll infinito, no genera la misma tracción orgánica para ciertos tipos de búsquedas profundas o discusiones prolongadas que Reddit sí puede ofrecer. Esta diferencia es clave: mientras TikTok captura atención, Reddit captura intención.

Y aquí aparece otra capa crítica: la monetización y la valoración de estas plataformas. Reddit, que salió a bolsa en marzo de 2024, ha reportado beneficios y un crecimiento explosivo en ingresos publicitarios gracias a una combinación de mayor tráfico, acuerdos de licenciamiento y herramientas publicitarias avanzadas. Su éxito bursátil no sólo refleja confianza de inversores, sino también que los mercados están valorando no sólo la escala, sino la calidad del engagement.

A la vez, esta expansión trae retos regulatorios. En el Reino Unido, entidades como la Information Commissioner’s Office (ICO) investigan cómo plataformas como Reddit y TikTok usan datos, particularmente de menores, en sus sistemas algorítmicos de recomendación y segmentación. La preocupación es real: cuando la visibilidad y la influencia dependen tanto de algoritmos que alimentan inteligencia artificial o personalizan feeds, la protección de datos y la seguridad de los usuarios, especialmente de los más jóvenes, pasa de ser un añadido a una necesidad fundamental.

Este desplazamiento de TikTok hacia Reddit no es una simple moda ni una anomalía estadística: es un síntoma de que estamos entrando en una nueva fase de la interacción digital, donde la búsqueda, la conversación y la comunidad cobran tanto peso como la viralidad instantánea. Los jóvenes no sólo consumen contenido, lo buscan, lo debaten y lo validan entre pares. Y en un ecosistema cada vez más moldeado por decisiones algorítmicas y acuerdos entre grandes plataformas tecnológicas, entender estos cambios no es una cuestión técnica: es una cuestión social, cultural y política.

La pregunta que queda en el aire es si este nuevo equilibrio persistirá o si, como ha ocurrido tantas veces en el pasado, otro actor emergente cambiará las reglas del juego. Lo que está claro es que los algoritmos ya no son neutrales ni accidentales: son los mapas invisibles que determinan qué entendemos por «importante» en la red. Y eso es, en el fondo, una definición de poder.