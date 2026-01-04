Cuando los algoritmos mueven océanos: Reddit desplaza a TikTok y reconfigura el mapa digital

La reciente evidencia de que Reddit ha superado a TikTok como una de las plataformas sociales más visitadas en el Reino Unido no es simplemente un dato curioso o una anécdota de ranking: es una señal, que a menudo ignoran los análisis más simplistas, de que el paisaje digital está siendo remodelado por fuerzas que trascienden la creatividad de los usuarios o la viralidad momentánea de un vídeo.
Este desplazamiento tiene raíces profundas en cambios generacionales en los hábitos de consumo, en las alianzas estratégicas entre gigantes tecnológicos y en la reconfiguración del papel que los algoritmos de búsqueda juegan en la visibilidad de los contenidos. Según el informe Online Nation 2025 de Ofcom, la presencia de Reddit entre los usuarios británicos creció un 88% en dos años, situando a la plataforma en el cuarto lugar entre las más visitadas, por delante de TikTok. La presencia entre usuarios de 18 a 24 años es particularmente notable: más de tres cuartas partes de esa cohorte visitan Reddit, y la plataforma es ya una de las seis más populares en términos generales entre esos jóvenes.
Sin duda es una buena noticia: no todo el tráfico es igual, ni desde el punto de vista intelectual ni desde una perspectiva formativa. Que una parte creciente de los jóvenes pase tiempo leyendo Reddit en lugar de consumir interminables cadenas de vídeos estúpidos en TikTok no es un simple cambio de plataforma, es un cambio cualitativo profundo. En Reddit se lee, se compara, se discute, se contrasta y, en muchas ocasiones, se aprende. Incluso en sus rincones más triviales hay exposición a argumentos, a contextos, a experiencias ajenas y a desacuerdos razonados. TikTok, por el contrario, está diseñado casi exclusivamente para maximizar dopamina: fragmentos ultracortos, estímulos constantes, escaso contexto y nulo esfuerzo cognitivo. No es casualidad que su consumo prolongado esté cada vez más asociado a problemas de atención, superficialidad informativa y una relación casi adictiva con el contenido.
Desde una perspectiva educativa y social, el contraste es evidente. Reddit, con todos sus defectos, fomenta una cultura de texto, de comunidad y de memoria colectiva, donde las respuestas quedan, se votan, se corrigen y se enriquecen con el tiempo. TikTok, como Instagram, fomentan la idiotización: el olvido inmediato, la repetición mecánica y la homogeneización del discurso. Que una generación empiece a desplazarse hacia espacios donde leer y pensar vuelve a ser necesario no garantiza ciudadanos críticos ni informados, pero al menos reduce el riesgo de una idiotización masiva basada en estímulos vacíos. En un ecosistema digital que parecía condenado a la simplificación extrema, este tipo de tráfico no sólo es distinto: es objetivamente mejor. Y eso, en sí mismo, ya es una noticia relevante.
Este crecimiento, en cualquier caso, no surge al azar. La modificación de los algoritmos de Google para priorizar contenidos útiles extraídos de foros de discusión ha sido el factor más importante redirigiendo tráfico hacia Reddit, donde la densidad de conversaciones genuinas y detalladas supera con creces lo que TikTok puede ofrecer en un vídeo de treinta segundos. Además, los acuerdos comerciales con empresas como Google y OpenAI han convertido el vasto archivo de Reddit en materia prima para entrenar modelos de inteligencia artificial, lo que paradójicamente sitúa al sitio en una posición privilegiada incluso en un ecosistema dominado por inteligencia artificial.
Este tipo de alianzas plantea preguntas sobre el equilibrio entre intereses corporativos y experiencia del usuario. No se trata sólo de disponer de datos, sino de quién controla los caminos por los que estos datos circulan. Google decide qué aparecerá primero en resultados de búsqueda, OpenAI decide qué contenidos alimentarán ChatGPT u otros sistemas de inteligencia artificial. La visibilización de Reddit en esos flujos es tanto un triunfo estratégico como un recordatorio de que las dinámicas de poder no se reparten de manera equitativa entre plataformas: se negocian en salas cerradas.
Esto supone un elemento que conviene no perder de vista: la asimetría radical de poder que tienen compañías como Google para decidir, de facto, ganadores y perdedores en el ecosistema digital. Cuando una empresa controla la puerta de entrada a la información para miles de millones de personas, no necesita adquirir plataformas ni lanzar productos disruptivos para alterar el panorama: le basta con ajustar un conjunto de parámetros algorítmicos. Priorizar foros frente a vídeos, elevar contenidos «útiles» frente a piezas efímeras, o decidir qué tipo de fuentes se consideran relevantes es, en la práctica, una forma de ingeniería del mercado. Google puede permitirse «apostar» por Reddit hoy, por otro actor mañana, o retirar oxígeno a quien deje de encajar en su estrategia, porque su posición le otorga una capacidad única para redistribuir atención, tráfico e ingresos sin apenas fricción ni rendición de cuentas. Posiblemente decreciente frente al crecimiento de los chatbots, pero aún muy significativa. En ese contexto, hablar de dinámicas orgánicas o de simples preferencias generacionales resulta, como mínimo, ingenuo: el tablero existe porque alguien decide cómo se dibuja, y muy pocos jugadores tienen el privilegio de mover las líneas cuando les conviene.
El caso británico pone de manifiesto, además, un cambio generacional en la forma en que se busca y se consume información en línea. Ya no es sólo un asunto de entretenimiento: los jóvenes están recurriendo a plataformas donde pueden obtener respuestas humanas y contextuales a sus preguntas más variadas: desde consejos sobre la vida adulta hasta revisiones detalladas de productos o debates sobre fútbol. Esto está en línea con otros estudios que muestran cómo los usuarios de la generación Z prefieren herramientas sociales o conversacionales (como TikTok, Reddit o incluso ChatGPT) a las búsquedas en motores tradicionales.
TikTok, por su parte, sigue creciendo en número absoluto de usuarios con decenas de millones de británicos activos y un crecimiento de más del 50% en esa base, pero su naturaleza de consumo rápido y de scroll infinito, no genera la misma tracción orgánica para ciertos tipos de búsquedas profundas o discusiones prolongadas que Reddit sí puede ofrecer. Esta diferencia es clave: mientras TikTok captura atención, Reddit captura intención.
Y aquí aparece otra capa crítica: la monetización y la valoración de estas plataformas. Reddit, que salió a bolsa en marzo de 2024, ha reportado beneficios y un crecimiento explosivo en ingresos publicitarios gracias a una combinación de mayor tráfico, acuerdos de licenciamiento y herramientas publicitarias avanzadas. Su éxito bursátil no sólo refleja confianza de inversores, sino también que los mercados están valorando no sólo la escala, sino la calidad del engagement.
A la vez, esta expansión trae retos regulatorios. En el Reino Unido, entidades como la Information Commissioner’s Office (ICO) investigan cómo plataformas como Reddit y TikTok usan datos, particularmente de menores, en sus sistemas algorítmicos de recomendación y segmentación. La preocupación es real: cuando la visibilidad y la influencia dependen tanto de algoritmos que alimentan inteligencia artificial o personalizan feeds, la protección de datos y la seguridad de los usuarios, especialmente de los más jóvenes, pasa de ser un añadido a una necesidad fundamental.
Este desplazamiento de TikTok hacia Reddit no es una simple moda ni una anomalía estadística: es un síntoma de que estamos entrando en una nueva fase de la interacción digital, donde la búsqueda, la conversación y la comunidad cobran tanto peso como la viralidad instantánea. Los jóvenes no sólo consumen contenido, lo buscan, lo debaten y lo validan entre pares. Y en un ecosistema cada vez más moldeado por decisiones algorítmicas y acuerdos entre grandes plataformas tecnológicas, entender estos cambios no es una cuestión técnica: es una cuestión social, cultural y política.
La pregunta que queda en el aire es si este nuevo equilibrio persistirá o si, como ha ocurrido tantas veces en el pasado, otro actor emergente cambiará las reglas del juego. Lo que está claro es que los algoritmos ya no son neutrales ni accidentales: son los mapas invisibles que determinan qué entendemos por «importante» en la red. Y eso es, en el fondo, una definición de poder.
Qué tiempos cuando traje esos datos, hace apenas unos meses, y los de siempre por aquí me corrieron a insultos porque la juventud siempre mala, los de mi quinta son los más mejores
Ya, ¡¡¡y un cuerno!!! Como tengo contactos con el mundo universitario, hay que ver lo qué es «leer» para muchos de estos alumnos…, parece que tengan fobia.
Y luego está el día del Libro que, de repente, TOOOOOODO el país compra libros como si no hubiese un mañana. Un ser de otra galaxia que se pasease ese día por la feria del libro, creería que en este planeta no se hace otra cosa que leer… Y todo eso es más falso que un euro de chocolate del malo. Todo.
En mi primer curso de Estadística (FP) lo primero que nos conto el profe fue: “que según las estadísticas, las estadísticas nunca dicen la verdad”… y es cierto. Cualquier estadística puede varias su significado simplemente con la forma de leerla. (el color del cristal).
Si te paran por la calle y te preguntan si lees, si eres animalista, si estas en desacuerdo con según que conflictos, las igualdades y bla bla bla de según que temas, la gente tendera a mentir por quedar bien… o lo que es lo mismo, vas a tener una estadística falsa.
Una estadística que diga que “no_se_cuantos” leen… puedo (o no) darla por buena. Yo hubiera preferido una estadística sobre “que leen”:
– Garcia Marquez
– Joyce
– Nietsche
– Kafka
– Perez-Galdos
– Valle Inclan…
Puedo seguir hasta con 2000 nombres, que jóvenes de entre 20 y 40 años, ni les suenan… y ahí están las pruebas en el canal de Youtube de Mr Geografia (que ya he publicado en otras ocasiones) donde nuestros jóvenes universitarios no saben decir si Albacete esta al norte o al sur de España…
Apuesto que sus lecturas (si las hay) se limitaran a Harry Potters, Como hacerse millonario antes de los 25, o manuales de autoayuda, a tenor de que los “Zetas”, se estresan solo de pensar que trabajar 8h diarias es un sufrimiento insoportable…
ps.- por supuesto, hay excepciones, pero no hacen norma.
GEMINI «libros que leen los jóvenes»
.
Los jóvenes leen una amplia variedad de géneros, siendo la fantasía, el romance, la ciencia ficción y las novelas distópicas algunos de los más populares, además de sagas consagradas y títulos que se vuelven virales en redes sociales.
Libros Populares y Recomendados
Sagas Clásicas (Young Adult): Títulos de larga trayectoria siguen siendo muy leídos.
Harry Potter (de J.K. Rowling): Una saga que ha cautivado a generaciones y se mantiene popular.
El Señor de los Anillos (de J.R.R. Tolkien): Un pilar de la fantasía que sigue atrayendo a nuevos lectores.
Crepúsculo – La saga (de Stephenie Meyer): El romance paranormal de esta serie continúa siendo relevante entre los jóvenes.
Los Juegos del Hambre (de Suzanne Collins): Una novela distópica que recientemente ha tenido nuevas ediciones ilustradas.
Novelas Recientes y Tendencias de 2025: Las novedades editoriales y los libros que generan conversación en plataformas como Bookstagram también son muy demandados.
La asistenta (de Freida McFadden): Un thriller que ha estado entre los libros más vendidos en 2025.
El susurro del fuego (de Javier Castillo): Un bestseller en España durante el otoño de 2025.
Percy Jackson y la diosa de tres cabezas (de Rick Riordan): El séptimo libro de la saga principal, con personajes más adultos, es una novedad destacada de Penguin.
Hábitos Atómicos (de James Clear): Los libros de desarrollo personal y autoayuda también son populares entre los jóvenes adultos.
Géneros Favoritos
Fantasía y Romance Paranormal: Estos géneros dominan la literatura juvenil, ofreciendo escapes a mundos imaginarios y complejas historias de amor.
Ciencia Ficción y Distopía: Historias sobre futuros alternativos, sociedades opresivas y aventuras espaciales son muy atractivas.
Novela Negra y Thriller: El misterio y el suspense son géneros en auge, con autores como Freida McFadden que captan la atención del público joven.
Manga y Cómics: Las series de manga y cómics tienen un gran número de seguidores entre la juventud.
Temas Actuales y Autoexploración: También hay interés en libros que abordan temas sociales, salud mental y crecimiento personal, como «Argumentario feminista en datos» de Julia Salander o libros de psicología práctica.
Y… en que contradice eso, lo que yo he dicho…???
Libros de fantasía y autoayuda…
No le preguntes a Gemini… hazlo al gremio de libreros…
Hay estadísticas que dicen que a diferencia de los europeos, los españoles follan 6 veces a la semana…
le vas a preguntar a Gemini…??? XDDD
Si te preguntan por la calle: “Cuantas veces folla usted”, que vas a contestar…??? Alguien dirá la verdad…??? XDDD
Claro, porque los de 24 años en adelante leen a Valle-Inclán y Benito Pérez Galdós como si no hubiera un mañana. Y los de tu generación (sea cual sea) a los 20 años salían por la noche comentando a Nietzsche y Kierkegaard
Los de mi generación (1965 la misma de eDans), leíamos “por obligación” en el colegio, y algunos por necesidad de aprender, de formarnos, y de tener otros puntos de vista sobretodo lo que acontecía a nuestro alrededor, de historias pasadas o presentes. Leer nunca le ha hecho daño a nadie, más bien al contrario. Los que abogan porque la lectura es una “cualidad innecesaria”, tienen a referentes como TUMISMO (y basta ver tus comentarios y tus “macho”, “tio”… seguro que eso no lo has aprendido “leyendo”).
Es malo leer libros de fantasía? (ya que he puesto eso como ejemplo). No, no lo es. Yo ayude a un amigo que estudiaba filología inglesa en la universidad de Montpellier y me trague toda la obra de Tolkien, en francés primero y en ingles después para ayudarle con su tesis. Y me encantó. (1988).
A lo que me refiero, es que a la gente joven, lo que le gusta es la inmediatez, y que prefieren un resumen de treinta segundos de 300 videos de TikTok, short o Threads, ante que coger un buen libro y saber de algo “a conciencia”. Justo lo que indica el articulo de eDans (si es que lo habéis leído o solo vais a cuchillo con los comentarios).
Y como bien ha indicado DEDO mas arriba, que en una feria del libro o una fiesta como Sant Jordi, que es cuando más libros se venden y se regalan, no significa que se lean.
Y en una estadística de este tipo, ya puedes descartar el 40% de “positivos”… mienten.
No falla el ataque personal, eres incapaz de escribir sin hacerlo
Y encima te atreves a decirme si me he leído el artículo cuando me escribes esto: “a la gente joven, lo que le gusta es la inmediatez, y que prefieren un resumen de treinta segundos de 300 videos de TikTok, short o Threads”, cuando precisamente el artículo, por un lado, dice todo lo contrario, que la juventud está yendo a Reddit a leer y a escribir, y por otro lado las estadísticas dice que leen más que los mayores
Macho, que el que no se ha leído el artículo eres tú, que te desmiente XD
Y no, MACHO, yo no digo que la lectura sea “una cualidad innecesaria”, sino muy al contrario. De hecho me juego el cuello a que he leído cientos (sí, cientos) de libros más que tú. Y precisamente de todos los autores que has nombrado, los que he nombrado yo y muchos más (ciencia, tecnología, ciencia-ficción y sí, también fantasía, y ensayo y todo tipo de géneros). Me entiendes, TÍO?
Joder con el edadismo que tenéis algunos, y la idealización de vuestra juventud. Mezclado con ad hominem, hombre de paja y todo tipo de falacias en un solo post, te superas
Me voy a hacer una paja con tu respuesta… justo la que te deberias estar haciendo tu pensando que me has tocado la moral…
… va por ti..!!!!
Que va, que va, que va. Yo leo a Kierkegaard.
Me vino a la cabeza… pero no… ya estaba hecho el chiste… XDDDD
GEMINI «Momento económico de la Edición de literatura juvenil»
.
En 2026, la edición de literatura juvenil se consolida como el principal motor de crecimiento del sector editorial en España. Tras cerrar 2025 con cifras récord, el mercado mantiene una dinámica expansiva impulsada por nuevos nichos y una base de lectores jóvenes altamente activa.
Indicadores Económicos Clave
Crecimiento Sostenido: El sector editorial creció aproximadamente un 4% a finales de 2025, traccionado directamente por la demanda de libros juveniles.
Facturación: La industria del libro en su conjunto recuperó y superó la barrera de los 3.000 millones de euros en facturación anual.
Hábitos de Consumo: Los jóvenes de entre 14 y 24 años siguen liderando los índices de lectura con una tasa del 74%, lo que garantiza una demanda estable para las editoriales.
Tendencias de Mercado en 2026
Saturación y Oferta: Se observa un fenómeno de «exceso de oferta» debido al ritmo vertiginoso de lanzamientos, lo que obliga a las editoriales a competir agresivamente por la visibilidad en librerías.
Géneros Híbridos: El éxito económico actual reside en la transgresión de géneros. Las historias que mezclan ciencia ficción, misterio, terror y ficción histórica son las que están captando mayor cuota de mercado.
El fenómeno «Romantasy»: La combinación de romance y fantasía continúa siendo uno de los subgéneros más rentables y con mayor capacidad de generar comunidades de fans.
Resiliencia del Papel: A pesar de la digitalización, el formato impreso sigue dominando las ventas juveniles, con una estabilidad notable en las unidades vendidas hacia el inicio de 2026.
Desafíos para el Sector
A pesar de las cifras positivas, la industria enfrenta una moderación del crecimiento prevista para 2026 tras los picos históricos anteriores. Además, las editoriales deben gestionar la integración de la Inteligencia Artificial en sus procesos y el retorno hacia contenidos que los lectores perciban como «más auténticos».
Sabes decir algo sin IA…??? XDDD
O no lees suficiente…???
2. ¿Qué leen los jóvenes? (por géneros y tendencias)
Aunque los informes oficiales no listan todos los géneros por orden de preferencia, hay varias fuentes que permiten identificar tendencias claras:
A) Ficción juvenil y novelas populares
Fantasía y romance juvenil, especialmente subgéneros como romantasy (fantasía + romance), son muy populares actualmente entre lectores jóvenes. Esto se ve reflejado en ventas y en presencia en redes sociales orientadas a lectura (ej.: BookTok).
Otros fenómenos de ficción juvenil incluyen sagas contemporáneas y libros con fuerte componente narrativo y emocional.
B) Clásicos literarios también tienen cierto atractivo
Según algunos análisis culturales, clásicos (como Dostoyevski) también atraen atención entre jóvenes lectores informales, aunque en menor proporción que la ficción contemporánea.
C) Preferencias más amplias (basadas en estudios académicos de adolescentes)
Aunque este estudio no es exactamente del mismo grupo etario (se centra más en adolescentes), las preferencias que se observan entre jóvenes incluyen:
Aventura
Humor
Ciencia ficción
Terror / misterio / espionaje
Géneros como poesía, historia, política o biografías suelen recibir menos interés, al menos entre adolescentes en estudios académicos
(mira… yo tambien se usar la IA) XDDD
A este paso, vuelve la blogosfera…
Estas en ella, por algo será…
«Los jóvenes no sólo consumen contenido, lo buscan, lo debaten y lo validan entre pares.» (EDans).
Observando el panorama mundial, y haciendo una paradita concreta en su actuación durante el incendio de un pub en Suiza y el rapto de un presidente en Venezuela (sin olvidar Gaza y Cisjordania), me río un poco con esta frase… aunque sí, yo también defiendo a los adolescentes de sus agresores adultos… otra cosa es que se animen a ser educados (no domesticados).
OFFTOPIC:
No tengo costumbre de ello, pero tengo que reproducir el articulo entero para poner en negritas las cuestiones primordiales. Aquí no sois muy de seguir enlaces como ya ha quedado demostrado sobradamente. No por ello, no enlazare la fuente original…
Una imagen resume el desconcierto del momento histórico que vivimos. Bernie Sanders, un hombre de más de ochenta años con el cabello alborotado por mil batallas perdidas y con la voz ronca de quien lleva décadas vociferando en el desierto, manifestó una serie de incógnitas sobre el futuro que estamos construyendo. En el imponente Senado de los Estados Unidos, Sanders hizo una autopsia del mañana con preguntas que hoy parecen no tener respuesta.
Para quien no le conozca, Sanders es ese eterno candidato que nunca gana las primarias en Estados Unidos, pero siempre agita. Este político, que podría describirse como una anomalía estadística, no tomó el micrófono para hablar de salarios mínimos o de la codicia de Wall Street, sino para preguntar quién tiene las llaves del futuro y cómo nos afectará al resto de seres humanos.
Su discurso, pronunciado el 9 de diciembre de 2025, plantea siete preguntas fundamentales y resalta la necesidad de la acción democrática en una era donde tanto algoritmos como robots amenazan con redefinir no solo la economía, sino la esencia misma de la humanidad.
La primera pregunta es «¿Quién controla la IA?». La tesis de Sanders, tan sencilla como aterradora, es que estamos permitiendo que un puñado de hombres como Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates y Larry Ellison, entre otros pocos, estén diseñando la próxima etapa de la evolución humana sin necesidad de pasar por las urnas. «¿Es correcto que esta élite moldee el futuro de la humanidad sin rendir cuentas?», pregunta el senador, citando a personas que desprecian a los reguladores.
La segunda pregunta es «¿Qué pasará con el trabajo?». Según los datos que presentó en el hemiciclo, la IA y la robótica podrían hacer desaparecer a cerca de cien millones de empleos en los próximos años, solamente en los Estados Unidos: el cuarenta por ciento de las enfermeras, el cuarenta y siete por ciento de los camioneros, el sesenta y cuatro por ciento de los contables, el sesenta y cinco por ciento de los asistentes educativos y el ochenta y nueve por ciento de los trabajadores de fast food serán sustituidos por máquinas. La pregunta que plantea Sanders es qué haremos los humanos cuando las máquinas sean «más eficientes». Si el aumento de la productividad que trae la IA solo sirve para incrementar el poder de las corporaciones tecnológicas mientras millones de personas pierden su sustento económico, no estamos ante un avance para la humanidad, sino ante un saqueo tecnológico.
La tercera pregunta es «¿Qué le ocurrirá a la democracia?». En uno de los momentos más lúcidos de su intervención, Sanders alude a Larry Ellison, el fundador de Oracle, quien ha hablado sin pudor de un sistema de vigilancia masiva donde cada uno de nuestros movimientos, palabras y transacciones serán registrados y analizados por una IA en tiempo real. Ese sistema nos invita a imaginar nuestro futuro como el panóptico del filósofo Jeremy Bentham, pero llevado a la enésima potencia digital. La privacidad, advierte el senador, corre el riesgo de convertirse en un residuo arqueológico del siglo XX. Todos sentimos una leve inquietud cuando un anuncio en el móvil parece haber leído nuestros pensamientos, pero ¿qué pasa cuando esa capacidad de predicción esté bajo el control absoluto de unas pocas corporaciones? «¿Cómo sostenemos una democracia bajo esas condiciones?», se pregunta.
La cuarta pregunta es «¿Qué le ocurrirá a nuestra humanidad?». Sanders menciona la soledad en la parte más desgarradora de su discurso. Citando un estudio de Common Sense Media que arroja que el setenta y dos por ciento de los adolescentes ya recurre a la IA en busca de compañía, Sanders se pregunta qué queda de la conexión humana: «¿Qué significa para los jóvenes formar amistades con una IA y aislarse cada vez más de otros humanos?». Sanders cita a John Donne («Ningún hombre es una isla») para recordar nuestra interconexión, pero ¿qué pasa cuando esas relaciones fundamentales se establecen con algoritmos? Si sustituimos al amigo por el chatbot y al profesor por el algoritmo, ¿qué significa realmente ser humano?
La quinta pregunta es «¿Qué coste ambiental tendrá todo esto?». Aquí Sanders derrumba el mito de la nube como una metáfora etérea e inocente, hablando de electricidad, agua e infraestructuras físicas. Señala que un centro de datos de IA relativamente pequeño consume más electricidad que ochenta mil hogares, mientras uno grande, como el que OpenAI y Oracle están construyendo en Texas por ciento sesenta y cinco mil millones de dólares, consumirá tanta electricidad como setecientas cincuenta mil viviendas. Sanders alerta de que la IA no vive en el aire, sino en la tierra y de que el futuro tecnológico no es gratis, ya que implica geografía, conflicto y extracción de recursos.
La sexta pregunta es «¿Cómo cambiará la guerra?». Sanders plantea algo sobre lo que preferimos no pensar. Los líderes políticos suelen ser cautelosos con la guerra porque temen la reacción pública ante las pérdidas humanas, pero ¿qué ocurre si millones de robots soldados reemplazan a los soldados humanos? Sanders teme que, al utilizar armas que no implican bajas humanas propias, la barrera moral para invadir un país se desplomaría. ¿Será más fácil para los gobiernos iniciar guerras si no tienen que preocuparse por bajas humanas? En un mundo con conflictos activos, la IA podría alterar lo que hoy comprendemos como geopolítica.
La séptima pregunta es «¿Podemos perder el control?». Sanders cita a Geoffrey Hinton, el «padrino de la IA», quien abandonó Google para avisar de que estas máquinas podrían superarnos en inteligencia y control antes de lo que pensamos. La pregunta es si los humanos perderemos nuestra capacidad de controlar el planeta. Sanders citó la escena de 2001: Una odisea del espacio donde la superinteligencia HAL se rebela contra sus creadores, indicando que es un escenario que algunos de los principales expertos en IA consideran plausible.
Si el futuro va a ser tan distinto, ¿no deberíamos decidir entre todos cómo queremos que sea? Muchos nos preguntamos lo que Sanders ha llevado al corazón del poder. Su perfil, el de un hombre que ha visto caer muros y levantarse imperios, le otorga autoridad moral para explicar que la tecnología es una herramienta, pero si no tomamos el control de ella, será la herramienta la que termine por controlarnos a nosotros.
Al final, como siempre ocurre con Sanders, la pregunta vuelve a ser sobre el poder. No sobre qué puede hacer la IA, sino sobre quién tiene el mando.
Mientras los multimillonarios juegan a ser dioses en Marte o en el metaverso, el senador de Vermont nos recuerda que estamos en la Tierra y que el futuro es demasiado importante para dejárselo solo a las corporaciones tecnológicas. Tal vez, en este siglo de deep fakes impecables y voces sintéticas, nuestra esperanza resida precisamente en la insistencia de un hombre de más de ochenta años con el cabello alborotado y una voz ronca que se niega a que su humanidad sea procesada como simples datos.
Las siete preguntas de Bernie Sanders que (muchos) nos formulamos: ¿Quién votó por el fin del mundo tal como lo conocemos?
