Buscar ya no es buscar: es delegar

Durante veinticinco años, Google nos entrenó para pensar en forma de palabras clave. Hoy empieza a entrenarnos para pensar en forma de encargos. Y eso va a tener muchas, muchísimas consecuencias.

La caja de búsqueda deja de ser una ranura donde introducir términos y se convierte en una interfaz expandible, multimodal, conversacional y, sobre todo, agéntica: texto, imágenes, vídeos, archivos, pestañas abiertas, contexto personal y preguntas sucesivas que ya no pretenden llevarnos necesariamente a una página, sino resolver algo dentro de Google. La compañía lo presenta como «la mayor actualización de la caja de búsqueda en más de 25 años«, basada en Gemini 3.5 Flash y desplegada allí donde AI Mode está disponible.

El cambio era inevitable. La búsqueda clásica llevaba años degradándose bajo el peso del SEO, la publicidad, las granjas de contenido, los comparadores sin valor añadido y una web cada vez más escrita para algoritmos en vez de para personas. En ese contexto, pedir a una inteligencia artificial que lea, contraste, sintetice y permita repreguntar es una mejora evidente. El usuario no quiere diez enlaces azules: quiere entender, decidir, comparar, monitorizar, comprar, reservar, programar, aprender o actuar. Google no está «añadiendo inteligencia artificial» a la búsqueda: está reconociendo que la búsqueda, tal como la conocíamos, ha dejado de ser suficiente.

Pero esa mejora tiene un precio enorme. Cuando Google afirma que sus agentes podrán operar 24/7, monitorizar blogs, noticias, redes sociales, finanzas, compras o deportes, y avisarnos cuando algo encaje con nuestros criterios, está redefiniendo su papel: ya no es el intermediario que distribuye atención hacia la web, sino el entorno donde esa atención se captura, se procesa y se monetiza. La web deja de ser destino y pasa a ser materia prima. Un usuario, en muchas ocasiones, no quiere una búsqueda puntual, sino un agente que le avise cuando surja algo relacionado con ella. Y eso, aunque nos pareciese que estaba rudimentariamente disponible, requiere una infraestructura completamente diferente.

Para Google, la jugada es defensiva y ofensiva a la vez. Defensiva, porque ChatGPT, Perplexity, Claude y otros le han demostrado que la interfaz de búsqueda podía ser desplazada por una conversación. Ofensiva, porque nadie tiene más distribución, más datos, más contexto, más infraestructura y más incentivos para convertir esa conversación en el nuevo sistema operativo de la información. Gemini 3.5 Flash no se presenta solo como un modelo más rápido, sino como uno diseñado para tareas largas, agentes, programación y flujos de trabajo complejos, disponible en AI Mode, Gemini, APIs y productos empresariales.

El problema es que el ecosistema que alimentó a Google durante dos décadas no fue diseñado para esto. Editores, medios, blogs, foros, creadores, bases de datos, páginas especializadas y expertos aceptaron el pacto implícito de la web: Google indexaba, ordenaba y enviaba tráfico; los productores de información recibían visitas, reputación, suscripciones, publicidad o clientes. Ese pacto se rompe cuando Google sintetiza la respuesta y reduce el incentivo para visitar la fuente. Un estudio de Pew Research mostró que, cuando aparece un resumen de inteligencia artificial, los usuarios hacen clic en resultados tradicionales en el 8% de las visitas, frente al 15% cuando no aparece, y solo en el 1% de los casos hacen clic en los enlaces del propio resumen.

Esto no es una anécdota: es una redistribución estructural del valor. El Reuters Institute estima que los editores esperan que el tráfico procedente de buscadores caiga un 43% en los próximos tres años, y cita datos de Chartbeat que muestran una caída global del 33% del tráfico orgánico de Google hacia más de 2,500 sitios entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025. Axios, también con datos de Chartbeat, señala que los pequeños editores son los más vulnerables: los sitios con entre 1,000 y 10,000 páginas vistas diarias han visto caer el tráfico de búsqueda un 60% en dos años, frente al 22% de los grandes editores.

La consecuencia es clara: sobrevivirán mejor quienes tengan marca, comunidad, newsletters, aplicaciones, suscripción, eventos, reputación directa o una relación fuerte con sus lectores. Los demás, los que dependían de «estar bien posicionados», descubrirán que posicionarse ya no significa recibir tráfico. Significa ser absorbido por una respuesta, citado quizá, utilizado probablemente, remunerado raramente. Es el paso de la economía del clic a la economía de la extracción.

Y aquí aparece la gran cuestión política. Google no es una startup experimentando con una interfaz. Es una compañía declarada monopolista en búsqueda por un tribunal estadounidense, y las medidas correctoras del Departamento de Justicia ya incluyen límites a contratos exclusivos y obligaciones de compartir ciertos datos, además de extenderse explícitamente a Gemini y productos de inteligencia artificial generativa para evitar que las mismas tácticas se trasladen al nuevo mercado. Brookings lo plantea perfectamente: la política de competencia debe actualizarse para una era en la que la inteligencia artificial puede reforzar, no diluir, el poder acumulado por las plataformas dominantes.

En Europa, el conflicto será todavía más intenso. El European Publishers Council ya ha presentado una denuncia antimonopolio contra Google por AI Overviews y AI Mode, alegando uso de contenido periodístico sin autorización, sin mecanismos efectivos de exclusión y sin remuneración justa, además de una sustitución directa del contenido original dentro de la propia interfaz de búsqueda. La discusión no es simplemente copyright: es dependencia. Si un editor no puede impedir que su contenido sea usado por la inteligencia artificial sin desaparecer también del buscador, no estamos ante una relación comercial libre, sino ante una forma de coerción de mercado.

Socialmente, el cambio es todavía más profundo. La búsqueda clásica, con todos sus defectos, obligaba a contrastar fuentes. El usuario veía procedencias, sesgos, marcas, fechas, estilos, contradicciones. La búsqueda agéntica tiende a ocultar ese proceso bajo una respuesta pulida, plausible y cómoda. Eso puede reducir fricción, pero también puede reducir alfabetización informacional. Una sociedad que delega la búsqueda delega también parte de su criterio. Y cuando esa delegación se concentra en una sola compañía, el riesgo no es solo tecnológico: es epistemológico.

La pregunta, por tanto, no es si la búsqueda debe cambiar. Debe hacerlo. La pregunta es bajo qué reglas. Una búsqueda para la era de la inteligencia artificial debería ser capaz de sintetizar, conversar, personalizar y actuar, pero también de atribuir, remunerar, permitir exclusiones reales, auditar sesgos, mostrar fuentes de manera significativa y preservar una web económicamente viable. Sin eso, la inteligencia artificial no será una capa de acceso al conocimiento, sino una máquina de desintermediación que convierte a quienes producen conocimiento en proveedores invisibles de entrenamiento, contexto y verificación.

Google tiene razón en una cosa: la caja de búsqueda necesitaba ser reinventada. Pero reinventarla no puede significar apropiarse del ecosistema que la hizo útil. La web no fue importante porque Google supiera encontrarla, fue al revés: Google fue importante porque la web existía. Si la nueva búsqueda destruye los incentivos para publicar, investigar, escribir, documentar y compartir, acabará devorando su propio índice. Y entonces la paradoja será cruel: habremos construido la mejor máquina de respuestas justo cuando hayamos empezado a empobrecer sistemáticamente el mundo del que esas respuestas proceden.

This article is openly available in English on my Medium page via this link, «Google has found the AI answer. The web will pay for it»