Durante veinticinco años, Google nos entrenó para pensar en forma de palabras clave. Hoy empieza a entrenarnos para pensar en forma de encargos. Y eso va a tener muchas, muchísimas consecuencias.
La caja de búsqueda deja de ser una ranura donde introducir términos y se convierte en una interfaz expandible, multimodal, conversacional y, sobre todo, agéntica: texto, imágenes, vídeos, archivos, pestañas abiertas, contexto personal y preguntas sucesivas que ya no pretenden llevarnos necesariamente a una página, sino resolver algo dentro de Google. La compañía lo presenta como «la mayor actualización de la caja de búsqueda en más de 25 años«, basada en Gemini 3.5 Flash y desplegada allí donde AI Mode está disponible.
El cambio era inevitable. La búsqueda clásica llevaba años degradándose bajo el peso del SEO, la publicidad, las granjas de contenido, los comparadores sin valor añadido y una web cada vez más escrita para algoritmos en vez de para personas. En ese contexto, pedir a una inteligencia artificial que lea, contraste, sintetice y permita repreguntar es una mejora evidente. El usuario no quiere diez enlaces azules: quiere entender, decidir, comparar, monitorizar, comprar, reservar, programar, aprender o actuar. Google no está «añadiendo inteligencia artificial» a la búsqueda: está reconociendo que la búsqueda, tal como la conocíamos, ha dejado de ser suficiente.
Pero esa mejora tiene un precio enorme. Cuando Google afirma que sus agentes podrán operar 24/7, monitorizar blogs, noticias, redes sociales, finanzas, compras o deportes, y avisarnos cuando algo encaje con nuestros criterios, está redefiniendo su papel: ya no es el intermediario que distribuye atención hacia la web, sino el entorno donde esa atención se captura, se procesa y se monetiza. La web deja de ser destino y pasa a ser materia prima. Un usuario, en muchas ocasiones, no quiere una búsqueda puntual, sino un agente que le avise cuando surja algo relacionado con ella. Y eso, aunque nos pareciese que estaba rudimentariamente disponible, requiere una infraestructura completamente diferente.
Para Google, la jugada es defensiva y ofensiva a la vez. Defensiva, porque ChatGPT, Perplexity, Claude y otros le han demostrado que la interfaz de búsqueda podía ser desplazada por una conversación. Ofensiva, porque nadie tiene más distribución, más datos, más contexto, más infraestructura y más incentivos para convertir esa conversación en el nuevo sistema operativo de la información. Gemini 3.5 Flash no se presenta solo como un modelo más rápido, sino como uno diseñado para tareas largas, agentes, programación y flujos de trabajo complejos, disponible en AI Mode, Gemini, APIs y productos empresariales.
El problema es que el ecosistema que alimentó a Google durante dos décadas no fue diseñado para esto. Editores, medios, blogs, foros, creadores, bases de datos, páginas especializadas y expertos aceptaron el pacto implícito de la web: Google indexaba, ordenaba y enviaba tráfico; los productores de información recibían visitas, reputación, suscripciones, publicidad o clientes. Ese pacto se rompe cuando Google sintetiza la respuesta y reduce el incentivo para visitar la fuente. Un estudio de Pew Research mostró que, cuando aparece un resumen de inteligencia artificial, los usuarios hacen clic en resultados tradicionales en el 8% de las visitas, frente al 15% cuando no aparece, y solo en el 1% de los casos hacen clic en los enlaces del propio resumen.
Esto no es una anécdota: es una redistribución estructural del valor. El Reuters Institute estima que los editores esperan que el tráfico procedente de buscadores caiga un 43% en los próximos tres años, y cita datos de Chartbeat que muestran una caída global del 33% del tráfico orgánico de Google hacia más de 2,500 sitios entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025. Axios, también con datos de Chartbeat, señala que los pequeños editores son los más vulnerables: los sitios con entre 1,000 y 10,000 páginas vistas diarias han visto caer el tráfico de búsqueda un 60% en dos años, frente al 22% de los grandes editores.
La consecuencia es clara: sobrevivirán mejor quienes tengan marca, comunidad, newsletters, aplicaciones, suscripción, eventos, reputación directa o una relación fuerte con sus lectores. Los demás, los que dependían de «estar bien posicionados», descubrirán que posicionarse ya no significa recibir tráfico. Significa ser absorbido por una respuesta, citado quizá, utilizado probablemente, remunerado raramente. Es el paso de la economía del clic a la economía de la extracción.
Y aquí aparece la gran cuestión política. Google no es una startup experimentando con una interfaz. Es una compañía declarada monopolista en búsqueda por un tribunal estadounidense, y las medidas correctoras del Departamento de Justicia ya incluyen límites a contratos exclusivos y obligaciones de compartir ciertos datos, además de extenderse explícitamente a Gemini y productos de inteligencia artificial generativa para evitar que las mismas tácticas se trasladen al nuevo mercado. Brookings lo plantea perfectamente: la política de competencia debe actualizarse para una era en la que la inteligencia artificial puede reforzar, no diluir, el poder acumulado por las plataformas dominantes.
En Europa, el conflicto será todavía más intenso. El European Publishers Council ya ha presentado una denuncia antimonopolio contra Google por AI Overviews y AI Mode, alegando uso de contenido periodístico sin autorización, sin mecanismos efectivos de exclusión y sin remuneración justa, además de una sustitución directa del contenido original dentro de la propia interfaz de búsqueda. La discusión no es simplemente copyright: es dependencia. Si un editor no puede impedir que su contenido sea usado por la inteligencia artificial sin desaparecer también del buscador, no estamos ante una relación comercial libre, sino ante una forma de coerción de mercado.
Socialmente, el cambio es todavía más profundo. La búsqueda clásica, con todos sus defectos, obligaba a contrastar fuentes. El usuario veía procedencias, sesgos, marcas, fechas, estilos, contradicciones. La búsqueda agéntica tiende a ocultar ese proceso bajo una respuesta pulida, plausible y cómoda. Eso puede reducir fricción, pero también puede reducir alfabetización informacional. Una sociedad que delega la búsqueda delega también parte de su criterio. Y cuando esa delegación se concentra en una sola compañía, el riesgo no es solo tecnológico: es epistemológico.
La pregunta, por tanto, no es si la búsqueda debe cambiar. Debe hacerlo. La pregunta es bajo qué reglas. Una búsqueda para la era de la inteligencia artificial debería ser capaz de sintetizar, conversar, personalizar y actuar, pero también de atribuir, remunerar, permitir exclusiones reales, auditar sesgos, mostrar fuentes de manera significativa y preservar una web económicamente viable. Sin eso, la inteligencia artificial no será una capa de acceso al conocimiento, sino una máquina de desintermediación que convierte a quienes producen conocimiento en proveedores invisibles de entrenamiento, contexto y verificación.
Google tiene razón en una cosa: la caja de búsqueda necesitaba ser reinventada. Pero reinventarla no puede significar apropiarse del ecosistema que la hizo útil. La web no fue importante porque Google supiera encontrarla, fue al revés: Google fue importante porque la web existía. Si la nueva búsqueda destruye los incentivos para publicar, investigar, escribir, documentar y compartir, acabará devorando su propio índice. Y entonces la paradoja será cruel: habremos construido la mejor máquina de respuestas justo cuando hayamos empezado a empobrecer sistemáticamente el mundo del que esas respuestas proceden.
This article is openly available in English on my Medium page via this link, «Google has found the AI answer. The web will pay for it»
Poreso lo siguiente debe ser un SEO de LLMs y si te usan para su respuesta, que te paguen unos centimos. Como la publi de antaño.
Si no, demasiadas webs cerrarán y el conocimiento de las LLMs se estancará
Recientemente he aprovechado varios proyectos personales para profundizar en el uso de la IA y la verdad es que una de las conclusiones que más saqué fue cómo esta nueva manera de investigar tiende a aislarte aún más de todo: la experiencia actual busca la máxima sencillez y que no salgas de la ventana del modelo. Al finalizar mis proyectos me di cuenta que, si, logré completarlos, pero prácticamente sin descubrir ningún nuevo sitio, youtuber, o web de conocimientos que pueda aportarme algo en el futuro. La próxima vez, tendré que volver a pasar por usar la IA para resolver dudas, cuando la anterior búsqueda podía llevarte a conocer nuevas comunidades que aportan valor mucho más allá de la mera solución a un problema.
Es como esta nueva propuesta presentada en Google para comprar. Es como si el objetivo final fuera que te de igual donde, lo importante es que hagas la compra, de lo primero se encarga la IA. Sin mencionar lo incómodo que es pedir un workflow para lograr un objetivo, y tener que hacer consultas sobre algunos de los pasos porque o bien no responde lo que necesitabas, o directamente se inventa opciones de UI que no existen.
Realmente si el objetivo final es que usemos la IA para todo, no se que incentivo pueda dejar a los creadores de contenido para seguir haciéndolo.
Sin olvidar que en muchas ocasiones las respuestas que buscan mantenerte en la web del modelo son directamente calcadas de un resumen de algún foro.
«No importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que cace ratones». (Deng Xiaoping)
No importa como hago la pregunta, lo importante es que obtengo respuestas
«No importa como hago la pregunta, lo importante es que obtengo respuestas.», en efecto, respuestas acordes a las preguntas al tun tun, y de cualquier manera que le haces, cuando yo tengo cada vez más claro que, en la mayoría de veces, mejor hacer una sola pregunta inicial, y luego tratar de NO volver a preguntar más, e ir arrinconándola con sus propias respuestas. De lo contrario, estás más que vendido. Hará todo lo necesario para que te sientas adorado en tu propia complacencia, mientras te la va metiendo doblada y envuelta en papel de lija: cuando te enteras ya es demasiado tarde y la dermatitis abrasiva será épica.
Así que sí Gorki, tú sigue así, preguntando de cualquier manera, y verás qué risas…
Coincido plenamente con tu enfoque. Sostengo que la transformación de la web en materia prima para grandes monopolios tecnológicos representa un riesgo epistemológico global inaceptable.
«puede reducir alfabetización informacional» (+ paradoja final) (EDans).
En la época de la «apertura» franquista, era costumbre (no muy extendida, la verdad), por parte de gente de izquierdas comprar dos (a veces hasta tres o cuatro) periódicos, porque había tanto sesgo informativo, que era imposible orientarse por uno solo. Y de hecho hasta se compraba Arriba o Pueblo, para leer entre líneas , lo que alguien del Régimen decía/susurraba.
Desde entonces vamos a peor, y no es solo por la irrupción de la internet. No hay más que ver la prensa actual, escrita o digital, para darse cuenta que ya no vale ni comprar alguno de los mentirosos compulsivos, que viven de las administraciones.
Además el sistema escolar hizo que se odiara la lectura. Y no solo de libros.
También había gente que se conformaba con el resumen (digest anglosajón) que tú le hacías de lo leído. Una mala costumbre, que demostraba claramente una apabullante carencia de filtros propios. Porque leer la información original te obligaba al esfuerzo de construir filtros de máxima capacidad. Para «lo digerido previamente» vale un colador de cocina cualquiera. y los más avispados ya veían que con saberse de memoria a lo que decía el líder te valía para ocupar un puesto en el partido, y luego en la administración.
Lógicamente hablo del personal izquierdoso, a los derechuzos ya les llegaba con escuchar en el casino, ir a misa y estar con la mano a medio levantar.
Como final digo que no sería mal siervo, por ahorrar tiempo, si el Géminis ese sirviera a un buen señor y no al monarca corrompido y siliconado de Google I.
¿Soy el único que experimenta que las búsquedas con inteligencia artificial son más restrictivas, no solo en google sino también en otros buscadores como duckducgo.com y brave.com?
¿Sería conveniente que se pudiese optar por dos tipos de búsqueda, el primero sería una busqueda con inteligencia artificial, y otra siguiendo el sistema anterior, de búsqueda clásica con algoritmos?
¿Quien te lo impide?— Incluso puedes consultar en la Encyclopedia Britannica
Si los sitios dejan de ganar dinero publicando contenido… ¿quién introducirá toda esa información en Internet para que la IA de Google pueda mostrarla al buscar?
Siempre habrá cientos de sitios que no tienen como objetivo ganar dinero
Para los que usamos Google Alerts, pienso que al final este servicio acabará exterminado también, pues carece de sentido a mi entender.
Saludos.
Lo de Google es no saber salir del monopolio, funciona como sus coches choquetín que dan vueltas y vueltas y no saben salir de atascos…
Google acapara los datos de los usuarios que acceden a su buscador, tiene los datos de navegación de los usuarios que usan Chrome, tiene el mayor ecosistema de móviles que usan su sistema operativo, tiene gmail, tiene maps, tiene su suite office online, tiene alguno de los modelos más usados: gemini, nano banana, veo… tiene su HW propietario (TPUs), tiene paquetes de acciones no desdeñables en la competencia (Antrhopic).
Vamos a hablar claro, google pasó de te scrapeo tu web y te doy visibilidad en mi buscador, a hago resúmenes de contenido(medios) y te los ofrezco, con una pequeña cita al medio… y esa relación no es una simbiosis sana, son parásitos del trabajo de los demás, por otro lado como mucho de lo que siempre ha habido en internet puros COPY PASTE sin valor añadido, pero con la IA y su capacidad de resumir contenidos no estructurados (en esto los LLM son maestros). Ahora han pasado a su modo IA en el que ya el medio original cada vez está más arrinconado o directamente es ninguneado.
Sacan un google gemini flash 3.5 que NO es mejor que la compañía (es su apuesta LITE) pero si es más eficaz y rápido, aunque no es el campeón de los benchmarks, digamos que es el subcampeón (como diría goma espuma subcampeón es más campeón) pero si ha aprendido a poner un x3 en el precio anterior… vaya subidón del precio del SOMA. !!!, pero a la vez IA del flash hasta en la sopa: su office, su youtube(imitando claramente a Grok en twitter) etc etc… todo con su modelo novedoso, que ya nos avisan que no es el listo de la familia, que el PRO: «hoy no mañana»…
Todo huele a MONOPOLIO. Los únicos que están haciendo que el asistente de IA sea agnóstico en su navegador es Brave, que puedes incluir un modelo local basado en Ollama, o cualquier otro del mercado.
Espero que la hostia de la UE se la den pronto, y no tengamos que aguantar el ADOCTRINAMIENTO google, que de esto van realmente los cambios que se ven venir en el mundo, no de AGI, sino de MAINSTREAM ideológico y de subidas por MODELOS que son claramente betas que no mejoran su calidad, salvo que te gastes los 200$/mes lo demás basura y mercadotecnia
PS:Lo de llamar agéntica a la NUEVA búsqueda me ahorro comentar, va a ser un bazar de publicidad de cuatro marcas, para que no haya competencia y diversidas, y los monos pidiendo las prendas, gadgets o demás consumibles para que te lo traigan a casa, y tengas el culo cada vez más gordo
Visto por meneame…:
«Gente como Thiel, Musk, Zuckerberg, el tipo de OpenAI, son lo que hace que la gente odie cada vez más a todo este nuevo lobby. La IA como tecnología es magnífica, pero como tantas cosas los tipos a cargo les van a dar los peores usos que puedan. Mucha más mierda que la que pudiéramos tener en la era pre-chatGPT3.5, spam más indigerible, creaciones digitales por doquier falseándolo todo… milmillonarios diciendo que fantasean con el tecnofeudalismo… pintan bastos. «
add:
Peter Thiel lanza «Objection»
Al respecto del articulo…
Soy reticente a fiarme de esos primeros resultados de Google, ya de antes de los tiempos de la IA. Prefiero rebuscar. Incluso, cuando uso la IA para consultar, a la mínima sospecha, recurro al buscador. Y he de decir, que es de agradecer que mayoritariamente, Qwen me ofrece los enlaces de donde ha sacado la información, y no es la primera vez, que voy a buscar “allí”, y “allí” no hay nada… (y esto me vale para otras IA’s).
El hype nos va a explotar en la cara… a unos mas que a otros.