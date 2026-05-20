Despedidos o millonarios: la nueva fractura invisible entre desarrolladores

Mi columna en Invertia de esta semana se titula «El programador que sobrevive no es el que programa más: es el que entiende mejor» (pdf), y trata sobre una de las paradojas más interesantes y más inquietantes del mercado laboral actual: mientras algunas empresas despiden a miles de desarrolladores, otras (o las mismas) están pagando salarios completamente desorbitados a otros perfiles técnicos. No se trata de una contradicción, sino de una transformación acelerada de lo que significa «saber programar» en la era de la inteligencia artificial.

La lógica industrial clásica del desarrollo de software se está rompiendo. Durante décadas, escribir código era una habilidad escasa y relativamente homogénea: quien sabía programar tenía prácticamente asegurada una carrera razonablemente estable. Pero la llegada de herramientas de inteligencia artificial generativa capaces de producir código funcional en segundos ha cambiado radicalmente el equilibrio. El código empieza a parecerse cada vez más a una commodity. Lo que se paga ahora no es la capacidad de escribir líneas de código, sino la de entender sistemas complejos, tomar decisiones técnicas con criterio, integrar modelos de inteligencia artificial de manera fiable y traducir necesidades ambiguas de negocio en soluciones reales.

Para escribir el artículo utilicé, además de los enlaces incluidos en mi publicación anterior sobre «el programador que dejó de programar«, una serie de artículos y estudios recientes que reflejan perfectamente esa transición. Algunos muestran cómo las empresas están reduciendo posiciones de entrada mientras incrementan la contratación de perfiles especializados en inteligencia artificial, otros analizan qué competencias empiezan a diferenciar a los trabajadores que prosperan de los que quedan atrapados en tareas fácilmente automatizables.

Especialmente ilustrativo resulta el caso de General Motors, que despedía cientos de empleados de IT mientras declaraba abiertamente que seguía contratando perfiles capaces de construir sistemas de inteligencia artificial. La diferencia entre «usar inteligencia artificial» y «desarrollar con inteligencia artificial» se está convirtiendo en una frontera laboral decisiva. También resultaron muy útiles varios análisis sobre el llamado «AI skills gap«, la creciente brecha entre quienes integran la inteligencia artificial de forma efectiva en su trabajo y quienes siguen utilizándola de manera superficial o directamente la ignoran.

Otro elemento importante del artículo es la idea de que las habilidades verdaderamente valiosas están desplazándose hacia ámbitos más humanos: juicio, comunicación, pensamiento crítico, capacidad de adaptación, visión estratégica o comprensión contextual. Algunos de los textos utilizados desarrollan precisamente esa tesis: cuando la inteligencia artificial puede automatizar una parte creciente de las tareas cognitivas rutinarias, el diferencial humano deja de estar en la ejecución mecánica y pasa a estar en la capacidad de interpretar, decidir, coordinar y asumir responsabilidad.

También me parecieron especialmente interesantes los artículos que analizan cómo está cambiando incluso el proceso de contratación. La inteligencia artificial ya filtra currículums, redacta ofertas de empleo, entrevista candidatos e incluso participa en procesos de onboarding. En ese contexto, los profesionales empiezan a necesitar no solo habilidades técnicas, sino también la capacidad de demostrar públicamente proyectos reales, procesos de trabajo, criterios de evaluación y experiencia práctica. El currículum tradicional pierde valor frente a evidencias tangibles: repositorios públicos, side projects, automatizaciones funcionales o capacidad demostrable de resolver problemas reales utilizando inteligencia artificial.

La tesis central del artículo es que la inteligencia artificial no elimina automáticamente profesiones enteras, pero sí destruye aquellas partes del trabajo que pueden describirse de forma suficientemente precisa como para ser automatizadas. Eso obliga a una redefinición profunda del valor profesional. Los perfiles más vulnerables son los centrados en tareas repetitivas, fragmentadas y fácilmente sustituibles. Los más demandados son quienes entienden sistemas, generan confianza, conectan disciplinas y saben utilizar la inteligencia artificial como amplificador en lugar de competir contra ella.

Y, por supuesto, la reflexión no se limita a los desarrolladores. Lo que está ocurriendo en programación empieza a extenderse rápidamente a abogados, consultores, periodistas, analistas financieros, diseñadores, profesores y prácticamente cualquier profesión basada en procesamiento de información. La automatización ya no afecta solo al trabajo manual o industrial: entra de lleno en las profesiones cognitivas. Y lo hace separando cada vez más brutalmente a quienes aportan criterio y contexto de quienes simplemente ejecutan tareas rutinarias.

This article is also openly available in English on my Medium page if you use this link, «Code Is becoming cheap. Judgment is becoming expensive»