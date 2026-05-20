Despedidos o millonarios: la nueva fractura invisible entre desarrolladores

Mi columna en Invertia de esta semana se titula «El programador que sobrevive no es el que programa más: es el que entiende mejor» (pdf), y trata sobre una de las paradojas más interesantes y más inquietantes del mercado laboral actual: mientras algunas empresas despiden a miles de desarrolladores, otras (o las mismas) están pagando salarios completamente desorbitados a otros perfiles técnicos. No se trata de una contradicción, sino de una transformación acelerada de lo que significa «saber programar» en la era de la inteligencia artificial.
La lógica industrial clásica del desarrollo de software se está rompiendo. Durante décadas, escribir código era una habilidad escasa y relativamente homogénea: quien sabía programar tenía prácticamente asegurada una carrera razonablemente estable. Pero la llegada de herramientas de inteligencia artificial generativa capaces de producir código funcional en segundos ha cambiado radicalmente el equilibrio. El código empieza a parecerse cada vez más a una commodity. Lo que se paga ahora no es la capacidad de escribir líneas de código, sino la de entender sistemas complejos, tomar decisiones técnicas con criterio, integrar modelos de inteligencia artificial de manera fiable y traducir necesidades ambiguas de negocio en soluciones reales.
Para escribir el artículo utilicé, además de los enlaces incluidos en mi publicación anterior sobre «el programador que dejó de programar«, una serie de artículos y estudios recientes que reflejan perfectamente esa transición. Algunos muestran cómo las empresas están reduciendo posiciones de entrada mientras incrementan la contratación de perfiles especializados en inteligencia artificial, otros analizan qué competencias empiezan a diferenciar a los trabajadores que prosperan de los que quedan atrapados en tareas fácilmente automatizables.
Especialmente ilustrativo resulta el caso de General Motors, que despedía cientos de empleados de IT mientras declaraba abiertamente que seguía contratando perfiles capaces de construir sistemas de inteligencia artificial. La diferencia entre «usar inteligencia artificial» y «desarrollar con inteligencia artificial» se está convirtiendo en una frontera laboral decisiva. También resultaron muy útiles varios análisis sobre el llamado «AI skills gap«, la creciente brecha entre quienes integran la inteligencia artificial de forma efectiva en su trabajo y quienes siguen utilizándola de manera superficial o directamente la ignoran.
Otro elemento importante del artículo es la idea de que las habilidades verdaderamente valiosas están desplazándose hacia ámbitos más humanos: juicio, comunicación, pensamiento crítico, capacidad de adaptación, visión estratégica o comprensión contextual. Algunos de los textos utilizados desarrollan precisamente esa tesis: cuando la inteligencia artificial puede automatizar una parte creciente de las tareas cognitivas rutinarias, el diferencial humano deja de estar en la ejecución mecánica y pasa a estar en la capacidad de interpretar, decidir, coordinar y asumir responsabilidad.
También me parecieron especialmente interesantes los artículos que analizan cómo está cambiando incluso el proceso de contratación. La inteligencia artificial ya filtra currículums, redacta ofertas de empleo, entrevista candidatos e incluso participa en procesos de onboarding. En ese contexto, los profesionales empiezan a necesitar no solo habilidades técnicas, sino también la capacidad de demostrar públicamente proyectos reales, procesos de trabajo, criterios de evaluación y experiencia práctica. El currículum tradicional pierde valor frente a evidencias tangibles: repositorios públicos, side projects, automatizaciones funcionales o capacidad demostrable de resolver problemas reales utilizando inteligencia artificial.
La tesis central del artículo es que la inteligencia artificial no elimina automáticamente profesiones enteras, pero sí destruye aquellas partes del trabajo que pueden describirse de forma suficientemente precisa como para ser automatizadas. Eso obliga a una redefinición profunda del valor profesional. Los perfiles más vulnerables son los centrados en tareas repetitivas, fragmentadas y fácilmente sustituibles. Los más demandados son quienes entienden sistemas, generan confianza, conectan disciplinas y saben utilizar la inteligencia artificial como amplificador en lugar de competir contra ella.
Y, por supuesto, la reflexión no se limita a los desarrolladores. Lo que está ocurriendo en programación empieza a extenderse rápidamente a abogados, consultores, periodistas, analistas financieros, diseñadores, profesores y prácticamente cualquier profesión basada en procesamiento de información. La automatización ya no afecta solo al trabajo manual o industrial: entra de lleno en las profesiones cognitivas. Y lo hace separando cada vez más brutalmente a quienes aportan criterio y contexto de quienes simplemente ejecutan tareas rutinarias.
This article is also openly available in English on my Medium page if you use this link, «Code Is becoming cheap. Judgment is becoming expensive»
El artículo de hoy tiene 2 aspectos.
El primero evidente: Hay muchos despidos, miles. Y a la vez hay fichajes estilo Messi, pero estos se pueden contar con los dedos de la mano de un leñador… como en el chiste.
El segundo es el análisis de porque se produce este fenónmeno. Vayamos a desmontar el chiringuito, resumiendo la lógica que se mantiene es: «la causa es del programador, que no se adapta…»
Pero vamos a ver adaptarse a que? A que un programa te permita desarrollar en un plis plas… de forma semiautomática. Ahora resulta que los programadores que hasta ahora programaban de acuerdo a los procesos IMPUESTOS en sus empresas son los culpables de comportarse de acuerdo a ellos. Son aquellos que muchos trabajan en empresas que prohiben o prohibían las IAs. Asumamos para seguir su lógica que si la tenían accesible que si la usaban y que hasta ahora habían superado correctamente sus evaluaciones de desempeño. Es decir que eran 10000, 15000 o 20000 empleados que eran perfectamente competentes y que podían adaptarse a esa IA que hace «oes con un canuto», es decir, eran o son un grupo técnicamente cualificado.
Lo que no necesita un empleado de una empresa es ADORNAR su CV para que un REC>RUITER de chichi nabo le juzgue. YA ESTABAN demostrando internamente su performance. Esas «evidencias tangibles: repositorios públicos, side projects, automatizaciones funcionales o capacidad demostrable de resolver problemas reales utilizando inteligencia artificial» JAMAS se usan después de formar parte de una plantilla. Tienen firmados acuerdos de confidencialidad, no pueden CACAREAR su día a día en esos repositorios, sus managers conocen ese performance. Y una de 2 es todo mentira y como suelen aprovechar, esas empresas DESGRASAN su staff simple y llanamente, porque los proyectos en que participaban o eran una gilipollez (metaverso), o han terminado, pasado a una fase de mantenimiento en el que hace falta menos desarrolladores, y se quedan unos pocos en mantenimiento SW.
Por tanto, no lo programadores no son culpables de formar parte de entramados capitalistas y ser victimas de sus estrategías temporales.
Suscribo lo que dice Buzz aquí arriba.
De cosecha propia, tenemos Copilot y saber usarlo se entiende como saber resumir las reuniones de Teams. Poco más.
Por otro lado, estoy contento de que NO hemos ido a la ruta de usar AI para todo. Nuestra competencia (Accenture, EY…) sí lo usan y hablando tras bambalinas los programadores y/o sus clientes me dicen lo mismo con distintas palabras:
– Produce mierda, mierda carísima.
Ahora el perfil que está surgiendo es el de revisor de código de la IA, el cual se encuentra con la pesadilla de un código perfectamente comentado pero horriblemente ejecutado. O bien ejecutado pero terriblemente optimizado.
O sea, al final el programador es un corrector de AI.
Un ejemplo: Pidieron al Claude que hiciera un select a la base de datos para traer unos datos al frontend. ¿Cómo lo hizo? Creo que un «for» y dentro del «for» llamó a la base de datos 100.000 veces… por ejecución. ¿Qué hizo el humano? Llamó a la base de datos una vez con 100.000 registros e iteró sobre los registros en RAM y luego liberó la memoria.
Tiempo de Claude: 2 minutos programado, casi 20 segundos de ejecución por llamada a la función
Tiempo de humano: 20 minutos programado, 0.5 segundos de ejecución por llamada a la función
En algún momento Claude aprenderá, pero mientras tanto ha ejecutado miles y miles y miles de proyectos para miles de empresas. Y chatgt, y deepseek y gemini igual.
La solución ante un mal código antes era «amplía la RAM, mejora el Xeon» y pasabas de 20 segundos a 10 segundos. Pero ahora con la RAM como está…
Auguro que en el futuro prohibirán el uso de AI en ciertos entornos «seguros» e hiperoptimizados donde solo causaría destrozos. Y para otras cosas será super rentable porque carece de impacto real en la aplicación.
Y mientras tanto las empresas seguirán usando la AI como excusa para adelgazar el capital humano que igualmente habían contratado de más.