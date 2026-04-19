Si tienes garaje y haces menos de 300 kilómetros al día, el eléctrico ya gana. Sin discusión.

Hubo un tiempo en que comprar un coche eléctrico podía considerarse una apuesta, una declaración de intenciones o incluso una extravagancia tecnológica. Ese tiempo ha pasado. En 2025 se vendieron más de 20 millones de coches eléctricos en el mundo, más del 25% de todas las ventas de automóviles nuevos, una cifra que ya no describe una rareza, sino una transición industrial en toda regla. Quien siga hablando del vehículo eléctrico como si fuese una curiosidad está discutiendo con el calendario.

He elegido la cifra de 300 kilómetros al día por una razón muy simple: es una cifra conservadora. El US Department of Energy recuerda que la mayoría de los eléctricos actuales ofrecen entre 241 y 644 kilómetros de autonomía, y que esa cifra cubre sobradamente el 90% de los trayectos diarios. La EPA además ajusta sus mediciones para reflejar condiciones reales. Es decir: si tu día a día entra dentro de ese rango, y casi siempre lo hace, el problema no es técnico.

El problema, si acaso, es otro: que mucha gente sigue tomando decisiones con un mapa mental que ya no corresponde a la realidad. Porque cuando uno baja del debate abstracto al uso real, la discusión se vuelve incómodamente simple.

La checklist del punto de no retorno

Si cumples varias de estas condiciones, no estás «considerando» un eléctrico. Estás únicamente posponiendo una decisión lógica:

Tienes garaje o plaza fija donde cargar

Poder instalar un punto de carga o utilizar una toma adecuada cambia completamente la experiencia. Pasas de “ir a repostar” a “cargar mientras duermes”. La Alternative Fuels Data Center confirma que la mayoría de usuarios de eléctricos carga en casa.

Poder instalar un punto de carga o utilizar una toma adecuada cambia completamente la experiencia. Pasas de “ir a repostar” a “cargar mientras duermes”. La Alternative Fuels Data Center confirma que la mayoría de usuarios de eléctricos carga en casa. Puedes cargar por la noche (tarifa valle)

Aquí aparece uno de los números que importan: cargar en casa puede situar el coste en torno a €1.5–€3 por cada 100 km, frente a €8–€10 en gasolina para un coche equivalente. No es ideología. Es aritmética.

Aquí aparece uno de los números que importan: cargar en casa puede situar el coste en torno a €1.5–€3 por cada 100 km, frente a €8–€10 en gasolina para un coche equivalente. No es ideología. Es aritmética. Tienes vivienda con tejado propio (o acceso a autoconsumo)

La combinación de vehículo eléctrico y solar convierte la movilidad en algo parcialmente autogenerado. El IEA PVPS analiza cómo la carga solar puede cubrir gran parte del consumo del vehículo.

La combinación de vehículo eléctrico y solar convierte la movilidad en algo parcialmente autogenerado. El IEA PVPS analiza cómo la carga solar puede cubrir gran parte del consumo del vehículo. Haces menos de 300 km al día

Es la condición más importante… y la más banal. La inmensa mayoría de conductores está muy por debajo de ese umbral. Si estás aquí, la ansiedad por autonomía es un mito heredado de una generación anterior de vehículos.

Es la condición más importante… y la más banal. La inmensa mayoría de conductores está muy por debajo de ese umbral. Si estás aquí, la ansiedad por autonomía es un mito heredado de una generación anterior de vehículos. Conduces principalmente en ciudad o entornos metropolitanos

Es donde el eléctrico es más eficiente: menos consumo, regeneración en frenadas, cero emisiones locales y menos ruido.

Es donde el eléctrico es más eficiente: menos consumo, regeneración en frenadas, cero emisiones locales y menos ruido. Te importa el coste total, no solo el precio inicial (sabes matemáticas)

Menos piezas móviles, menos mantenimiento, menos averías. El DOE y múltiples análisis coinciden: los eléctricos requieren alrededor de un 40% menos de gastos de mantenimiento.

Menos piezas móviles, menos mantenimiento, menos averías. El DOE y múltiples análisis coinciden: los eléctricos requieren alrededor de un 40% menos de gastos de mantenimiento. Viajas, pero no improvisas constantemente viajes extremos

La infraestructura ha dejado de ser anecdótica. La IEA señala que los puntos de recarga pública superan ya los cinco millones a nivel global y siguen creciendo.

Si te reconoces en varios de estos puntos, el eléctrico no es una opción interesante. Es la opción evidente.

Conviene además desmontar otro argumento que ha envejecido mal: viajar ya no es un problema estructural. No, no es idéntico a un coche de combustión en todos los contextos, pero ha dejado de ser una barrera real para la mayoría. La red europea de carga se expande de forma sostenida, como muestran los datos actualizados del European Alternative Fuels Observatory, y la literatura académica reconoce que, aunque quedan retos, la trayectoria es inequívoca, con mejoras constantes en disponibilidad y fiabilidad.

A partir de aquí, la pregunta incómoda es otra: si todo esto es cierto, ¿por qué seguimos viendo resistencia?

Porque hay actores muy concretos a los que este cambio no les conviene. Las compañías petroleras dependen de un modelo basado en venderte energía de forma recurrente, no en que la generes en tu propio tejado. Buena parte del negocio de los concesionarios tradicionales está en el mantenimiento (revisiones, aceite, filtros, averías) que en un eléctrico desaparecen o se reducen drásticamente. Y varios fabricantes arrastran miles de millones invertidos en plataformas térmicas que necesitan amortizar antes de aceptar que su ventaja competitiva se evapora. No es una conspiración: son incentivos. Cuando alguien insiste en que «los eléctricos aún no están listos», conviene preguntarse qué pierde si tú decides que sí lo están.

La pregunta, entonces, debería formularse al revés: ¿qué condiciones tendrían que darse para que todavía me compensase un coche de combustión?

Cuando uno hace esa lista con un mínimo de honestidad intelectual, descubre algo revelador: cada año es más corta. Y cada vez se parece más a un conjunto de casos límite, no a la experiencia cotidiana de la mayoría de conductores. En España, el verdadero problema de fondo no es técnico ni económico: es urbanístico. España tiene uno de los parques de vivienda colectiva más altos de Europa, y la transformación del vehículo eléctrico en opción universal pasa necesariamente por resolver la carga en comunidades de propietarios. En España, aproximadamente dos tercios de la población vive en pisos, frente a menos de la mitad en el conjunto de la Unión Europea y menos del 30% en los Estados Unidos. Eso es política de vivienda, no tecnología. O aceptar que cargar el vehículo es como parar a tomarse un café cada pocos días.

Si tienes garaje, si haces menos de 300 kilómetros al día, si puedes cargar por la noche y si tu uso es el habitual, el coche eléctrico gana. Sin discusión.

Lo demás, a estas alturas, es simple (y cada día más absurda) resistencia cultural.