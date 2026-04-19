Si tienes garaje y haces menos de 300 kilómetros al día, el eléctrico ya gana. Sin discusión.

Hubo un tiempo en que comprar un coche eléctrico podía considerarse una apuesta, una declaración de intenciones o incluso una extravagancia tecnológica. Ese tiempo ha pasado. En 2025 se vendieron más de 20 millones de coches eléctricos en el mundo, más del 25% de todas las ventas de automóviles nuevos, una cifra que ya no describe una rareza, sino una transición industrial en toda regla. Quien siga hablando del vehículo eléctrico como si fuese una curiosidad está discutiendo con el calendario.
He elegido la cifra de 300 kilómetros al día por una razón muy simple: es una cifra conservadora. El US Department of Energy recuerda que la mayoría de los eléctricos actuales ofrecen entre 241 y 644 kilómetros de autonomía, y que esa cifra cubre sobradamente el 90% de los trayectos diarios. La EPA además ajusta sus mediciones para reflejar condiciones reales. Es decir: si tu día a día entra dentro de ese rango, y casi siempre lo hace, el problema no es técnico.
El problema, si acaso, es otro: que mucha gente sigue tomando decisiones con un mapa mental que ya no corresponde a la realidad. Porque cuando uno baja del debate abstracto al uso real, la discusión se vuelve incómodamente simple.
La checklist del punto de no retorno
Si cumples varias de estas condiciones, no estás «considerando» un eléctrico. Estás únicamente posponiendo una decisión lógica:
- Tienes garaje o plaza fija donde cargar
Poder instalar un punto de carga o utilizar una toma adecuada cambia completamente la experiencia. Pasas de “ir a repostar” a “cargar mientras duermes”. La Alternative Fuels Data Center confirma que la mayoría de usuarios de eléctricos carga en casa.
- Puedes cargar por la noche (tarifa valle)
Aquí aparece uno de los números que importan: cargar en casa puede situar el coste en torno a €1.5–€3 por cada 100 km, frente a €8–€10 en gasolina para un coche equivalente. No es ideología. Es aritmética.
- Tienes vivienda con tejado propio (o acceso a autoconsumo)
La combinación de vehículo eléctrico y solar convierte la movilidad en algo parcialmente autogenerado. El IEA PVPS analiza cómo la carga solar puede cubrir gran parte del consumo del vehículo.
- Haces menos de 300 km al día
Es la condición más importante… y la más banal. La inmensa mayoría de conductores está muy por debajo de ese umbral. Si estás aquí, la ansiedad por autonomía es un mito heredado de una generación anterior de vehículos.
- Conduces principalmente en ciudad o entornos metropolitanos
Es donde el eléctrico es más eficiente: menos consumo, regeneración en frenadas, cero emisiones locales y menos ruido.
- Te importa el coste total, no solo el precio inicial (sabes matemáticas)
Menos piezas móviles, menos mantenimiento, menos averías. El DOE y múltiples análisis coinciden: los eléctricos requieren alrededor de un 40% menos de gastos de mantenimiento.
- Viajas, pero no improvisas constantemente viajes extremos
La infraestructura ha dejado de ser anecdótica. La IEA señala que los puntos de recarga pública superan ya los cinco millones a nivel global y siguen creciendo.
Si te reconoces en varios de estos puntos, el eléctrico no es una opción interesante. Es la opción evidente.
Conviene además desmontar otro argumento que ha envejecido mal: viajar ya no es un problema estructural. No, no es idéntico a un coche de combustión en todos los contextos, pero ha dejado de ser una barrera real para la mayoría. La red europea de carga se expande de forma sostenida, como muestran los datos actualizados del European Alternative Fuels Observatory, y la literatura académica reconoce que, aunque quedan retos, la trayectoria es inequívoca, con mejoras constantes en disponibilidad y fiabilidad.
A partir de aquí, la pregunta incómoda es otra: si todo esto es cierto, ¿por qué seguimos viendo resistencia?
Porque hay actores muy concretos a los que este cambio no les conviene. Las compañías petroleras dependen de un modelo basado en venderte energía de forma recurrente, no en que la generes en tu propio tejado. Buena parte del negocio de los concesionarios tradicionales está en el mantenimiento (revisiones, aceite, filtros, averías) que en un eléctrico desaparecen o se reducen drásticamente. Y varios fabricantes arrastran miles de millones invertidos en plataformas térmicas que necesitan amortizar antes de aceptar que su ventaja competitiva se evapora. No es una conspiración: son incentivos. Cuando alguien insiste en que «los eléctricos aún no están listos», conviene preguntarse qué pierde si tú decides que sí lo están.
La pregunta, entonces, debería formularse al revés: ¿qué condiciones tendrían que darse para que todavía me compensase un coche de combustión?
Cuando uno hace esa lista con un mínimo de honestidad intelectual, descubre algo revelador: cada año es más corta. Y cada vez se parece más a un conjunto de casos límite, no a la experiencia cotidiana de la mayoría de conductores. En España, el verdadero problema de fondo no es técnico ni económico: es urbanístico. España tiene uno de los parques de vivienda colectiva más altos de Europa, y la transformación del vehículo eléctrico en opción universal pasa necesariamente por resolver la carga en comunidades de propietarios. En España, aproximadamente dos tercios de la población vive en pisos, frente a menos de la mitad en el conjunto de la Unión Europea y menos del 30% en los Estados Unidos. Eso es política de vivienda, no tecnología. O aceptar que cargar el vehículo es como parar a tomarse un café cada pocos días.
Si tienes garaje, si haces menos de 300 kilómetros al día, si puedes cargar por la noche y si tu uso es el habitual, el coche eléctrico gana. Sin discusión.
Lo demás, a estas alturas, es simple (y cada día más absurda) resistencia cultural.
Todo lo que dices es muy razonable, pero la decisión de compra de vehículos no lo es.
Compras un coche de cinco plazas cuando el 90% de las veces vas solo y con un inmenso maletero que el 90% de las veces va vacío y que es capaz de ir a 180 kmh cuando sueles ir a 60 kmh
?Por qué vas s comprar un coche con 300 km de autonomía?
Los coches eléctricos, hoy por hoy, son bastante más caros, sobre los 7000-8000 euros. Además tienes que añadir el precio de instalar un cargador. Si vas a amortizar ese coste a base de kilómetros, vale, pero si lo usas poco no vale la pena. Además los eléctricos suelen ir asociados a un montón de electrónica, lo que te ata al concesionario oficial, con precios oficiales. El precio de venta de segunda mano es bajo, porque las baterías se degradan y cambiarlas sale muy caro. Todo eso cuenta también en la decisión de compra.
Estoy muy a favor de los eléctricos, pero por ahora, para mí, aún son un lujo inalcanzable.
Ibas bastante bien hasta que llegaste a lo de “las baterías se degradan y cambiarlas sale muy caro”. Yo no tengo VE, pero no conozco a ningún usuario de VE que hay cambiado las baterías con menos de 300.000 km. Realmente sólo se cambian por accidente, no por desgaste.
Y en cuanto al precio, es muy variable según capacidad y marca, pero podemos fijar una media de 300-450 €/kWh. Y bajando, siempre bajando.
Antes se te caerá el coche a trozos que necesitar cambiar la batería.
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Estoy de acuerdo en que, ahora que nos hemos liberado de los concesionarios volvemos a atarnos a ellos gracias a la electrónica. Con el tiempo irán saliendo talleres electrónicos multimarca. Espero.
Ya, pero tú comprarías un eléctrico de segunda mano? Te fías? Yo no lo tengo nada claro, y viendo los precios del mercado de ocasión creo que los demás tampoco, y ese es mi punto, que el valor residual de un coche eléctrico es inferior al de uno de combustión.
Puedes comprar un eléctrico de segunda mano sin problemas, porque puedes ver el estado de la batería fácilmente. Por favor, ese mito de que las baterías se degradan como si fueran los frenos o las ruedas es completamente falso…
El coche eléctrico, de momento, es un fiasco. Pone en riesgo la vida de comunidades enteras que se organizan para impedir los incendios y exigir garantías ante el riesgo con seguros a cuenta de los propietarios de semejantes vehículos. Y además, lentos, no válidos para quien viaje en serio. Todo muy deletéreo para representar un avance.
No digas tonterías. Lo de que arden es un mito absurdo: es mucho más fácil que arda un vehículo de combustión (combustión, fuego, líquido inflamable… ¿entiendes?) que uno de baterías, pero os habéis tragado esa estupidez de que son «bombas en potencia», nunca he visto una estupidez más grande. En cuanto a lo de lento y que no vale para viajar, de nuevo, la prueba evidente de que no tienes idea de lo que estás hablando. Viajo cada dos por tres entre Madrid y La Coruña, 605 km, con una sola parada de media hora para comer, con una velocidad perfectamente normal (respetando los límites de la vía, pero podría excederlos perfectamente y ridiculizar al vehículo de combustión que me si me diera por hacer el imbécil) y puedo elegir dónde paro entre un buen montón de opciones… de verdad, no os pongáis en ridículo diciendo tonterías en público!
Va a resultar que el hecho cierto de que los coches eléctricos se incendian y son letales se va a parecer a la conspiranoia de que la okupación es un invento y no está destrozando vidas. Conozco comunidades que están en esa tesitura y se lo toman muy en serio: quien compre un coche eléctrico y quiera dejarlo en el parking de la comunidad que contrate un seguro que preserve los intereses de los demás ocupantes. Ninguna tontería, algo real y constatable. Como estoy seguro de lo que digo llamo al resto de lectores de su blog a que se manifiesten al respecto.
¿Hecho cierto? Vamos a ver si sabes inglés:
“Thatcham Research, the UK motor insurers’ research centre, conducted research from 2018 to 2020. They found that 0.001% of plug-in hybrids and 0.003% of range extended electric vehicles were the subject of fire claims. That was lower than the 0.007% of petrol vehicles and 0.011% of diesel vehicles.”
INFRA.GLOBAL/ARUP-PRODUCES-EV-FIRE-SAFETY-GUIDELINES
Déjate de “hechos ciertos”. Y de paso, de hacer el ridículo…
https://www.eleconomista.es/motor/noticias/13357827/05/25/tu-comunidad-no-te-deja-aparcar-tu-coche-electrico-el-colegio-de-administradores-de-fincas-de-madrid-responde.html
«…queda claro que al no haber una normativa que permita acogerse a esa prohibición, ninguna comunidad de vecinos puede impedir el acceso de un coche eléctrico (…) Por otra parte no hay datos que demuestren que los vehículos eléctricos son más propensos a los incendios, más bien al contrario»
Tampoco está de más recordar que la comunidad de propietarios no puede oponerse a la instalación de un cargador de vehículo eléctrico.
Enrique es tu blog pero muy provablemente José María Jerez es un troll o tiene algo en la mente que no acepta puntos de vista nuevos que no encajan con su visión del mundo.
Alqvimista al menos comenta algo un poco nuevo e interesante. Con Jose la verdad creo que somos más estupidos con el y no hay respuestas tuyas o de nadie para arreglarlo.
No quería intervenir, pero…
a) Si. Es muy posible que ese “José María Jerez” sea un troll. Es más. Apuesto que es uno de los multicuentas que pululan por aquí, con vidas tan simples y aburridas, que no tienen otra cosa que hacer que tocar los cojones al personal.
Sorprendente que eDans se deje llevar por ello, sabiendo como sabe de hace años, que esto es el pan de cada día… :P
b) Referente al artículo. Coño. Escribes un artículo hablando de las bondades de un eléctrico, y ya. Lo dejas ahí. Y cada cual hará lo que le venga en gana (o lo que pueda). Demonizar a todo aquel que no piensa como tú, solo te deja mal a ti. Y esto vale para todos los comentarios.
La tortilla de patatas… con o sin cebolla?
El móvil… IOS o Android?
El ordenador… Apple o Pc estándar?
Coca cola o Pepsi Cola?
Vino con gaseosa???
Vamos a llevar a la hoguera a todo aquel que no comulgue con lo que pensamos, porque nosotros y solo nosotros, tenemos la verdad absoluta? Puta POLARIZACION.
Cada cual en su casa, sabrá que se puede permitir, que ventajas o inconvenientes, o hasta donde llega su presupuesto, o si su comunidad… patatas….
Joder… dejar vivir a la gente como quiera de la misma manera que vosotros queréis ser respetados por vuestras decisiones… no es tan difícil…
Quieres un VE, pues te lo compras.
Te lo has comprado? Pues deja a los demás que hagan lo que les apetezca. Y no des el puto coñazo. Disfrútalo y cállate.
A ver si ahora vamos a tener que comer tortilla de patatas sin cebolla, solo porque los “sincebollistas” lo digan… ahí si que mato a cualquiera… XDDD
¿Lentos? ¿Pero de dónde has sacado tan tremenda tontería? El eléctrico más lento en el mercado (excluyendo los microcoches sin carnet) es probablemente el nuevo Twingo, claramente orientado a uso urbano, y alcanza los 130 Km/h. Y si hablamos de capacidad de aceleración… prueba uno, cualquier modelo de cualquier marca, y me cuentas.
Te contesto rápido: NO. Uno, no son tanto más caros, hace tiempo que hay coches eléctricos en las mismas gamas de precio. Y el precio de segunda mano simplemente refleja oferta y demanda, porque no tiene nada que ver con la batería, que no se degrada hasta muchísimo más adelante. Por favor, infórmate bien, sin bulos difundidos por partes interesadas.
Un defecto que tenéis los que predicáis las bondades del VE es que, en su inmensa mayoría, tenéis un Tesla. Y un Tesla no es sólo un VE, es mucho más. Un hardware súper eficiente y un software años por delante de todos los demás. Algún día esas diferencias desaparecerán, pero ese día no es hoy.
No es lo mismo tener un coche eléctrico que tener un Tesla, incluso el básico
MARIO GARCÉS
https://www.carwow.es/noticias/7265/tesla-no-es-lo-mismo-que-coche-electrico-opinion-mario-garces
Con unTesla podéis viajar a cualquier lado parando donde queráis, porque la autonomía de ese bicho os lo permite. Me compraría un Tesla si no fuera porque me sobra casi un metro de longitud y me falta altura para entrar y salir del coche sin necesidad de ir a crossfit.
Así que el resto de los mortales nos conformamos con un simple VE con el que viajar orando donde podamos y no donde queramos.
No es sólo cuestión de precio, que también. Mi coche ideal sería un Tesla en la carrocería de un Kia EV2 o EV3, por ejemplo. Cualquier coche por debajo de 30.000€ me obliga a parar al menos una vez para hacer 400 km. En mi caso, viajar a Madrid implica parar donde quiero -Cafetería Yemas Gil de Almazán- y donde necesito -polígono industrial de Almazán- para cargar. Una hora en total, como para ir con prisas…
Así que sí Sr. Dans, el VE no es el futuro sino el presente, el problema es que casi el único VE que realmente merece la pena sólo fabrica dos modelos y son grandes.
Dice Tesla que se han puesto a diseñar el Model 2. Dos años tarde, pero menos es nada. No lo veremos en tres o cuatro años. Eso son muchos años en este mercado tan cambiante. Llegan tarde.
No te entiendo. Un Tesla tiene una altura completamente normal. El Model 3 no te hace adoptar ningún tipo de postura extraña, tengo 61 años y cero problemas para entrar o salir del coche, porque no es bajo ni especialmente deportivo. Y ya el Model Y es que directamente es alto. En cuanto a tu estimación de la parada de carga, completamente errónea también: con quince o veinte minutos vas más que sobrado, no sé de dónde sacas una hora, no he parado una hora jamás, ni con mi coche ni con otros eléctricos como no sean los de hace muchos años. En cuanto al precio, el Model 3 está ahora mismo en 33,365 euros…
Aunque no te compres un Tesla, puedes cargarlo en la red de recarga de Tesla. O sea, que puedes viajar perfectamente con un Kia EV2/EV3 usando supercargadores.
El 81% de las 99 estaciones de supercarga de Tesla y el 95% de sus postes en España está abierta al resto de marcas desde hace años. La excusa podrá ser otra, pero no esta.
Por cierto, en Almazán se está construyendo un supercargador que estará disponible próximamente.
Se puede ver de esta forma: vas a un concesionario Tesla y pides probar un Tesla 3. Al precio que te dan le sumas 1600 euros del punto de carga en casa (instalado). Y ahora te buscas un concesionario de Volkswagen, por decir uno, y buscas cuanto vale un coche de tamaño, acabado y prestaciones similares. Preguntas el precio y consideras que vas a pagar además entre 6 y 8 euros más por 100 km. Es decir, si haces 250.000km, son entre 15 y 20 mil euros más
No cuentes ayudas al coche al cargador, no cuentes la compensación por el CAE, no cuentes el ahorro extra si tienes fotovoltaica, no cuentes un coste menor de revisiones, no cuentes que el precio del cargador no tendrias que meterlo en el precio de tu primer eléctrico, porque te va a durar más…. Olvídate de todo eso. Solo con los números de arriba ya está claro. Y lo puedes hacer con otros modelos eléctricos, no solo con Tesla
Yo no tengo un Tesla, hace dos años y medio que tengo un MG4. Ahora compraría otra marca , pero en ese momento no había muchas más opciones para mí presupuesto y necesidades.
He hecho en este periodo 65000km, con el típico consumo mixto autovía urbano de las áreas metropolitanas y ya he ahorrado más de 5000 euros en combustible. No he tenido problemas de carga. Jamás he esperado para tener que cargar, y las dos o tres horas adicionales en total que he pasado cargando respecto a un térmico son despreciables respecto a las 8760 que hay en un año.
No quiero pontificar, se que comprar un coche no es solo una cuestión económica. Que cada uno haga lo que quiera, pero creo que es útil que se sepa que la mayoría se los argumentos prácticos que se dan contra el vehículo eléctrico son falsos.
Pit, ¿por qué no volverías a adquirir un MG4? ¿Se debe a que no tiene un consumo tan eficiente o has descubierto que tiene otros problemas? ¿Qué auto eléctrico comprarías ahora? Supongo, por lo que dices, que te inclinarías por un Tesla Model 3, pero ¿qué otras marcas considerarías que son una buena opción y por qué?
En su momento no me compré el Model 3 porque la diferencia con el MG4 era mucho mayor de la actual y se me iba de presupuesto.
Además me convenía más un compacto que una berlina y entonces el único existente asequible era el Mg4
El consumo del MG4 no es tan óptimo como el del Model 3 (no puede serlo, un compacto no puede competir con una berlina), y la autonomía es también inferior, pero ninguna de esas cosas me preocupan demasiado.
Pero me consta que su servicio técnico no está bien formado y a la marca le cuesta dar la cara.
Por otro lado, sus ADAS palidecen frente a los de Tesla, y eso para mí si es importante.
No se cual me compraría, no estoy en periodo de compra, así que no me informo en detalle, pero además del Model 3 ( tras las bajadas de precio creo que puede ser el coche con mejor relación calidad precio del mercado) y la aparición de BYD y demás fabricantes chinos, parece que también los coreanos han afinado sus gamas eléctricas.
Totalmente. Yo ahora NO me compraría un Tesla (la idea de darle dinero a un Elon devenido en un asqueroso neofascista se me hace imposible), y probablemente me iría a un BYD, a alguna otra marca china o a un KIA/Hyundai. Pero con mi Tesla con ocho años, sin dar prácticamente un ruido y con la batería fresca como el primer día, no quiero cambiar de coche hasta que no me quede más remedio…
¿Mito absurdo es igual a que usted tiene intereses en los tales vehículos eléctricos?
Dime dónde están esos intereses. Porque del mismo modo que tu me acusas sin prueba alguna, podría yo especular con las mismas pruebas sobre la profesión de tu madre.
Si acusas, acusa con pruebas, y ya te anticipo que no las vas a encontrar. O directamente vete a la mierda.
¿Enrique defendiendo con pasión una tecnología nueva más limpia, más eficiente, más simple, y a la larga más económica que la vieja? No hombre, eso es imposible, fijo que este hombre tiene algún interés oculto y de paso es masón e illuminati también.
… y Agenda 2030, whatever that means… :-D
Porque yo sí que tengo constancia fiel de que los coches eléctricos dan problemas serios. Y de que varias comunidades que conozco están obligando a los vecinos que compran coches eléctricos a contratar un seguro que protega al resto de vecinos. No será ninguna tontería. Los coches eléctricos, el cambio climático y el sursuncorda son fantasmagorías de esta era época: eso sí que son conspiraciones contra el sentido común, la ciencia y los ciudadanos.
Que haya paranoicos mal informados en algunas comunidades de vecinos no prueba en absoluto que los vehículos eléctricos se incendien. Solo prueba que existen paranoicos desinformados. Y cuñados a montones. Nada más…
La parábola del mamporrero:
Pitas pitas, corred que nos los quitan de las manos. Como saber si tiene muchos km…
https://www.youtube.com/watch?v=sfeRt-QiMfw
Lo demás, a estas alturas, es simple (y cada día más absurda) resistencia cultural.
Coño!!, cazalla al que quiera comprar un VE
El problema, como se dice en el artículo, es el de las comunidades de propietarios. Pero es más importante aún, puesto que la mayoría de esas comunidades no tienen párking en el mismo edificio con lo que no se resolvería el problema más que muy parcialmente. Ésa es una de las grandes dificultades, no la única, para la implantación del VE. El urbanismo tiene difícil solución y más en este país.
38000 km en 4 años y medio.
En el 2022, no había tantas opciones eléctricas y menos suv.
Si calculaba el sobrecoste tenía mucha gasolina para muchos años.
Ahora hay más ofertas pero lo que está claro es que los coches son más caros.
De todas maneras si te vas a los pueblos, los coches que compra la gente no son eléctricos.
Con esto lo único que quiero decir es que hay mucho tipo de necesidades y no todas se solucionan con la misma tecnología.
Según vaya bajando el precio de los eléctricos se irán imponiendo más…
Es cierto que el coche eléctrico tiene ventajas para los que tienen un garaje particular, pero a la hora de hacer viajes más largos como ir a la playa esa ventaja se pierde y se puede convertir en una odisea sobre todo si son días en los que todo el mundo va a los mismos sitios al mismo tiempo, y por otro lado está el precio que quitando algunos utilitarios urbanos que no sé para qué quiere la gente un coche urbano si no son taxistas o repartidores, lo que te quedan son coches de 40.000 euros a los que le han recortado las ayudas, y que se van a devaluar de forma escandalosa cada año, también tienes que tener en cuenta que tienes que subir la potencia de la luz al doble de la normal y pagarla todos los meses esa potencia aunque no la uses , y para colmo de los colmos dentro de dos o tres años tendrás un coche como tú bien has dicho antes de los coches de la generación anterior totalmente obsoleto.
¿?? Yo nunca contraté más potencia de la que tenía…
Obligatorio no es pero si no te quieres tirar 20 horas cargando un vehículo de 500 km de autonomía tendrás que contratar 11 kwh
No, esas matemáticas no son correctas. Tengo un Tesla Model 3 Long Range y nunca cargo más de tres o cuatro horas. De hecho, le tengo puesto al sistema que pare de cargar a las 4AM, y siempre lo deja cargado al 80%, que es lo que cargo un día normal. Solo cargo al 100% cuando voy a viajar. Además, cargar a intensidades más bajas es mejor para la longevidad de la batería…
Desde luego si no hubiera podido instalarme un punto de carga en casa no me habría comprado un EV.
Y efectivamente las ayudas las pueden y deben quitar, no tienen ningún sentido. Yo las he cobrado, pero no conté con ellas para mí análisis económico.
Sobre la devaluación, es posible, pero no me interesa mucho, porque con los 150.000 km de garantía de mi coche, no necesito un valor residual para que me sea rentable.
El argumento de la potencia es falaz, la verdad. Yo tampoco he tenido que aumentarla, y aquello que lo han hecho solo lo hacen en horario valle, que tiene un coste muy bajo.
Sobre las odiseas de carga, nada de lo que diga va a convencer a quien no quiere,…. No conozco a nadie que haya tenido jamás un problema. El famoso Domingo de Resurrección de los videos fue provocado por el borreguismo de los Tesleros (sin acritud, Enrique :-) ) habia puntos de carga libres a pocos km. No se ha vuelto a repetir. Queda a juicio de cada uno si alargar el viaje a la playa quince minutos es un problema grave o no.
Sobre los precios: hay ya más de una docena de modelos entre 20 y 30mil. Por cierto, mira también los precios de los térmicos, que tampoco es fácil encontrar por menos de 30 mil.
Que digo yo… (Insisto en lo que estoy diciendo mas arriba)….
Porque tengo que beberme un Whisky DYC, por mas que me cueste 4€ si me puedo beber un Lagavulin 16 aunque me cueste 15€…???
Sera porque me lo puedo pagar???
Igual es que me puedo pagar el combustible, sea el que sea… no…???
Lo de eDans tiene trampa, que tiene placas en casa… XDDD
(Troll mode ON, ahora me toca a mi) XDDD
A ver, por poner un caso real: soy comprador de VE de segunda mano. Y no una, sino dos veces. Soy rico? No en absoluto: soy un asalariado normalito. Sé matemáticas? Sí, por fortuna.
El primero, un Model S 75D con 160k km y la batería al 93% de su capacidad original. Lo revendí año y medio más tarde con 200k km y 92% de su capacidad original. Porque me arrepentí de mi compra? No, porque me encantó hasta tal punto que quise cambiar a un Model S 100D con más extras. Lo encontré con 100k km y batería al 98% (!!)
El primero no pasó de 25.000 €, el segundo no pasó de 29.000 €. Es decir que los dos ya le ganan por la mano en cuanto a coste de propiedad a cualquier ICE nuevo de gama media (ya no digamos de gama equivalente al Model S). ¿Degradación de batería, cambio carísimo, devaluación del vehículo superior a la de un ICE… en serio me estáis diciendo eso? ¿Pero alguien de aquí, alguien de los que avisan de esos problemas insalvables ha cambiado, o conoce a alguien que haya cambiado, la batería HV de su VE? El cambio de batería, el nuevo hombre de saco. Devaluación de los EV? Revendí el primero que tuve por el mismo precio que pagué por él 40k km antes.
Por eso comprendo perfectamente la reacción de Edans: porque yo también he hecho las cuentas, las matemáticas nunca mienten, y es exasperante escuchar argumentos erróneos, o falaces, o sencillamente imaginados o inventados para tratar de invalidar lo que dicen los números. Y lo digo con la autoridad de quien no opina a la ligera en un foro, sino que ha apostado su dinero, que no le sobra, a lo que las matemáticas dictan con claridad.
Mi reacción es porque venga un hijo de puta a decirme que es que tengo “intereses”, es decir, que me pagan por escribir lo que escribo. A ese imbécil espero no volver a verlo por aquí.
Tengo un iX1 desde hace tres años, 55000 km, viajes por toda España y uno a UK… Ni un solo problema, nunca he tenido problema para cargarlo, es potente (300 CV), rápido y una gozada para conducir. En la vida me compro un térmico maloliente, ni aunque me lo regalen.