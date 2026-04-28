Manus: de promesa inflada a rehén geopolítico

Durante unas semanas, Manus fue exactamente lo que la industria de la inteligencia artificial necesitaba: una historia. No necesariamente una gran tecnología, o no solo eso, sino una narrativa perfectamente diseñada para alimentar el ciclo de expectativas. Un producto chino que aparecía de la nada, con acceso restringido, avalado por nombres influyentes y descrito por algunos como «la segunda DeepSeek» Una mezcla de misterio, escasez y promesa que lo convirtió en tendencia global prácticamente de la noche a la mañana.
Pero si uno se alejaba del ruido y lo probaba con calma, la imagen cambiaba. Manus no era tanto una revolución como un ensamblaje inteligente de piezas existentes, combinando modelos como Claude y Qwen para construir un sistema de agentes capaz de descomponer tareas, navegar por la web y ejecutar procesos agénticos complejos de forma autónoma. Más que un salto técnico radical, era un refinamiento del concepto de agente, llevado a un nivel de usabilidad sorprendentemente alto.
Y, sin embargo, lo interesante no era tanto lo que hacía como cómo lo hacía. El propio test lo describe con una metáfora inquietantemente precisa: trabajar con Manus era como colaborar con un becario brillante. Capaz, rápido, adaptable, pero también propenso a errores, atajos y malentendidos. En una tarea podía producir resultados mejores que herramientas equivalentes; en otra, perderse durante horas y devolver algo incompleto o sesgado. Transparente en su razonamiento, sí, pero también inestable, con caídas frecuentes y limitaciones evidentes cuando la complejidad aumentaba.
Esa dualidad, prometedor pero imperfecto, es clave para entender todo lo que vino después. Porque Manus no era todavía una infraestructura crítica, ni un modelo fundacional disruptivo. Era, más bien, un producto en evolución con una intuición muy acertada sobre el futuro inmediato de la inteligencia artificial: los agentes como capa de interacción real con el mundo. Y eso lo hacía extremadamente valioso… pero también sustituible. O, al menos, replicable.
Meta vio ese valor y actuó como tantas veces ha hecho: comprando velocidad. La adquisición por unos 2.000 millones de dólares no era solo una apuesta tecnológica, sino una decisión estratégica para acelerar su posicionamiento en agentes autónomos con un producto ya probado, con ingresos y con tracción global. La intención no era mantener Manus como una curiosidad externa, sino integrarlo en el corazón de su ecosistema: Facebook, Instagram, WhatsApp.
Ahí es donde la historia dejó de ser tecnológica y pasó a ser política. China no reaccionó de inmediato. Y eso es, probablemente, lo más interesante de todo el caso. En lugar de bloquear la operación en su fase inicial, permitió que avanzara lo suficiente como para que Meta empezara a integrar la tecnología. Mientras tanto, activaba su maquinaria regulatoria: revisión de normas de inversión extranjera, análisis de posibles violaciones de controles de exportación, presión directa sobre los fundadores (incluyendo la restricción de salida del país) y, finalmente, una orden clara: cancelar la operación y revertir la adquisición.
La justificación formal habla de «prohibición de inversión extranjera» y cumplimiento de la ley. La real es bastante más profunda. Manus representaba exactamente lo que Pekín quiere evitar: una startup nacida en China, construida con talento y recursos chinos, que se «relocaliza» en Singapur para acabar integrada en una empresa estadounidense. Ese proceso, bautizado ya como «Singapore washing», no es solo una maniobra corporativa; es, desde la perspectiva china, una fuga estructural de capacidad tecnológica.
Y eso, en un contexto de competencia directa con Estados Unidos por el liderazgo en inteligencia artificial, no es tolerable. Pero la decisión de bloquear la operación llega tarde a propósito. Porque lo que China impide no es solo la compra: es la idea de que comprar basta. Es una forma de recordar que la propiedad, en el mundo de la inteligencia artificial, no se agota en un contrato de adquisición. Que el origen del talento, el desarrollo del software y la jurisdicción donde se generó el conocimiento siguen teniendo peso incluso después de cerrar el trato.
Para Meta, eso convierte la operación en un problema de enorme complejidad. Porque deshacer una adquisición no es simplemente devolver el dinero. Es intentar separar lo que ya se ha mezclado. Desde el punto de vista técnico, eso implica auditar qué partes de Manus se han integrado en sus sistemas, qué dependencias se han creado, qué procesos internos utilizan ya esa tecnología y hasta qué punto es posible aislarla sin romper otras piezas. En software, la integración es acumulativa; la desintegración, en cambio, es quirúrgica y costosa.
Desde el punto de vista organizativo, el problema es aún más difuso. Manus era también un equipo, una cultura de desarrollo, una forma de trabajar con agentes. ¿Qué ocurre con ese conocimiento compartido? ¿Dónde termina la propiedad intelectual de uno y empieza la del otro cuando los equipos ya han colaborado? Algunas transferencias son, sencillamente, irreversibles.
Y desde el punto de vista estratégico, la señal es devastadora. Meta no solo pierde un activo: pierde certidumbre. A partir de ahora, cualquier adquisición de una startup con ADN chino en el ámbito de la inteligencia artificial lleva incorporado un riesgo geopolítico difícil de mitigar. No basta con reubicar la sede, ni con estructurar la operación a través de terceros países. El control puede ejercerse igualmente.
Curiosamente, todo esto devuelve a Manus a su punto de partida conceptual. Nunca fue tanto un milagro tecnológico como una demostración de dirección: hacia dónde se mueve la interacción con la inteligencia artificial. Y en ese sentido, el daño para Meta puede ser menor de lo que parece, porque lo que compraba, la idea de los agentes, sigue ahí, accesible por otras vías.
Pero el caso deja una lección mucho más importante para toda la industria: durante años, se asumió que el talento y la tecnología podían moverse con relativa libertad en un mundo globalizado, y que bastaba con ajustar estructuras legales para navegar las tensiones geopolíticas. Manus demuestra que esa etapa ha terminado. Que en la inteligencia artificial, más que en ningún otro sector reciente, la soberanía tecnológica se impone incluso a posteriori.
Y que, en ese contexto, la pregunta ya no es quién puede construir la mejor tecnología, sino quién puede permitirse dejarla marchar.
This article is openly available in English on Medium, «China built it. Meta bought it. Beijing said no.«
No veo yo la respuesta china como algo sorprendente o radical, en realidad es lo que siempre ha hecho el nacionalismo en general: lo mío es mío, lo tuyo es de los dos.
China puede copiar, aprender, comprar lo que sea que necesite fuera de China, pero que nadie se atreva a hacer lo mismo aquí: China no se vende.
China lleva décadas comprando empresas europeas, norteamericanas, japonesas, ¿venderían BYD o CATL a una empresa extranjera? ¿No, verdad? ¿Qué sería de China si hubiéramos aplicado nosotros la misma tesis: Que el origen del talento, el desarrollo del software y la jurisdicción donde se generó el conocimiento siguen teniendo peso incluso después de cerrar el trato.?
Por eso no acepto a China como un jugador más en este mundo globalizado, porque China siempre juega con cartas marcadas.
Fantastico.
EEUU tiene una historia de 250 años… y solo 15 años de paz en ellos.
1 guerra que le han declarado a ellos.
Todas las demas (y son muchas) han sido por afan de llevar la libertad y el libre mercado al planeta completo.
¿Y ahora China juega con cartas marcadas?
La fabrica de las cartas son de EEUU
¿Pero por qué este falso dilema y este whataboustim cada vez que se habla de los peligros de la dictadura china?
Totalmente de acuerdo. Y si alguien es adicto a la guerra híbrida (derrocamiento de «régimenes», «influencia cultural», dominación económica a través del dólar, pionero de la ciber-guerra, guerras proxy o intervención directa…) ya sabemos a qué lado del Atlántico hay que mirar…
¿15 años de paz?
¿Fuente?
Aquí tienes una muestra del pacifismo norteamericano.
A ver quien le supera…
Eso es que wikipedia es woke como bien sabe F3R
Pon en el buscador «cuantos años de paz ha tenido eeuu» y sigue las miguitas.
Hasta la IA de Google (antiamericana seguro) te dicen que haces unas preguntas muy raras.
Es decir, que tu exiges que China, además de cargarle con las fabricas, problemas mediambientales, etc para que nosotros compremos más barato, no se aprovechen?
Creo que desconoces un poco la cultura oriental, por el trabajo y la metodología.
Mientras aquí en Europa nos tiramos dos años debatiendo si abrir o no una fabrica y donde hacerlo, allí, tardan 6 meses en construirla y ponerla a funcionar.
La China que describes es de hace 20 años, ahora son pioneros en investigación e innovación.
El problema no es China ni Usa, es que en Europa, no hemos hecho los deberes y nos hemos convertido en drogodependientes …..
Así, tal cual. Y por eso tenemos que comprender que si jugamos con China tenemos que hacerlo exactamente como hace la dictadura, que no es un comerciante pacífico que va a traer prosperidad, sino un depredador que quiere comérselo todo y ocupar todo el espacio. Es peor que un lobo con piel de cordero, esa imagen se queda corta
Los malditos hechos son lo que son.
El sistema de eleccion de China saca como mandamas a Xi Jinping y el de EEUU saca a Donald Trump (y sus genocidios).
Nada mas que decir.
Los malditos hechos son lo que son.
Pero vamos a ver, sin entrar en lo que has dicho siquiera, ¿tú has leído lo que he escrito?
Vaya… no te había pillado.
Cuando hablas de dictadura que lleva décadas de golpes de estado y guerras imperialistas lo decías por EEUU…
1.- No soy adicto ni partidario de la forma yanqui de expansión económica por medio de la guerra, la cual en muchas ocasiones ha ido pareja a las guerras protagonizadas por la URSS. La Guerra Fría fue una guerra real, entre EEUU y la URSS en campo de terceros, que fueron los que pusieron los muertos.
La Guerra Fría con la URSS ya acabó, pero ha sido reemplazada por la Guerra fría con China que, salvo la acción militar, la lleva a cabo con el mismo entusiasmo y medios aunque con más sutileza y astucia.
¿Acaso no está África tan colonizada económicamente ahora por China como hace décadas lo estuvo por EEUU o ciertos países lo estuvieron y lo están por Francia?
Que los chinos no sean tan militaristas como los yanquis no los hace buenos en absoluto.
2.- A China no le hemos cargado con NADA que China no quisiera aceptar porque le interesaba. Nadie les puso una pistola en la cabeza para que aceptaran nuestras fábricas.
Entiendo que para China ese proceso fue beneficioso, si no no lo habrían hecho. Comprendo que cargaron con los peros porque necesitaban aprender hasta ponerse a nuestra altura y superarnos. No los pongas de víctimas.
Que China haga cosas en el tiempo en que los europeos nos reunimos para hablarlo se explica fácil: democracia vs autocracia. ¿Cuánto tardaba el gobierno de Franco en hacer una presa desde que decidían que había que hacerlo? Pues eso.
3.- Y por eso digo lo de las cartas marcadas, porque mientras que occidente juega con unas reglas que nos hemos autoimpuesto, China prescinde de regla alguna. ¿Cuánto tardarían en protestar si la UE invirtiera miles de millones no en subvencionar la compra de VE sino en las empresas fabricantes para que se actualizaran?
Sencillamente, China hace cosas que Europa o incluso EEUU no podemos hacer. Quizás esos sean los cambio que necesitamos hacer.
4.- Dejad de ver el mundo en Blanco y Negro, en el mundo de los negocios todos son malvados, tan sólo los hay o más listos o más tontos.
Claro.
Occidente y su capitalismo ha ido por el mundo en los ultimos siglos demostrando equidad, justicia y buen trato para ayudar a los paises colonizados de que les entregaran por las buenas las meterias primas y pusieran a sus poblaciones a trabajar a precio de hambruna.
Todo voluntario.
En 1980 China tenia 800 millones de pobres severos… pero ya no.
En China los salarios siguen creciendo en una linea recta… mientras en Occidente las clases medias han desaparecido (por culpa del comunismo vigente).
Por favor, márqueme en qué parte digo yo eso.
Tu argumento valdría igualmente para defender el progreso económico del franquismo.
¡A mis brazos!
«Que los chinos no sean tan militaristas como los yanquis»
Todavía, pero el camino lo están tomando a toda velocidad, aunque hay quien no quiera verlo
Ya que me queda cerca lo que atañe a África, te aclaro 3 cosas:
1.- La realidad de África, y en concreto te pongo el caso del foco de conflicto actualmente más activo del Sahel, no es de una mera «colonización económica». La violencia, crisis humanitaria y «desestabilización política» de la Región -Mali, Burkina Faso y Niger- a través de proxys de grupos terroristas como por ejemplo JNIM (ramificación de Al Qaeda) o EIGS (Estado Islámico del Gran Sahara), responde al enfrentamiento de EEUU-Francia frente a la pérdida de influencia en la zona respecto a Rusia-China. Francia y EEUU no han abandonado la «colonización»: estan intentando ser expulsados por los gobiernos de la Región.
2.- Si la colonización económica de China está cimentandose en la financiación y en la construcción de infraestructuras que le permitan comerciar ampliamente con África en una relación ganar-ganar, la practicada por las antiguas metrópolis colonizadoras era la corrupción de los gobernantes y desarrollo únicamente de estructuras extractoras de recursos.
3.- La diferencia es, por tanto, que unos invierten en infraestructuras con las que desarrollar un comercio bilateral, y que repercute en positivo en las economías de esos países; y por otro lado, tenemos a los que tenían el beneplácito para instalar empresas que directamente explotaban y exportaban esos recursos de forma unilateral.
Hombre, que Europa no inyecta dinero público en empresas privadas??
Ni en bancos, energéticas, , automoción, etc etc
Claro que nadie les puso una pistola, nos la pusimos nosotros a los pies.
Pero como queremos ver nuestros cielos azules, derechos laborales, etc etc (que no me quejo) y nos da lo mismo que la M, esté lejos de nuestra vista si eso nos permite comprar cada 1 año un movil, pues nos pareció bien.
Preferíamos comprar barato y de esos barros estos lodos.
Ahora preferimos otros países más pobres y más alejados del primer mundo, porque en el fondo seguimos queriendo lo mismo. Comprar barato sin ver los problemas.
«¿Qué sería de China si hubiéramos aplicado nosotros la misma tesis»
¿Qué sería de Europa si nos hubieran aplicado otros países la receta que llevamos aplicando medio milenio?
Pues viviríamos en 3er mundo, con una deuda externa insalvable, y cualquier materia prima estaría escapando del territorio mientras engorda a un dictador corrupto que ha puesto al mando un servicio de inteligencia extranjero, mientras nuestra esperanza de vida tendría 2 décadas menos y no sacaríamos cabeza por encima del umbral de pobreza.
Europa está desde hace siglos en el lado incorrecto de la historia. Cuanto antes salgamos de él, mejor.
Y, por cierto, vuestra ceguera es insultante.
Y en ese contexto de soberanismo tecnológico y tension geopolitica, con potencias como Rusia , adicta a la guerra híbrida, o USA con un Trump apoyado con tecnologia Palantir y su reciente declaración «filosofica», y ni hablemos de China ¿ que pasa cuando cada uno de ellos tenga su propia IA al estilo Mithos de Antropic?
Un Tratado de No Proliferación Nuclear pero aplicado a la IA.
Desde la ignorancia… hablamos de Meta. ¿Por qué no dicen «lo hemos borrado» y lo dejan como está?
¿Dudas acaso que no será eso lo que vayan a hacer? XD
Más allá de esta disputa que no es tecnológica, sino socio política, hay que pensar que aqui hay dos posturas o inviertes en tus empresas medio públicas, evidentemente controladas al final por papá PCCh o lo haces como Meta fichando a lo loco, derrochando dinero, etc etc.
Más allá de las antipatías que tenemos la mayoría a los modos de Meta ( el que no tengo antipatías que se lo haga mirar) a su forma de manejar los datos de sus «productos», la venta y reventa a engendros como los de Cambridge Analitca, la falta de privacidad elemental en sus FB, Instagram, su alineación (alienación) al asesino naranja, etc etc… que ha hecho de bueno Meta en IA…. ¿Poner Llama3 en abierto? ¿Tener a Le Cun en su equipo que no se acababa de decir que de AGI nada y que los LLMs eran cortitos? Por el otro lado tienes a China a un nivel en IA que compite con los grandes PERO al 10% de su inversión?? Pero para que ese 10% se quede y no crezca no hay que vender el know-how a cambio de «peanuts». Manus se queda en China. Es tan obvio que no se puede vender al «enemigo» declarado tu eiqueza y soberanía que es de alabar la mano firme china. De nada vale venderse por un puñado de dólares si vendes tus joyas de la corona. Si en algo es grande y sabia China es en sabiduria empresarial milenaria: China vende lo que necesita vender, y lo seguirá haciendo para expandirse y dominar el mercado, pero si perder soberanía. Como dijo la lider opositora taiwanesa en Pekin, entre bomberos no nos pisamos la manguera, que para hacer gilipolleces ya está el «agente naranja» y sus acólitos lamebotas.
Mientras las empresa IA occidentales están sumidas en una vorágine inversora para Centros de Datos para IA, ¿qué está haciendo China? ¿Está construyendo algo? ¿O está esperando a ver qué pasa?
Tienen unos centros de datos que comparten entre sus empresas (por ley). La recopilación y el procesamiento de datos se realizan en distintos servidores ubicados TODOS en la República Popular China, de ahí las críticas a Bytedance(Tiktok) y su privacidad. Pero aparte de los tikis mikis que nos pongamos en occidente con sus modos de trabajo en común, por ejemplo DeepSeek está optimizado para funcionar en la infraestructura de centros de datos. Eso ya se comentó en su momento.
China, usando ese modelo de negocio, hace que sus modelos funcionen de manera eficiente incluso con hardware limitado por restricciones de exportación occidentales… al final su bajo coste y estrategia, está siendo adaptativa a lo que EEUU les permite hacer
Lo que ahora pasa con Manus, es obvio que si han usado, centros chinos, y es una empresa china, su estrategia tiene que estar visada por el gobierno.
Lo de la compra/venta es algo que Meta puede ver acorde con su estrategia al 100%, seguro que otras alternativas, como el outworking con Manus no es de su estrategia, y por eso ni lo plantean… técnicamente es posible poner una API y ejecutar en China sus agentes pero eso seguro que viola la visión controladora estadounidense de su soberanía.
Buena argumentación.
hombre, lo lógico es andar con pies de plomo pero sin dejar de avanzar por si acaso, porque lo más probable es que salga un nuevo paradigma que deje en ridículo el gasto de recursos puto-loco de los LLMs. Y ya de paso, ven cómo arde hasta las cenizas la economía de EEUU cuando todo esto caiga
Pequeño OFF TOPIC sobre el Agente Naranja.
¿Este es el país que quiere dominar qué?
Trump destituye a los 24 integrantes de la Junta Nacional de Ciencias
La ciencia no ocurre en el vacío. Sucede porque existen instituciones para protegerlo de exactamente este tipo de interferencia política, y esas instituciones acaban de ser quemadas.
La Junta Nacional de Ciencias fue el órgano rector independiente de la NSF, la agencia responsable de sembrar la investigación que se convierte en la medicina que tomas, la tecnología que usas, la infraestructura de seguridad que mantiene a este país seguro. La estructura de la junta – términos escalonados, diseñados durante 75 años – existía precisamente para que ninguna administración pudiera entrar y tomar el volante. Trump entró y tomó el volante.
Lo que pasa ahora importa enormemente. Sin junta y sin director confirmado, no hay un control independiente sobre cómo se dirigen cerca de 9 mil millones de dólares en financiación de la investigación.
Eso no es una abstracción. Eso es que las universidades están congelando la contratación.
Experimentos pospuestos. Todos los campos de investigación dejados para marchitarse o ser redirigidos hacia lo que sea que esta administración decida es políticamente util
Y mientras destripamos nuestra propia infraestructura científica, China está invirtiendo. Mucho. En los campos exactos – IA, informatica cuántica, biotecnología – donde el liderazgo estadounidense no está garantizado y debe ganarse, año tras año, subvención por subvención.
Los científicos que construyeron este sistema pasaron carreras haciendo ese trabajo. Se merecían algo mejor que una carta de forma.
Contacte con sus representantes. Pregúntales qué piensan hacer al respecto. Comparte esto ampliamente. Nosotros, el pueblo, tenemos el poder.
fuentes:
Washington Post
Ciencia/AAAS
The Verge
The Hill
UPI
Asociacion Universidades Americanas
https://www.instagram.com/p/DXpACDxlvRR/?igsh=Yzl5eTluazV2dWt2
Nada que no haya ocurrido previamente ya: cuanto más altaneros y
nazissupremacistas se ponen, más tiros en el pie se pegan (lo del Estrecho de Ormuz se va a estudiar en cada academia militar del mundo durante siglos).
Y mira que hasta el día de hoy siguen cojeando por su propia estupidez …y no aprenden…
Esta pobre gente gente sigue creyendo, erróneamente, que el diamante es la sustancia más dura conocida… obviamente que están equivocados, la sustancia más dura es la realidad:
Qian Xuesen: la tremenda metida de pata de EE.UU. que amenaza su supremacía en el espacio (y en la Tierra)
Y perdón si parezco cansino y repetitivo, pero (para el que no lo haya visto) también lo mencioné en este mismo blog el 15 marzo de 2025 en el comentario #9 con más información.
El tiempo nos deleitará con la lista de metidas de pata que en su soberana estupidez, esta runfla de desquiciados fueron cometiendo en cada lugar en el que se metieron.
Hemos estado comentando anteriormente ampliamente en torno a la soberanía digital.
O lo he interpretado mal, o es correcto y me quedo atónito cuando observo entonces que a la hora de hacerla efectiva cualquier actor, aún si es una potencia emergente o consolidada, cuestionemos sin cortapisas a China o Rusia, aparentemente segun nuestras simpatías o antipatías. Parece que desde occidente creemos que nuestras empresas o instituciones siguen teniendo una suerte de patente de corso sobre el resto de la esfera global.
Si China juega con las cartas marcadas, que no digo que no, entonces hay que sincerarse: EE.UU. y la UE tratan de ganar las bazas apropiandose de las mejores cartas de otros «jugadores».
Siempre han defendido sus intereses sudandosela lo que diga el sagrado libre mercado (lo que me parece muy bien) y no creo que eso vaya a cambiar precisamente despues del robo de tiktok.
Después de una buena ristra de comentarios ya no sabía de que iba la entrada… y eso que la lectura fue en diagonal.
Pienso que algo de Meta, ¿no?