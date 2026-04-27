Aranceles contra el futuro: que pasaría si Xiaomi pudiese competir sin restricciones

Xiaomi tarda 76 segundos en fabricar un coche. Con el 91% de automatización. Y lo hace tan bien que la demanda supera su capacidad de producción. El problema para Europa no es que Xiaomi llegue. Es lo que su llegada dejaría en evidencia.

Hay artículos que no hablan solo de una empresa, sino de una época. El del Financial Times sobre Xiaomi y su desembarco en el automóvil, «China’s smartphone king takes on Elon Musk in Europe with premium EVs«, es uno de ellos: cuenta cómo una compañía que hace apenas unos años era vista en Europa como una marca de smartphones capaz de competir en precio ha sido capaz de entrar en el coche eléctrico con una velocidad que la industria tradicional consideraba prácticamente imposible.

En muy poco tiempo, Xiaomi ha pasado de anunciar su apuesta por el automóvil a convertir modelos como el SU7 y el YU7 en objetos de deseo, con una demanda que supera su capacidad de producción, con una fábrica altamente automatizada y con una propuesta basada no solo en batería y motor, sino en software, integración y ecosistema. Y eso es precisamente lo importante: Xiaomi no está intentando hacer «un coche chino barato». Está intentando redefinir qué debe ser un coche en la era digital.

Si se la dejase actuar sin muletas proteccionistas en favor de los fabricantes establecidos, Xiaomi podría convertirse en Europa y en buena parte del mundo en lo mismo que ya fue en electrónica de consumo: un agente de destrucción creativa. No porque venda más barato sin más, sino porque compite de otra manera. Su lógica no es la del automóvil industrial clásico, sino la de la electrónica conectada: ciclos rápidos, iteración constante, diseño orientado al usuario, integración entre dispositivos y una comprensión mucho más ambiciosa del software como elemento central del producto. Según el Financial Times, la compañía ha creado además en Munich un centro de I+D para adaptar y desarrollar vehículos con talento europeo. No estamos ante un experimento oportunista, sino ante toda una declaración de intenciones.

El verdadero problema para Europa y Estados Unidos no es que Xiaomi llegue. El problema es lo que su llegada dejaría en evidencia. Durante demasiados años, China ha concentrado escala, incentivos, política industrial, apoyo a la electrificación, infraestructura, una cadena de suministro extraordinariamente densa y una presión competitiva brutal entre decenas de actores. ¿Con apoyo gubernamental? Sí, ¿y? ¿Qué mejor uso hay para el dinero público que el crear desde cero una industria competitiva a nivel mundial? El resultado no podía ser otro: según la IEA, China fabricó en 2024 unos 12,4 millones de coches eléctricos, más del 70% de la producción mundial, mientras la producción de la Unión Europea se estancó en 2.4 millones. Esa misma IEA subraya además que la producción china sigue impulsada sobre todo por fabricantes domésticos y que los OEM chinos miran cada vez más al exterior porque su capacidad supera ya la demanda interna. Es decir, China no solo ha innovado: ha aprendido a innovar a escala industrial.

Mientras tanto, Occidente ha optado en demasiadas ocasiones por una estrategia mucho más cómoda políticamente: proteger al incumbente, retrasar el veredicto del mercado y presentar como defensa industrial lo que no es más que miedo a competir. La Unión Europea impuso derechos compensatorios de hasta el 35.3% a los vehículos eléctricos chinos, además del arancel base del 10%, con vigencia de cinco años. Estados Unidos, por su parte, consolidó en 2024 aranceles del 100% sobre los vehículos eléctricos procedentes de China. Se puede discutir la justificación geopolítica, comercial o estratégica de ambas medidas, pero lo que no conviene disfrazar es su significado práctico: en lugar de responder a un rival tecnológicamente más agresivo innovando más deprisa, se levanta una barrera para ganar tiempo.

Ese «ganar tiempo», sin embargo, es una trampa. La historia económica está llena de sectores que utilizaron la protección no para transformarse, sino para retrasar la transformación. Y la diferencia entre ambas cosas es enorme. Si el tiempo comprado con aranceles se invierte en rediseñar procesos, abaratar plataformas, mejorar baterías, convertir el software en prioridad, repensar la relación con el cliente y asumir que un coche ya no compite solo en caballos, chasis y acabado, entonces quizá tenga sentido. Pero si ese tiempo se dedica a seguir vendiendo una versión cosmética del pasado, el resultado será peor: al final, el muro caerá o será rodeado, y la distancia tecnológica será aún mayor.

Xiaomi resulta especialmente incómoda porque pone el dedo en el punto exacto: su ventaja no parece limitarse al coste, sino al concepto mismo de producto. Su dirección ha insistido en que el automóvil europeo sigue teniendo fortalezas evidentes en ingeniería, pero carece de la «smartness» del vehículo entendido como nodo de un ecosistema digital más amplio. Eso enlaza con algo que llevamos demasiado tiempo viendo: muchos fabricantes europeos y americanos siguen tratando el software como un accesorio, una capa añadida o un departamento, cuando en realidad debería ser la arquitectura central del vehículo. El coche chino más avanzado no se limita a desplazarte: aprende, se actualiza, conversa con tu móvil, con tu hogar conectado, con tus servicios digitales y con tus hábitos. Cuando eso pasa, ya no estás compitiendo solo entre automóviles. Estás compitiendo entre ecosistemas.

Por eso el escenario más interesante no es imaginar a Xiaomi arrebatando unos puntos de cuota aquí o allá, sino pensar qué sucedería en un mercado verdaderamente abierto. En Europa, probablemente obligaría a los fabricantes generalistas a una reconversión acelerada, especialmente a aquellos cuya propuesta se apoya todavía en márgenes altos y evolución lenta del producto. Incluso la IEA observa que Europa sigue siendo el principal destino exportador de los eléctricos chinos, aunque el peso de Europa en el valor total de esas exportaciones ha caído por la debilidad de la demanda y las nuevas restricciones. Si no existiesen esas restricciones, el ajuste sería brutal: precios a la baja, más presión sobre los plazos de desarrollo, más peso del software y un consumidor mucho menos dispuesto a aceptar que la innovación llegue tarde y sea cara.

En Estados Unidos, el caso sería aún más revelador. El mercado norteamericano sigue mostrando una oferta eléctrica muy sesgada hacia vehículos grandes, y la IEA señalaba que entre los 110 modelos eléctricos disponibles allí, solo dos eran pequeños en 2024. El consumidor americano no está protegido de los coches chinos: está protegido de tener opciones. Cuando un mercado se cierra tanto que deja de exponerse a ciertos estándares de producto, acaba confundiendo seguridad con aislamiento. Y el aislamiento, en tecnología, suele ser el camino hacia la irrelevancia.

El resto del mundo puede convertirse, de hecho, en el laboratorio donde esta historia se resuelva antes. La IEA ya describe cómo, ante el aumento de barreras en los grandes mercados, los fabricantes chinos están redirigiendo exportaciones y capacidad hacia mercados emergentes, desde el sudeste asiático hasta América Latina, y cómo además están acelerando su presencia con fábricas fuera de China para esquivar restricciones. Si Europa y Estados Unidos se empeñan en cerrar la puerta, Xiaomi y otras compañías no desaparecerán: aprenderán a crecer en otros lugares, a construir marca global, a madurar tecnológicamente y a regresar después todavía más fuertes, quizá ya no solo como exportadores, sino como productores locales en terceros países.

Todo esto obliga a una pregunta incómoda: ¿qué se está protegiendo exactamente? Porque una cosa es defender capacidades estratégicas, empleo industrial o autonomía tecnológica, y otra muy distinta proteger, como se está haciendo, la lentitud, la complacencia y el retraso. Si China ha conseguido que sus coches sean mejores, más rápidos de desarrollar, más digitales y, en muchos casos, más atractivos para el usuario, la respuesta no debería ser prohibir al consumidor compararlos libremente. La respuesta debería ser preguntarse por qué nuestros fabricantes no han sido capaces de llegar ahí antes. Convertir la protección frente a la innovación en política industrial es una idea peligrosísima, porque termina educando a las empresas en la mediocridad y a los gobiernos en la excusa.

Xiaomi no da miedo porque sea china. Da miedo porque representa una forma de competir que muchos en Occidente han dejado de practicar. Una forma de competir que mezcla ambición, velocidad, obsesión por el producto, dominio del software y una brutal integración vertical y ecosistémica. Si se la dejase competir sin aranceles, probablemente obligaría a la industria automovilística occidental a hacer lo que lleva demasiado tiempo evitando: dejar de pedir protección y volver a merecer el mercado.