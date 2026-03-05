Por qué centrarse en la reducción de costes en plena revolución de la inteligencia artificial es un error estratégico

Cuando surge una nueva tecnología de propósito general, ya sean los ferrocarriles, la electricidad o los ordenadores, las empresas reaccionan de maneras bastante previsibles. Una pequeña minoría intenta reinventarse en torno a ella, pero la mayoría busca primero cómo utilizarla para recortar costes.

Ahora mismo, en medio de la revolución tecnológica más importante desde internet, hay muchas organizaciones que están eligiendo ese segundo camino. Despliegan inteligencia artificial para automatizar centros de atención telefónica, reducir plantilla en áreas administrativas y exprimir mejoras marginales de procesos existentes. Miden el «ROI de la inteligencia artificial» en conceptos como el ahorro salarial o las horas recuperadas.

Parece racional. Parece disciplinado. Parece prudente. Pero también es la forma más rápida de perder la verdadera oportunidad.

Las olas de innovación no son programas de eficiencia

La inteligencia artificial no es una nueva herramienta SaaS ni una simple mejora de flujos de trabajo. Es una tecnología de propósito general en rapidísima evolución que avanza desde los grandes modelos de lenguaje hacia sistemas agénticos y, cada vez más, hacia sistemas que aprenden interactuando con entornos, los llamados modelos del mundo, capaces de simular, planificar y actuar.

Cuando la capacidad subyacente cambia cada pocos meses, optimizar para reducir costes es como intentar mejorar la eficiencia de combustible de un coche mientras sustituyes su motor por un reactor de un avión.

Las organizaciones que ganan en momentos así no empiezan preguntándose «¿Dónde podemos eliminar mano de obra?», empiezan preguntándose «¿Qué pasa a ser posible ahora que antes era imposible?»

Son preguntas radicalmente distintas.

La paradoja de la productividad debería haber sido una advertencia

A principios de los años ’90, los economistas se enfrentaron a un fenómeno desconcertante: los ordenadores empezaban a estar por todas partes, pero las estadísticas de productividad apenas reflejaban su impacto. En un artículo, el premio Nobel Robert Solow ironizó: «vemos la era de los ordenadores en todas partes menos en las estadísticas de productividad». Aquella observación pasó a conocerse como la paradoja de la productividad.

En aquel momento, muchos asumieron que esa paradoja representaba un fracaso de la tecnología. Mis propias investigaciones en esa época en el contexto de las PYMEs españolas analizaban por qué aparecía esa paradoja, mostrando que la medición de la productividad va muy por detrás de los cambios transformacionales reales y que los mecanismos de creación de valor no quedaban capturados por las métricas convencionales.

La explicación solo resultó evidente con el paso del tiempo. Las ganancias eran difusas, desiguales y profundamente entrelazadas con cambios organizativos. Las empresas habían digitalizado procesos antiguos en lugar de rediseñarlos.

Hoy estamos viendo el mismo patrón con la inteligencia artificial.

El impacto de la inteligencia artificial no aparecerá ordenadamente en las métricas de coste

La inteligencia artificial no produce ganancias de productividad limpias y lineales que encajen perfectamente en cuadros de mando trimestrales: sus efectos son asimétricos. Un empleado que utiliza bien la inteligencia artificial puede superar la productividad de diez compañeros. Otro puede usarla mal, degradar la calidad o incluso poner en riesgo la ciberseguridad corporativa. Algunos equipos rediseñan por completo sus flujos de trabajo; otros simplemente añaden inteligencia artificial a procesos legacy y lo llaman «transformación».

El resultado es lo que algunos investigadores denominan miopía de medición: la incapacidad de las métricas tradicionales para capturar mejoras reales que no se traducen directamente en horas trabajadas o costes ahorrados.

Intentar medir el valor de la inteligencia artificial únicamente a través del ahorro inmediato de costes es como intentar medir el valor de la electricidad echando cuentas de las velas que ya no necesitamos comprar.

La eficiencia es la estrategia cómoda, pero no la estratégica

Recortar costes resulta atractivo porque encaja con las estructuras de gobierno existentes. Los directores financieros lo entienden. Los consejos de administración y los accionistas lo recompensan. Las métricas son claras.

La exploración es mucho más desordenada. Exige experimentar sin retornos garantizados, requiere tolerancia al error, genera beneficios intangibles antes que visibles. Pero en periodos de innovación acelerada, la eficiencia suele convertirse en la estrategia cómoda de quienes aún no han entendido lo que está ocurriendo.

Si la inteligencia artificial se trata principalmente como una herramienta de reducción de costes y de plantilla, las organizaciones optimizarán el presente a costa de sacrificar el futuro. Estandarizarán la mediocridad en lugar de descubrir nuevas palancas de valor.

Explorar, no explotar, es lo que construye capacidades

Defender la exploración no significa abandonar la disciplina, significa redefinirla. Los líderes deberían preguntarse qué nuevos productos pueden crear con capacidades nativas de inteligencia artificial, o qué decisiones pueden delegar en sistemas que aprendan de la retroalimentación, o cómo pueden rediseñar flujos de trabajo en lugar de limitarnos a automatizarlos.

Las empresas deberían impulsar experimentación controlada en distintos equipos, no restringir el uso de la inteligencia artificial a pilotos limitados que solo se justifican por ahorros de costes. Deberían adoptar la inteligencia artificial como una postura de I+D, no como una política de recorte presupuestario.

Las organizaciones que traten la inteligencia artificial como una capa exploratoria, animando a los equipos a probar, prototipar, recombinar y repensar procesos, construirán fluidez institucional. Desarrollarán campeones internos. Descubrirán valor inesperado que ninguna iniciativa de reducción de costes habría sacado a la luz.

El verdadero riesgo no es gastar demasiado, es imaginar demasiado poco

El mayor riesgo en este momento no es gastar en exceso en inteligencia artificial, sino quedarse corto en imaginación. Las empresas que persigan mejoras de eficiencia a corto plazo podrán presentar avances modestos y declararse satisfechas. Mientras tanto, competidores más ambiciosos rediseñarán sus operaciones, productos y experiencias de cliente en torno a capacidades que ni siquiera existían hace dos años. Con el tiempo, la brecha no será de unos pocos puntos porcentuales de margen: será estratégica.

En periodos de cambio tecnológico acelerado, la supervivencia no pertenece a los más eficientes. Pertenece a los que mejor se saben adaptar.

