La inteligencia artificial ya no «ayuda»: ahora empieza a despedir

A veces la historia se acelera con un gesto casi teatral, de esos que condensan en un titular lo que venía cocinándose lentamente. Jack Dorsey acaba de anunciar que Block recorta más de 4,000 puestos de trabajo, cerca del 40% de su plantilla, para convertirse, según él, en una compañía «más pequeña», «más rápida» y «nativa» en herramientas de inteligencia. Y, por si faltaba dramatismo, deja caer que la mayoría de empresas llegarán a la misma conclusión en menos de un año. No es solo el número: es la normalización explícita de la idea de que la IA no es un complemento, sino una sustitución organizada.
Lo más revelador, en cualquier caso, no es lo que dice Dorsey, sino cómo reacciona el mercado: la acción se dispara en el aftermarket con un entusiasmo casi obsceno. La lectura es transparente: «menos gente» equivale a «más margen». Y ese reflejo, el de premiar la reducción de empleo como si fuera una mejora de producto, convierte el debate sobre la inteligencia artificial en algo bastante más incómodo que la típica discusión sobre productividad. Cuando los incentivos financieros se alinean con despedir, la tecnología deja de ser promesa y se vuelve doctrina.
Podría argumentarse que Block estaba sobredimensionada, que Dorsey siempre ha tenido un estilo de gestión digamos que… «idiosincrático», y que la inteligencia artificial puede servir de coartada elegante para una reestructuración que, de otro modo, olería a simple tijeretazo. Pero incluso si aceptamos esa interpretación benévola, el daño ya está hecho: el mensaje que queda es que un CEO puede señalar a la inteligencia artificial como motor del recorte y, además, ser recompensado por ello. Ese precedente es pura gasolina para el miedo de millones de trabajadores de cuello blanco que, hasta hace nada, se sentían relativamente a salvo.
Porque el miedo, aquí, no es irracional. Durante años, la automatización se vendió como algo que iba a «afectar sobre todo a tareas repetitivas», con una insinuación implícita: lo que va a caer es lo manual, lo rutinario, lo de menor cualificación. La generación de inteligencia artificial actual rompe esa narrativa: por primera vez, lo escalable no es el brazo, sino el texto. No es la fuerza, sino la oficina. El «trabajo de teclado», desde informes a análisis, presentaciones, revisión legal, atención al cliente, marketing, recursos humanos, etc. resulta alarmantemente compatible con lo que los modelos generativos saben hacer. Y en esa compatibilidad hay un cambio cultural profundo: muchas empresas ya no están pensando en cómo usar inteligencia artificial para que sus empleados hagan más, sino en cuántos empleados pueden dejar de necesitar.
Harvard Business Review lo formulaba con una claridad inquietante: parte de los despidos atribuidos a la llegada de la inteligencia artificial no responden tanto a resultados demostrados como a expectativas, a la «potencialidad» percibida. Es decir, se despide hoy por una promesa de mañana. Y eso tiene un efecto dominó: congelación de contratación, especialmente en perfiles junior, y sustitución de trayectorias de aprendizaje por automatización prematura. La oficina se vuelve un lugar en el que se exige «ser más productivo con IA»… hasta que esa productividad justifica que sobren personas.
El FMI, en un texto reciente, ponía el foco precisamente en ese punto ciego: los empleos de entrada son más expuestos y ya hay evidencia emergente (en los Estados Unidos) de que la adopción de inteligencia artificial generativa reduce la contratación entry-level cuando las tareas son automatizables. Lo preocupante no es solo el empleo que se destruye, sino la escalera que se retira: si desaparecen los peldaños de abajo, ¿cómo se construye experiencia? ¿Cómo se forma criterio profesional si el trabajo inicial, el que te enseña «cómo funciona de verdad», se lo queda un modelo?
Y luego está el elefante estadístico en la habitación: los organismos internacionales llevan tiempo advirtiendo que los perfiles «más cognitivos» (directivos, profesionales de negocio, ingeniería, ciencia, etc.) están entre los más expuestos a avances en inteligencia artificial. La OCDE lo señalaba ya antes del gran salto de la inteligencia artificial generativa, con una advertencia adicional: la exposición probablemente crezca y se extienda a medida que estas herramientas se integren en los procesos productivos. Traducido: si hoy te parece que «esto va de redactores y de personal de atención al cliente», es que todavía no has visto el siguiente capítulo.
La OIT, afinando sus métricas con datos a nivel de tareas, es aún más explícita: una de cada cuatro personas trabajadoras está en ocupaciones con algún grado de exposición a la inteligencia artificial generativa: las ocupaciones clericales aparecen como las más expuestas, y además, el impacto es marcadamente desigual por género y por nivel de renta del país. Es decir, no es solo una cuestión de «futuro del trabajo», sino de distribución de daño y de poder. Y aunque la OIT insiste, con razón, en que lo más probable es una transformación de tareas más que una eliminación directa de empleos, el matiz importa poco cuando los incentivos empresariales empujan a convertir la «transformación» en «reducción».
A todo esto se le suma el discurso macro, casi tranquilizador, de los grandes informes: el World Economic Forum habla de millones de empleos desplazados y millones de nuevos roles creados, con saldo neto positivo. Perfecto… salvo por un detalle: los «nuevos roles» no aparecen mágicamente en los mismos lugares, con los mismos salarios, ni para las mismas personas. El problema no es si habrá trabajo en términos agregados, sino quién paga el coste de la transición y quién captura el beneficio de la productividad. Si la inteligencia artificial sirve sobre todo para recortar nóminas, el relato de «progreso» se convierte en un problema de legitimidad social, y con razón.
La parte «scary» es que este miedo se está extendiendo precisamente donde antes había seguridad psicológica: la oficina, la carrera profesional, el ascenso por mérito, la especialización. El trabajador de cuello blanco empieza a descubrir que su valor no era «ser inteligente», sino ser escaso; y que, si la inteligencia se empaqueta, se tarifa y se escala, la escasez cambia de sitio. De pronto, la negociación salarial se parece menos a «lo que aportas» y más a «lo que cuesta automatizarte». Y cuando una empresa anuncia sin rubor que un equipo «significativamente más pequeño» puede hacer «más y mejor» gracias a sus herramientas, el mensaje que reciben miles de profesionales es simple: tu sustituto ya no es otro candidato; es un modelo.
El siguiente paso es casi inevitable: si esto ocurre en el mundo «digital», se extenderá al mundo físico en cuanto la robótica deje de ser una promesa cara y se convierta en una commodity. Hoy la inteligencia artificial muerde primero al trabajo de oficina porque es más fácil: el input y el output son datos y textos. Mañana, cuando robots relativamente baratos puedan ejecutar tareas con suficiente fiabilidad en logística, hostelería, cuidados o industria ligera, el contagio al «blue collar» será cuestión de despliegue, no de posibilidad. La diferencia es que, en el trabajo manual, el ritmo lo marca el hardware, mientras que en el trabajo cognitivo, lo marca el software. Y el software no tiene paciencia.
La pregunta importante ya no es si «la inteligencia artificial destruirá empleos», sino qué hacemos cuando se convierte en el argumento socialmente aceptable para despedir y en el mecanismo financieramente premiado para hacerlo. Si de verdad queremos que la inteligencia artificial sea una herramienta de prosperidad compartida, hay que alinear incentivos: participación de los trabajadores en los aumentos de productividad, negociación colectiva adaptada a la automatización, transparencia sobre qué se automatiza y por qué, y políticas públicas que no se limiten a repetir «reskilling» como un mantra, sino que asuman el problema de poder que hay detrás. La alternativa es sencilla de imaginar: una economía en la que la inteligencia artificial abarata el trabajo… eliminando al trabajador.
Y hay una última ironía que no deberíamos pasar por alto: si la promesa es que la inteligencia artificial impulsa demanda, eficiencia y crecimiento, ¿quién va a pagar esa fiesta cuando el «modelo», para ganar eficiencia, sea despedir a una parte creciente de quienes consumen? La inteligencia artificial como motor económico tiene un límite evidente si se convierte, antes que nada, en una máquina de recortar salarios. Y ese límite no es tecnológico: es social.
¡Otra caída del guindo! ¿Y van…?
¿Pero de verdad había alguien que pensaba que no iba a ser así?
(Menos mal que me jubilo en dos años).
Igual que la burbuja de las .com Al final la codicia humana y el capitalismo lo justifica todo, y la IA es otra herramienta más para la teoría del €$ «El dinero ni se crea ni se destruye, se roba de manos», esta es la condición humana.
Buena suerte cobrando tu pensión si cada vez hay menos currelas cotizando y las multinacionales no pagan ni un impuesto…
O sea, los que se quedan serán explotados para hacer el triple de su trabajo normal ayudados con IA, la mayoria despedidos por no ser necesarios, y los novatos no llegarán ni a entrar, por muy preparados que estén, por que aunque sepan de IA no tienen el plus de conocimiento de los antiguos para poder aplicarla.
Súmale que casi nadie que haya trabajado de cuello blanco va a poder ni querer reciclarse de fontanero teniendo en cuenta que solo los trabajos de cuello azul especializados son los susceptibles de aguantar el embate doble de la IA y la robóticva a corto plazo.
Añade que los trabajos de cuello azul no especializados como camareros, peones de albañil, repartidores, etc, están copados por inmigrantes que no protestan y cobran el salario minimo, y ya tienes la debacle en lo poco que queda de la clase media.
Predigo el surgimiento de un partido populista que no va a tener nada que ver con VOX ni con Sumar si no con el tema de «quién paga el coste de la transición y quién captura el beneficio de la productividad».
El problema es que Europa, no es lider en empresas de IA precisamente si no USA, y tampoco en robótica (lo es China).
Asi que China y USA seran los que podrán pagar una RBU a sus ciudadanos en caso de paro masivo dado que son los unicos que poseen los medios de produccion del siglo XXI , y que son los que capturaran el valor de esta revolución como para poder pagar a los ciudadanos sin trabajar, mediante impuestos a las corporaciones propietarias de la IA y la robótica.
Llevamos 4 años en los que cada vez que los expertos decian que la IA no podía hacer algo, a los 6 meses lo hacia, asi que esto será mucho mas rapido de lo que creemos.
Tiempos interesantes.
Buenas Juan, yo diría que China sería la única que podría pagarla. Con el nivel de la deuda de EEUU y la debilidad del dólar, por empezar con algo… lo veo más ciencia ficcion que la propia Super-AGI.
La famosa ley del mercado (oferta y demanda), asumían los que creen en ella que regulaba y era un factor de equilibrio para la sociedad. Solamente funciona en un mercado regulado, como venimos viendo en los paises más avanzados de Europa Occidental. Esa estabilidad y progreso social tuvo un reflejo claro en la Suecia de Olof Palme.
La IA ahora me recuerda a la crisis del petróleo de los 70s provocado por los paises de la OPEP que reclamaban una subida de precios del barril. Esa crisis no fue motivada porque se quisiera subir el nivel de la mano de obra. Fue un chantaje de las élites que producían petróleo a los paises consumidores.
Ahora esas élites están en nuestros países y están atacando a los consumidores. Si empresas como Amazon, Block(en este caso),… recortan puestos de trabajo, y eso se extiende lo que empieza por una reducción puntual se convierte en sistémica. Si te cargas a finales de 2026 el 40% de los puestos de trabajo lo que estas haciendo es reducir tus ingresos al haber menos consumidores, menos anunciantes, etc etc.
En lo social –> La mejor RBU es mantener los puestos de trabajo
No soy economista, pero hace un tiempo pienso exactamente igual.
¿Quién toma la decisión de dónde recortar, con que criterio, asumiendo que implicaciones etc? Porque ya se sabe el tema recortes, producto y comercialización es más complejo que simplemente «nos ahorramos unos millones» en salarios.
Decía un profesor de economía: «no va de que empresas verán un impacto en la comercialización de sus productos, irá de cuáles no lo verán cuando el dinero circulante disminuya en proporción a los despidos».
Añadía con sorna, «porque pasa que la gente compra cosas tangibles e intangibles con eso que percibe como salario».
Pero bueno, alguien que ilumine por favor…
Que cada vez que una empresa importante despide a un montonazo de trabajadores es premiada en bolsa, aixo ho sap tothom!!! Ha sido siempre así, es así y seguirá siendo así.
Lo más incisivo del post es, precisamente, ¿quién va a consumir lo que produces cuando los que consumen no tengan ingresos suficientes porque los has despedido?
¡¡¡Esto era el GRAN REEMPLAZO!!! Pero los su-normales de turno no se dieron cuenta: odian tanto a la raza humana que creían que iban a ser reemplazados por los que odian… Ja, ja, ja.
Escenarios que se están discutiendo según Qwen:
Economía de suscripción vitalicia: Las corporaciones proveen vivienda, comida y servicios básicos a cambio de datos personales y consentimiento para experimentación conductual. El «consumo» se convierte en un privilegio condicionado.
Ciudadanía estratificada : Solo quienes posean capital o habilidades «no automatizables» tienen plenos derechos políticos y económicos. El resto vive en zonas de subsistencia con acceso limitado a bienes.
Mercados de atención humana : En un mundo saturado de contenido generado por IA, el valor escaso pasa a ser la autenticidad humana. Personas «reales» cobran por interactuar, crear arte «no sintético» o validar decisiones algorítmicas.
Gobernanza algorítmica paternalista : Una IA central asigna recursos según «eficiencia social», eliminando el mercado tradicional. El consumo se raciona por métricas de utilidad colectiva, no por ingresos.
Colonización del consumo externo : Las economías automatizadas exportan su excedente a planetas o colonias espaciales habitadas por humanos con ingresos tradicionales.
Qué bonito todo. Me encanta.
No puedo estar más de acuerdo con el artículo, desde la primera palabra hasta la última.
Y me satisface ver como, hechos que he visto y vivido directamente, y que he comentado anteriormente, sean expuestos más ampliamente ahora y de forma brillante por @EDans.
Si hay alguna idea en la que me gustaría incidir un poco, es en el papel de las expectativas -en este caso, paradojicamente con un importante componente de irracionalidad- Esto se produce en un escenario, como he dicho tambien anteriormente, en el que la tecnología de IA aún no ha madurado lo suficiente. No hay realmente unas perspectivas claras y realistas: en cuanto a por que líneas se va a encauzar la I+D+I y en que forma se va a ir articulando definitivamente con la economía real. Pero acompañado a este incipiente comportamiento empresarial, la tendencia al «copia y pega» de muchas empresas lo puede acabar estableciendo como un estandar, como un modelo a seguir.
Un punto de referencia interesante será sentarse a observar cómo, según los anuncios y rumores, se perfila la salida a bolsa de OpenAI, Anthropic, xAI y otras posibles compañías del sector a finales de este año y las implicaciones que ello pueda traer.
Al final ni tan mal que cada vez haya menos niños. Igualmente no habría posibilidades para ellos si seguimos aumentando la población.
Pero si alguien pensaba que esto no iba a pasar… pobrecillo: la inocencia se acabó.
Aun sonrío cuando pienso en la renta básica universal. ¿Quién la va a pagar? La empresas desde luego que no.
Y eso si una IA no acaba decidiendo que los humanos consumimos demasiados recursos y decide cortarnos de cuajo. Según las simulaciones las IAs recurren a la guerra nuclear en el 95% de los casos.
La monarquía marcó muy bien el camino… más gloria de la ganada en el campo de batalla (al revés, los mejores reyes caían en combate), casi toda fruto de la corrupción palaciega… fastuosidad sin retorno económico (dependían de los prestamistas), endogamia puticlubera desmejorando el ADN… y algunas otras características…
¿Qué ha hecho la empresa, sea privada o estatal, que no intentara hacer antes la monarquía… incluso el invento de los capataces (mando intermedios), para Obras Públicas y el Ejército, se fue al garete, cuando el cuñadismo inundó los staff y eququipos de gobierno… de la endogamia empresarial, nada que decir.
Cierta parte del trabajo mecánico se va sustituyendo, el mundo de «las grúas», y parte del trabajo de «dirección», será fácilmente sustituible… lo único insustituible (por ahora) es la IH que ejerza de capataz eficiente : de vigilante, de enderezador de entuertos , con algo más de acierto lógico (con cierta tasa de emoción) que un Don Quijote (pero con su espíritu indomable para sacar adelante la tarea, especialmente cuando se atasca… porque lo símil entiende mejor a lo símil, nada como una IH para tratara con otras IH.. aunque debe ser una IH honesta, que no se dedique a abusara de las trabajadoras en la conservera, mientras haya humanas trabajando… es decir, IHs con más educación y menos domesticación… precisamente una gran diferencia entre una IH y una IA… la IA, en mucho tiempo solo sabrá domesticar!!!).
Recuerden amiguitos: los mismos que nos prometen la RBU son los que llevan adelante estos despidos y recortes… ¿lo van entendiendo verdad?