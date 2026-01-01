Los deepfakes ya no son solo un problema de desinformación: son un riesgo en la cadena de suministro

Durante años, los deepfakes se consideraron una rareza del mundo político o de las redes sociales: un rincón extraño de Internet donde caras de celebridades, abrumadoramente femeninas, se pegaban en vídeos falsos (pornografía en la abrumadora mayoría de los casos) y nadie sabía muy bien qué hacer al respecto.

Pero esa forma de ver las cosas ya está peligrosamente desfasada, porque los deepfakes han evolucionado silenciosamente hacia algo mucho más sistémico: un riesgo operativo para las compañías que puede corromper cadenas de suministro, flujos financieros, la confianza en la marca e incluso la toma de decisiones de sus ejecutivos.

Las noticias recientes muestran que los medios sintéticos han dejado de ser un experimento marginal, y se han convertido en una amenaza estratégica para la que la mayoría de las empresas no están preparadas.

Cuando un deepfake puede robar 25 millones de dólares

En febrero de 2025, la firma global de ingeniería Arup fue víctima de un fraude sofisticado basado en deepfakes. Los atacantes utilizaron vídeo y audio generados por inteligencia artificial para suplantar a altos directivos y convencieron a un empleado para que transfiriese 25 millones de dólares de los fondos de la compañía. El Foro Económico Mundial describió aquel incidente como un hito: el momento en que el fraude sintético pasó de ser un experimento a un robo a escala empresarial.

Para cualquier directivo que todavía piensa en los deepfakes como un fenómeno de redes sociales, esto debería ser una llamada de atención. Arup tenía una sólida ciberseguridad… lo que no tenía era resiliencia de identidad, es decir, la capacidad de verificar que la persona al otro lado de una llamada era realmente humana.

Fraude a nivel de dirección, pero esta vez con réplicas perfectas

En el último año, los intentos de fraude dirigidos a CFOs, equipos de compras y departamentos de fusiones y adquisiciones han aumentado significativamente. Un informe de 2025 indicaba que más de la mitad de los profesionales de seguridad encuestados habían encontrado intentos de suplantación de directivos generados sintéticamente.

Es fácil comprender por qué:

Un vídeo deepfake ahora puede generarse en tiempo real y en alta resolución

La clonación de voz solo requiere unos segundos de audio

Los atacantes pueden falsificar incluso emociones, urgencia o estrés, exactamente las señales que hacen que un empleado baje la guardia

Un caso reportado en una empresa tecnológica de tamaño medio terminó con una pérdida de 2.3 millones de dólares después de que una llamada convincente, pero completamente falsa, instruyera al departamento financiero a transferir fondos para «una adquisición urgente». Claramente, la formación tradicional contra el phishing no prepara a los empleados para enfrentarse a una versión reconstruida a la perfección de su propio jefe.

Los deepfakes ya no son sobre política: son sobre modelos de negocio

Cuando un deepfake suplanta a una celebridad para promover un esquema de inversión fraudulento, ese es un problema reputacional. Pero cuando suplantan a tu portavoz, a tu director financiero, a un producto clave o a un socio de tu cadena de suministro, eso deja de ser una anécdota para convertirse en un desastre corporativo.

La amenaza ha dejado de ser marginal. Ahora forma parte de la superficie de ataque empresarial: desde la ingeniería social sofisticada hasta el fraude financiero directo. Según un informe reciente de Trend Micro, los deepfakes están reconfigurando el riesgo operacional y redefiniendo lo que entendemos por seguridad empresarial en un mundo hiperconectado.

¿Por qué nadie lo estaba viendo venir?

Parte del error histórico estuvo en subestimar la tecnología. Cuando aparecieron los primeros deepfakes, la mayoría pensó que eran inofensivos errores visuales o trucos de internet que no impactarían en decisiones reales. Pero la combinación de modelos de inteligencia artificial cada vez más potentes, mayor accesibilidad de las herramientas y cantidades masivas de datos de entrenamiento ha convertido los deepfakes en algo que ya no distingue entre entretenimiento, información o fraude financiero.

La velocidad a la que estas tecnologías progresan implica que lo que ayer era detectable con relativa facilidad hoy puede pasar por real ante ojos no entrenados. Esto erosiona una piedra angular de cualquier organización: la confianza en sus comunicaciones internas y externas.

Qué hacer ahora: la resiliencia de identidad

Prepararse para este nuevo tipo de riesgo exige repensar nuestra aproximación a la seguridad digital. Ya no basta con proteger redes, firewalls o contraseñas. Hay que ser capaces de verificar que quién está al otro lado de una comunicación es realmente quien dice ser, y eso pasa por combinar tecnologías de autenticación robustas, procedimientos de doble verificación humana y una cultura organizacional que cuestione instintivamente lo que parece urgente o emocionalmente convincente.

Gran parte del problema radica en que la tecnología que facilita estos ataques también es necesaria para defenderse contra ellos. Plataformas de detección de medios sintéticos, autenticación biométrica avanzada y protocolos de verificación cruzada deben integrarse en los procesos críticos de decisión y aprobación. Especialmente en entornos donde una orden equivocada puede costar decenas de millones.

El problema no es solo tecnológico

No basta con desplegar herramientas técnicas si la organización no las entiende ni se ha adaptado culturalmente para usarlas. La capacitación debe evolucionar: no se trata solo de saber detectar un correo fraudulento, sino de aprender a dudar estructuralmente de cualquier comunicación que ponga en riesgo activos, reputación o decisiones estratégicas.

La seguridad ya no es solo un problema de tecnología. Es un problema de gestión del riesgo empresarial.

La desinformación fue solo el principio

Durante mucho tiempo, el discurso sobre los deepfakes se centró en su impacto en procesos democráticos, en su uso para manipular elecciones o difundir contenido político falso. Esa narrativa no solo era incompleta, sino peligrosa: nos distraía de lo que ya estaba ocurriendo.

Ahora sabemos que los deepfakes están entrando por la puerta principal de los negocios. Y actuar como si todavía fueran un problema aislado de las redes sociales es asumir un riesgo que muchas empresas no podrán pagar.

(This article was previously published on Fast Company)