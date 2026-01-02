Nexperia, China y los confines del poder tecnológico

La crisis que ha desatado un choque entre La Haya y Beijing alrededor de Nexperia no es un episodio aislado de mala gestión corporativa ni un simple conflicto familiar entre matriz y filial. Es, antes bien, un microcosmos de las tensiones geopolíticas y económicas más profundas que están redibujando el mapa de la industria global de semiconductores.
Nexperia no es ninguna «nueva fab brillante» capaz de fabricar chips de grado avanzado (como los de 7nm ó 5nm que hoy centran toda la atención por la inteligencia artificial). Su negocio gira en torno a los semiconductores «maduros»: diodos, transistores, MOSFETs y componentes de protección que no son los núcleos fundamentales de una GPU, pero sí componentes esenciales para automóviles, equipos industriales y electrónica de consumo. La empresa tiene su sede en Nijmegen (Países Bajos) y fue creada a partir de la división de productos estándar de NXP/Philips. En 2018 fue adquirida por la compañía china Wingtech Technology, con una importante participación estatal, por unos 3.6 millones de dólares, con una participación significativa en la operación de capital estatal ligado al aparato público chino.
El conflicto se desencadenó este pasado otoño cuando el gobierno neerlandés, invocando una rara ley de emergencia sobre disponibilidad de bienes críticos, tomó el control efectivo de Nexperia en respuesta a lo que consideró «señales agudas de deficiencias de gobernanza» que ponían en riesgo la continuidad de capacidades tecnológicas estratégicas en suelo europeo. Más allá del lenguaje jurídico, la preocupación era clara: ¿podría la matriz china mover tecnología, producción o decisiones clave fuera de Europa, dejando huérfana a industrias europeas como el automóvil o la electrónica que dependen de estos semiconductores?
La respuesta de Beijing fue inmediata y contundente. El Ministerio de Comercio chino calificó la intervención neerlandesa como una interferencia impropia y dañina para la estabilidad de la cadena global de suministro, y ordenó restricciones a las exportaciones de chips fabricados por Nexperia en China, donde se empaquetan y distribuyen alrededor del 70% de sus productos, lo que provocó cortes de suministros en el sector automotriz global.
A partir de ahí, se produjo un cortocircuito real entre política, economía y tecnología: la filial china de Nexperia y su matriz acusaron a la rama europea de intentar construir una «cadena de suministro no china», mientras la dirección neerlandesa buscaba deshacer lo que percibía como un riesgo estratégico, y el gobierno de Beijing exigía la reversión de las medidas. Esto ha generado una «guerra corporativa» interna, con acusaciones cruzadas sobre control de sistemas informáticos, financiamiento, y decisiones de operación independiente.
En medio de esta batalla, la producción de chips se ha visto sometida a fuertes tensiones: la rama de Nexperia en China ha tenido que buscar nuevos proveedores de obleas (wafers) domésticos, en un intento por compensar la suspensión del suministro desde Europa, un proceso que típicamente podría tardar seis a nueve meses de calificación técnica y certificaciones, y que ya ha afectado a líneas de producción de automóviles como Honda.
Para entender por qué este episodio resuena más allá de una disputa bilateral es necesario situarlo en el contexto más amplio del intento chino de construir una industria de semiconductores autosuficiente. Desde el lanzamiento de «Made in China 2025« hasta la actual expansión de fondos públicos destinados a chips y equipos, Beijing ha colocado la independencia tecnológica como un pilar estratégico. Esto incluye incentivos para que los fabricantes utilicen al menos 50% de equipo de producción doméstica en nueva capacidad, y fuertes subsidios a fabricantes de obleas y de herramientas de fabricación (aunque China sigue muy rezagada en litografía avanzada respecto a proveedores occidentales como ASML).
La realidad es que China ha logrado avances en procesos maduros y ha aumentado de forma sustancial su capacidad productiva en los últimos años, pero aún está lejos de dominar la fabricación de semiconductores punteros o la producción de la herramienta crítica para esos componentes avanzados. Los anuncios de tener máquinas DUV capaces de fabricar chips de 8nm, por ejemplo, siguen siendo objeto de escepticismo técnico debido a rendimientos y a la complejidad real de producción.
Los Países Bajos, por su parte, se encuentran en una posición sumamente incómoda: por un lado, representan un eslabón esencial en la cadena global de semiconductores porque ASML y otros proveedores críticos tienen su base allí, pero a la vez están atrapados entre la alianza tecnológica con Estados Unidos y la necesidad de tratar con China como socio comercial. La intervención sobre Nexperia refleja estas tensiones: una decisión que, aunque justificada públicamente con la absurda excusa de siempre, en términos de seguridad, también encaja con presiones externas para limitar la influencia de China en nodos estratégicos.
Europa ha pagado ya el precio inmediato de esta disputa con interrupciones en cadenas de producción de automóviles y con preocupaciones renovadas sobre la seguridad de su propia industria de semiconductores. La Haya terminó incluso suspendiendo temporalmente su control directo sobre Nexperia ante las tensiones comerciales y diplomáticas, aunque el conflicto legal y administrativo continúa.
La pregunta que subyace es hasta qué punto este episodio tiene que ver con la carrera china para «traer a casa» capacidades de fabricación de chips por debajo de 8nm. En lo inmediato, Nexperia no opera en el segmento de los chips más avanzados, y su valor radica en chips de procesos maduros, cuya producción está más dispersa globalmente. Pero la existencia misma de capacidades productivas europeas en semiconductores de importancia estratégica es vista por Beijing como un activo a integrar, y por Occidente como un riesgo de transferencia tecnológica. La violencia de esta colisión ilustra cómo de lejos han llegado las preocupaciones de soberanía tecnológica: no se trata solo de quién fabrica qué, sino de quién controla la decisión y quién puede garantizar su uso en tiempos de crisis geopolítica.
Saber si China logrará su meta de independencia total en semiconductores de menos de 8nm sigue siendo, técnica y económicamente, una incógnita. El impulso político y financiero es enorme, y ha catalizado progresos en segmentos maduros de la cadena de valor, pero sin acceso real a equipos de fabricación que siguen controlados por proveedores occidentales, el salto hacia los procesos más complejos seguirá siendo imposible. El caso Nexperia, aunque esté centrado en semiconductores maduros, es sintomático: incluso las capacidades «menos avanzadas» son estratégicas, y la geometría de poder en la industria de chips ya no puede verse como un mercado abierto y neutral, sino como un campo de batalla por la autonomía y el control.
This article is also available in English on Medium, «From Nijmegen to Beijing: how semiconductor sovereignty is redrawing global power»
Parece que el culpable de la situación de EEUU comenzó con la decisión de la administración Biden de incluir a Wingtech en la Entity List (diciembre de 2024), con lo que representa de restricciones de exportación de tecnología estadounidense. La fabricación de semiconductores —incluso “chips maduros” como los de Nexperia— suele requerir software de Electronic Design Automation (EDA) y equipos de fabricación que contienen tecnología, licencias o propiedad intelectual de empresas estadounidenses o que utilizan tecnología con contenido estadounidense significativo. El control de exportación también incluye contenido crítico a EEUU, IP licencias,…
Por eso aunque el producto final sea “simple”, la cadena tecnológica que lo respalda pueda quedar afectada por la restricción de suministros o actualizaciones si está controlada bajo la normativa del BIS.
https://bits-chips.com/article/asm-asml-and-nexperia-not-impacted-by-new-us-semicon-export-crackdown-for-now
Un portavoz de Nexperia dijo en diciembre 2024 que los requisitos de licencia de EE. UU. no se aplicaban directamente a Nexperia o sus subsidiarias —siempre que las interacciones fueran entre Nexperia y Wingtech, no involucrando directamente exportaciones desde EE. UU. a Nexperia.
El cambio grande vino en 2025 con una regla del BIS que extiende automáticamente las restricciones a subsidiarias mayoritariamente propiedad de entidades en la Entity List (como Nexperia). Eso causó que Nexperia quedara sujeta a controles aunque no tuviera la lista explícita. Es decir que con la administración Trump
https://www.pressdigital.es/articulo/economia/2025-10-31/5546131-nexperia-suspende-envio-obleas-semiconductoras-planta-china
Y colo bien dice Enrique la falta de obleas ha sido el «arma» que han encontrado para aplicar restricciones a Wingtech
En realidad el único motivo viene de EEUU es su guerra comercial con China. (ojo no olividemos que esto viene de tan lejos como Biden). En este caso el gobierno de Paises Bajos, está agachando las orejas, y mover el rabito al estar dentro de la órbita occidental, que lo hagan felices u obligados, son excusas, el hecho que están cumpliendo a rajatabla el mandato del BIS.
Como diría un gallego: «demócratas, republicanos… primos hermanos», por mucho que ladre ahora y sonroje el naranjito worldwide !!
Si China hubiese hecho algo de (siquiera) la mitad de ese calado con una empresa Europea/Americana, tendríamos a los esbirros de siempre con las facciones desencajadas y echando espuma por la boca al grito de «muerte a los amarillos», pero si lo hace una cortesana europea, y además por orden de su amo… a no, que eso es de estricta justicia, claro que sí, sí señor…
La verdad es que Europa ya no puede competir en igualdad de términos. Y en lugar de buscar soluciones innovadoras o redoblar sus esfuerzos, prefiere lamentarse, protegerse y difundir propaganda a ver si alguien traga… vemos que les está yendo muy bien por ese camino…
Por cierto, aunque la noticia de la expropiación y posterior retoceso en chancletas (a medias) se hizo pública, lo que no se difundió tanto en esta parte del globo el es cabreo monumental que causó en China el hecho.
Quiero decir, esta gente serán chinos, pero lo que no son es estúpidos. Están viendo la connivencia entre los medios, empresas privadas y los gobiernos y también están tomando nota de como la mayoría de la ciudadanía están «en otra» mientras estas cosas ocurren.
Por eso, sugiero humildad a aquellos que vayan de predicadores de las virtudes de la democracia, que las tiene. La democracia es un buen sistema, excepto cuando bajo la excusa de democratizar al prójimo, los poderosos se apropían del los resortes de la misma para usarla como arma arrojadiza contra alguien declarado como enemigo. Y ahí deja de ser democracia, pónglanle el nombre que quieran, ya no tiene importancia como se pase a llamar.
Mientras tanto el agua sigue horadando el suelo por debajo, no nos asombremos el día en el que el suelo deje de sostenernos.
¿Qué alternativa propones? ¿Que Países Bajos dejara a China desmantelar Nexperia llevando todos sus activos y know how a China dejando a Europa sin un bien estratégico de primer orden y cediéndolo a una dictadura? ¿Crees que la dictadura habría permitido algo así? ¿La dictadura que está prohibiendo a sus empresas compartir el know how con las nuestras? ¿La que promueve el dumping para hundir nuestras industrias? ¿La que corta el acceso a bienes estratégicos cuando le interesa aunque eso joda a todo el mundo?
Yo sugiero humildad a quienes defienden que la dictadura china es buena, porque… bueno, en fin, si hace falta explicar esto…
La dictadura china es buena….para los chinos.
Como cualquier pais defiende sus intereses y lo hace mejor que nadie, solo que sus intereses redundan directamente en el bienestar del pueblo chino, al contrario que USA, cuyos intereses estan al servicio de la oligarquia.
Otra cosa es que la UE tenga que defender tambien sus propios intereses , y hace muy bien, solo que deberíamos aprender mucho de los chinos visto el resultado de sus políticas.
Eso si, hay cosas que no podemos copiar por la diferencia de sistema cultural. Ningun ciudadano europeo está dispuesto a trabajar 65 horas a la semana voluntariamente.
Hay empresarios novatos que iban a China con el chip de los derechos laborales de aqui, pensando que si implantaban 40 horas semanales tendrían al personal contento y lo unico que han conseguido es que se plurieempleen para trabajar sus dias libres.
Cada vez China, tendrá más claro en qué países confiar para desarrollar bienes estratégicos.
La guerra fría y el muro de Berlín serán juegos de niños con lo que viene…. veremos que países se posicionan a un lado u otro.
Se ha descubierto a China intentando robar secretos de ASML (europea, clave para la fabricación de maquinaria DUV y EUV) en infinidad de ocasiones. Esa misma China que comenzó una guerra comercial hace años con su dumping y todo tipo de malas prácticas, y ante la cual la UE ha reaccionado siempre muy lento -o incluso no ha reaccionado- por temor a represalias, con su habitual «deeply concerned» (el mismo que Von Der Leyen muestra frente a Trump). Una y otra vez, de manera reiterada, la dictadura ha ido contra nosotros de maneras diferentes. Siempre con gesto serio aparentemente responsable y diciendo que busca el bien común, eso sí. Como la cara que pone Putin de líder confiable y respetable
El gobierno neerlandés tiene informes de que Nexperia estaba trasladando su know how y activos financieros a China y ha reaccionado bloqueando esta posibilidad pues es un riesgo para la soberanía estratégica neerlandesa y la europea en general
Por una vez que la UE reacciona para defender sus intereses, lo sorprendente es ver a gente ponerse del lado de la dictadura. No es tan sorprendente cuando ves que es la misma gente que se encoge de hombros diciendo «bueno, sí, es una dictadura, pero es buena» (el mismo discurso que franquistas, amigos de Bukele, trumpistas, pinochetistas, estalinistas y leninistas, etc.)
El caso es que estamos ante una dictadura que busca comernos y para una vez que reaccionamos, ¿encima nos enfadamos con quienes intentan impedir que nos coman? No tiene sentido