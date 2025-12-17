Sobre narrativas, portadas y arquitectos imaginarios

Mi columna de esta semana en Invertia se titula «No, esos no son los ‘arquitectos’ de la inteligencia artificial» (pdf), y trata sobre la muy significativa elección de Time al designar como «Person of the Year 2025» a los que ha denominado «arquitectos de la inteligencia artificial”, un colectivo de billonarios líderes empresariales que la revista presenta como si estuvieran definiendo el futuro de la humanidad.

La propia pieza de Time muestra con claridad hasta qué punto la narrativa construida por la industria tecnológica ha conseguido penetrar en el imaginario mediático: la tecnología como destino inevitable, sus máximos ejecutivos como visionarios benefactores, y cualquier intento de regulación como un estorbo para la innovación. Otro artículo relacionado de la revista, todavía más elaborado y explícito en su mitología, es un ejemplo perfecto de cómo se fabrica una épica corporativa en torno a una tecnología que requiere, sobre todo, supervisión democrática y transparencia.

Alrededor de esa portada se ha generado todo un ecosistema de cobertura que reproduce el relato con mayor o menor entusiasmo. Medios como TechRadar, con su artículo «The Architects of AI are TIME’s Person of the Year – here are 3 reasons why«, se limitan a desgranar los argumentos de Time: que estos líderes han redefinido el poder global, «reshaped daily life and redefined global power», y que su trabajo simboliza el momento en el que la inteligencia artificial deja de ser una promesa para convertirse en infraestructura. TechCrunch, en «TIME names ‘Architects of AI’ its Person of the Year«, hace algo parecido: resume la lista de nombres y encaja la decisión dentro de la narrativa de la «inteligencia artificial en todas partes», sin detenerse demasiado en lo que supone elevar a este grupo a ese pedestal simbólico.

La prensa generalista ha recogido la noticia en términos igualmente descriptivos. Associated Press, en «Time magazine names ‘Architects of AI’ as its person of the year for 2025«, subraya el impacto económico y el hecho de que cinco de los elegidos sean multimillonarios cuya riqueza combinada se estima en 870,000 millones de dólares, mientras que Reuters, en «Architects of AI named Time’s ‘person of the year’«, introduce algunos matices sobre los riesgos de la tecnología, desde los casos de daño individual hasta la relación económica de la propia Time con OpenAI. Euronews, en «TIME Person of the Year 2025 announced: The ‘Architects of AI’«, destaca cómo la elección refleja la omnipresencia de la inteligencia artificial en el debate público y cómo el editor jefe de la revista insiste en que “nadie ha tenido más impacto que quienes imaginaron, diseñaron y construyeron la inteligencia artificial.

Más interesante es observar las lecturas que empiezan a cuestionar el relato en lugar de amplificarlo. Un buen ejemplo es el análisis de BizTech Weekly, «Time Magazine’s 2025 Person of the Year: ‘Architects of AI’ Sparks Backlash, Betting Market Chaos, and Ethical Debate«, donde se recoge expresamente el malestar que ha generado la elección en términos éticos, económicos e incluso simbólicos: se cuestiona que se celebre a los grandes beneficiarios de la ola de inteligencia artificial en un momento de preocupación por sus efectos sobre el empleo, el desequilibrio de poder y las distorsiones de los mercados financieros. Otra pieza útil para tomar el pulso a la reacción social es «The internet reacts to ‘architects of AI’ being named Time’s 2025 Person of the Year«, que recopila críticas en redes sociales sobre privacidad, consumo energético, «slop» generado masivamente y, sobre todo, sobre el uso de contenidos protegidos por derechos de autor para entrenar modelos sin consentimiento.

Cuando se coloca esa portada de Time junto a trabajos que analizan el poder de las grandes tecnológicas con más distancia, el contraste es evidente. El podcast de The Atlantic «The despots of Silicon Valley« habla abiertamente de «tecno-autoritarismo» para describir la ideología de unos líderes empresariales no elegidos que, sin embargo, toman decisiones con consecuencias políticas globales. El artículo «The rise of techno-authoritarianism and its impact on US foreign policy« del Österreichisches Institut für Internationale Politik (OIIP) va en la misma línea: describe cómo las élites tecnológicas de Silicon Valley están consolidando su influencia sobre la gobernanza, la desregulación y hasta la política exterior de Estados Unidos, en un proceso que apunta a una forma de oligarquía tecnificada. Y RealClear Investigations, en «Investigative issues: The rise of techno-authoritarianism«, resume con bastante claridad esta idea de «authoritarian technocracy» como ideología emergente en torno a las grandes plataformas.

Leído todo esto, la elección de Time aparece menos como un gesto neutral y más como una pieza más en la construcción de una narrativa: la que presenta a esos directivos como arquitectos del futuro, en lugar de como lo que son, actores privados con intereses muy concretos que han conseguido concentrar poder económico, mediático y político como nunca antes en la historia reciente. Lo que planteo en la columna es que aceptar sin reservas el término «architects of AI» supone, en la práctica, legitimar que las decisiones sobre una infraestructura cognitiva que afecta a derechos fundamentales, mercados y democracias se tomen en despachos corporativos y se nos presenten después como si fuesen hechos consumados.

Por eso me interesaba ir más allá del simple «Time ha elegido X» y usar esta portada como excusa para hablar de quién controla realmente el relato sobre la inteligencia artificial y qué consecuencias tiene esa captura simbólica. Sobre todo, porque esos no son «arquitectos»: los verdaderos arquitectos son un buen montón de matemáticos y desarrolladores, no los billonarios que dirigen las megacorporaciones que los emplean. Si dejamos que la épica de los «arquitectos» sustituya al análisis crítico del poder, habremos dado un paso más hacia ese tecno-autoritarismo del que hablan The Atlantic, RealClear Investigations o el informe del OIIP: un mundo en el que los grandes beneficiarios de la tecnología no solo la diseñan y la venden, sino que además escriben la historia de lo que supuestamente significa.