¡Ay, Robot!! La Roomba, de pionera de la robótica doméstica, a la bancarrota

En 2002, cuando el robot aspirador Roomba empezó a barrer los suelos de miles de hogares, pocos se imaginaron que ese artefacto redondo y aparentemente trivial llegaría a convertirse en una palabra común, en un icono de la tecnología doméstica y, paradójicamente, en el emblema de la quiebra de la empresa que lo creó. Ahora, en diciembre de 2025, su fabricante, iRobot, se ha declarado en bancarrota bajo el Capítulo 11 de la correspondiente ley estadounidense, y será adquirida por su principal fabricante contratista chino, Shenzhen Picea Robotics, dejando atrás más de tres décadas de historia empresarial e innovación simbólica.
Ese desenlace no surge de la nada: durante 2025, iRobot había advertido a los mercados de que su futuro era incierto, con números rojos que se acumulaban y una caída drástica de ingresos que la situaba al borde del abismo financiero. En marzo se reportó cómo la empresa asumía pérdidas considerables, reducía plantilla y reconocía «dudas sustanciales» sobre su capacidad para continuar operando de manera viable. Fuentes de la propia empresa habían llegado a advertir que podía quedarse sin caja y sin opciones, una señal clara de la encrucijada en la que se encontraba.
La historia de iRobot tiene capítulos que merecen una reflexión profunda sobre lo que ha fallado y por qué un pionero de la robótica doméstica ha terminado en manos de un fabricante chino. A lo largo de los últimos años, la empresa experimentó un declive sostenible en sus ingresos, con caídas de hasta un 25% interanual, y una erosión de su cuota de mercado frente a competidores como Ecovacs, Roborock o Cecotec. Los intentos de revitalización a través de reinvenciones de producto y de recortes de precio no sirvieron para frenar la marea. A su vez, la decisión de externalizar gran parte de la fabricación a proveedores asiáticos terminó por convertir a iRobot en un actor con muy pocas palancas de control sobre su propio destino industrial.
El punto de inflexión más simbólico (y para sus fundadores, más trágico, porque supuso pasar de la perspectiva de ser multimillonarios a tener que seguir pegándose en un mercado con cada vez más fabricantes de bajo coste) fue la anulada adquisición por parte de Amazon en 2024, un acuerdo de 1,700 millones de dólares que los reguladores europeos forzaron a cancelar por temor a que Amazon restringiera la competencia en su plataforma. El fracaso de esa operación no solo privó a iRobot de un salvavidas financiero y estratégico, sino que marcó una brecha en su capacidad de competir a escala global en un mercado cada vez más dominado por jugadores con cadenas de suministro robustas y costes de producción más bajos. Los aranceles de Donald Trump han sido ya, finalmente, la puntilla.
La saga tiene implicaciones que van más allá de lo estrictamente corporativo. Desde mis primeros análisis sobre la lenta evolución de la robótica doméstica, he sostenido que el reto no estaba solo en tecnologías como el mapeo, la navegación o los sensores, sino en cómo estas piezas se traducen en modelos de negocio sostenibles y en ecosistemas donde dominen el hardware, el software y la integración con otros sistemas del hogar. En 2018 ya comenté que la robótica doméstica era «elusiva» y que la dependencia de patentes cerradas, altos costes de producción y expectativas infladas podían ser trampas mortales. A veces, ser el pionero es muy duro.
No es casualidad que el modelo de iRobot se haya visto superado por competidores más agresivos en precio y con cadenas productivas expresamente diseñadas para competir a escala global. La robótica doméstica, con todas sus promesas de inteligencia ambiental y automatización, ha resultado ser un mercado brutalmente competitivo, donde la marca icónica no basta si no va acompañada de ventajas logísticas y económicas claras. La lenta adopción y la saturación temprana del nicho ya presagiaban una década de ajustes y repensamientos profundos en la industria.
La adquisición por parte de Picea plantea nuevas preguntas: ¿qué significa que un legado de innovación estadounidense pase a manos de una empresa que hasta ahora ha sido su proveedor? ¿Estamos ante una forma de reciclaje industrial que preserva la marca pero vacía «su alma tecnológica»? Y más importante aún, ¿qué lección deja esto para quienes creen que la robótica doméstica será un campo fértil de innovación continua?
iRobot promete que los productos actuales seguirán funcionando y que los servicios no se interrumpirán durante el proceso de reestructuración, una forma de calmar a unos consumidores ya tristemente acostumbrados a productos que se convierten en pisapapeles inútiles, pero también es evidente que el valor para accionistas ha desaparecido prácticamente, y que la orientación estratégica quedará en manos de quien provee la tecnología, no de quien la diseñó.
Un final de trayecto como este no debe leerse como un simple cierre de una empresa, sino como un síntoma de una industria que se enfrenta a tensiones entre promesas de futuro y realidades de mercado. Roomba enseñó a millones de personas que un robot podía convivir en casa: ahora su propia casa empresarial se desmorona bajo desafíos que van desde las políticas regulatorias hasta la brutal competencia global. El verdadero legado de iRobot no será su bancarrota, sino la lección de que la innovación tecnológica sin un modelo de negocio adaptativo y una visión estratégica sólida puede acabar siendo una historia de advertencia, no de triunfo.
Próximo capítulo: Air Fryer
Acojonante. Con China el que no corre, vuela.
Partieron en los 80-90 de un: «Los chinos hacen una copia mala de tu producto»
De allí en los 2000-2010 se pasó a un «Los chinos fusilan tu producto y te sacan uno igual»
Para acabar en los 2020 en un «Los chinos calcan tu producto e inmediatamente después lo meten en una espiral de mejora continua que en poco años se ponen delante tuyo»
Yo tengo un Roborock , de una empresa china que estaba en el ecosistema de Xiaomi y ahora es independiente, y funciona de maravilla, y no ha tenido ni un problema en años de uso.
Es el electrodomestico que mas me ha sorprendido por que era muy reticente para comprarlo pero ha resultado ser lo mejor que he comprado; barre , friega, se autolimpia, se recarga de agua solo , se descarga de la broza solo, una maravilla, y a buen precio, por que por la misma calidad la Roomba se disparaba.
… por que por la misma calidad la Roomba se disparaba.
Porque iRobot tiene antes de comercializar su producto años con un enorme gasto de I+D que los chinos se ahorran, cuando no los copian tal cual, que es un gasto enorme que hay que amortizar.
Que a la gente se le olvida que las cosas no nacen solas, y que eso se paga.
Yo lo que me temo es que corra el ejemplo y nadie quiera crear nuevos productos porque total, para qué, si los chinos te lo van a fusilar en pocos años.
A ver cuándo los chinos, tan listos ellos, son los que sacan al mercado productos totalmente nuevos. Ah, ya, que ellos no están aquí para tener ideas arriesgadas, sólo para copiar las que otros han tenido y triunfado.
A ver si la década 2030 es la de China creando nuevos productos y abriendo nuevos mercados.
Crear un producto nuevo no es fácil, lo hicieron los europeos creando armas de fuego con pólvora que los chinos utilizaban ya desde siglos atrás.
Mejorarlas es más fácil, lo hicieron los japoneses con las primeras armas de fuego europeas, pero ellos no inventaron ni la pólvora ni las armas.
Pues a mí no me extrañaria.
Creo que en formación, espíritu de emprendimiento y ganas de trabajar tienen de sobra.
En lo único que quizás no estén todavía a la altura de Silicon Valley es en VC markets y financiación de startups
Moco de pavo…. ya veremos cuando caiga media industria europea (y no queremos señalar a la automotriz).
Y veremos también como se reparten las culpas y si señalamos a ciertas políticas que tanto han gustado por aquí (o no, por incluso quedarse cortas).
Una aspiradora doméstica no debería costar más de 150 euros. 1 motor eléctrico y una carcasa o tubos de plástico. Sensores y software de reconocimiento no van a ser mucho más complejos que lo que incorpora cualquier móvil desde 60 euros.
¿¿¿¿ Qué raro que la gente no compre Roomba????
Robot aspirador y friegasuelos Roomba Combo® i5. 449,00 €
Robot aspirador Roomba® i1 con conexión Wi-Fi. 429,00 €
Novedad. Robot aspirador y friegasuelos Roomba Combo® j5+ 899,00
Luego ya…. buscaremos pensadores y filósofos para explicar la teoría del todo:
Conga 7690 Immortal Max M 99,90 €
Si hay ofertas(no muchas) en algún lado de Roombas a ciento y pico… Pero también encontramos: XIAOMI Robot Vacuum E5 a 60€…
PS: Si te ha pillado la vaquilla, jódete, jódete !!!
Solo el hecho de que alguien llegue a pensar de esa manera:
es la forma elegante de decir que ese «alguien» empresario no quiere reconocer su derrota. Natural, a nadie le gusta perder en su propio juego. Pero es en nada diferente a la frase «es que todavía están verdes» de la zorra de la fábula de Esopo.
Toma ya LUA, para que no digas que las imágenes de EDans son creadas bajo el efecto de hongos alucinógenos…
El mercado de los electrodomésticos evoluciona muy deprisa, dejando muchos productos y marcas en el camino, La yogurtera, la picadora de carne, la moledora de café, los cuchillos de cerámica,….. son `productos que pasaron a la historia, asi como cientos de marcas de electrodomesticos Bru, Grunding, Philips, Sanyo, Tosiba, Zanussi,…
Lo siento, Roomba me hacia cierta gracia