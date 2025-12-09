Llevamos ya un tiempo viviendo un giro inquietante en la cultura de la escritura: muchas personas ya no sólo desconfían de las herramientas de inteligencia artificial, sino de la propia autoría humana. El uso de chatbots generativos ha proliferado, y con ello surgió una nueva forma de paranoia estilística: hoy, basta usar guiones tipográficos, un vocabulario algo refinado, un espacio antes de un signo de porcentaje o un uso elegante del español o del inglés para levantar sospechas de que «esto lo escribió una inteligencia artificial»… y que además, te acusen públicamente de ello sin importarles quién seas o el tiempo que llevas escribiendo.
Ese pánico no es un mero rumor de internet. Estudios recientes muestran que la adopción de inteligencia artificial generativa ha transformado prácticas de lectura y escritura en entornos académicos, educativos y profesionales. Algunos investigadores alertan de que esta transformación dificulta mantener una integridad intelectual clara: el uso de la inteligencia artificial resulta muy difícil de detectar con los métodos tradicionales de control de plagio, pues estos están diseñados para identificar copia directa, no texto nuevo producido por inteligencia artificial.
Pero lo más insólito quizá es el efecto social: para evitar ser acusados de «escribir usando un chatbot«, muchos autores optan por autocensurarse, ya no necesariamente cuando escriben artículos, sino incluso cuando comentan en foros como Reddit. Descartan el uso de la guión largo, renuncian a giros sintácticos cuidados, evitan términos que suenen demasiado «sofisticados» o formales, y rehuyen recursos estilísticos que alguna comunidad asocie con el uso de inteligencia artificial. Es un gesto defensivo, incluso paranoico, con consecuencias reales: empobrece el estilo, limita la riqueza expresiva y convierte la escritura en un acto defensivo más que creativo.
Ese temor, y la consiguiente autocensura resultante, vulnera lo que la escritura auténtica siempre ha sido: un espacio de libertad, de matices, de voz propia. Cuando el guión, un adverbio preciso o un giro bien construido se convierten en supuestas «pruebas incriminatorias» de autoría automatizada, lo que se pone en juego no es sólo la reputación del autor, sino su libertad lingüística.
Al mismo tiempo, la evidencia sugiere que la integración de la inteligencia artificial en la escritura no es necesariamente una condena al empobrecimiento de la palabra. En el contexto académico, por ejemplo, muchas revistas han comenzado a definir políticas para reconocer el uso de inteligencia artificial como una ayuda, no como autor, y demandan transparencia, revisión humana y atribución responsable. Otra vertiente de investigación propone entender la inteligencia artificial como una herramienta más, un colaborador provisional, siempre que el autor humano mantenga su rol crítico, de corrector, de editor, de traductor o de guardián de la intención.
Lo que está realmente en debate no es si la inteligencia artificial «es mala» per se, sino cómo conviven la eficiencia, la creatividad, la autenticidad y la ética en una era donde lo algorítmico ya no es marginal: es parte del paisaje. Pero mientras ese debate madura, el síntoma que más me llama la atención es el miedo estético: el miedo a que un guión, una coma o una palabra distinta supongan una condena social.
Si terminamos escribiendo todos igual, en «dialecto chatbot«, y no por convicción, sino por temor, habremos perdido algo mucho más valioso que un guión: habremos perdido nuestra voz.
This article is also openly available in English on Medium, «The Oxford comma and other AI crimes»
Comprendo la frustración que debe sentir una persona que se ha pasado una hora escribiendo un post y mayoritariamente opinan que lo ha escrito una LMM- Comprendo que por ello adopte un estilo de escritura «humana» y sobre todo evite los Tics de los escritos por LMM.
Pero del otro lado estamos los lectores, y yo personalmente deseo que lo que leo ayude a reordenar mis ideas Si el texto lo consiguen me es absolutamente indiferente si lo ha escrito alguien con una caña en tablillas de barro, con un procesador de texto, o con ayud de una LMM. El texto me es útil, o no.
Recuerdo que hace muchos años, en los concursos de carteles de Fiestas de pueblos y similares se excluían sistemáticamente los hechos con ordenador, luego ya fue obvio que era imposible negar lo evidente: la mayoría estaban hechos con ordenador (Photoshop).
De la misma manera, hoy en día ya se da por supuesto que los programas de IA son una mera herramienta gráfica más y que es imposible excluirla.
Igual habrá que hacer en esos entornos, aceptar que los generadores de textos IA son una herramienta más como lo puede ser un gráfico excel.
Si dejas de preocuparte por la herramienta, vuelves a concentrarte en el contenido, que al fin y al cabo es lo que cuenta.
Otra cosa es la Educación. En la Educación simplemente habría que pedir a los alumnos que defiendan de viva voz su trabajo, ahí quedarán retratados los que utilizan la IA para aprender de los que la utilizan para no trabajar.
— «Otra cosa es la Educación. En la Educación simplemente habría que pedir a los alumnos que defiendan de viva voz su trabajo, ahí quedarán retratados los que utilizan la IA para aprender de los que la utilizan para no trabajar.»
Para identificar a los estudiantes que hacen trampas con ChatGPT un profesor preparó su particular Caballo de Troya.
Y funciona.
Según el artículo, la técnica llamada «Trojan horse» consiste en insertar texto oculto en las instrucciones de una tarea que solo la IA puede detectar. En este caso específico, el profesor insertó un texto que pedía a los estudiantes escribir el trabajo desde una perspectiva marxista, algo irrelevante para el tema del libro que debían analizar. Al usar ChatGPT, la IA incluyó esta frase oculta en el ensayo, revelando así su uso.
De 122 entregas, 33 fueron identificadas como generadas por IA, y 14 admitieron haberlas usado después de ser alertados sobre el método de detección.
Me pasó en Reedit hace unas semanas, cuando se me acusó de parte de un texto supuestamente generado por IA, cuando no era así.
En ese mismo texto si añadí texto realizado con IA, especialmente señalado, con la intención de reducir la paja de dicho texto.
Mierda, yo creo que este es el primer artículo que EDans escribe 100% con AI, XD
Ahora en serio:
1) si insultas suficientemente bien y eres suficientemente políticamente incorrecto, nunca cabrá duda
2) sigamos escribiendo como nos dé la gana; si vemos que el entorno se vuelve hostil: desconectar el cable de internet, y a vivir en un tonel con un candil
3) en el entorno académico no veo realmente el problema: da igual cómo se escriba el texto, al final lo que importa son las contribuciones técnicas (muchas veces oscurecidas por la obligación de mantener cierto formato de la revista de los cojones), que siempre van a estar ahí (o si no están, nadie citará ese paper, nadie te invitará a una conferencia, etc) y son insuplantables.
La IA bien entendida es una herramienta más. Personalmente, la uso en mi blog para corregir el texto, una vez finalizado. Es mucho mejor que yo detectando faltas de ortografía, errores tipográficos o de concordancia, etc. Es más precisa, tarda mucho menos y me deja tiempo para lo que realmente me gusta: escribir.
En cambio, en el trabajo, el proceso es el contrario. Dejo que la IA escriba y me limito a revisar.
Un buen ejemplo de convivencia IA con IH (y viceversa).
Podíamos usar a Sócrates para establecer una reflexión sobre la existencia de la IA, o, con menor esfuerzo, en la «fuerza» de su abuso…
Algo así como cuando el gran filósofo «perdía» su tiempo platónico en dilucidar si existe la Belleza o no, si existe la Justicia o no, incluso si existe la Amistad o no… pero nunca se lee ocurrió (by Platón, al menos) hacerse preguntas sobre la esclavitud del ser humano, o la secundarizacaión de la mujer griega… o, incluso, sobre el abuso sexual permanente, establecido como norma (incluso como premio social) de aprendizaje, para los adolescentes… machos, claro, porque la hembra ni existía como ser social.
Todas esas menudencias se le pasaban por alto al bueno de Sócrates, como se nos suelen pasar a los humanos actuales, cuando nos ponemos a reflexionar sobre la IA y sus muchos «visios» (sic). Suponiendo, claro está, que también debe tener muchas virtudes, aunque sean virtuales… pero, eso, mejor dejarlo.
Y nos gusta hablar mucho sobre la supuesta esclavitud (y no tan supuesta) de la IH a la IA… que, mira por donde, es obra y gracia de la IH. Como la Belleza es una obra (idea) de la IH, pero que no existe para nada como hecho (suceso o acto aristotélico) en la llamada naturaleza (sea lo que eso sea).
Así que, dejemos de creer que la importancia vital de los Diálogos de Platón están en si fueron escritos por una IH o por una IA. Que, a fin de cuentas, Homero puede que no existiera… y el lenguaje «guauguau», de muchas crías humanas actuales, es solo una imposición de la domesticación adulta imperante. Nadie nace ladrando (salvo los perros).
Exceptuando gente como EDans de reconocida trayectoria, que usa todos los formatos de comunicacion, ya sea clases directas, radio, conferencias, articulos periodisticos, blogs, etc., me da que se va a revalorizar el discurso en directo y abierto a preguntas, por que no va a haber otro modo de comprobar si el supuesto experto en cuestión sabe de lo que habla.
¿Y qué esperabáis? Me parece algo inevitable. Si la IA es omnipresente y todo el mundo la utiliza y presume de ello es logico que la gente ya crea que todo lo ha hecho la IA.
¿Por qué, cuando publica un libro, un autor puede agradecer a 43 colaboradores “sin lo cuales este libro no hubiera podido existir”, y que la ayuda de una IA descalifica totalmente a otro autor?
He estado pensando seriamente en ello, así que he publicado un artículo que os invito a leer, si os apetece.
https://www.paroxia.com/es/43-correctores-versus-una-sola-ia-busquen-el-error/
Es una buena reflexión, sin duda la IA plantea cuestiones sociales, legales e incluso filosóficas de lo más interesantes y vamos a tener que enfrentarnos a ellas.
El aspecto que planteas diría que se enmarca sobre todo en lo social, nos gusta saber cuál es la aportación real del autor, por eso las referencias, fuentes y esos agradecimientos a los ’43 colaboradores’ son en realidad un reconocimiento de sus aportaciones y de nuestras ‘no-aportaciones’. De hecho lo que estaría muy mal visto sería no reconocer esas colaboraciones o fuentes utilizadas.
El problema de reconocer la ayuda de una IA es que no queda claramente delimitada su aportación salvo que se especifique muy claramente a qué se ha limitado su uso: ¿ha sido para revisar la veracidad de ciertos hechos que se mencionan en el libro o te lo ha escrito entero? Es como reconocer que te ha ayudado a escribirlo un negro (pero la obra la firmas tú).
Se mire por donde se mire, esto de la IA, con cada día que pasa, mejora de catástrofe en catástrofe, toda la situación general.
Esperaros un par de años, lo que nos vamos a reír.