Cuando la consultoría pierde el suelo bajo los pies

La congelación de salarios de entrada en las grandes consultoras por tercer año consecutivo, tal y como detalla el Financial Times, no es una anécdota coyuntural ni un síntoma pasajero de un mercado laboral encogido. Es la manifestación visible de un proceso mucho más profundo: la disrupción estructural de un sector cuyo modelo de negocio llevaba décadas sostenido sobre una ficción productiva , la famosa pirámide de juniors trabajando horas infinitas para alimentar a una cúspide cada vez más estrecha, que la inteligencia artificial está desmoronando.
Las cifras hablan por sí solas: McKinsey, BCG o Bain, que tradicionalmente competían por atraer talento joven a golpe de sueldos crecientes, mantienen sus ofertas congeladas desde 2024, mientras las Big Four llevan sin moverlas desde 2022. Todo, como recoge el artículo, en un contexto en el que los propios ejecutivos admiten que «la productividad de nuestros empleados ha aumentado con la inteligencia artificial», y que resulta difícil justificar la contratación de cientos o miles de analistas para que hagan tareas que un modelo generativo realiza mejor, más rápido y sin pedir ascensos ni fines de semana libres.
Lo que describe el FT encaja perfectamente con lo que ya anticipábamos hace meses: un sector que vivía de industrializar el conocimiento humano, de embutir análisis, presentaciones y supuestas «mejores prácticas» en un formato replicable y facturable, descubre de repente que esa industrialización ya no necesita humanos en su base. Cuando una máquina puede extraer información de cualquier fuente, sintetizarla, compararla con miles de casos reales, generar diagnósticos y propuestas de acción y, además, producir una presentación impecable en cuestión de segundos, ¿qué sentido tiene mantener miles de consultores junior cuyo trabajo consistía precisamente en eso?
El «up or out« pierde sentido cuando el «in» lo hace la inteligencia artificial. Muchas firmas empiezan a imaginar estructuras alternativas como obeliscos, relojes de arena o incluso cubos, que sustituyen la pirámide de mano de obra masiva por capas más delgadas y perfiles más experimentados. Pero lo importante no es la geometría: es que todas esas metáforas parten de la misma constatación incómoda: el conocimiento codificable ya no es un negocio humano.
Desde fuera, algunos podrían pensar que esta transformación, como tantas otras, será lenta. Pero basta leer entre líneas: recortes masivos de personal en Accenture, McKinsey reduciendo cientos de puestos de IT, PwC despidiendo trabajadores administrativos y anunciando que contratará «otro tipo de personas», sobre todo ingenieros. Esta industria no actúa así cuando se enfrenta a un futurible, actúa así cuando el futuro ya se ha instalado en su cocina. Y mientras tanto, emergen boutiques AI-native creadas por antiguos socios que reconocen abiertamente que ya no necesitan ejércitos de analistas, porque gran parte de ese trabajo lo puede hacer la tecnología desde el primer día. Les sobran los incentivos: menos costes, más márgenes, mayor velocidad de entrega y la posibilidad de ofrecer a los clientes no solo informes, sino sistemas automáticos que actualizan diagnósticos y recomendaciones en tiempo real.
El paralelismo con lo que ocurrió con la llegada de la calculadora a los despachos contables, o con el software estadístico en los departamentos de investigación, es tentador pero insuficiente. Esta vez, la herramienta no sustituye una operación concreta, sino la totalidad del modelo. La consultoría, tal como estaba diseñada, no era otra cosa que la sistematización del trabajo del conocimiento: minería de información, elaboración de categorías, reducción de complejidad, traducción a narrativas comprensibles y entrega en un formato estandarizado. Todo eso es, precisamente, lo que mejor hace la inteligencia artificial generativa. Los sectores donde el output consiste en texto, presentaciones o recomendaciones son los primeros en experimentar disrupciones masivas, porque son los más fáciles de escalar algorítmicamente.
La propia dinámica del mercado lo confirma. Tanto clientes corporativos como reguladores empiezan a preguntar a las consultoras, según recoge el FT, qué están haciendo internamente con inteligencia artificial. Quieren pruebas, no slide decks, no promesas. Evidencias. Lo que antes era un sector basado en credenciales humanas se convierte ahora en uno donde la credencial es demostrar tu capacidad para automatizarte a ti mismo, y eso pone a muchas firmas contra las cuerdas. ¿Cómo justificar honorarios millonarios por proyectos cuya parte más significativa puede generarse automáticamente? ¿Cómo evitar que los clientes utilicen, ellos mismos, las herramientas que la consultora utiliza internamente y eliminen al intermediario?
Esa es la pregunta que muchas no se atreven aún a verbalizar. Lo que está en juego no es solo la pirámide: es la existencia misma del sector tal y como lo conocemos. En un mundo donde cualquier directivo puede disponer de un «copiloto estratégico» entrenado con décadas de literatura de management, con datos internos de su empresa y con benchmarking global, ¿qué valor diferencial ofrece un equipo de consultores externos? Algunos argumentan que la experiencia, el juicio, la inteligencia política o la capacidad de gestionar cambios seguirán siendo humanas, y seguramente es así. Tener esa «validación externa», ese «lo dicen los consultores» o incluso ese «a quién echar la culpa». Pero también esas funciones se están automatizando parcial o totalmente, y lo que queda en manos humanas será cada vez más específico, más escaso… y menos dependiente de grandes organizaciones que sólo se justificaban por la escala.
En el fondo, estamos ante un caso de manual de innovator’s dilemma, pero esta vez con una particularidad: la disrupción afecta al corazón mismo de la actividad intelectual humana. La automatización del conocimiento ya no es un proyecto teórico, ni un experimento de laboratorio: es una realidad que está reconfigurando carreras profesionales, estructuras organizativas y modelos de negocio completos. Quien piense que la consultoría sobrevivirá como sector masivo comete el mismo error que cometieron los fabricantes de cámaras ante los smartphones o los periódicos ante internet: proyectar el pasado hacia el futuro. La inteligencia artificial no viene a ayudar a los consultores, viene a sustituir gran parte de aquello por lo que se les contrataba.
Y la gran incógnita es cuánto tardará la sociedad en asumirlo. Las consultoras, como tantas otras industrias, aún pretenden mantener la ficción mientras amortizan inversiones, reorganizan su fuerza laboral y construyen narrativas que parecen prudentes, pero que esconden un vértigo evidente. Hablar de pirámides, obeliscos o relojes de arena es distraerse con geometrías cuando la pregunta real es otra: ¿qué queda de la consultoría cuando la materia prima, el conocimiento procesable, deja de ser humana? La respuesta, me temo, es que queda muy poco. Pero ese «muy poco» puede ser extraordinariamente valioso… para quienes sepan reinventarse a tiempo.
Todo trabajo que tenga que ver con el conocimiento tiene los dias contados.
La IA está llegando a unos niveles que asustan.
La he probado ultimamente preguntandole sobre temas de metafísica , ontología , y espiritualidad y tiene una sutileza en las respuestas que me dejan asombrado.
Cuando investigo sobre un tema de los anteriores me gusta escarbar en las inconsistencias y los puntos ciegos, y ahí la finura con que te explica la IA los matices es apabullante, imposible de replicar por un humano , entre otras cosas por que la IA tiene a su disposición todo el conocimiento humano al respecto, pero el modo en que lo procesa ahora mismo es increible.
Es toda una gozada profundizar en algun concepto e irle preguntando mas y mas sobre algo hasta que te lo deja completamente claro.
Lo dicho, es el paraiso de los autodidactas.
Las consultorías en general no se encargan para «tener conocimiento» una empresa, sino para que una junta directiva tenga un respaldo de como hacer las cosas, lo mismo que las auditorías, y no solo financieras sino también técnicas. No me imagino una empresa, en la que un responsable afirme «esto informe hecho con IA dice que…» y que los otros trepas se queden quietos. Los informes de la IA dependiendo como se hagan las preguntas, muchas veces te responden en el sentido esperado… (para ser sinceros una consultoría también, pero cuesta un pastón). Las horas de los juniors se emplean en su mayoría, en abonar y estructurar la información dispersa en distintos formatos, transformar esos datos en conocimiento que sirva para tomar decisiones estratégicas de negocio. Si en algo es bueno un LLM es para estructurar datos, y si no alucina o se come datos interesantes (algo que siempre que juego con ellos les pasa) pues es verdad que se va a necesitar menos juniors. Lo que si se va a necesitar son más «semijuniors» para verificar que esa automatización de la captación de información es correcta. Lo mismo que nos pasa con el código hacen cosas muy rápido ¿pero esa información extraida es la correcta?¿Se ha interpretado bien?.
Ayer me pasó con Sonet algo similar. Le pedí un programa en python para hacer un collage de fotos, le especifiqué en 5 minutos lo que necesitaba, y en 3 minutos tenía un programa de 18k que funcionó a la primera. Le pedí tres mejoras, pero ahí ya se bloqueó la cuenta gratuita. Estoy seguro que con una cuenta normal, hubiera hecho un sceript comparable en características a cualquier app que te bajas. Si eso lo hacen con un código, el revisar cuatro cuentas que estén en un SAP. Lo van a bordar… ¿Adios consultores o programadores?. No, pero que se van a necesitar, ojos entrenados en saber pedir y revisar. Por supuesto. Asi que negro futuro para ser junior !!
Aun veo el hueco (cada vez más cuello de botella) en que el cliente explique como son sus procesos, que tú presentes alguna herramienta que mejor se adapte y que luego realmente se la adaptes para que el ROI sea de un año o menos.
De momento cuando le preguntas a la IA cual es la mejor herramienta…
* Ni las conoce todas, tanto las que se publicitan como las que son más especializadas, que ni conoce (por ejemplo, Sphera)
* Ni sabe como se configuran ni los límites hasta los que puedes adaptarlo (campos nuevos, traducciones, cantidad de decimales máximos, volumetría, integraciones tanto nativas como externas…)
* Ni sabe que preguntas debe hacer al cliente
¿Qué es lo que sí sabe?
* Preparar el powerpoint
* Preparar el presupuesto
* Calcular el ROI dentro de unos parámetros
* Calcular el tiempo de implementación
Es decir, te quita de encima lo tedioso pero te quedas con la chicha. El problema es que si no le pido a los juniors que preparen ese powerpoint o excel o PDF… ¿cómo aprenderán a gestionarlo cuando tengan que llevarlo ellos?