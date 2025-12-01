Europa no se vende: el chantaje de Trump y la hora de la dignidad digital

Desde Bruselas, Teresa Ribera, vice-presidenta de la Comisión Europea y responsable de Competencia, ha señalado con dureza lo que muchos en el viejo continente comenzaban a temer: la nueva ofensiva de amenazas de Donald Trump no es sólo un arrebato proteccionista o un golpe partidista. Es todo un intento deliberado de convertir las reglas digitales europeas, el entramado normativo construido durante años para proteger los mercados, la competencia, los derechos de los ciudadanos y la diversidad tecnológica, en moneda de cambio para rebajar aranceles al acero y aluminio. «Es un chantaje«, dijo Ribera.
Que la Administración estadounidense, representada en Bruselas por Howard Lutnick, el billonario amiguete de Trump que ejerce como secretario de Comercio, ofrezca moderar sus sanciones arancelarias a cambio de que la Unión Europea flexibilice sus leyes digitales, no es una petición más de una negociación comercial. Es una declaración de intenciones: la de colocar a Europa frente a la disyuntiva de ceder su soberanía regulatoria o pagar con pérdidas económicas inmediatas. Muchos esperaban un debate sobre aranceles, comercio o déficit comercial, pero lo que se ha abierto es un pulso sobre quién controla el futuro digital del mundo.
La afirmación de Ribera supone desenmascarar a la administración Trump: «Nuestro reglamento digital no está en venta«, afirmó con rotundidad. No es un juego táctico, ni una oferta retórica. Es una advertencia: no convertirán la protección de los derechos, la competencia justa y la libertad de los mercados digitales en un cheque en blanco para beneficiar a las big tech de los amiguetes de Trump en Silicon Valley.
Estoy completamente con Teresa Ribera: Europa no puede y no debe doblegarse ante presiones tan burdas y tan peligrosas. No hablamos de una negociación técnica sobre acero o aluminio: hablamos de quién manda en la arquitectura digital del siglo XXI. Si cedemos ahora, aceptamos que la privacidad, la competencia, la soberanía tecnológica y la democracia digital sean definidas por empresas con base en otro continente. Renunciamos a nuestra voz colectiva y a los principios más fundamentales de nuestra regulación.
Este chantaje no es casual. Es parte de una estrategia sistemática de la administración Trump: primero aranceles, luego amenazas, luego incentivos. Y ahora quieren reordenar el tablero regulatorio global. Su objetivo no es negociar, es someter. Europa debe responder con leyes aplicables, con sanciones firmes y con autonomía normativa, no con concesiones.
Es un auténtico momento de dignidad. La Unión Europea tiene ante sí algo más que un pacto comercial: tiene la oportunidad de afirmarse como un bloque soberano, capaz de definir su propio ecosistema tecnológico bajo su propio marco de valores, no bajo los intereses de la administración corrupta de un país o de las corporaciones globales que se han dedicado a comprar sus favores.
Si algo nos distingue como europeos es la idea de que los derechos, la competencia y la protección del ciudadano no están en venta. Que no dependen de presupuestos al alza, ni de beneficiar a tal o cual industria, ni de amenazas, ni de incentivos de última hora. Que son parte de nuestra identidad colectiva.
Y si la Unión Europea se rinde ante este tipo de chantaje no perderá sólo un pulso: perderá su dignidad. Pero si aguanta, puede establecer un estándar global distinto, una alternativa real a la lógica mercantil sin freno, y una apuesta por la tecnología democrática, responsable y regulada.
Hoy, más que nunca, conviene reafirmar que el mercado digital no es un tablero de intercambio donde todo se negocia. Es un espacio público, de derechos, responsabilidad y futuro compartido. Y Europa tienen la obligación de defenderlo.
Ahora no me puedo extender, pero la Unión Europea hace ya tiempo que perdió toda su dignidad. Que ya no era mucha, todo hay que decirlo. Es más, no fue tanto que la perdió, sino que la arrastró por los suelos, la pisó y luego le escupió encima. Y al final, entre todos la mataron y ella sola se murió.
Así fue y así pasó: tengo pruebas y por eso no tengo dudas.
Pues si no tenemos dignidad te puedes dar una vuelta por el resto del universo ,ya verás que risas.
Cierto, pero en otros sitios no se llenan la boca con que si somos defensores de nosequé o nosecuántos, cosa que es bastante infantil viniendo de un conglomerado de potencias ex-colonialistas que han continuado con sus hábitos dentro de lo que la economía global les ha permitido.
«Si algo nos distingue como europeos es la idea de que los derechos, la competencia y la protección del ciudadano no están en venta»
La verdad es que el slogan siempre ha sido ese, pero si te remites a los hechos te das cuenta de que siempre ha sido lo contrario. La crisis de 2008 lo dejó bien clarito: primero cobrarán la minoría especuladora y si hace falta destruir todo un país, pues mala suerte (esto ni siquiera seguía el procedimiento estándar de quiebra en una economía moderna). También la irradiación de dichos presuntos «derechos» hacia lugares fuera de la UE: si hace falta continuar con una dictadura sanguinaria o con el asesinato en masa de una parte de la población a cambio de unos minerales críticos, pues oye, es que Europa es un jardín vallado con la jungla fuera, etc.
Basta también ver qué figuras se han elegido para dirigir «democráticamente» Europa, como la ínclita defensora de la destrucción y desmembramiento de Rusia, garantía clara de progreso y paz en el continente. La duda es si Ribera, que a priori parece que tiene intención de hacer lo correcto (en mi opinión: deberíamos establecer aranceles del 1000% a servicios digitales yanquis, para favorecer nuestro despegue), va a sobrevivir a todas las fuerzas vasallas y satánicas que la rodean. Mi apuesta es que no (la verdad es que esta predicción era demasiado fácil: el mal siempre gana).
PD: Mira, ¿ves? ni siquiera he tenido que mencionar nuestro deplorable papel en Gaza (no mentaré otra guerra actual para que no se desvíe la atención del tema del artículo) para indicar la ausencia total de moral y defensa de los derechos humanos de nuestra «querida Europa».
PD2: veamos, de hecho, si Europa sobrevive a los siguientes 5 años. ¿Os habéis enterado de que Polonia ha dejado escapar al presunto autor (jeje, no fue la CIA con el MI5/6, no, fue un señor de por ahí) de la voladura del Nordstream y que Alemania está furioso como una mona? Las costuras…
Europa no tiene grandes tecnológicas que exploten datos con lo que de una manera u otra tenemos que dárselo a empresas extranjeras, Si queremos seguir progresando. Porque ahi esta el progreso, tenemos que hacerlo o nos quedaremos atrás. Europa tendría simplemente que recordales que aplicamos su propia medicina, Estados Unidos ha sido duro con TikTok por el tema de los datos, Europa tiene que copiar a EEUU con China y con la propia EEUU, siempre considerando que los americanos son nuestros socios ya que defienden la libertad y la democracia. (O eso dicen, básicamente cuando les interesa, cuando no, tienden a ser vaqueros y el séptimo de caballería).
También estoy de acuerdo con la Sra. Teresa Ribera. Pero con el matiz de que ella puede hablar con la misma «dignidad» que Mazón de lo sucedido en el barranco del Poyo. Ambos máximos responsables: uno mintiendo y la otra huyendo a europa con 0 explicaciones.
Por eso aunque estoy 100% de acuerdo con ella no me lo creeré hasta que Europa haga lo que tiene que hacer: Soltar el conglomerado de Microsoft, Google, etc. y abrazar las alternativas de SuSE, Ubuntu a la europea, LibreOffice, etc y dejemos de pagar un pastizal a nivel de administraciones y de empresas.
A Gemini:
¿Cuanto dinero paga la Union Europea a nivel publico y privado en licencias de Windows y de Office al año? Haz un cálculo aproximado. Luego agrega cloud computing con Alphabet, AWS y OpenAI
Público Windows + Office
Privado Windows + Office
Cloud Computing
IA
Esto equivale (por la parte más baja) a la totalidad del presupuesto de una región como Andalucía, con casi 9 millones de personas. Sé que «Open Source» no es = «gratis» porque esa infraestructura habría que pagarla.
Pero joer, que me aspen si entiendo ese afán de pagar 50 mil millones anuales a USA para que encima nos espíen, chantajeen, ninguneen y nos presionen. Deberíamos sacarnos esa soga del cuello. Pero ya digo, no me fío mucho de la UE o Ribera en estos temas.
«que me aspen si entiendo ese afán de pagar»
Es fácil y tiene sobrenombre: mordidas
«Ambos máximos responsables: uno mintiendo y la otra huyendo a europa con 0 explicaciones.», jodó, hay que retorcer el argumentario como si fuese una bayeta de fregar suelos, para llegar a semejante consideración de «máximos». De nuevo, confundimos el tocino con la velocidad, un huevo con la castaña, el culo con las témporas, el ajo con la cebolla, el etc., con el viceversa, y etc., etc., y etc… ¡Deu meu!
Mientras tanto, en la Unión Europea:
• Huawei bribery scandal: What we know so far
• 15 Members of the European Parliament Under EU Corruption Investigation
• Lobbying scandal related to Huawei: What we know so far
• Huawei lobbyists detained in EU corruption scandal
Lo más triste no es que se hayan dejado corromper, al fin y al cabo hay que entender que un ser humano es eso, un ser humano. Y los incentivos son los incentivos.
Los norteamericanos (que saben que tienen leyes anti-corrupción que los pueden poner en aprietos si ofrecen sobornos) también juegan el juego, de hecho son expertos en hacerlo y saben como jugar al borde de la línea de juego mientras hacen de cuenta que juegan limpio.
Para mí lo más triste, es la etiqueta de precio que como miembros de la cámara se pusieron: telefonos y pases a partidos de futbol [facepalm].
Lo cual me lleva a pensar: si ese es el precio de sobornar a un eurodiputado ¿qué va pasar cuando el poderoso lobby norteamericano se lo tome en forma personal y se ponga en movimiento?
Esa es la diferencia , en las organizaciones democraticas hay corruptos pero tambien medios para compatir la corrupcion.
Comparalos con la corrupción institucionalizada de Trump que manda a sus hijos por delante de una visita oficial para hacer negocios privados condicionando las negociaciones de Estado a que asuman las privadas.
Y en España en concreto , Sanchez ya ha dado muestras mas que suficientes de que va a ir a saco con las practicas de estas corporaciones.
Aunque la multa a Meta de 479 millones de euros haya salido de un juez no se yo si con otro gobierno hubiera salido adelante, que nos conocemos.
Se trata de valentía y voluntad política y con USA unos políticos se cagan y otros no.
Te veo yo muy, pero que muy optimista con lo de la multa a Meta, pero que muy optimista… (Y, por supuesto, lo del juez, no te quepa la menor duda. Pero, de ahí a cobrarla…).
Por cierto, convendría recordar que a todos los que nos hemos indignado con la actitud de Trump con respecto a Europa: Aranceles, armas, Ucrania y acoso a las normativas de la UE, que es absolutamente incompatible esa indignación con votar a Vox, Alvise, Podemos y unos cuantos más.
La UE exige disciplina, compromiso y lealtad, también con el voto. Compromiso con el rigor presupuestario, moneda común, libertad de movimientos de personas, capitales, servicios y mercancías.
Lo mismo para los Franceses que votan a RN y LFI (Hoy esos dos partidos son los dos mayoriarios) o en Alemania votan a AfD.