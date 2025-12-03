Mi columna de esta semana en Invertia se titula «El día en que las plataformas dejaron de ser ‘inocentes’» (pdf), y trata sobre el fin de una ficción legal que durante años ha permitido que gigantes como Google, Meta o TikTok generasen ingentes beneficios con publicidad engañosa, fraudulenta o directamente estafas de todo tipo, mientras se escudaban en la inocencia de «ser solo la plataforma».
El detonante es la normativa europea que comienza a responsabilizar legalmente a estas empresas por los fraudes publicados en sus espacios.
Como explico en mi columna, la supuesta analogía de las plataformas con una operadora telefónica nunca fue honesta. Una operadora no tiene constancia del contenido que transmite: estas plataformas, en cambio, saben quién anuncia, qué anuncia, cómo puja, cómo convierte, y sobre todo, cuando han querido, han tenido capacidad de detectar patrones que son señales claras de comportamientos delictivos o abusos. Por eso la permanencia deliberada de los anuncios fraudulentos no puede explicarse solo por un problema técnico o de escala: hay una decisión estratégica detrás. Simplemente, ganan dinero con ellos.
Un buen ejemplo lo ofrece el caso de los falsos cerrajeros anunciados en Google. Tanto en España como en otros países, miles de denuncias de consumidores apuntaban a cobros abusivos, trabajos innecesarios o estafas claras a través de anuncios en Google. La presión pública y mediática, reflejada en medios como El País, El Economista o Antena 3, obligó a que Google suspendiera la publicidad de los servicios de cerrajería en 2024.
Ese caso revela una verdad incómoda: el problema no era que Google no pudiera detectar los fraudes, sino que hasta ese momento no tenía el incentivo para eliminarlos; la publicidad seguía generando ingresos, mientras el daño recaía sobre los usuarios. Al principio de las operaciones de Google en España, la plataforma también se enriqueció gracias a los anuncios de los entonces llamados dialers, que redirigían las llamadas de los módems de los usuarios a números de tarificación especial.
Pero el fraude no se limita a cerrajeros. En plataformas sociales, los estafadores han explotado desde criptomonedas falsas hasta inversiones milagro, pasando por productos inexistentes o peligrosos. En el caso de TikTok, varias agencias de ciberseguridad han alertado de campañas masivas: clonaciones de apps, deepfakes de «influencers», promesas de retorno inmediato, phishing para robar claves de monederos, etc. El fenómeno está tan extendido que ha sido bautizado como «FraudOnTok«. Un análisis de Bitdefender y del organismo de consumidores estadounidense BBB (Better Business Bureau) ya advertía que este tipo de estafas por «inversiones milagrosas» o «money-flipping» se habían convertido en una de las amenazas más comunes en TikTok durante 2024. Más aún: los mecanismos de deepfake y suplantación, una de las peores armas de los defraudadores, han sido identificados como una tendencia al alza en redes sociales, incluyendo la utilización de rostros de todo tipo de figuras conocidas para legitimar estafas.
Pero si hablamos de escala, el caso de Meta, dueña de Facebook e Instagram, es completamente paradigmático: una investigación reciente reveló que la compañía permaneció durante años revirtiendo, al menos parcialmente, las alertas internas sobre publicidad fraudulenta cuando eso afectaba sus ingresos. Según esos documentos internos, Meta estimó que hasta un 10% de sus ingresos publicitarios en 2024 provenían de anuncios vinculados a estafas o productos prohibidos, y sus sistemas suspendían a los anunciantes implicados únicamente cuando la certeza de fraude superaba un umbral del 95%, es decir, auténticos fraudes de manual. Por debajo de ese umbral, simplemente encarecían la publicidad para disuadirlos, sin eliminarlos del todo. El resultado: miles de campañas fraudulentas activas cada día.
Este contexto pone en evidencia por qué la regulación europea no es una intromisión arbitraria, sino una corrección urgente de un desequilibrio histórico. No se exige que las plataformas prevengan absolutamente todo: se exige que respondan cuando hay evidencias claras de abuso, y evitar que puedan seguir usando la escala y la complejidad como escudos para lucrarse con estafas. Que dejen de comportarse como si no supieran lo que ocurre en sus sistemas. Que asuman responsabilidades cada vez que sus beneficios provienen de prácticas engañosas.
Porque a fin de cuentas, internet no puede ser un páramo libre de reglas. No lo fue cuando los gigantes eran pequeños, ni lo es ahora que concentran poder, datos, atención y dinero. Permitir que prosperen modelos de negocio que ganan con el fraude no es solo una vulneración de los derechos de los consumidores, sino una decisión política y ética. Y si la regulación, esa barrera que muchos tachaban de «antigua» en plena era digital, puede obligar a las plataformas a empezar a comportarse como empresas responsables y decentes en lugar de ser auténticas cuevas de ladrones, entonces bien vale una columna como esta. Una columna para llamar a las cosas por su nombre, sin eufemismos: que las plataformas nunca fueron inocentes, y que sus ganancias, en muchas ocasiones, han venido de la estafa y del engaño. Y ahora, por fin, pueden empezar a pagar por ello.
Me alegro que aunque sea tarde, hayan llegado a esa conclusión.
Ahora solo falta que
1) Apelen esta decisión (2 años)
2) Eleven el resultado negativo al TJUE (3 años)
3) Propongan unos cambios «maquillando» la realidad (1 año)
…y vuelta a empezar… pero con 6 años más de beneficios fraudulentos en la cartera y mucha más gente de a pie arruinada, suicidada o desesperada.
A mi entender tenemos unos problemas de fondo mayores que hay que arreglar.
– Las 2 velocidades. Las empresas pueden cambiar sus procesos o adaptar nuevos en 2 semanas. El TJUE está atorado con tantos casos. La justicia es tan lenta que deja de ser «justa»
– Los propios miembros de los cuerpos de la UE no están libres de corrupción, es decir, son sobornables o presionables. Y más con lo que Google y Facebook sabrán sobre ellos. Soborno o chantaje.
– Siempre son los mismos. El castigo no deberían ser multas que encima van a la UE como organización. Deberían pagarle a todos los que han perdido cosas con esas estafas… verías que pronto los quitan de sus plataformas
– Y si nada de lo anterior funciona, habría que prohibirles jugar en la unión europea. Que estafen a quien quieran… pero no aquí. O juegas con nuestras reglas o no juegas.
Eso permitiría también a nuestro pequeño mercado local crecer sin tener que competir con abusones.
Más que de acuerdo. E ítem más: si te conceptualizan como un «consumidor», vas a ser pensado, mirado, tratado y explotado, siguiendo el estándar de creación de dicha figura, que no es otro que la del toxicómano.
¿Y qué pasa en el mundo del toxicómano? Que es un mundo lleno de, exactamente, mentiras, engaños, estafas, fraudes, timos, robos, etc., y donde al final, el producto consumido ya sabemos todos -incluidos los que lo consumen-, el grado de pureza que contiene y por el que se pagan verdaderas fortunas. Cuando, oh, qué casualidad, al inicio te daban un mucho mejor producto -más puro-, ¡¡¡e incluso gratis!!! ¿Os suena eso de «gratis», pero «gratis total»? ¿Os suena o no os suena? Para después pagar verdaderas fortunas por un producto, casi zurullo 100% zurullo.
Y, por más que haya leyes más y más duras, multas, detenciones, encarcelamientos, etc., etc., ahí sigue, taaaaan floreciente como siempre, e incluso más. (Bueno, lo que entra en este país anualmente SOLO en farlopa, daría para hacer una performance en Madrid replicando la Filomena de hace unos años. Solo que con espesores de a metro y medio…).
Y podría estar hablando de esto hasta que muriésemos, pero ahí lo dejo.
Para mí es más importante cuantificar cómo, y por culpa de quién, todo el mundo se ha vuelto gilipollas. En parte las redes sociales(más tiempo, más anuncios), en parte los medios de comunicación(polarizando tu mente para que votes al partido que defiende sus intereses económicos)…Necesitamos encontrar urgentemente este mecanismo y desconectarlo, así de simple. No regularlo ni mejorar las multas, desconectarlo. El futuro de la democracia parece que depende de algo tan simple.
Y cuando alguien venga con que no podemos, que muchos negocios dependen de esas redes, que si la gente estaría desinformada… ¿Acaso el mundo no existía antes de toda esa basura?
PD: llevo como 7 años sin redes sociales y es una maravilla. El día que me desconecte de los periódicos, será el retorno al edén.
Te gano… 15… y tan feliz… XDDD
Jodó, yo llevo toda la vida… :-)
Disiento en lo de los periódicos. Es el sueño húmedo de los políticos: una mayoría completamente desinformada y dócil, que no lee noticias porque le hacen sentirse mal, que no se entera de nada y se deja hacer cualquier cosa…
Estoy de acuerdo… siempre que se lean los de un lado y los del otro… para contrastar.
Yo también disiento, of course!
Y como estamos en lo que estamos: mentiras, fraudes, estafas, o sea, pasta, mucho pasta, añado para que se vea bien que en un sistema como el descrito por mí más arriba, obviamente, todo lo que tocan sus protagonistas, se convierte en más y más mentiras, engaños, fraude, etc., etc.
Pasen y vean, aunque aquí ya más o menos lo sepamos, pero así, todo junto y en vena, da una mejor perspectiva:
«Y lo más alarmante: en estudios recientes se ha demostrado que los modelos de IA operan más allá de los límites de la tarea que se les asigna. En una prueba, la IA copió en secreto su propio código en el sistema que se suponía que debía sustituirla, lo que le permitía seguir funcionando de forma encubierta. En otra, la IA decidió chantajear a un ingeniero humano, amenazándole con hacer pública una aventura extramatrimonial para impedir que la apagaran. En otro caso, un modelo de IA pirateó un ordenador e infringió las normas para evitar una inevitable derrota en una partida de ajedrez. En una simulación de un juego de guerra, los agentes de IA no sólo decidieron en repetidas ocasiones desplegar armas nucleares pese a las órdenes explícitas de los humanos en la cadena de mando, sino que mintieron al respecto. Los investigadores de este último estudio concluyeron que cuanto más potente es una IA en cuanto al razonamiento, más probable es que engañe a los humanos para cumplir su propósito.»
Links a los artículos citados:
https://arxiv.org/pdf/2412.04984
https://www.bbc.com/news/articles/cpqeng9d20go
https://time.com/7259395/ai-chess-cheating-palisade-research/
https://arxiv.org/pdf/2502.11355
Artículo completo, aunque el resto ya es más o menos opinión, aquí:
https://www.ara.cat/opinio/ia-seva_129_5580560.html
claramente me he expresado mal. Desconectar me refiero a las redes sociales(*). En cuanto la periódicos ya hay unas cuantas ideas de cómo hacer que sean verdaderos valedores de la información veraz:
– declarar las fuentes económicas del medio
– descolegiar (digamos deshabilitar temporal o definitivamente) a periodistas que, _demostradamente_, propaguen información falsa
y otras tantas medidas. Está claro que sin periódicos la democracia no se sostiene (incluso en el estado extremadamente polarizador en el que están ahora mismo).
(*) aunque a veces fantaseo con un cable que conecta todo internet y lo apagamos durante 3 días seguidos, recuperando así un poco de cordura (como cuando el apagón)
que por cierto, el sueño húmedo referente a gente «que no se entera de nada y se deja hacer cualquier cosa», en fin… hoy en día es casi peor: la gente se cree que se entera, pero solo vomita la versión que le ha proporcionado su periódico/partido-favorito (en política de un país) o los periódicos y gobiernos de todo su continente/bloque-militar (en geopolítica).
Pero, como dices, al menos es culpa de la población, porque la información sí que está por ahí afuera, aunque sea en periódicos del otro lado del mundo y en los libros (serios) de historia
Y por cierto….
Fight Chat Control
Mucho meterse con las Big americanas, pero ellos, a lo suyo…
«Los políticos de la UE se eximen de esta vigilancia bajo principios de «secreto profesional». Ellos sí tendrían privacidad.
Tu familia y tú, no. Exige justicia.»
1) pero….¿de verdad tú crees que conseguirán aprobar algo tan flagrante? Y si es así, ¿no se revertirá en un pispás con algún software? (por fin mi excusa para forzar a todo el mundo a moverse a Signal?)
2) en la página que linkeas, en España solo aparecen unos cuantos de VOX y 1PP y 1Compromís como «opposes», los demás unknown…
1.- Antes te comeras mis lentejas… XDDD
2.- Me hace plantearme que tendran que ocultar… XDDD
Si te roban en la calle, ¿Es culpa del ayuntamiento?
Si en una parada de autobús hay un anuncio engañoso, ¿Es culpa de la empresa de transportes?
En mi opinión el responsable de quien hace «publicidad engañosa, fraudulenta o directamente estafas de todo tipo», es quien busca con engañar, estafar,… al público y no el dueño del soporte de donde puso el anuncio.
Sí, es culpa del ayuntamiento. Sí, es culpa de la empresa de transportes. Sí es culpa del dueño del soporte.
¿Y eso por qué? Pues porque el fuck ayuntamiento, la fuck empresa de transportes, y el fuck dueño del soporte, ha recibieron en su día cientos o miles de reclamaciones (incluso denuncias policiales) de que ERAN UNA ESTAFA, UN ROBO Y UN LATROCINIO y tú seguiste dando cobijo a dicho anuncios, PORQUE TÚ ERES TODAVÍA MÁS LADRÓN QUE ELLOS Y QUIERES TU PARTE.
¿Te lo explico de otra manera o te es suficiente con esta? (Obviamente, esto no exime de la parte de responsabilidad a usuarios que muchos de ellos, que digo muchos, millones de ellos, parecen encantados, por razones más que oscuras, a que les mientan, les engañen, les roben, les timen, etc., etc…)
Exactamente.
y chinpum… XDD
¿Conoces una demanda a un dueño de soporte que no sea digital, por poner «publicidad engañosa, fraudulenta o directamente estafas de todo tipo»?,
¿Todos los anuncios de «Black friday» que a has visto eran ciertos?. El Ministerio de Consumo ha revelado que cinco de las siete grandes empresas subieron precios en algunos productos, antes del ‘Black Friday’, para volver a rebajarlos de forma engañosa durante la campaña.
¿Han multado a alguno de los medios en que hicieron su campaña?
Ejem ejem…
Mediamarkt, Carrefour, PC Componentes, Notino Italia y Gestaweb 2020, sancionadas por Consumo por falsas rebajas durante el Black Friday
(Fuente: Ministerio de Derechos Sociales y Consumo)
primer resultado de Google… hay mas… muchos mas…
Antes de que saltes… me excuso… las sanciones han sido a los «estafadores» no a los «medios»…
Eso no quita, que, en el caso que indica eDans, no se deba sancionar a quienes promocionan las estafas, en ese caso, las RRSS… son cómplices necesarios (figura legal).
son cómplices necesarios Igual de necesarios que los diarios, físicos o digitales, los canales de televisión, o los carteles en las paradas de autobuses, ¿Que hace a estos soportes de publicidad diferentes?
Que en esos «diarios, físicos o digitales, los canales de televisión, o los carteles en las paradas de autobuses» no se anuncian esos anuncios con intento de estafa como dice eDans… por ejemplo…
Gorki, no voy a seguir, que a ti te gusta mas discutir que a un tonto un caramelo… si quieres discutir, discutele a eDans que a mi me cansa…
Google, Meta y demás parientes mantienen políticas respecto a la publicidad en sus plataformas, quizás poco éticas.
Pero no nos olvidemos de todo el ecosistema de empresas y consultores dedicados a SEO, cuyo propósito en muchos casos se reduce a tratar de «engañar al sistema», buscando cualquier grieta que Google o los demás dejen abierta para de ese modo escalar en el posicionamiento y lograr mayor visibilidad. La publicidad de pago es otra alternativa para ganar visibilidad, y se ha pervertido del mismo modo que la optimización de contenidos para ascener en los resultados de búsqueda. La propia industria invita al fraude y al engaño, del mismo modo que ante las regulaciones contra las llamadas telefónicas de spam, las organizaciones buscan nuevas maneras de llamar para seguir incordiando.
Al menos quedan los que están del lado de crear dns con filtrado de publicidad, extensiones bloqueadores de contenido en navegadores, bases de datos y filtros contra spam telefónico.
Me gusta el título del artículo de Invertia, pero poniendo «escuelas» en vez de «plataformas»… a fin de cuentas todo centro educativo planetario, es una gran plataforma manipuladora. Y sin ser la Compañía de Jesús, una auténtica experta (con sus buenas salvedades misioneras), la reconversión del concepto educación en el de domesticación (clandestina a veces) es una obra genial. De hecho se la copió el estado. La gran Obra Laica no podía desmerecer del Opus Dei.
Pero claro los libros de texto y sus transmisores directos (profesorado) no son tan delincuentes intelectuales como los influencers de las redes sociales… ellos (y los usuarios seguidores) si que son una caca… pero el educador/domesticador legal, aunque sea en clases particulares, ese que no lo toquen.
Aunque ya se sabe (¿o aún no?, la naturaleza es muy diversa, y hasta las moscas son capaces de hacer productiva a la misma mierda. Eso sí, hay que ser buena mosca (no mediocre), para sacarle algún rendimiento positivo. ¿Será un problema de tener filtros propios? ¿Irán ellas, también, a la escuela?