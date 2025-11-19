Los chatbots de inteligencia artificial y los peligros del modo voz

Mi columna de esta semana en Invertia se titula “¿Qué perdemos cuando dejamos de teclear?” (pdf), y trata sobre cómo el desplazamiento progresivo del teclado en favor de la voz, los gestos y la interacción natural con las máquinas, particularmente cuando hablamos del uso de aplicaciones de inteligencia artificial, está modificando no solo nuestra forma de usar la tecnología, sino también nuestra manera de pensar, estructurar ideas y comunicarnos.
El teclado ha sido durante décadas la interfaz esencial entre el ser humano y el mundo digital. Escribir es mucho más que introducir texto: es ordenar pensamientos, reducir ambigüedades, construir un hilo mental. Pero la nueva ola de interfaces como la voz, la interacción multimodal o los modelos de lenguaje que interpretan y completan lo que decimos amenaza con desplazar ese proceso lento y deliberado por uno más fluido, conversacional y, en muchos sentidos, menos consciente. Lo que en principio puede parecer un avance en comodidad y naturalidad puede convertirse en una renuncia a algo mucho más profundo: el control sobre nuestro propio pensamiento.
En el artículo cuento mi experiencia como usuario intensivo de modelos de lenguaje. Paso buena parte del día interactuando con ellos, pero siempre por escrito. Apenas uso el modo de voz, salvo para mis colaboraciones en Radio Nacional, donde el formato radiofónico obliga. Y no lo hago por costumbre o por resistencia al cambio, sino porque creo que formular por escrito mis preguntas o instrucciones me obliga a pensar mejor. Escribir me da el control, o me permite mantenerlo. Me posibilita reducir mucho mejor la ambigüedad, ofrecer más contexto (o no permitir que deduzca determinadas cosas como contexto), minimizar las alucinaciones y obtener respuestas más precisas. Hablar, en cambio, introduce interpretación, y la interpretación en una máquina siempre es un riesgo.
Cada vez más personas hablan con sus asistentes de inteligencia artificial mientras conducen, pasean o hacen tareas cotidianas. Pero esa familiaridad tiene un precio: en primer lugar, porque convierte la conversación con una máquina en sustituto del diálogo humano. Si no tienes alguien con quien hablar, búscalo, pero no te lo inventes. En segundo lugar, porque antropomorfizar a la inteligencia artificial y tratarla como interlocutor emocional o cognitivo es psicológicamente peligroso. No solo refuerza la ilusión de comprensión, sino que, además, por pura convergencia, tiende a devolvernos casi siempre lo que queremos oír. Y en tercer lugar, porque conversar con una máquina es una forma de exposición total: dejamos rastros de todo lo que pensamos, sentimos o creemos, y esos datos alimentan los modelos que gestionan las grandes compañías tecnológicas. Hablar con la máquina es, sin necesariamente quererlo, abrirle de par en par la puerta a nuestra intimidad.
El teclado, con su aparente frialdad mecánica, nos protege en cierta medida de eso. Es un filtro, un espacio de reflexión. Nos obliga a transformar la emoción en sintaxis, a pensar antes de enviar, a estructurar antes de expresar. El ritmo más pausado de las teclas tiene una función cognitiva que no deberíamos subestimar. Numerosos estudios neurológicos y educativos han demostrado que el acto de escribir, ya sea a mano o mediante el teclado, activa zonas del cerebro relacionadas con la memoria, la atención y la planificación. Escribir ayuda a estructurarse y a pensar. Hablar, por el contrario, tiende a ser espontáneo, emocional, menos estructurado. En un entorno donde la precisión importa, como la educación, la ciencia o la comunicación profesional, sustituir el teclado por la voz no es solo una cuestión de eficiencia, sino de pérdida cognitiva.
Estamos ante un cambio que muchos ven inevitable. Apple, Google, OpenAI y otras empresas están impulsando interfaces que priorizan la voz, los gestos y el lenguaje natural. Quieren que la tecnología desaparezca detrás de la interacción, que no escribamos, sino que «conversemos» con nuestros dispositivos. Pero esa comodidad tiene un reverso: el paso de la mente lineal a la mente fragmentada, del pensamiento articulado al flujo continuo de respuestas que no dejamos de alimentar. En esa transición, el peligro no está solo en que dejemos de teclear, sino en que dejemos de pensar con la misma profundidad con la que antes escribíamos.
En mi experiencia, escribir no es un obstáculo entre mi pensamiento y la máquina: es la condición que lo hace valioso. Lo que no escribo con cuidado no merece respuesta. Hablarle a una inteligencia artificial en medio del tráfico o mientras paseo al perro puede ser práctico, pero no es conversación ni mucho menos sustituye una charla con un amigo o con un psicólogo, es simplemente un desahogo banal y potencialmente peligroso. Es ruido mental. Y si algo necesita esta época, precisamente, es menos ruido y más claridad.
El teclado no desaparecerá de un día para otro, pero su ocaso simbólico plantea una pregunta que vale la pena hacerse: ¿qué perdemos cuando dejamos de escribir? Porque lo que está en juego no es solo la interfaz, sino la forma en que damos forma al pensamiento. Si escribir era pensar con las manos, hablar con una máquina puede terminar siendo pensar en un espacio lleno de ecos. Y si no prestamos atención, esos ecos acabarán sustituyendo a las ideas.
No estoy de acuerdo. En la comunicación, mucho antes de la invención de la escritura, había la voz. Comunicarse hablando es lo natural, escribir es un proceso poco natural, que tenf dra sus ventajas como todo pero que también tiene muchos inconvenientes, la mala redacción es un algo generalizado.
Totalmente de acuerdo con Gorki en este aspecto.
La escritura es un apaño que se inventó para cubrir dos limitaciones de la voz, el almacenamiento y la transmisión a gran distancia, pero todo eso ya está superado.
La escritura nunca ha sido capaz de suplantar a la comunicación hablada de hecho la ha limitado ya que carece de infinidad de matices que la voz puede expresar y la escritura no.
El argumento tan utilizado de «Eso se pronuncia así porque se escribe asá» es revelador de como la escritura ha tergiversado el lenguaje.
Los que tenemos muchos años, hemos padecido largos noviazgos por carta y por teléfono. Indudablemente mejor por teléfono, pero era mucho mas caro.
Sí, comunicarse usando la voz era lo natural, pero cuando como especie necesitamos lograr cosas más importantes que solo cazar, comer, reproducirnos y dormir (contratos entre partes, cálculos, construcciones, legar el patrimonio…) nos vimos obligados a desarrollar la escritura, lo que nos obligó a pensar y organizar las ideas de nuevas maneras, y no por nada, junto con el control del fuego y la agricultira, es uno de los más grandes avances que logramos.
Me fascina la idea de que más allá del tipo de escritura:
• Jerogĺifica
• Árabe
• Camboyano
• Cuneiforme
• Chino
• etc
todos ellos se basan en el mismo proceso: dejar estampado un símbolo en algún tipo de superficie, pero lo fascinante es saber que
hubo un momento ¡Wow! en la historia, cuando se de descubrió un nuevo tipo de registro de la información.
Recomiendo la película Arrival (La llegada) que habla de lo poderoso que puede ser el lenguaje escrito.
Justo ayer me comentaba un amigo que estaba usando a tope chat gpt en modo conversacional mientras conducía para aprender alemán.
Me pareció maravilloso, y queda ahí apuntado en alguna parte de mi memoria para quizá hacer lo mismo pronto.
» En un entorno donde la precisión importa, como la educación, la ciencia o la comunicación profesional, sustituir el teclado por la voz no es solo una cuestión de eficiencia, sino de pérdida cognitiva.»
Y a la vez el escribir con un teclado es una perdida cognitiva importante frente a escribir a mano en un papel. La actividad manual estimula el cerebro de forma más intensa que la escritura en teclado. Escribir a mano obliga a procesar, resumir y reformular la información de manera más profunda, mientras que teclear puede fomentar una copia más literal y superficial.
Es lo mismo que sucedía con el artículo de las balizas en la M30. Antes las personas se orientaban de forma natural en escenarios más dificles, como por ejemplo un bosque, o sabían seguir un mapa topográfico, simplemente andando en caminatas sin tan siquiera una brujula ( yo he cruzado la sierra de Madrid 70km cuando se podía hacer vivac). Con razón tienen que poner balizas para no perderte en un tunel, la degeneración de los sentidos por lo digital es evidente.
Orientate en un monte con niebla…. no te digo nada si encima no conoces el monte.
Yo no soy un experto en el tema pero mi sentido común, me dice: «no salgas de casa en condiciones adversas» o lo que es lo mismo: «mira el parte meteorológico»
Cualquier otra opción, me merece calificativos ofensivos hacia quien hace caso omiso a lo obvio…
Básicamente, luego tu puto rescate lo pagamos todos…
Efectivamente. Y si es de noche el mapa no se ve. Y si no tienes bateria, no puedes poner comentarios tan interesantes.
— ”Lo que en principio puede parecer un avance en comodidad y naturalidad puede convertirse en una renuncia a algo mucho más profundo: el control sobre nuestro propio pensamiento.”
— Y no lo hago por costumbre o por resistencia al cambio, sino porque creo que formular por escrito mis preguntas o instrucciones me obliga a pensar mejor. Escribir me da el control, o me permite mantenerlo.”
— ”Numerosos estudios neurológicos y educativos han demostrado que el acto de escribir, ya sea a mano o mediante el teclado, activa zonas del cerebro relacionadas con la memoria, la atención y la planificación. Escribir ayuda a estructurarse y a pensar.”
— ”¿qué perdemos cuando dejamos de escribir? Porque lo que está en juego no es solo la interfaz, sino la forma en que damos forma al pensamiento. Si escribir era pensar con las manos, hablar con una máquina puede terminar siendo pensar en un espacio lleno de ecos.”
Tócate los cojones, que son los mismos argumentos que usábamos para revertir que en las aulas, se “deje de escribir manualmente”, y se deje la “cosa digital” de lado en favor de hacer como en toda la vida, para que los alumnos, piensen, creen, investiguen por su cuenta, y se dejen de argumentos y soluciones generadas.
Dicho claro: «que aprendan a escribir, a dibujar…»
Que puta pena la caligrafía de los jóvenes… (y si, lo digo como profesor)
Este, seguramente no escribe con teclado… XDDD
Le pide a Chatgpt que me diera bibliografía, porque siempre puede decir alguien eso de
«lo de escribir de manera manual en vez de con teclado» eso no está demostrado, y tengo unos cuantos links a papers…
Le hice la pregunta más general sobre la afirmación de voz vs. teclado…
En un blog se afirma: " En un entorno donde la precisión importa, como la educación, la ciencia o la comunicación profesional, sustituir el teclado por la voz no es solo una cuestión de eficiencia, sino de pérdida cognitiva." Existe alguna evidencia en papers de esta afirmación
Corto y claro: **sí hay literatura científica que muestra que el modo de entrada (voz vs teclado vs manuscrito) altera procesos cognitivos y el producto escrito**, pero **no hay una prueba concluyente y universal** de que sustituir siempre el teclado por la voz cause una “pérdida cognitiva” en todos los contextos de precisión (educación, ciencia, comunicación profesional). Los efectos dependen mucho de la tarea, la habilidad del redactor, la calidad del reconocimiento de voz y de si se revisa/edita lo dictado. ([brucehayes.org][1])
Resumen con evidencia clave (puntos importantes):
* Estudios sobre **medios de toma de notas** muestran que el modo de entrada influye en la profundidad del procesamiento. Por ejemplo, Mueller & Oppenheimer (2014) encontraron que quienes toman notas a mano procesan y sintetizan más la información y obtienen mejor rendimiento en preguntas conceptuales que quienes usan ordenador —esto ilustra que la modalidad puede afectar la comprensión profunda, no que un modo sea siempre «mejor» para todo. ([brucehayes.org][1])
* **Speech-to-text (STT / dictado)** suele aumentar la fluidez y la cantidad de texto (útil para personas con dificultades de escritura), y puede reducir la carga de transcripción (menos esfuerzo ortográfico o motriz). Varios estudios en educación muestran beneficios para alumnos con dificultades o para la producción de mayores volúmenes de texto. Pero esos mismos estudios también señalan cambios en el comportamiento de revisión y en los tipos de errores que quedan en el texto final. ([Diva Portal][2])
* En tareas profesionales (ej. documentación clínica, traducción) **SR/STT puede aumentar velocidad y longitud de registros**, pero la investigación también documenta más trabajo de edición, errores de reconocimiento y cambios en la asignación de atención (p. ej. impacto en resolución de problemas o en la forma de revisar). Es decir: gana rapidez/productividad, pero aparecen trade-offs que pueden afectar precisión si no hay controles de calidad. ([ScienceDirect][3])
* Sobre **carga cognitiva / memoria**: hay trabajos que muestran que offloading de la transcripción (dejar que la máquina escriba) puede liberar capacidad de memoria de trabajo para procesos de mayor orden; otros muestran que algún modos de entrada (p. ej. escritura manuscrita) favorecen el procesamiento generativo. La relación no es simple y depende de si la escritura se usa como proceso (para pensar) o como producto (para registrar). ([PMC][4])
Conclusión práctica: la afirmación del blog es una **hipótesis parcialmente respaldada** — **la modalidad influye en procesos cognitivos** — pero **no existe una evidencia general y definitiva** de que sustituir teclado por voz provoque automáticamente una “pérdida cognitiva” en todos los entornos de alta precisión. Depende de factores como:
* la **naturaleza de la tarea** (componer ideas complejas vs transcribir datos),
* la **competencia del usuario** con dictado y con editar lo dictado,
* la **precisión del motor de reconocimiento** (errores automáticos pueden dañar la precisión),
* y las **rutinas de revisión/edición** que se usen después de dictar. ([Tandfonline][5])
Recomendaciones si trabajas en educación/ciencia/comunicación profesional y la precisión importa:
* Usa dictado para **borradores** o para personas con dificultades motoras/ortográficas, pero **planifica pasos de edición humana** antes de publicar. ([Diva Portal][2])
* Mantén plantillas y checks (listas de verificación) para entradas generadas por voz en documentación sensible. ([ScienceDirect][3])
* Enseña y practica la **revisión específica** de errores típicos de SR (puntuación, homófonos, nombres propios). ([Frontiers][6])
* Considera mezcla de modalidades: dictado para generación rápida + teclado para edición fina. ([mingmingfan.com][7])
Si quieres, preparo **una bibliografía anotada** (5–10 artículos clave con resúmenes de resultados y limitaciones) y te la dejo aquí mismo. ¿La quieres ahora?
[1]: https://brucehayes.org/Teaching/papers/MuellerAndOppenheimer2014OnTakingNotesByHand.pdf?utm_source=chatgpt.com "Advantages of Longhand Over Laptop Note Taking"
[2]: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2%3A1860352/FULLTEXT01.pdf?utm_source=chatgpt.com "Speech-to-text intervention to support text production ..."
[3]: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1386505620301684?utm_source=chatgpt.com "Physician use of speech recognition versus typing in ..."
[4]: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7296411/?utm_source=chatgpt.com "Effect of Speech Recognition on Problem Solving and ..."
[5]: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17483107.2024.2351488?utm_source=chatgpt.com "Full article: Speech-to-text intervention to support ..."
[6]: https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2023.1108898/pdf?utm_source=chatgpt.com "Dictating translations with automatic speech recognition"
[7]: https://www.mingmingfan.com/papers/CSCW22-typist.pdf?utm_source=chatgpt.com "Typist Experiment: an Investigation of Human-to- ..."
En fin que lo que podía ser un tema de debate intereante, se queda en que si hay niebla, no se ve…
Donde estén las tablillas de barro. que se quiten las modernidades.
Claro claro…. y los huesos de colibri atados en una cuerdecita… y de paso te adivinan el futuro… XDDD
Y los punteros, que no te escapas, gratis !!
(yo estoy callado, no me jodas…) XDDD
«lo que está en juego no es solo la interfaz, sino la forma en que damos forma al pensamiento. Si escribir era pensar con las manos, hablar con una máquina puede terminar siendo pensar en un espacio lleno de ecos» (EDans).
Hace poco aún nos comíamos el coco con escribir a mano y ya nos lo queremos comer con oír en vez de escribir. Como corremos!!!
Ya no meto como en el problema de mirar y ver, con escuchar y oír, porque ambos sentidos tienden a ser usados solo parcialmente… en cambio la escritura, redactar, y más leyendo en voz alta lo escrito, favorece una mejor resolución comprensiva… por parte del lector (que del escucha).
Hablemos de la interfaz, porque a mano era una pizarra o el papel… y con teclado es una pantalla de ordenador o móvil, pero al escuchar/oír en la vida real es una cara, de amigo o de enemigo. Con sus peculiaridades expresiva orales… que hay tantas como escritas o más, pero es mucho más fácil corregir las escritas… ya que están regladas (por ahora). Y si no , que se lo pregunten a las ingleses.
«Hablar» con tus «yos» es un problema para fijar las ideas, porque hay «yos» muy juguetones. Y eso te obliga a concentrar el esfuerzo expresivo, cosa muy difícil de hacer oralmente (incluso siendo IA de altas capacidades)… y todos tenemos ejemplo de tal asunto, no solo los que hablamos mal en público (por ejemplo).
Pero, en fin, como en todo maestros tiene la escuela, aunque no ejerzan.
Yo me quedo con ese buen final, de que la mente/mano (aunque sea teclado y pantalla) es mucho mejor que mente/voz/oido… sobre todo porque de la pantalla puede pasar al papel (gran garantía, hasta para los fallos), mientras que lo que se «imprime» en el aire, el aire se lo lleva… y ahí es donde mete grandes problemas el asunto del eco : ¿es tu voz o la de quién grita más que tú?, por ejemplo? De hecho ¿quién te asegura que lo que te devuelve el eco es lo que tu dijiste?
Dame un papel para confirmarlo, que ya vemos lo que la UCO hace con las escuchas…
Si la gente quiere hablar con chatgpt como si fuera su amigo imaginario adelante pero por favor, que dejen de envíar audios de media hora.
Para eso no hace falta el chat… por Dioss que tengo a media agenda bloqueada ( y la otra media por spam)
Totalmente de acuedo con EDans.
Si quieres afinar, teclado.
Ademas me cabrea que , por ejemplo con Gemini, si usas la voz basta una milesima de segundo de duda y ya te contesta como si hubieras acabado la pregunta.
No deja de tener su gracia que algunos comentaristas proclamen las ventajas supremas de la expresión oral en un foro virtual en el que siempre nos hemos comunicado por escrito. Sin negar que en la vida cotidiana muchas veces resulta más rápida y efectiva una llamada telefónica que un correo electrónico cuando se trata de solucionar algo con rapidez, no es menos cierto que lo escrito tiene mucha más cabida cuando se requiere de un análisis profundo de temas largos y/o complejos a partir de los cuales surgirán disposiciones, recomendaciones o conclusiones que deberán ser asumidas, debatidas o aplicadas por un determinado grupo de personas.
Siempre sería una buena idea que los hispanohablantes europeos que puedan permitírselo fueran a ver la realidad de los pueblos indígenas de América Latina. Se trata de sociedades donde la oralidad suele tener todavía una presencia muy fuerte, con lenguas que han sido menospreciadas por la clase dominante y que, con enormes carencias económicas, tratan actualmente de rescatar sus lenguas y sus saberes con la ayuda, entre otras cosas, de la escritura. Un ejemplo de ello pueden verlo, por ejemplo, en el artículo titulado Tradición oral indígena en el sur de América Latina: los esfuerzos de la biblioteca por salvar sonidos e historias del silencio.
Me pasa lo mismo pero con escribir a mano. Con teclado escribo muy rápido, pero de algún, cuando lo hago a mano retengo muchísimo mejor la información y soy más consciente de lo que estoy estudiando o imaginando.
Igual me equivoque, pero yo tiendo a pensar que la voz nunca sustituirá ni el teclado ni las acciones que hacemos ahora, porque son simplemente mucho más rápidas y gastan mucha menos energía.
Es la misma sensación que tengo con el uso de smarts en casa: entre que el asistente muchas veces no me entiende, que no funciona bien cuando hay alguna interferencia con la wifi, o lo que sea… la verdad es que nada es más sencillo y efectivo que el interruptor, o su siguiente parentesco, el botón táctil del smartphone.