Las cookies y el cambio de Bruselas que podría salvar la experiencia web

El debate sobre los avisos de cookies en la Unión Europea ha alcanzado un punto de inflexión que merece cierta atención: desde hace años, la regulación, y sobre todo, su espantosamente mala aplicación práctica, ha generado mucha más frustración que protección real: los usuarios europeos están cansadísimos de los pop-ups repetitivos y vacíos, las empresas lo están de los costes y la complejidad, los reguladores de la escasa eficacia… y sin embargo el modelo se mantenía, inasequible al desaliento, como si fuera la única solución que, además, no era siquiera una solución.

Ahora, la Comisión Europea plantea un cambio que, si se implementa correctamente, puede redefinir la experiencia digital y también la protección de datos en la Unión Europea. El modelo actual, nacido de la ePrivacy Directive (2009) y reforzado por la General Data Protection Regulation (GDPR) de 2018, obliga a las páginas web a obtener un consentimiento explícito para cookies no esenciales antes de activarlas.

El problema, como sabemos todos, es que ese requisito se ha convertido en un ritual vacío: los usuarios aceptan sin leer porque, sencillamente, no tienen alternativa práctica, las empresas colocan simplemente banners universales como forma de defensa legal, y los reguladores detectan incumplimientos sistemáticos. Una investigación muestra que el 54% de 560 páginas webs analizadas tenían al menos una violación en la gestión del consentimiento.

La propuesta de Bruselas no pretende simplemente retocar los márgenes del modelo, sino transformarlo: permitir que las preferencias de cookies se gestionen a nivel de navegador o dispositivo, establecer una señal automática (legible por máquinas) que los sitios web tengan obligatoriamente que respetar, y quizás reducir o eliminar el consentimiento previo para ciertos usos considerados de bajo riesgo, amparados en bases jurídicas distintas al opt-in. Básicamente, menos interrupciones, decisión concentrada y menor fatiga de consentimiento.

Desde una perspectiva de usuario, esta lógica resulta enormemente bienvenida: una sola vez, asignas tus preferencias y te olvidas de los banners. Una navegación más fluida, menos pop-ups que entorpecen la experiencia, y menos pérdidas de tiempo. Además, podría mejorar la calidad real del consentimiento: cuando no estás tan bombardeado, quizá te fijes más en lo que estás aceptando o rechazando. En ese sentido, el cambio es más la maduración de la interacción digital que una simple comodidad.

Para las empresas y editores esta propuesta puede suponer un alivio significativo. El coste del cumplimiento actual en vigilancia, adaptación a múltiples legislaciones nacionales, banners personalizados, rechazos automáticos, auditorías, etc. se estima en miles de millones de euros. Un sistema más uniforme y centralizado permitiría reducir complejidad, homogeneizar el tratamiento en los veintisiete Estados miembros, y favorecer un entorno más competitivo.

Pero (y este «pero» es esencial) el éxito no está garantizado, y dependerá, una vez más, de cómo se implemente. Si el nuevo modelo reduce la obligación de consentimiento sin reforzar garantías, podríamos acabar con menos molestias para el usuario, pero también con mucho menos control. Ya hay voces críticas que sugieren que la reforma es un pretexto para diluir derechos digitales: la cookie-fatigue podría convertirse en excusa para autorizar de facto un seguimiento permanente. Aquí la tensión entre conveniencia y protección emerge con fuerza: ¿menos banners significa más privacidad o más concesiones? Dicho de otro modo: si las preferencias de usuario se trasladan al navegador pero luego los sitios web no respetan esas señales, o las excepciones permiten que el seguimiento siga como antes, el usuario puede ganar en comodidad pero perder en transparencia y control. Y eso, claramente, sería un paso atrás.

En mi propio análisis sobre los avisos de cookies he sostenido habitualmente que el legislador actuó con cierto «sentido común tardío», pero que la ejecución ha sido sistemáticamente deficiente, fragmentada y poco vigilada. Los mecanismos parecían diseñados más para exculpar que para informar. Además, he destacado cómo la industria ha aprovechado resquicios para continuar modelos de seguimiento invasivos. Con este telón de fondo, la reforma europea se presenta como una oportunidad real para redención, pero que no es ni mucho menos automática. Y que además, parte del escepticismo y el pesimismo de los usuarios ante las acciones de la propia Comisión Europea.

Para que fuese verdaderamente beneficiosa, deberían darse varios requisitos: en primer lugar, un estándar técnico unificado para transmitir las señales desde el navegador. En segundo, una vigilancia efectiva sobre que las páginas web efectivamente cumplan dichas señales (y sanciones claras en caso de incumplimiento). Y en tercero, transparencia en qué cookies quedan exentas o no, y educación al usuario para que comprenda que «un solo clic» sigue siendo una decisión relevante. Si se logra lo anterior, Europa podría liderar de nuevo en el diseño de un ecosistema digital más respetuoso y con una mayor usabilidad.

Asimismo, la reforma ofrece una ventana para que repensemos la economía de las cookies. Desde hace años, el modelo de publicidad basada en cookies de terceros se encuentra en tensión (como mostraban estudios académicos que analizaban el «cookie syncing» bajo la GDPR). Una regulación mejor calibrada podría forzar un salto hacia modelos basados en datos propios del editor, más contextual y menos intrusivo, lo que representaría una evolución muy deseable.

La posibilidad de una Europa libre de banners de consentimiento ya no es solo un meme, sino una propuesta concreta. Si se hace bien, y esto no es menor, puede mejorar la experiencia digital, la confianza del usuario y la claridad regulatoria. Pero si se hace mal, podría convertirse en un «menos ruido a costa de menos derechos». En la encrucijada estamos: más comodidad o menos protección, la cómoda utopía, o el relativismo regulatorio. Europa tiene la ocasión de demostrar que la privacidad no está reñida con la usabilidad. De lo contrario, el legado de los odiosos banners de consentimiento seguirá siendo el de una promesa incumplida.