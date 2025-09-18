TuringDream y la oportunidad de transformar la educación

He esperado hasta ahora para contar esto, porque quería hacerlo coincidir con un momento realmente significativo: el lanzamiento de nuestro primer producto: desde junio de 2024 he estado participando, con la responsabilidad de Director de Innovación, en una iniciativa que me ilusiona enormemente: TuringDream. Y hace apenas dos días hemos presentado Tau, un tutor hiperpersonalizado para estudiantes de Secundaria y Bachillerato, construido sobre nuestra plataforma agéntica, un sistema sofisticado, de verdadera vanguardia, para el que nos han admitido la solicitud de una patente en los Estados Unidos.
Tau no es un simple «envoltorio» sobre un LLM ni el enésimo RAG: es un sistema completo, totalmente agnóstico con respecto a los LLM que utiliza, capaz de generar agentes que actúan como profesores de cualquier asignatura, para cualquier alumno. Alimentamos el sistema con el temario completo de un curso de un país concreto y, a partir de ahí somos capaces de generar agentes que explican cada lección, que miden hasta qué punto el estudiante la comprende, y que adaptan la enseñanza a su estilo y a sus preferencias. No se trata solo de ayudar a planificar el estudio en función de las fechas de los exámenes, una función muy valorada por los alumnos en las pruebas que llevamos hechas, sino de acompañarlo en cada explicación y en cada materia, teniendo en cuenta su historial de aprendizaje, con sus carencias y fortalezas, para acelerar su progreso y hacerlo más eficiente.
Llevo más de treinta y cinco años enseñando en una universidad puntera como IE, y me emociona pensar que podemos estar ante un cambio radical en la manera de aprender. No queremos sustituir a las escuelas, ni mucho menos: la escuela sigue siendo insustituible para el desarrollo de habilidades sociales, de trabajo en equipo o de comunicación. Lo que buscamos es ofrecer a cualquier estudiante una herramienta que le permita mejorar sus notas, aprender con menos esfuerzo, y ganar confianza en sí mismo. Un sistema capaz de adaptarse tanto a un estudiante más visual como a otro más auditivo, a quienes tienen dislexia, daltonismo o simplemente dificultades de concentración.
La inspiración viene del célebre «2-Sigma problem« de Benjamin Bloom: los estudiantes que reciben tutoría individualizada 1:1 superan de manera sistemática en dos desviaciones estándar a quienes aprenden en grupos numerosos. La limitación, claro, es que la tutoría uno a uno resulta prohibitiva en coste y muy difícilmente escalable. Hoy, gracias a esta plataforma agéntica, podemos generar tutores virtuales ilimitados, disponibles en todo momento, que además mejoran cuanto más enseñan y resultan muchísimo más asequibles que un profesor particular.
Ese factor, la mejora del rendimiento a medida que vamos teniendo más alumnos, es fundamental: en muchos sentidos, nuestro sistema es como una inmensa sala de profesores en la que los agentes de cualquier alumno pueden «intercambiar trucos» unos con otros sobre qué estrategias educativas funcionan mejor para explicar un tema determinado a un alumno con unas características determinadas. Y además, dado que cada agente tiene como contexto una fracción limitada y concreta del temario de una asignatura de un curso, se reduce enormemente la posibilidad de alucinaciones. Si el alumno hace una pregunta fuera de ese contexto, se le redirige a otro agente. Si se sale del ámbito educativo, se le dice que nosotros nos dedicamos únicamente a la educación, y se le sugiere que hable con sus padres, sus profesores u otros recursos.
Tau está disponible ya, y aunque el modelo de negocio pasa por una suscripción, similar en precio a servicios como Netflix o Movistar Plus – posiblemente algo más caro al principio, pero con planes de reducción conforme vayamos escalando – los estudiantes de Secundaria y Bachillerato pueden empezar a usarlo de manera gratuita desde hoy mismo. Queremos que sean ellos, los propios estudiantes, quienes decidan adoptarlo: porque sabemos que solo funcionará de verdad si lo perciben como su aliado, y no como una imposición de sus padres o de su colegio. Tal vez trabajemos con algunos colegios seleccionados, pero solo si comprenden y aceptan nuestro modelo.
La visión es clara: revolucionar el sistema educativo, mejorando no solo las notas de los alumnos, sino también su autoestima y su vida en general. La misión: convertirnos en la primera inteligencia artificial agéntica avanzada de tutoría uno a uno asequible, en el aliado de confianza de cada estudiante a la hora de estudiar y aprobar exámenes a su manera. Con un nivel de adaptación y de personalización fortísimo, pero por supuesto – y ya conocéis mis opiniones en ese sentido – con total garantía de privacidad: la información del alumno es únicamente del alumno, hasta el punto de que nosotros ni siquiera tenemos la posibilidad de verla.
En este tiempo hemos logrado una ronda pre-seed de seis millones de euros, hemos hecho pruebas piloto en España, Colombia y Argentina, hemos introducido los temarios de varios países más, y ya miramos hacia Estados Unidos para la próxima fase de financiación, una vez que tengamos tracción demostrada. Y lo mejor es que esto es solo el principio: cuando la adopción de Tau haya despegado y estemos aplicando ya a tope la ventaja de un feedback constante sobre resultados que nos permite mejorar el modelo sin descanso, empezaremos a aplicar la plataforma agentica a muchos otros ámbitos.
Seguiré contando cómo evoluciona esta aventura. Por ahora, me siento afortunado de poder combinar mi trabajo en IE con la participación en un proyecto que estoy convencido de puede transformar radicalmente la educación. Después de tantos años dedicado a la educación, tener la oportunidad de ayudar a reinventar cómo aprendemos es, simplemente, un sueño.
Muchas Felicidades Taonadas Enrique sigue en ese sendero exitoso de la docencia puntera en estos tiempos,!!
Felicidades por el proyecto, espero sinceramente que funcione.
Eso explica la profusión de artículos sobre IA y Educación de los últimos tiempos.
Micro OFF Topic: he visto lo de Canal Satélite Digital y me dicho ‘ay, dios, que eso desapareció hace muuuchos años, espero que lo demás no sea tan antiguo’ XD
Igual te acuerdas
«Tau» era la marca de Telettra Italia, después España, que fue por comprada por Alcatel, hoy convertida en Nokia.
https://telettra.eu
¡Madre mía, me estáis activando el modo Abuelo Cebolleta!
He entrado en el modo invitado, y la verdad que puede ser una ayuda interesante para que un alumno «juegue un rato» con la IA, se acostumbre a preguntar, etc. Pero estamos ante lo de siempre, es el alumno el que tiene que aprender… ¿aprende un idioma una persona con duolingo? Mi opinión es que no, pero no resta, suma !! Con esto lo veo parecido, igual un educador te pdría decir que es una gili… y otro te dice que es la maravilla del siglo…
Pero filosofias aparte en temas de educación y si las pantallas enseñan o molestan. Mi poinión es que este tipo de herramientas en un momento dado son útiles. Lo mismo que hace años que no hubiera internet, no podias conseguir materiales, pero había bibliotecas. Luego hubo pdfs, ahora hay IAs… el problema es que seguramente el alumno con tanta profusión de materiales si no se sabe enfocarse se distraiga, pero para el que antes aprobaba, sin medios, ahora su estudio será más eficaz. Y el que pierde el tiempo en RRSS lo seguirá haciendo.
Si hay algo que me ha sorprendido, no es la plataforma, materiales hay a porrillo, y aunque me diras que no es lo mismo desde canales de YT o la academia Khan. Que tengan un bot detras, pues bueno, a mi me ha llamado «un poco» solo la atención, vuelvo al hilo, lo que me sorprende es el enfoque a secundaria. Eso si me parece sorpresivo. No se si la acción ha sido realmente didáctica, o ir a un segmento donde hay más clientes que pescar. Dicho lo cual, igual para los alumnos que tengan problemas, es bueno tener otro profesor. Mientras no salga más caro el collar que el perro… que como buen lanzamiento de marketing de precios no se habla.
Hace pocos años lanzaron 8 belts para aprender chino, lo publicitaron en el hormiguero, me apunté a la prueba… era simplemente el duolingo pero con un precio «a cojón de pato» pequinés en este caso. Espero que tengais en cuenta como LESSONS LEARNED.
Los que han cambiado el mudo han sido autodidactas, pero no tenían herramientas como esta.
A mi siempre me ha atraido el hecho de estudiar por mi cuenta cualquier cosas que quiera sin depender de nada mas que mi mismo y mi capacidad de entendimiento.
Para alguien así una herramienta como esta es el paraiso, y esta claro que esto lleva a la democratización de la formación en cualquier parte del mundo en el que haya disponible un enchufe y un portatil conectado a la red.
Que guay si les sirve para aprender lo que el nivel actual no les da o cuando el profe está superado
Bien Enrique! Espero que os vaya bien y que de verdad sirva a la gente para tener su «propio profe particular».
En cuanto a la parte empresarial: ¿sólo habéis presentado patente en US? ¿por qué? ¿pasando de PCT? Entiendo que es un proceso caro en general (sobre todo cuando tienes que ir país a país), y también entiendo que muy bien podríais no haber patentado nada, ya que muchas veces lo que te protege es ser el único que sabe hacer algo (o, al revés, todo el mundo podría saber pero eres el primero y llegas con mucha anticipación).
Y la ronda de 6M€, ¿os ha costado mucho conseguirla? Por lo que parece son funds españoles. ¿Solo os inyectaron pasta cuando «el prototipo» ya estaba casi en forma final o ha habido gente con fe desde el principio?
La patente, ni idea. La presentamos en USPTO porque nos invitaron a hacerlo, y el proceso fue razonablemente sencillo. Sistemas agénticos ya va habiendo unos cuantos, pero si te metes en los detalles verás que el nuestro es mucho más avanzado que el resto, con algunas prestaciones y alguna matemática especialmente destacadas, y que maximizan la capacidad de evolución y aprendizaje.
La ronda pre-seed es con fondos españoles, efectivamente. No me hagas hablar mucho del tema…
¡¡¡Enhorabuena…!!! Me uno a las felicitaciones de todos… y a las preguntas de FER
Entiendo que Tau es el invento digital que trata de sustituir al profesor particular que enseñaba a los alumnos en su casa después de acabadas las clases en el colegio:
Yo que tuve por primer trabajo y por una corta temporada como profesor particular de un niño, se lo duro que es tratar de ayudar a un niño que ni tiene interés por aprender. ni facilidad para algunas materias (matematicas, fisica, quimica,…). Ojalá hayáis encontrado la solución digital de ayuda a los alumnos problemáticos, deseo que el invento sea un acierto.
Es el trabajo al que se dedica (sólo online) mi empresa actualmente.
Tienes razón Gorki sobre «lo duro que es tratar de ayudar a un niño que ni tiene interés por aprender. ni facilidad para algunas materias (matematicas, fisica, quimica,…)». Y si le añades a los hijos cuyos padres no dejan ser niños y les llenan la agenda de 50.000 clases para que sean una mezcla de Messi, Beethoven y Picasso… Sabiendo además hablar 8 idiomas :-(
Tau es una salvación tanto para los alumnos que lo podrán llevar a su ritmo y manera (online), como para los profesores particulares que no tendrán que ver la cara de los chavales pensando «ahora me toca el torturador de [mates/inglés/etc.]».
Que sí, que muchos estudiantes se ganaron y ganan la vida dando clases con lo cual la IA… Blablabla
¿Y? ¿Volvemos a mencionar a Gutenberg, a los fabricantes de VHS, CDs/DVDs, etc.?
Por cierto, ¿alguien conoce algún sistema similar, aunque no use IA, para niños de primaria?
Personalmente mí hija de 7 años lleva meses enganchada a aprender francés con Duolingo y me gustaría aprovechar el tirón si hay algo similar para otras materias.
Bueno, ya puestos mi hijo de 10 a lo que está enganchado es a Scratch, Lua (Roblox) y Python. Si hay alguna plataforma se aprendizaje interactiva para esos lenguajes también lo agradecería.
En youtube acabo de mirar y hay bastante material, lo encuentras con «python kids» o «python niños»
Las mismas búsquedas en tu proveedor normal de libros…
Innovación en la practica, así me gusta
Mucha suerte con esta iniciativa. Tiene muy buena pinta. Congrats!
Enhorabuena :)
Parece que intentáis virtualizar el típico tutor británico… esperemos que no porte los característicos sesgos pigmaliónicos del tutor humano… Porque una cosa es ser profesor particular (solo temático) y otra, muy diferente, profesor global «con carga de tutor»…
A fin de cuentas, el resultado final de las olímpicas universidades británicas, tan siliconadas ellas, ya hemos visto como arrastraron a Europa, por la senda de la Hipocresía Barata y el Latrocinio by City… Nada que no hubiera conseguido todo un Aristóteles con su discípulo (algo mediocre) Alejandro.
He estado jugando un rato con la versión abierta y la verdad es que esta muy bien y no solo para niños-pequeños tambien vale para niños-grandes ;-). En mi caso para hablar sobre biología evolutiva y filogenias. Son temas que estudie hace eones, pero que me siguen interesando. Solo echo de menos que Tau coja la tiza y pinte en la pizarra. Tambien flojea un poco cuando le pides referencias. Voy a ver si me termina de explicar la separación entre protóstomos y deuteróstomos …
Lo hace, lo hace, todo depende de como sea el agente. Si le pides que te dibuje cosas, el agente tiene una herramienta de pizarra (y muchas más), y si se lo pides habitualmente, lo hará. Recuerda el concepto de agente: tiene un objetivo, un repositorio de conocimiento y unas herramientas. Lo importante es tener en cuenta dos cosas: una, que no tiramos de ningún «repositorio» de lecciones, sino que cada explicación y su «delivery» es creada en el momento por un agente para un alumno con unas características determinadas. Y dos, que si bien estamos acostumbrados a entrar en ChatGPT, Perplexity, etc. a entrar, hacer una pregunta y que nos la conteste, el verdadero beneficio se alcanza cuando el alumno estructura su curso en Tau, le dice al modelo cuándo tiene exámenes, cómo es su base de conocimiento previa de cada asignatura (para cubrir carencias anteriores), y deja que Tau le haga un calendario personalizado de estudio, es decir, no lo usa simplemente «para hacer los deberes» sino como asistente de curso. Le puedes meter un examen que has hecho con la cámara y pedirle que lo revise contigo, que reajuste el calendario si un día en vez de estudiar te has ido de fiesta (eso lo hace automáticamente – lo de irse de fiesta no, lo de reajustar el calendario si ve que un día no has hecho ni el huevo), etc.
Vamos, que la evaluación no hay que hacerla «como quien prueba una app sin más», sino con un planteamiento real de alumno que está en un curso determinado. Pero eso no lo hará la mayoría de la gente que simplemente entre por curiosidad, y de hecho, una de nuestras principales inquietudes es cómo explicárselo a los alumnos, acostumbrados como están ya a entrar en un LLM para resolver una duda puntual sin más, y hacerles entender el concepto de asistente sin que suene «dirigista», porque en realidad, lo suyo es, por supuesto, que lo utilicen como a ellos les dé la real gana…
Gracias por responder.
En mi caso entré por curiosidad, planteando una cuestion que me parecia fuera del temario de secundaria.. y poco a poco me fue enganchando con preguntas y respuestas sobre el tema. Me parece un gran trabajo y espero que sea un exito.
Otra cosa: no hay «versión abierta» y «versión cerrada». Lo que ves es lo que hay, y simplemente a medida que veamos que el alumno le saca partido, nos plantearemos que pase a suscribirse, porque eso le dará la ventaja de tener un perfil y que el asistente se le vaya adaptando cada vez mejor. La previsión es que ese asistente acabe sirviéndote, si quieres, para planificar tu futuro, para ayudarte a elegir una vocación o una carrera determinada, etc. en función de lo que sabe de ti.
¡Enhorabuena Enrique!
Estoy convencido que este tipo de aprendizaje va a jugar un papel central en la educación del futuro. Tanto ChatGPT como Gemini ya están implementado modos de ‘aprendizaje’ muy útiles e interesantes como bien sabes, y eso sin ser instituciones educativas. A lo que voy: prepararos para una competencia brutal. Lleváis tal vez la ventaja de ser de los primeros en ofrecer una plataforma fundamentada en el aprendizaje con IA pero preveo que florecerán como setas enseguida.
Mi primera experiencia de usuario no ha sido buena: me he conectado como invitado sin registrarme, he contestado una pocas preguntas acerca de en qué sistema educativo y curso estoy estudiando y la aplicación ha petado con un «Unexpected Application Error! can’t access property «contentType», a is undefined». La aplicación avisa que está en desarrollo pero la verdad es que errores así en una primera experiencia echan atrás. Será que uso Firefox con algunos plugin de seguridad y privacidad, no sé. Luego en un Chrome me ha ido bien.
Lo seguiré probando, espero que os vaya genial.
Florecerán como setas…. pero son otra cosa. Lo de ChatGPT y lo de Gemini son LLMs respondiendo preguntas, nada comparable, porque no toman el marco de un curso ni de una asignatura, ni lo desarrollan como un proyecto, ni se adaptan como lo hacemos nosotros, ni tienen esocnomías de escala en aprendizaje, y además cada pocas respuestas, se flipan y dicen chorradas, porque su contexto es e-nor-me. Nada que ver. Y los sistemas agénticos que hemos revisado hasta el momento, que los va habiendo, están muy lejos de nuestra funcionalidad con una IA de segundo nivel capaz de gobernar la creación de agentes. En serio, estamos muy por delante. Otra cosa será que consigamos que el mercado lo entienda…
De acuerdo, no los he probado tanto como tú, eso seguro, pero viendo a qué velocidad evoluciona esto (las modalidades de aprendizaje han salido hace ‘dos días’), tampoco creo que vayan a tardar mucho en implementar esas experiencias, interfaces y características que lo hagan personalizable al alumno (igual me equivoco).
Además las grandes corporaciones como Google o Microsoft tienen acceso a millones de potenciales alumnos porque muchísimas escuelas ya tienen las cuentas educativas de correo, almacenamiento en la nube, etc. con ellos.
Y todos los cursos online como los MOOC tienen que estar dándole vueltas a este asunto seguro.
¡Suerte en cualquier caso con vuestro first-mover advantage!
Habrá algun tutorial ? no me quedan claras varias cosas… Ojalá algún youtuber la pruebe y saque ejemplos de uso…