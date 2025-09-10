Prohibir móviles en adolescentes: el camino más corto hacia una sociedad de ignorantes

Mi columna de esta semana en Invertia se titula «El error de criar hijos a oscuras: móviles, adolescentes y el miedo mal dirigido» (pdf), y es una reacción tras ver este artículo y la página de esta asociación, que me obligaron a volver a uno de mis temas de toda la vida: la obsesión, cada vez más extendida, de intentar mantener a los adolescentes alejados de los teléfonos móviles, como si se tratara de objetos peligrosos que hay que prohibir en lugar de herramientas con las que debemos aprender a convivir.
Una obsesión que se disfraza de preocupación, pero que en realidad responde a la misma lógica con la que generaciones anteriores trataron de censurar libros, películas o música, convencidos de que era la mejor manera de «proteger» a los jóvenes.
Un móvil no es un capricho ni un lujo, es simplemente una parte importante del ecosistema en el que vivimos. La vida de un adolescente transcurre en un entorno en el que la tecnología está siempre presente, y pretender que podemos educarlo sin exponerlo a ella es un verdadero disparate. Lo que necesitamos no es una cruzada contra los dispositivos, sino un cambio de mentalidad que asuma que la única manera de preparar a los jóvenes para el futuro es enseñándoles a utilizarlos de manera crítica e inteligente.
No caigamos en la enseñanza del uso del dispositivo: casi nadie necesita que le expliquen cómo pulsar botones en una pantalla, eso lo saben hacer prácticamente solos. Lo que necesitan es formación en pensamiento crítico, en detección de bulos, en entender cómo las redes manipulan su atención, en proteger su privacidad y en no dejarse arrastrar por dinámicas adictivas. Algo que resulta bastante absurdo intentar enseñar sin tener el dispositivo en las manos.
El verdadero problema, a ver si nos damos cuenta de una maldita vez, no son los móviles, sino los modelos de negocio de muchas compañías que viven de mantenernos enganchados y desinformados. Prohibir los móviles en la escuela no resuelve nada, solo priva a los estudiantes de la posibilidad de aprender a defenderse en un entorno digital que es, nos guste o no, el suyo. Es como educar a alguien para que viva en el desierto y luego soltarlo en mitad de una ciudad: la desconexión entre la enseñanza recibida y la vida real es tan grande que lo único que hacemos es condenarlos a la ignorancia.
Por eso, en lugar de asociaciones absurdamente dedicadas a demonizar los móviles como si fueran aparatos de Satanás, lo que necesitamos son asociaciones y colectivos que presionen a las empresas irresponsables y a los reguladores para que dejen de permitir esas prácticas adictivas y manipuladoras. La educación tecnológica debería ser un derecho básico, impartido desde edades tempranas, porque solo así podremos criar ciudadanos libres, capaces de usar la tecnología para emanciparse en lugar de esclavizarse.
El problema no es el móvil, sino la ausencia de educación y reflexión sobre su uso. En lugar de demonizar y vetar estas herramientas, lo sensato es enseñar a convivir con ellas de forma crítica. Con ello, empoderamos a los adolescentes para que se conviertan en ciudadanos digitales libres, no en víctimas de la tecnología. El futuro pertenece a quienes sepan manejar bien estas herramientas, y si privamos a nuestros hijos de esa oportunidad, lo que conseguiremos será una sociedad más frágil, más manipulable y más ignorante. Criar hijos «a oscuras», como si el problema fuese la existencia de la luz, nunca fue una buena estrategia. Mucho mejor es darles una linterna y enseñarles a usarla.
¿los educadores están preparados para enseñar el «correcto uso» de los dispositivos a los jóvenes?
y ¿los padres?
Aprendemos sobre la marcha, es difícil aventurar cual es la forma correcta. El futuro lo dirá.
a prohibición del acceso a dispositivos no resuelve el problema de fondo: la falta de alfabetización digital crítica. Pretender educar a los adolescentes excluyendo su entorno natural, la tecnología es una contradicción pedagógica que solo los aleja de las competencias que realmente necesitan.
¿Los educadores y los padres están preparados o instruidos en enseñar el uso correcto de los dispositivos?
¿Por otra parte, cual es el uso «correcto» de los dispositivos?
Es un gran problema que tengo en casa no sólo con los móviles sino tambien con la programas de tv, y les indico que los medios audiovisuales son para entretener y educar por eso debemos tener un equilibrio en ambos. Pero la tecnología que me aporta el móvil es enriquecedora cuando la uso no cuando dejo que me use, eso intento explicar a mis hijos.
Y otro tanto con la IA.
Resulta que tambien la prohiben en los colegios bajo el pretexto de que hace el trabajo que deberían hacer los alumnos, pero resulta que han bajado considerablemente las ofertas de trabajo susceptibles de apoyarse con IA para las edades de incorporación al trabajo (entre 22 y 25 años) y sin embargo se mantienen o suben en los treinta en adelante, dizque por que en esa edad se tiene experiencia que se refuerza con la IA, mientras que los novatos , al carecer de experiencia no pueden reforzarla con nada.
Pero si encima se incorporan siendo analfabetos en IA ya me dirás.
El verdadero problema, a ver si nos damos cuenta de una maldita vez, no son los móviles, sino los nefastos modelos educativos que mantienen a los chavales cada vez menos críticos, menos informados, menos alfabetizados y con el encefalograma más plano hasta llegar al esperpento de tener chavales de 16 años que apenas saben escribir su nombre y no entienden lo que a duras penas leen. [Ya no hay que enseñar a escribir a mano, ni a leer hasta los 10 años, ni a memorizar, ni a calcular…]
Con libros, con pantallas o con IA, sin un modelo educativo adecuado todo lo demás no vale de nada.
Hoy por hoy sería más útil enseñarles a usar un ábaco.
Quizás deseamos conocer el siguiente paso: ¿Cómo se debe de dar esa educación por parte de la familia y adolescentes para el uso del móvil responsable y crítico? Yo siempre imagino cientos de personas alrededor de una mesa pensando en ideas y nuevos algoritmos para enganchas a los adolescentes para que consuman sus apps y hagan scrol cuantas más veces mejor… Y al otro lado un indefenso adolescente. ¿Quizás estamos en la peor época de esta transición?. Padres ignorantes en este tema y los profesores aprendiendo sobre el tema. Mientras: las grandes empresas con ventaja creando adicciones ganando grandes sumas de dinero. ¿Estamos en la época más oscura de la transición?
El problema principal es que esas entidades (que aparentemente, sin fines de lucro) justamente viven de ayudas y subvenciones de «entidades con intereses bien definidos».
Por lo tanto, el mensaje que difunden tiene una base contundente, conseguir ingresos.
Tu lógica es correcta, pero hay intereses detrás.
Ya te digo yo que lo de «Formar en pensamiento crítico, en un ambiente plagado de tecnología» en un aula de 3º o 4º de E.S.O. llena de diversidad, adolescentes rebeldes, muchos de ellos refractarios al aprendizaje, algún caso de bulling, y un largo etcétera… como que no.
En esos casos, muchas veces, dar clases se convierte en pura supervivencia, y certificar de verdad que algunos alumnos han completado un aprendizaje significativo es toda odisea, un logro que te pone una sonrisa de oreja a oreja. En esos casos, ponernos ni tan siquiera a pensar en hablar de uso correcto de móviles, tablets, IA… es pura quimera. Aunque no tengo ningún inconveniente en reconocer que sería lo ideal… si fuesen grupos de menos de 10 alumnos, con apoyos, etc.
Y por debajo de esas edades, ni de coña. Hay estudios más q suficientes para reflexionar a fondo:
https://xarxatic.com/prohibir-moviles-y-tablets-en-infantil-no-es-postureo-es-proteger-al-alumnado
Creo que el problema es que estos pensadores no están en este mundo. Sobre el papel todo suena perfecto, pero cuando bajas al barro la realidad supera todas las ficciones.
No es que lo que dice el sr. Dans no sea correcto, es que es ilusorio en la realidad del aula media de este país.
Es que lo que dice el señor Dans es solo correcto en sus aulas elitistas, que spn las únicas que conoce.
Efectivamente, los que viven en una burbuja tienden a evangelizar peligrosamente.
Amén.
Hahaha. Me has hecho recordar por que no debemos dejar a los verdes regular el campo. Cuando desde la ciudad obligamos a no hacer ciertas cosas, nos pasan cosas como los incendios o empeoran las inundaciones.
¿Cuándo tuvimos en España un ministro de agricultura y pesca que haya pescado en alta mar o cavado una zanja? La pandemia nos pilló con un filósofo al frente de sanidad o…
En el tema que nos trae, un profesor como ministro de educación en lugar de jueces, administrativos, abogados o psicólogos cuando ninguno tiene que dar clase a 25 infantes, de los cuales 8 tienen diversidad de algún tipo, 10 están atontados con la tables, 5 están mirando la pared y 2 están coloreando.
Luego nos extrañamos que cada año en PISA empeoremos un poco más
Me enseñaron a escribir con plumilla, y tintero y secante, cuando existían las plumas estilográficas.
Después me dejaron untilizar la pluma pero no el bolígrafo. Me obligaron a hacer dibujo lineal con tiralíneas y tinta china, cuando existían los rotring, a utilizar la regla de cálculo cuando existían las calculadoras digitales.
¿Crees que me sorprende que a los niños no les dejen utilizar el teléfono?
En el mes de agosto de 2025, la Gobernadora de Puerto Rico, vetó un proyecto de ley que prohibía el uso de teléfonos móviles en las aulas. A diferencia de lo que está sucediendo en los Estados, esta noticia nos sorprendió mucho,
Otra vez con Gorki… resumen insuperable…
Solo recordar que sigue habiendo adultos que prefieren NO HABLAR de los condones, porque eso es pecado y les hace pecar a los «jóvenes»…
Pero, mientras tanto, se sexualiza a las crías humanas ya desde los diez añitos. Vi un anuncio con copa en los bikinis para niñas… y un anunciante de ropa muy famoso con pose de cabaret (con igual edad)!!!
Pero ya sabemos que los móviles, como elementos reproductores, son mucho mejores que un pene bien erecto.
Cierto se me pasó, el tabú de los condones y la reproducción humana. Nos enseñaban cosas como que los caracoles son hermafroditas, pero no que hay hosexuales humos/as
Siempre digo lo mismo: la culpa es de los padres.
Se le entregan a los niños directamente móviles con la configuración por defecto para adultos, «sin capar», a escape libre, cuenta de Google con edad falseada por el propio padre, no vaya a ser que bloquee algún video musical en Youtube o la instalación de alguna app, o que el sistema esté pidiendo autorizaciones cada poco, todo desbloqueado a pecho descubierto.
Falta formación entre los adultos, no entre los jóvenes. Permitid el chiste, sin tratar de ser sexista, las madres conocen todos los filtros de belleza de las apps fotográficas, los padres las plataformas para ver el fútbol sin pagar,… ahora… desde lo más más basico de unos dns con filtrado de contenido, una app de control parental desde la gratuita Family Link a opciones de pago como Lazarus, Custodio, etc. ¿Quién se molesta en investigar estos temas o a gastar algunos euros en una suscripción para proteger a sus hijos? ¿Quién supervisa que apps tienen instaladas los menores, si los propios progenitores tienen el móvil saturado de apps, algunas para canjear un cupón de 1 euro en una tienda que han visitado una vez en la vida y que ya ha cerrado?
Sería muy burdo sacar el argumento ese que dice «Sustituya el término ‘teléfono móvil’ por ‘cocaína’ y trasládelo a los años 80 del siglo pasado»…
Sería desviar el foco de manera tramposa ese otro de «Eso se puede hacer con estudiantes universitarios en una escuela de élite… pero dígame cómo se hace con alumnos de FP Básica en un instituto de secundaria de, p.ej., Parla»
Ahora bien, sería igual de burdo y engañoso echar la culpa del actual desastre educativo (cultural y social, diría yo) al uso o no uso de los móviles, a los profes y/o a los padres.
Vi nacer Internet cuando era estudiante de ingeniería; por circunstancias de la vida trabajo actualmente como profesor de secundaria y bachillerato y, sinceramente, no creo que haya una solución milagrosa; tan solo tantear e ir parcheando, sin apriorismos.
Todas las revoluciones tecnológicas han causado catástrofes sociales más o menos graves que, a toro pasado, se veían venir y casi seguro que esta no vaya a ser una excepción.
El nivel ha venido bajando desde que se abandonó la LOECE por LODE por LOGSE por LOPEG por LOCE por LOE por LOMCE por LOMLOE.
Joer, si es que hay niños que incluso si nacieron en 1990 pasaron por 4-5 sistemas distintos. Eso no hay profesorado ni alumnado que lo aguante.
Aquí en Andalucía mis amigos profesores se quejan también que la carga administrativa es excesiva. Pasan tanto tiempo rellenando informes inútiles que nadie lee, que no pueden dedicar el tiempo suficiente a corregir trabajos/tareas/exámenes, etc.
Al no poder hacerlo, tampoco pueden identificar las áreas de mejora de cada alumno para reforzar. Vamos hacia un sistema de «que cada palo aguante su vela» donde no están contentos ni niños, ni padres, ni profes.
Y la culpa no es del móvil… pero tampoco parece que esté ayudando vistos los varios estudios que van saliendo
