Cuando tu jefe es un algoritmo: la oficina que desaparece

La oficina, tal y como la entendíamos hasta hace muy poco, parece estar en vías de extinción. No lo digo yo, lo dicen los propios empleados: un informe reciente afirma que más de la mitad considera que la inteligencia artificial hará obsoletos no solo muchos de sus puestos, sino también el propio espacio físico en el que trabajan.
La inteligencia artificial no se limita ya a sustituir tareas repetitivas o rutinarias: empieza a ocupar el papel del jefe, a decidir qué se hace y cómo se hace, y a convertirse en un sustituto de eso que antes llamábamos «la cultura corporativa». El escritorio, la oficina o incluso la misión de la compañía se diluyen en un nuevo contexto donde el algoritmo manda.
Es un cambio profundo, y no hablamos de ciencia ficción. Cada vez son más las compañías trasladan a sistemas de inteligencia artificial funciones tradicionalmente humanas: asignación de proyectos, evaluación del rendimiento, recomendaciones de carrera, gestión de calendarios, e incluso el propio sentido del propósito de un equipo. ¿Qué pasa cuando el liderazgo deja de ser una cualidad humana y pasa a ser una propiedad emergente de un sistema entrenado con millones de parámetros? ¿Qué ocurre con la lealtad a una empresa si ya no existe un espacio común, ni un jefe de carne y hueso, ni siquiera un relato compartido?
En este nuevo escenario, el teletrabajo no es una excepción coyuntural, sino que se convierte en la norma definitiva. La inteligencia artificial se convierte en la interfaz entre trabajador y organización, en el «jefe» al que rendimos cuentas sin verle la cara y sin saber si sus criterios son justos, sesgados o sencillamente arbitrarios. Apple anuncia que Siri dejará de ser un asistente limitado y pasará a ser un buscador con inteligencia artificial generativa capaz de responder a cualquier pregunta, como si fuese la enciclopedia definitiva. OpenAI busca una valoración de quinientos mil millones de dólares
mientras su propio CEO habla de burbuja. Meta reorganiza a marchas forzadas su cúpula directiva
para sobrevivir a la fiebre de la inteligencia artificial. Todo esto no son piezas aisladas: son síntomas de un cambio estructural en el que la tecnología deja de ser una herramienta y se convierte en la propia infraestructura del trabajo.
Cada vez más voces dentro del propio sector anticipan que este cambio no solo acabará con la oficina, sino también con la idea misma de empleo estable. El CEO de Fiverr, Micha Kaufman, envió recientemente un mensaje a sus empleados advirtiendo que la inteligencia artificial «viene a por nuestros trabajos, incluido el mío», y que quienes no se conviertan en talentos excepcionales se verán obligados a replantearse su carrera en cuestión de meses. En paralelo, el Financial Times ha descrito el auge de startups diminutas o incluso unipersonales, capaces de generar millones en ingresos gracias al uso intensivo de herramientas de inteligencia artificial, en un contexto en el que el 35% de los norteamericanos ya trabajan como freelancers. Y el propio Sam Altman afirma que ya no se necesita una plantilla a tiempo completo, sino simplemente el problema adecuado y la combinación correcta de inteligencia artificial y talento freelance.
El problema, claro, es que estamos dejando que estas transformaciones empiecen a tener lugar sin siquiera preguntarnos qué implican para nosotros como sociedad. Si ya no hay oficina, ni cultura compartida, ni líderes humanos visibles, ¿qué queda de la experiencia de trabajar en una empresa? El trabajo, en ese caso, se reduce a una sucesión de tareas mediadas por un sistema opaco que no inspira lealtad, ni transmite valores, ni fomenta comunidad. El trabajador se convierte en una pieza deslocalizada y prescindible de un engranaje global gobernado por algoritmos.
Esa es la gran pregunta que deberíamos hacernos hoy: si la oficina desaparece y el escritorio ya no existe, ¿qué es lo que nos une de verdad a una organización? Tal vez la respuesta esté en reconstruir el propósito, en recuperar el sentido de pertenencia trascendiendo el espacio físico, y en exigir que la inteligencia artificial no se convierta simplemente en un jefe frío e impersonal, sino en una herramienta al servicio de valores humanos. De lo contrario, corremos el riesgo de que la tecnología no solo nos quite el escritorio, sino también el sentido mismo del trabajo.
¡Superinteresante! Como no conozco los casos de otros…
En mi caso mi jefe falleció de golpe a los 53 años, dejándonos a un equipo de cuatro sin liderazgo. Pese a su mentoreo y enseñanza de la cultura empresarial, ahora hemos pasado a «no tener jefe». Y sinceramente, no ha cambiado nada. Nos siguen lloviendo proyectos, tenemos contacto con los clientes, la gestión sigue adelante… sinceramente ha dejado un vacío enorme, pero el «sistema» lo ha llenado en seguida.
¿Qué me une a la organización?
#1. El salario. Quien me paga, tiene mis manos en el teclado y mis auriculares en las reuniones
#2. El software. Enablon es un producto muy especializado y NabSic un lenguage desconocido. Lo cual significa que nos pagan bien a los 4 gatos que lo sabemos pero también es más difícil saltar a otra empresa
#3. Los clientes y compañeros. Las relaciones humanas que uno realiza a lo largo de la vida laboral se mantienen porque no dependen del jefe.
Para mí la pregunta es qué van a hacer los departamentos de RRHH, van a ser los primeros en recibir el hachazo de la obsolencia. Ni entrevistas, ni evaluaciones, ni envío de hojas salariales, ni calendarios de vacaciones ni gestión de incidencias. Para mí van a ser los primeros en sentir en sus carnes el calor infernal de los sistemas agénticos.
Los jefes intermedios (chupatintas muchos de ellos, excepto mi fallecido mentor que venía de IT) serán los siguientes. Sinceramente en USA esta capa de «intermediate management» muchas veces han sido más causa de problemas que de alegrías. Suelen subir al más pelota, no al mejor. Eso con un sistema frío e imparcial (respecto a sus métricas… que son manipulables) no será tan fácil. No puedo decir que me disguste la idea, al contrario.
Luego ya vendrán a por nosotros, los desarrolladores. Apunto a que en unos 5 años estaré instalando paneles solares e instalaciones eléctricas que era mi titulación Plan B por si acaso. Puedo agradecer a mis padres de rodillas por forzarme a sacar un título de cuello blanco y otro de cuello azul.
Casualmente hace unos días estaba pensando que a mis hijos (muy despiertos los dos) aparte de una formación universitaria les vendría bien una segunda formación como dices tú de cuello azul.
Pues JM, lo que son fontanería (Alemania: 6000-8000€/mes), Electricista (4000€-6000€/mes) o saber poner azulejos en un baño (2000-4000€/mes) están siendo ahora mismo insustituibles.
Un amigo «chapuzas» en España está sacando casi 7000€/mes y su única queja es Hacienda
Tentador.
A mí me gusta el bricolaje y he rehecho parte de la instalación eléctrica de casa (y siguiendo la normativa) además de cambiar los azulejos de un baño.
Al final me queda todo bien pero tardando una burrada de tiempo, seguramente el triple que cualquier profesional.
Eso sí, tiene la ventaja de que a partir de ahí el mantenimiento lo puedes hacer tú sin problemas.
Vinieron a arreglarme la lavadora hace unos meses.
A día de hoy, no hay IA que haga eso.
Tienen que venir a cambiarme todo el suelo (problema derivado de la lavadora).
A día de hoy no hay IA que haga eso.
Es evidente, quienes van a tardar más en ser sustituidos.
Nombre y modelo de la lavadora, año de compra, problema presentado y daños causados… (Qué no parecen moco de pavo). Ya estás tardando…
«….ya no se necesita una plantilla a tiempo completo, sino simplemente el problema adecuado y la combinación correcta de inteligencia artificial y talento freelance.»
Lo que quiere decir que ha llegado el dia D para todos aquellos que no han hecho los deberes.
Por que en mi entorno , incluyendo a los que tienen trabajos que va a ser impactados directamente ,cuando hablas de IA es como si hablas de ovnis.
No es que te quiten la razón pero piensan que eso todavia esta leeeeejos.
Así que va a tener que ser la competencia que si se ha puesto las pilas la que les de el susto bien pronto.
Me parece que entre los lectores de esta página el impacto será mínimo debido a nuestra especialización y experiencia.
Sin embargo si hablamos a nivel general me parece un gran problema para una buena parte de la gente y para la democracia.
Esto es así porque lo que permite precisamente el tratar a todo el mundo como freelance es una «Globo-izacion» del empleo y que una parte (los grandes empresarios) tengan un poder omnímodo sobre la mayoría de los trabajadores y la consiguiente rebaja de sus derechos y precarización.
Consiguientemente la concentración todavía mayor de la riqueza en una pequeña élite conseguiría que (todavía más) la política se centre en satisfacer a esa élite en lugar de a la población general.
En fin, tiempos interesantes…
En efecto. También los derechos laborales vuelan por la ventana. En LinkedIn pillaron a uno que tenía 7 empleos simultáneamente. No creo que lo hiciera él, sino que seguramente tenía a 7 indios a sus órdenes a los que pagaba poco pero a la reuniones iba él.
Imagínate el escenario de un español teniendo que competir con un bangladí por un salario de 300€/mes o similares.
Y para los impuestos, un desastre. Como todos podemos abrir cuentas en el extranjero el dinero nunca llegaría aquí, lo cual deterioraría (y mucho) la recaudación local
Off topic
Enrique cuando esta mañana he ido a comprar con mi padre al supermercado he visto a un señor que parecía tu hermano gemelo, como supongo que no estabas en Bizkaia esta mañana, no eras tu
Ciencia Ficción. El jefe nunca permitirá ser sustituido por un chisme, otra cosa es cualquier otro empleado.
«(el trrbajo)se reduce a una sucesión de tareas mediadas por un sistema opaco que no inspira lealtad, ni transmite valores, ni fomenta comunidad.» (Edans).
Y yo, pobriño mental, pensando que te referías al trabajo de oficina normal, con trabajadores normales con IH y jefes normales con IH. ¡Cuánto mal nos espera!
Muy interesantes y era algo obvio que venía.
Ahora imaginemos una DAO supervisada por una IA.
La IA asignará, valorará y dará un scoring a la calidad de los trabajos solicitados y asignados a los «empleados» remotos de la DAO y los smart contracts haran los pagos/despindos/contrataciones de esos empleados.
Flipante.
Hay vida más allá de IT, y vive gente más allá de occidente.
Hay jefes y trabajo para rato.
No hemos sido capaces aun de crear un software conduzca un taxi, y hablamos se conducir una empresa.
.
Ironic Mode On
…pues vaya, menos mal que todavía nos queda el sistema antiguo que sí inspira lealtad, sí transmite valores, sí cuida de su personal y por sobre todas las cosas, fomenta la creación de vibrantes y estrechas comunidades…
The Tech Layoff Tracker
…si no, esto hubiera sido un sindiós…
/Ironic Mode Off