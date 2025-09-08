Superapps como supervigilancia: el lanzamiento de Max en Rusia

Hace años que el Kremlin observa con recelo que WhatsApp funciona como el canal más usado en Rusia, con casi un centenar de millones de usuarios, seguido muy de cerca por Telegram. Para intentar poner coto a ese déficit de control, en marzo de 2025, VK, la plataforma rusa similar a Facebook controlada por el círculo íntimo de Putin, lanzó Max, una app con ambiciones de «superapp» al estilo de WeChat: mensajería, pagos, identidad digital y servicios públicos en un solo entorno.
La lógica de Putin es evidente: recobrar el control digital interno, consolidar la «soberanía tecnológica» y replegar el espacio público y privado bajo esferas que el Estado pueda dominar y monitorizar, siguiendo la estrategia del gobierno chino. No es solo un movimiento tecnológico, es político y geopolítico. Tras la votación de una ley en junio que obliga a preinstalar Max en todos los dispositivos vendidos en Rusia desde el pasado 1 de septiembre de 2025, el Kremlin prepara el terreno para sustituir la mensajería global por una plataforma domesticada, en la que no hay cifrado extremo y donde los datos pueden fluir al poder con mayor facilidad.
La pregunta, claro, es si podrá triunfar Max en un país acostumbrado al uso mayoritario de WhatsApp y Telegram, en un entorno como el de la mensajería en el que el efecto red se ha considerado siempre como un elemento fundamental. Pero paradójicamente, el efecto red puede tener dos componentes contrapuestos: por un lado, para que Max funcione, necesita sobreponerse al efecto red de WhatsApp o Telegram y obtener ese efecto red propio, superar ese «me metí, y no estaba ninguno de mis amigos». Pero por otro, si lo consigue, se convierte en un factor positivo, en un «no puedo quedarme fuera porque todos mis amigos están ahí».
En apariencia, el impulso institucional le ha dado un empujón impresionante: de apenas un millón de usuarios en junio, su adopción saltó a dieciocho millones en julio, y hoy ya supera los treinta millones en un país con una población de unos 143 millones de habitantes. Pero claro, basta con echar un ojo detrás del número para encontrar algunas grietas: ¿cuántos de esos usuarios son forzados o acompañados por entornos escolares, administrativos o publicitarios estatales, y cuántos de verdad lo adoptan por convicción, por conveniencia o por preferencia real?
Por otro lado, la infraestructura de conexión, en medio de continuas restricciones, apagones o interferencias supuestamente justificadas por la defensa nacional, hace que muchas veces WhatsApp o Telegram fallen mientras Max, con soporte estatal, se mantiene operativo. Para los usuarios menos sofisticados, la simple presencia preinstalada y la promesa de «funcionar cuando todo lo demás falla» pueden ser razones más que suficientes para quedarse en Max.
Sin embargo, el dilema es obviamente más profundo: ¿qué precio están dispuestos a pagar los ciudadanos por esa conveniencia? Max no solo carece de cifrado de extremo a extremo, sino que está de hecho diseñado para compartir metadatos, llamadas, ubicación y actividad con las autoridades, abriendo la puerta a una verdadera vigilancia draconiana. Ya hay voces disidentes que lo califican de «gulag digital«, un espacio donde cada mensaje puede ser inspeccionado. Max se impone también como herramienta de control social: se alienta su uso en escuelas, en comunicaciones oficiales, y por telecomunicaciones que lo ofrecen en sus tarifas sin descontar los datos que utiliza.
¿Logrará mantener la atención del usuario cuando la imposición inevitable se desvanezca? La historia de alternativas rusas anteriores no es alentadora: TamTam y Rutube son experimentos que nunca desbancaron a sus homólogos ni han llegado a tener suficiente atractivo por sí mismos. WeChat, sin embargo, es un éxito absoluto en China, a pesar de que su funcionamiento también es completamente transparente para el gobierno del país. El éxito de Max, si es que en algún momento llega, será probablemente una cuestión más de imposición evolutiva que de seducción: se convertirá en la norma porque será el camino más sencillo, prácticamente inevitable, a pesar de que se presenta como una aplicación completamente carente de privacidad, como una propuesta de imposición de control estatal total. El efecto red como palanca utilizada por el gobierno de turno para llevar a sus ciudadanos a un entorno de vigilancia y control. Ciudadanos que entran en el campo de concentración por su propio pie, porque es donde ya están todos sus amigos.
Max tiene todas las ventanas institucionales abiertas, desde leyes hasta promoción masiva, pero su permanencia dependerá de si logra destilar utilidad real (identidad, pagos fáciles, acceso a servicios bajo una misma app) sin que ese confortable acceso signifique resignar toda intimidad al ojo del Estado. En ese punto crítico radica su potencial para ser superapp o simplemente (en lo que me temo es una dualidad meramente retórica) en un instrumento perfecto para una supervisión digital.
Si consiguen incorporar un Bizum (envía dinero a tus amigos/familiares solo con su teléfono) o cobra tu salario por aquí como WeChat, etc. entonces la adopción será masiva porque ahí se moverá el dinero.
Fuera de eso no le veo futuro. Los rusos saben que la verdad no fluye por los canales oficiales y que está más en Telegram
Creo que es importante tener en cuenta que los rusos son… «diferentes». Un pueblo que prácticamente nunca ha vivido en democracia, y que escuchan constantemente horrores de ella por medios populistas que les cuentan que es el peor de los sistemas. No la echan especialmente de menos, no está en su cabeza ni lo ha estado nunca, durante generaciones. Cuando se echaron a las calles con Gorbachev y la Perestroika no fue para pedir democracia, fue para pedir cambios porque estaban hasta ya sabemos dónde de su gerontocracia, pero no porque deseasen especialmente democracia, solo querían cambiar, y yo creo que ni siquiera apreciaron realmente los esfuerzos para reducir la censura de la glasnost. Ahora es un poco lo mismo, pero con un tipo lo suficientemente hábil como para hacerles creer que están mejor así, con un líder fuerte que promete devolverles la gloria (y con Trump ayudándoles a creerlo). Mi impresión es que los procesos de adopción tecnológica en un país así pueden salir casi por cualquier sitio…
Me parece un ejemplo que sería interesante para copiar en Europa/España pero con enfoque abierto, adaptado a un país democrático y con todas las características que no tengan WhatsApp o Telegram, es decir:
– Aplicación OpenSource con especial énfasis en que el código sea totalmente auditable y en la búsqueda y corrección de errores de seguridad.
– Énfasis en la protección de datos de los usuarios y codificación de extremo a extremo.
– API libre y sólo con coste en usos masivos.
– Por supuesto se permitiría que cualquier empresa privada hiciese su propia implementación, siempre que fuese Open Source y con las mismas características de privacidad, portabilidad, etc
– Posibilidad de importar todos los datos de WhatsApp y Telegram: conversaciones, fotos, documentos, etc
Y preinstalado por ley en todos los móviles vendidos en Europa.
Naturalmente los usuarios no estarían obligados a utilizarla, pero si se convirtiera en el modo por defecto de enviar comunicaciones desde la administración podría tener mucha tracción.
Benji
Me he tenido que reir al leer tu comentario, la frase
«… saben que la verdad no fluye por …»
hay!! alma de cántaro que dirían en Cuéntame… desde cuando existe ese concepto de «la verdad»…, y menos manejada por una RRSS, un medio normal, o un bulero….
Tendrías que leer a los clásicos:
«En este mundo traidor nada es verdad ni mentira: todo es según el color del cristal con que se mira»»
Ramón de Campoamor
Hombre, aquí la verdad tiene colores según las gafas del momento o de quien detente el poder o es relativa o interpretable.
Pongo un ejemplo: Si en vualquier punto de España un tren se para, todos los sabemos. Si llevas gafas azules la culpa es del ministro, si llevas gafas rosas la culpa es de la privatización y si las llevas rojas es culpa de los que llevan gafas azules.
Pero en Rusia es como que la verdad es figurativa o inexistente. Si se para el mismo tren: nadie lo sabe, los que saben algo no lo dicen por miedo y el que no tiene miedo acaba suicidado mediante dos tiros que se autoinflinge en la cabeza para luego saltar desde un quinto piso a través de un vidrio de seguridad
Por.eso dije lo que dije. Pero acepto tu corrección porque no fui lo bastante claro o evidente.
—-
En cuanto a la reflexión de Enrique sobre la situación tecnológica de un pueblo con pulsiones de «grandeur», el ejemplo Chino es que la gente se deja si a cambio reciben comida, trabajo y vivienda. En Rusia no existe como esa contrapartida. China cambia privacidad por seguridad pero Rusia quiere sacrificar la privacidad a cambio de… ¿Qué?
En China la gente tiene tanto miedo como en la URSS, pero amplificada por diez mil (además del adoctrinamiento de partido desde pequeños). Saben que cualquier cosa que digan o hagan está monitorizada y vigilada, saben que cualquiera con el que hablen puede ser un agente del partido, saben lo que les espera a ellos o a sus familias si dicen lo que no deben decir. No es tanto “si reciben comida, trabajo y vivienda” (China no ha tenido nada de eso durante décadas, se morían de hambre, y aún hoy la mitad de su población está en la pobreza y la mayoría tiene prestaciones sociales incluso peores que las de EEUU, y ahí seguía el PCCh), sino una mezcla de miedo y adoctrinamiento que impide cualquier movimiento en falso
Por eso me espanta ver a tanta gente caer, una vez más, como tantas veces en el pasado, en el embrujo de las dictaduras, en su propaganda y sus mentiras. En el pasado fueron las nazis, fascistas, comunistas… hoy las chinas y las rusas. Nos estamos jugando todo y la gente cae en los cantos de sirena de nuevo…
«pueden salir casi por cualquier sitio» (EDans).
La Gran Hipócrita Europa nació del pensamiento griego, algo etéreo, pero liberador (de lo humano), por mucho que le quieran dar importancia al cristianismo neoplatónico (que la tiene), pero tuvo un Renacimiento y una Ilustración, que dejan mucha huella, coco decimos aquí mucha «pegada»…
A Rusia le calzaron un sovietismo cazurrro, cuando su burguesía quiso decir «es la mía»… y en China ya no digamos, hasta se dejaron impregnar por el opio europeo (que era suyo).
Pero el ejemplo más claro es el fanatismo bíblico de muchos hebreos… siguen con «su» Yahvé (su versión) como si no hubieran pasado los años…
Y no olvidemos la dejación hispánica de su voluntad política e ideológica, en las manos del fernandismo «liberador» (probritánico)…
Y no no me fui por los de Úbeda, solo digo que la mentalidad nunca abierta de esos pueblos es la del borrego, más que la del gato casero.
Un pueblo ortodoxo se adhiere a lo que le diga el poder, sobre todo si es virtual, porque para diluirlo virtuosamente ya tiene ese vodka maravilloso que todo lo oculta : el de verdad y la costumbre de no pensar. No se como hacen los rusos y los chinos, pero el estudio de los textos sagrados, por parte de los judíos ya es un buen indicativo de su capacidad para pensar libremente… por mucho que avancen en tecnología aplicada con bíblico.
Quizá deberíamos preocuparnos mas por tener servicios digitales propios dentro de la UE, a salvo del intervencionismo de otros países, se llamen EEUU, China o Rusia. Hablamos mucho pero nos seguimos quedando fuera.
Aunque dadas las actuales tendencias intervencionistas de la Comisión Europea quizá tampoco sirva de mucho.
¿Seguro que aquí no se controla lo que la gente cuenta en Internet?