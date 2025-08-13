Trump, Nvidia y la geopolítica tecnológica en tiempos de caos

Mi columna de esta semana en Invertia se titula «La insoportable levedad de las sanciones» (pdf), y trata sobre el desconcertante espectáculo que supone ver cómo las restricciones tecnológicas impuestas por Estados Unidos a China, presentadas supuestamente como cuestiones de seguridad nacional y defensa estratégica, se deshacen como un azucarillo en cuanto un CEO poderoso llama a la puerta de la Casa Blanca y dedica unos minutos a halagar al presidente.
La reciente decisión del gobierno estadounidense de conceder licencias a Nvidia para exportar su chip H20 a China tras la visita de su CEO, Jensen Huang, a Donald Trump, es simplemente reveladora. Lo que se vendía como una línea roja infranqueable se convierte, de repente, en una simple formalidad burocrática que se resuelve en cuestión de días si uno sabe a quién sonreír, en qué despacho sentarse y sobre todo, cuánto pagar. Aquí, y con este tipo en la Casa Blanca, todo se vende al mejor postor.
Primero, la administración Trump se mostraba intransigente y bloqueaba la venta del chip H20, específicamente diseñado para cumplir con las restricciones anteriores. Después, tras dos visitas de Jensen Huang al Despacho Oval, la política se revierte sin explicación ni transparencia, y las licencias comienzan a fluir: de repente, la postura inicial no solo es revertida, sino que surge una disposición de Trump a permitir la exportación de una versión reducida del potente chip Blackwell a China, e incluso de extender el gesto a AMD. Todo, por supuesto, presentado bajo el aura de la lógica del negocio y la falsa moderación de una guerra comercial que solo afecta a quienes no están invitados a la fiesta.
El problema de fondo es evidente: no hay una política coherente detrás de estas decisiones, sino una diplomacia del capricho que responde a intereses personales, impulsos improvisados y negociaciones en habitaciones cerradas. Se construye así un escenario internacional en el que lo único que queda claro es que Estados Unidos no impone normas universales, sino privilegios selectivos, reservados para quienes tienen acceso directo al poder. Lo demás, como las explicaciones técnicas, las amenazas de rearme chino, los argumentos sobre seguridad, son meros decorados intercambiables que se activan o se ignoran según convenga al presidente de turno.
Desde Europa, estas situaciones deberían encender todas las alarmas: mientras Nvidia puede retomar sus operaciones en China, otras compañías, como la neerlandesa ASML, siguen atrapadas en el fuego cruzado de unas sanciones que aplican con todo el peso del castigo, pero sin ningún margen de reconsideración. Como comenté hace tiempo, la empresa líder en litografía ultravioleta extrema se ve obligada a restringir sus exportaciones de tecnología avanzada a China por cuestiones supuestamente relacionadas con la seguridad nacional, perdiendo con ello cuota de mercado y competitividad en un momento clave. Y todo ello no porque lo haya decidido Bruselas, La Haya o Eindhoven, sino porque Washington se lo ha exigido. Y lo peor no es solo el daño económico de no vender máquinas al que podría ser tu mayor mercado cuantitativamente hablando, sino el precedente: si cada decisión estratégica europea puede ser revertida o renegociada desde el otro lado del Atlántico con una simple orden ejecutiva, lo que tenemos no es soberanía, es vasallaje.
La realidad es que China, con o sin ASML, con o sin Nvidia, seguirá desarrollando su tecnología. Ya lo está haciendo, y lo hará más rápido cuanto más la empujen a buscar alternativas propias. Lo que se está frenando no es el avance chino, sino la posibilidad de que empresas occidentales participen y se beneficien de ese proceso. Lo que Estados Unidos llama «contención» es, en realidad, una forma de autoboicot para sus aliados.
En este contexto, urge pensar en un equilibrio global más sano, en el que Estados Unidos deje de monopolizar el relato y Europa empiece a actuar con voz propia. No se trata de abrazar acríticamente a China, ni de ignorar sus abusos o riesgos, sino de evitar que nuestra política exterior sea dictada por los vaivenes de un país que hace tiempo dejó claro que su única prioridad es «America First», y todo lo demás, sean teóricos aliados o no, después. O nunca. La colaboración tecnológica con China, en ciertos ámbitos y bajo ciertas garantías, no solo es razonable: empieza a ser imprescindible. Lo contrario, como demuestra el caso de ASML, es hacernos daño gratuitamente.
Si las sanciones de Estados Unidos pueden ser eliminadas tras una visita, un pago y una sonrisa, entonces no eran sanciones, sino instrumentos de chantaje. Y si Europa sigue aceptando ese juego sin rechistar, entonces el problema ya no es solo Trump. Es simplemente que no sabemos defendernos.
La única virtud que posee el Pato Trump, es que defiende la política que siempre defendió USA, sin tapaderas diplomáticas ni sesgados humanitarismos varios… en eso es un hacha.
Lo malo es que, como buena hacha, también corta pequeñas/grandes ayudas que iban como efectos colaterales en su trabajo imperial. Aunque luego las cobrase con creces. Este es así de claro : Plan Marshall… a pagar por él (los intereses, porque cobrar el principal ya se cobró, generando una dependencia casi total). Y eso en el llamado Primer Mundo!!!
No tenia sentido el no vender directamente a China los chips de Nvidia, De neesitarkos y no podeerlos substituir por otra cosa,. (hicieron un IA, Deepseek, sin ellos), los chinos los habrían comprado de tapadillo a quien los pudiera adquirir, estuviera en el país que estuviera. Indudablemente Jensen Huang que no debe ser tonto del todo, ha convencido de ello a Trump en 10 minutos.
Trump es marxista a tope: «Estos son sus principios si no les gustan los cambia»
Donald a Ursula:
«Tiene mucho dinero?,… Se quiere casar conmigo?. Responda a la primera pregunta….»
En fin
Quien será la próxima representante en Europa después de Ursula:… Dos opciones: «Melona» o «Teresita» …
Visteis el regalo de Apple a Trump,… ¿Que el querrán pedir?- Con este tío ya no guardan ni las formas. Me recuerda el teléfono de oro que los americanos regalaron a Batista
• Negocios privados y uso de propiedades
• Beneficios fiscales y evasión de impuestos
• Relaciones cuestionables con gobiernos extranjeros
• Uso de fondos públicos para eventos políticos
• Familia en cargos públicos
• Indultos presidenciales con posibles intereses económicos
• Beneficios por políticas gubernamentales
• …etc, etc, etc…
Con ese panorama, apuesto 100 a 1 todos mis pokemones y todos mis NFT’s (tan duramente ganados) a que con su pragmatismo es el propio gobierno chino el que hizo cuentas, y le pidió «amablemente» a nuestro amigo Jensen Huang que ponga la cara en esa situación: a China le sale más barato sobornar a Trump que hacer política «pour la galerie».
No tengo pruebas, pero con este precedente ¿hay alguien que tenga dudas?
Paramount to pay Trump $16m to settle 60 Minutes lawsuit
Yo digo, y ya desde hace tiempo, que esto va a terminar como «Civil War», sólo que peor. Venga, se admiten apuestas.
Y recuerden,
Y eso es to, eso es to, eso es todo amigos…
Lo de Trump es el remake de Torrente «El brazo tonto de la ley» pero con la gracia donde pican las avispas
Otra de las innumerables corruptelas de Trump.
A saber a cuanto ha ascendido el gigantesco soborno de Nvidia a Trump.
Un nigeriano me dijo hace ya unos veinte años que el nivel de corrupción de su pais era muy inferior a lo que había en EEUU, ya que el nivel que se mueve de dineor en EEUU es tan alto que con que metan la mano en cuatro contratos ya superaban a su pais… esa conversación se me quedó grabada…
Degraciadamente, los hechos le dan la razón.
Esto es como con los benchmarks de OpenAI, podéis tener modelos muy buenos en la nevera, pero si vuestro enrrutador nos enchufa el mini-nano, es como poner un ventilador en un campo de estiercol… (siendo finos).
Hoy suscribo al 100%. Me recuerda un poco esta situación al «3er Mundo» original, que eran los países no alineados con USA (1º) ni URSS (2º). El que mejor bailó en ese equilibrismo fue Yugoslavia, algo que jamás le perdonaron ni EE.UU ni Alemania.
Pero Europa tiene un mercado enorme con mucho potencial económico. Deberíamos tener acuerdos al margen de todo y velando por nuestros intereses: Con Brasil, con India, con Australia, con Corea del Sur, Taiwan, Japón, Sudáfrica, RD Congo y quien haga falta.
Y si alguien quiere las máquinas de ASML, que las pague con aranceles incluidos.
No entiendo que China, Rusia, Brasil e India le plantan cara al pato Trump (Xaqín dixit) y nosotros le plantamos el culo… y bien abierto
Bailar bien !!! con la guerra civil que tuvieron que hubo hasta limpiezas étnicas…
Bastante sesgada tu visión sobre como los albanos kosovares , los eslovenos, los croatas y los serbios, tuvieron sus hostialidades…
Nvidia le venderá chips a China y la neerlandesa ASML no … porque Estados Unidos no le deja JAJAJAJAJAJAJAJAJAA
¿Puede existir algo más ridículo que la UE?