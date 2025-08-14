Euro digital: ¿soberanía de pagos o dinero con correa?

Con las fechas para el desarrollo del euro digital aproximándose, creo que es interesante reflexionar sobre el tema. Sobre todo, porque si la Unión Europea decide que su dinero se vuelva programable, el debate no es técnico: es político, institucional y, sobre todo, de modelo social.
Llevo años defendiendo que dar más poder a bancos y Estados sobre el dinero de los ciudadanos es una mala idea, y que las criptomonedas y los protocolos abiertos representan una alternativa mucho más alineada con la libertad individual y la arquitectura de internet. Lo escribí a propósito del renminbi digital y del reordenamiento monetario mundial, y lo reiteré cuando Bruselas presentó su primer marco para el euro digital: cuidado con la «innovación» mal entendida. Desde esos puntos de vista, intentaré juzgar el proyecto europeo.
¿Dónde estamos hoy? El BCE publicó el 16 de julio su tercer informe de progreso de la fase de preparación (igual que las dos anteriores, iniciada el 1 de noviembre de 2023), y dice estar avanzando en las reglas del esquema, con unos setenta actores del mercado probando casos de uso en una nueva plataforma de innovación. La decisión de emitir o no dependerá de que el Parlamento y el Consejo aprueben el marco legal, algo que la propia Christine Lagarde volvió a pedir con urgencia en junio. La cronología oficial sitúa el cierre de la fase actual en otoño y el BCE sigue «preparando el terreno» a la espera del legislador europeo.
¿Por qué importa? Porque hoy la infraestructura de pagos minoristas europea depende en exceso de redes y dispositivos controlados por compañías estadounidenses. Eso no solo es un problema competitivo, también es geopolítico: la resiliencia de nuestros pagos no puede estar condicionada por decisiones tomadas fuera de la Unión. Desde el propio BCE lo han dicho con bastante claridad, y forma parte de la narrativa de «soberanía de pagos» que intenta justificar el euro digital.
¿Qué euro digital está describiendo el BCE? En principio no sería «dinero programable» en el sentido de imponer condiciones externas a su gasto (el propio BCE insiste en que «los bancos centrales emiten dinero, no cupones»), pero sí habilitaría pagos automatizados a elección del usuario y, sobre todo, un modo «offline» con unos principios de privacidad similares a los del efectivo. Su estatus jurídico sería el de dinero de curso legal, con aceptación obligatoria allí donde hoy ya se aceptan medios de pago digitales, y la distribución recaería en intermediarios supervisados (bancos y entidades de pago), con límites de tenencia para evitar que se vacíen los depósitos bancarios. No devengaría intereses. Todo eso está ya, negro sobre blanco, en documentos del Parlamento Europeo y de la Comisión.
En paralelo, Bruselas y Frankfurt repiten que la privacidad será «por diseño», especialmente en el modo sin conexión. Suena bien, pero necesitamos algo más que promesas: el Supervisor Europeo de Protección de Datos y la Junta Europea de Protección de Datos han pedido garantías sólidas y límites estrictos a cualquier tentación de «funcionalidades extra» que pudieran, en la práctica, erosionar el anonimato. El diablo, como siempre, estará en el reglamento y en cómo se implementen los deberes de prevención del blanqueo.
Para entender lo que está en juego conviene mirar a China. El e-CNY nació con «anonimato controlable» y capacidad de ejecutar contratos inteligentes, y sus pilotos incluyen usos con condiciones para pagos y prepagos supervisados. No es ciencia-ficción: es una arquitectura que, si se cruza con incentivos políticos, permite experimentar con dinero «perecedero» o geográficamente restringido. Por eso muchos vemos ahí un ejemplo de cómo una CBDC puede reforzar el control estatal sobre la economía. El propio Banco Popular de China lo reconoce en su documentación, y la literatura del BIS explica bien esa lógica de programabilidad.
En su adopción, las experiencias con las CBDC existentes piden prudencia. Nigeria lleva años empujando el eNaira y su peso sobre el circulante sigue siendo marginal. Jamaica avanza, sí, pero con un despliegue todavía limitado y dependiente de incentivos y mejoras en los puntos de venta. No son pruebas concluyentes, cada país es un mundo, pero sí un aviso contra las promesas grandilocuentes: no basta con un decreto o una app del banco central para cambiar hábitos de pago de millones de personas.
¿Qué gana Europa con un euro digital? Fundamentalmente, un instrumento público y paneuropeo que presione a la baja las comisiones, que reduzca barreras entre países y que discipline a un sector hoy dominado por redes y dispositivos no europeos. Para el ciudadano, la promesa interesante es un medio de pago digital gratuito, universal, instantáneo y con un modo offline aparentemente privado. Incluso podría reforzar la competencia (si el esquema y las APIs se abren de verdad) y mejorar la resiliencia ante fallos o coerción externa. Ahí hay valor.
¿Y los riesgos? Precisamente los que llevo años señalando: que la «no programabilidad» se convierta, por la puerta de atrás, en un catálogo de «pagos condicionados» que acaben dinamizando la economía a golpe de cupón, restricción o fecha de caducidad; que los límites de tenencia se transformen en una burocracia absurda para el usuario; o que la obsesión por el cumplimiento normativo acabe dejando un rastro de datos innecesario. Es cierto que el BCE repite que no habrá dinero-cupón, pero también que quiere estandarizar pagos condicionados en el esquema y que el legislador europeo ha de fijar límites claros. Si este proyecto sale adelante, las líneas rojas deben quedar en la ley: nada de caducidades o restricciones ajenas a la voluntad del usuario, privacidad «cash-like» verificable por terceros, minimización estricta de datos, y reglas de interoperabilidad que impidan «jardines cerrados» de facto.
El calendario político es el que es: el expediente sigue en el tren legislativo del Parlamento, con el BCE presionando para que se cierre el marco cuanto antes. De ahí saldrá, probablemente, una decisión del Consejo de Gobierno a finales de año o cuando la tramitación esté madura. Mientras, el banco central va puliendo el reglamento y hace pruebas con actores europeos, incluidas fintechs, para no llegar tarde a un mundo en el que Estados Unidos ha decidido dejar que sean las «stablecoins» las que marquen el paso y China ha convertido su moneda digital en un instrumento de gobernanza. El objetivo europeo de soberanía no me parece equivocado: lo discutible es el medio.
Mi posición, con todo lo anterior, sigue siendo escéptica, pero tampoco nihilista. Un euro digital estrictamente acotado, con garantías fuertes de privacidad offline, límites de tenencia razonables y una arquitectura que fomente competencia real y no la captura regulatoria podría tener sentido como «opción pública de pagos». Pero no reemplaza la innovación que ya existe en la capa de protocolos: criptoactivos, segundas capas y stablecoins bien reguladas y abiertas que devuelvan el control al usuario. Si el euro digital se convierte en el caballo de Troya para introducir funcionalidades de vigilancia o «dinero perecedero», lo rechazaré con la misma firmeza con la que critiqué la deriva china. Si sirve para recuperar soberanía europea sin sacrificar libertad, y el código y las reglas lo demuestran, estaré encantado de revisarlo y probarlo. Esa, y no otra, es la conversación que Europa debe tener ahora mismo.
Me he perdido ya por el medio, pero sigo en mis trece : los políticos europeos, como los españoles, tienen tal déficit de funcionalidad neuronal, que les resultará imposible sacar adelante algo que sea positivo y eficiente…
Y, mientras no se revise el anquilosado sistema actual de partidos políticos (más bien podridos), todo es un brindis al sol.
Lo que si tengo muy claro es que hay demasiados caballos deTroya, ya es una auténtica y jugosa profesión.
Me causa gracia (y a la vez ternura) la candidez de los burócratas europeos. Van camino a descubrir el hilo negro. Ojalá lo logren.
Voy enfriando el champagne para descorchar cuando ello suceda, están todos invitados:
Cómo funciona la hawala, el sistema financiero informal con siglos de historia que mueve millones de dólares en el mundo
Increíble, jamás había escuchado de este sistema. ¡Gracias Javier!
Yo tampoco conocía el sistema. Muchas gracias por informarnos sobre él, Javier.
Lo que busco es transmitir es que si bien en teoría sí importan las regulaciones, las normas y las «buenas intenciones» (…de las cuales está tapizado el camino al infierno…) las personas hace centenares de años que fuimos solucionando cada uno de los problemas económicos que se nos pusieron en el camino:
• ¿Impuestos a las casas basado en la cantidad de ventanas? No hay problema
• ¿Transferencias de dinero seguras y a largas distancias lejos de miradas indiscretas? Taza y media [AKA: Hawala]
Somos como el agua: siempre vamos a encontrar la forma de rodear el problema. Es una cuestión de incentivos. Siento que a este paso, en no mucho tiempo alguien va a querer legislar sobre la ley de gravedad.
[Bonus a los chinos por como se organizaron para saltarse los aranceles norteamericanos desde todos los puertos de Asia: se están meando de la risa]
¿Qué creen esos legisladores que va a pasar cuando los ya existentes (e imposibles de eliminar) negocios en B empiecen (o potencialmente puedan) quedar en evidencia a causa de la implementación de este nuevo sistema? ¿No estudian a los narcotraficantes y a las mafias? (actuales y pasadas)
¿Como es que yo, que me llamo «Don Nadie» y me apellido «Cero a la izquierda» sé de estas cosas (que no están precisamente ocultas) y esta gente no? ¿No tienen amigos y familiares que los quieran bien y los cuiden para que no hagan papelones?
El entramado de bandas chinas que los carteles mexicanos utilizan para lavar dinero en EE.UU.
¿Si esto existe y es de público conocimiento, qué creen que van a provocar tratando de poner en el redil a todas las ovejas?
¿Por qué creen que Suiza va a garantizar en su constitución el uso del dinero en efectivo?
Madre del amor hermoso, es que duele ver tanta soberbia vestida de ignorancia.
«y, sobre todo, un modo «offline» con unos principios de privacidad similares a los del efectivo.»
«necesitamos algo más que promesas: el Supervisor Europeo de Protección de Datos y la Junta Europea de Protección de Datos han pedido garantías sólidas y límites estrictos a cualquier tentación de «funcionalidades extra» que pudieran, en la práctica, erosionar el anonimato.·
Al menos en España , no lo se en el resto de los países, la «Macroeconomía» funciona con «mordidas» y la «micreconomía», con los pagos en B. Si no se garantiza la privacidad de las transacciones monetarias, la Economía española entra en coma.
Como diría el magistrado Marchena: no, vamos a ver…
Si todo el problema es que el euro digital prácticamente impide todas esas maravillas de las que hablas, yo aplaudiría hasta con las orejas. Sobre todo yo, que, funcionario durante más de 35 años y jubilado desde hace cinco, he vivido más de media vida del Presupuesto (ganándomelo trabajando, por supuesto); consecuentemente, jamás he tolerado pagos en B, ni sin IVA ni zarandajas similares, al menos delante de mis narices, ya no solo por razones éticas -que son muy importantes- sino porque no me voy a echar piedras a mi propio tejado: ¿con qué fuerza moral iba a pedir yo aumentos en mi sueldo o en mi pensión si tolero alegremente el fraude fiscal?
Y aunque no sé los resultados, porque los expedientes son secretos incluso para el denunciante -si es que se incoan- cada vez que alguien me ha propuesto un pago sin IVA, no sólo ha visto rechazada su oferta sino que, acto seguido, ha ido una notita a la Agencia Tributaria sobre el asunto. Tengo archivadas quince o veinte.
El problema es que el euro digital va mucho más allá: supone la invasión de la privacidad legítima de los ciudadanos en beneficio, como siempre, de unas grandes corporaciones que levitan soñando con tener en sus manos ese control.
Quien no haya pagado al fontanero en B, No haya dado propinas/aguinaldo al portero en metálico y no hay dado dinero a sus hijos para el pago de su vivienda,… que tire la primera piedra.
No he entendido casi nada, ¿donde puedo obtener un cursillito para dummies?. Gracias, creo que el tema es de hondo calado y hay que ponerse al día.
Y no se si viene a cuento pero ¿cuanta vida o hegemonía internacional le queda al dolar?, ¿se prevé que los BRICS cambien de moneda o sistema de pagos?
A ver: el euro digital es la idea de que el BCE ofrezca una versión electrónica del efectivo: dinero público que vive en tu móvil, con respaldo del banco central, distribuido por bancos y fintech, sin intereses y con límites de saldo para no vaciar depósitos. Prometen un modo “offline” con privacidad parecida al metálico y pagos instantáneos en toda la UE. No es una cripto: no corre en una cadena pública ni te hace “tu propio banco”, pero sería de curso legal y tendría que aceptarse donde hoy ya aceptan pagos digitales.
¿Por qué importa? Porque ahora mismo nuestros pagos dependen demasiado de redes y dispositivos de fuera de Europa. Un euro digital sería una “opción pública” que refuerce la soberanía de pagos, presione a la baja las comisiones y haga el sistema más resistente ante fallos o presiones externas.
¿Dónde está el peligro? En la programabilidad y la privacidad. El BCE dice que no será “dinero cupón”, pero quiere estandarizar pagos condicionados y tendrá que cumplir normas antilavado. Si esa puerta se abre demasiado, acabas con dinero que otros pueden orientar o vigilar. China es el ejemplo extremo: su e-CNY se usa como instrumento de gobernanza con “anonimato controlable” y funciones que permiten dirigir incentivos. Otras CBDC, como Nigeria o Jamaica, recuerdan además que adoptar estos sistemas no es automático.
Mi postura “para dummies”: podría valer si viene con líneas rojas muy claras —nada de caducidades ni restricciones ajenas al usuario, privacidad verificable y arquitectura abierta que fomente competencia real. Si no, mejor apostar por innovaciones cripto bien reguladas que devuelvan control al usuario en lugar de concentrarlo en bancos y gobiernos.
Muchas gracias profe!!
La digitalización de tareas facilita enormemente el día a día a perfiles tecnológicos: lectura de medios varios a través de agregadores de noticias (uso Feedly; me resulta más cómodo que Flipboard), de contenido audiovisual, de ebooks, las notas y documentos digitales, que almaceno directamente en la nube (de hecho, tengo un Chromebook), el carnet de conducir electrónico y desde hace un tiempo que lo activé en comisaría, el dni-e (el pasaporte, en vez del anillo, para cuándo?, jeje), y por supuesto los pagos en comercio por medio de NFC, que según veía el otro día en este mini documental, constituye la principal forma de pago en Suecia. Lo que podríamos llamar un país casi cashless. Probablemente, guste o no, el futuro de los medios de pago acabará deviniendo digital.
Como siempre, muchas gracias, Dans, por el contenido compartido, y en este caso, también por la profundización aclaratoria.