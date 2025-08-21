Agentes que asesinan SaaS

Hay momentos en los que una hipótesis no es simplemente una afirmación más, sino un espejo que refleja nuestra la época en que vivimos. Jeremy Blaze, después de años diseñando aplicaciones SaaS y convirtiéndose en una autoridad en las mismas, sostiene que esos mismos sistemas están condenados a desaparecer ante el advenimiento de los agentes de inteligencia artificial.

Aunque podría parecer una afirmación dramática, su reciente diagnóstico encuentra ecos en los comentarios de una Microsoft que también profetiza el ocaso del SaaS por el mismo motivo, por el desarrollo de los sistemas agénticos. En este artículo me gustaría explorar esta premisa desde un enfoque razonablemente riguroso y aportando mi perspectiva personal aplicada, no sólo teórica: ¿es razonablemente factible que los sistemas agénticos terminen reemplazando al SaaS tal y como lo conocemos?

Mi experiencia de más de un año trabajando con sistemas agénticos me inclina a responder con un «sí, muy posiblemente». Estos agentes pueden acercarse al ideal teórico de una «máquina de Gödel«, un sistema capaz de autorreprogramarse con eficacia óptima tras demostrar que su nueva versión es superior. Esa posibilidad no es un escenario de ciencia-ficción, sino una consecuencia ineludible del desarrollo de agentes capaces de adaptarse, aprender y mejorar autónomamente en pos de un objetivo determinado.

La idea de Blaze no surge del aire, sino de una praxis consciente y provocadora. Él ha evolucionado las interfaces SaaS tradicionales, desde form-based o dashboards hasta flujos CRUD (Create, Read, Update and Delete), hacia entornos cada vez más colaborativos, donde los agentes trabajan como espacios de co-creación con humanos. Ha implementado herramientas internas donde la interacción con años de conocimiento acumulado se hace en lenguaje natural, acelerando la resolución de retos complejos con precisión y velocidad. En su caso, esta praxis no es teórica, es puramente operativa.

Desde el trono del software, Microsoft, con un estratega de primer nivel como Satya Nadella a la cabeza, plantea que los SaaS son esencialmente bases de datos CRUD con lógica empresarial, y que muy pronto esa lógica residirá en una capa de inteligencia artificial, donde los agentes se encargarán de gestionar múltiples repositorios sin interfaces rígidas. No se trata solo de opiniones: un estudio de AlixPartners revela cómo más de 100 empresas de software están siendo desplazadas por agentes generativos capaces de operar sin necesidad de dashboards ni jerarquías de datos predefinidas. En el mercado, pruebas evidentes: compañías como Klarna están abandonando Salesforce y Workday en favor de sistemas agénticos internos o de proveedores emergentes. Algunos CIOs parecen inclinados a pensar que esta tendencia será significativa, aunque muchos empleados de IT sean escépticos al respecto y señalen que hay que mirar esa disrupción como una evolución, no como un reemplazo total.

Esta transformación, sin embargo, no será indolora. Pese al potencial de ingresos – se pronostican 52,000 millones de dólares para 2030 en el ámbito de los sistemas agénticos – el modelo de negocio aún es difuso y difícil de implementar en la práctica, con riesgos significativos en entornos regulados o financieros. Además, el informe de Microsoft invita a considerar la transición en fases: primero agentes como «asistentes», luego como «colegas digitales», hacia la delegación total de flujos de trabajo con supervisión humana con la figura del «jefe de agentes», o finalmente incluso llegar a tener un agente como jefe.

Si de paradojas hablamos, hay una deliciosa ironía en el hecho de que Blaze, un veterano que ayudó a consolidar la interfaz SaaS, llegue a esta conclusión, y lo dice porque lo vive desde dentro. Yo, con algo de experiencia práctica en el desarrollo y aplicación de sistemas agénticos, puedo muy modestamente confirmarlo: los agentes no sólo son poderosos, sino que pueden ser capaces de lograr esta emergente autorreferencialidad, esa mejora continua y casi darwiniana. Pueden llegar a reescribir su propia lógica, aunque aún imperfecta, a través del aprendizaje iterativo. Esto tiene implicaciones profundas: ¿qué pasará con la propiedad del comportamiento del sistema? ¿Podemos seguir enseñando a estos agentes sin perder control? ¿Cómo nos relacionamos con entidades que mejoran continuamente sus propias reglas?

Llevado a ejemplos palpables: imagina un agente que gestiona la logística de una flota de drones, optimiza rutas y aprende de condiciones meteorológicas sin necesidad de una interfaz gráfica. O un agente financiero que automatiza decisiones de crédito y reconfigura su modelo de riesgo al detectar nuevos patrones. O una herramienta de diseño que, como hace Blaze, extrae referencias a partir de lenguaje natural y evoluciona su corpus interno según los proyectos. En todos los casos, la capa SaaS tradicional, con sus pantallas, dashboards y flujos rígidos, se convierte en irrelevante o, al menos, en complementaria.

El juicio de Blaze no es una condena irracional, sino una propuesta basada en la praxis: los sistemas agénticos no solo cambian el escenario, sino que redefinen el terreno. ¿Serán reemplazados los SaaS antes de 2030, salvo en compañías que los usen en modo poco menos que legacy, incurriendo en una creciente deuda técnica y en un agravio comparativo cada vez mayor? Los datos, la experiencia, y los analistas convergen hacia un escenario donde no parece haber retorno. Pero al mismo tiempo, esa misma transición paradójica y fascinante abre preguntas éticas, de gobernanza y de diseño que requerirán mucha atención y supervisión.