Hoy se ha publicado mi primer artículo en Fast Company, una de las revistas de management y tecnología más conocidas de los Estados Unidos, fundada en 1995. El artículo se titula «AI is already shaping the future . So why do so few of us get to decide what that future will be?» (pdf), y es el primero de una colaboración semanal con el medio, que me contactó a partir de mi ya prolongada experiencia en Medium. En principio se publicará los jueves. Por cierto, recordad que si queréis leerme en inglés en Medium, tanto el enlace que dejo aquí al final de mis artículos a su versión en inglés como el que comparto en redes sociales son de los llamados «friend links», que permiten leer el artículo completo sin tener que pasar por el obstáculo del muro de pago.

Con Fast Company tengo un período de exclusividad de cinco días antes de republicar el artículo en otras páginas, así que supongo que los reseñaré aquí pasado ese plazo – salvo que me digáis que las vais a leer directamente en la revista, en cuyo caso dejaré de hacerlo. Los escribo directamente en inglés, así que si los reseño, supongo que lo haré pidiendo a algún LLM que me las traduzca al español, lo cual no deja de resultarme cuando menos curioso…

Este primer artículo es un intento de presentarme con una opinión negativa fuertemente expresada con respecto a las políticas de la administración Trump, como europeo que si bien no aboga por una regulación salvaje que no permita el desarrollo y la innovación tecnológica, pero que sí evite los abusos que ya todos conocemos en las big tech. Si le echáis un vistazo, veréis que el tono es duro, que habla de «déficit democrático» y de supeditar las necesidades de los ciudadanos a los beneficios de las grandes compañías.

Es mi segunda aventura en medios de comunicación norteamericanos tras los siete años que colaboré en Forbes entre 2016 y 2021, y la verdad, me hace bastante ilusión, porque Fast Company es uno de esos medios que ya leía diariamente antes de empezar a colaborar con ellos. Veremos qué tal va funcionando y cómo se va construyendo mi audiencia.