Hoy se ha publicado mi primer artículo en Fast Company, una de las revistas de management y tecnología más conocidas de los Estados Unidos, fundada en 1995. El artículo se titula «AI is already shaping the future . So why do so few of us get to decide what that future will be?» (pdf), y es el primero de una colaboración semanal con el medio, que me contactó a partir de mi ya prolongada experiencia en Medium. En principio se publicará los jueves. Por cierto, recordad que si queréis leerme en inglés en Medium, tanto el enlace que dejo aquí al final de mis artículos a su versión en inglés como el que comparto en redes sociales son de los llamados «friend links», que permiten leer el artículo completo sin tener que pasar por el obstáculo del muro de pago.
Con Fast Company tengo un período de exclusividad de cinco días antes de republicar el artículo en otras páginas, así que supongo que los reseñaré aquí pasado ese plazo – salvo que me digáis que las vais a leer directamente en la revista, en cuyo caso dejaré de hacerlo. Los escribo directamente en inglés, así que si los reseño, supongo que lo haré pidiendo a algún LLM que me las traduzca al español, lo cual no deja de resultarme cuando menos curioso…
Este primer artículo es un intento de presentarme con una opinión negativa fuertemente expresada con respecto a las políticas de la administración Trump, como europeo que si bien no aboga por una regulación salvaje que no permita el desarrollo y la innovación tecnológica, pero que sí evite los abusos que ya todos conocemos en las big tech. Si le echáis un vistazo, veréis que el tono es duro, que habla de «déficit democrático» y de supeditar las necesidades de los ciudadanos a los beneficios de las grandes compañías.
Es mi segunda aventura en medios de comunicación norteamericanos tras los siete años que colaboré en Forbes entre 2016 y 2021, y la verdad, me hace bastante ilusión, porque Fast Company es uno de esos medios que ya leía diariamente antes de empezar a colaborar con ellos. Veremos qué tal va funcionando y cómo se va construyendo mi audiencia.
Esperemos que tengas suerte, con esa indicación del déficit democrático, en un mercado «libre» dónde prima el déficit monetario (aunque sea cripto).
Creo que tus opiniones encontrarán buena acogida en Fast Company, pues es un medio que mas o menos coincide filosóficamente y políticamente con tu personalidad. Pienso que puedes dar al periódico la visión de un europeo procedente de un país situado en el borde de la Comunidad Europea y con fuertes conexiones con el mundo latino cono el árabe.. por tanto pueden ser temas de interés para el lec tor de ese medio.
Resulta fundamental entender que este medio busca contenido que combine innovación tecnológica, perspectiva global y relevancia cultural para su audiencia estadounidense. Los temas más atractivos serían aquellos que aprovechen la perspectiva europea única sobre tendencias globales, como :
Tecnologías Emergentes con Perspectiva Europea.- Los modelos fundacionales multimodales de IA representan una oportunidad excepcional para autores españoles, especialmente considerando que Europa está desarrollando enfoques alternativos a los modelos estadounidenses y chinos. Un autor español podría aportar análisis sobre cómo las regulaciones europeas como el AI Act están moldeando el desarrollo de IA de manera diferente a Silicon Valley.
La computación en el borde (Edge AI).- Es otra área donde España tiene casos de éxito documentados en ciudades inteligentes. Un autor español podría explorar cómo las ciudades europeas están implementando soluciones de Edge AI para optimizar el tráfico y el consumo energético, contrastando con los enfoques americanos más centralizados en la nube.
Sostenibilidad e Innovación Verde.- La economía circular y sostenibilidad son temas donde Europa lidera mundialmente y que resonarían fuertemente con la audiencia de Fast Company. Un autor español podría analizar cómo empresas como Repsol están revolucionando la transición energética, o cómo startups españolas están desarrollando soluciones innovadoras para la sostenibilidad que podrían exportarse al mercado estadounidense.
Diversidad e Inclusión desde una Perspectiva Europea.- Dado el enfoque «woke» de Fast Company, un autor eespañol podría aportar una perspectiva única sobre cómo Europa aborda temas de diversidad e inclusión en el ámbito tecnológico. España ha mostrado avances significativos en este campo, como evidencia el trabajo de la Fundación ONCE en innovación para personas con discapacidad.
Casos de Éxito de Startups Españolas en Estados Unidos.- Fast Company valoraría análisis de la «Spanish Mafia» – startups españolas exitosas en el mercado estadounidense como Capchase, UserZoom, o Devo Technology. Un autor español podría explorar qué factores culturales y tecnológicos han permitido que estas empresas prosperen en Estados Unidos, ofreciendo insights valiosos para emprendedores americanos.
Perspectiva Geopolítica Tecnológica. – La soberanía digital europea es un tema candente que fascinaria a los lectores estadounidenses. Un autor español podría analizar cómo Europa está intentando reducir su dependencia tecnológica de Estados Unidos y China, desarrollando sus propias capacidades en semiconductores, IA y computación cuántica.
Tendencias Culturales Digitales.- Las diferencias culturales en redes sociales entre Europa y Estados Unidos ofrecen material rico para análisis. Un autor español podría explorar cómo plataformas como TikTok están siendo percibidas y reguladas de manera diferente en Europa, o cómo LinkedIn está evolucionando hacia formatos más dinámicos en el mercado europeo.
Biotecnología e Innovación Médica. – España tiene fortalezas en biotecnología e ingeniería genética que podrían interesar a Fast Company. Un autor español podría analizar cómo las regulaciones europeas más estrictas pero claras están facilitando el desarrollo de terapias CRISPR de manera más predecible que en otros mercados.
(deja el gepeto, Gorki… estas mejor siendo tu mismo) XDDD
Lua
Sabes que en Madrid (me imagino que Barcelona tb.) hay una invasión de aves procedentes de Argentina. Y ahora usan el YIPITI:
«Cotorra Estocástica Gorki»
Empiezo a estar… como diria alguna amiga, «hasta mi coño moreno» de la IA, de los burros en YT que van de super expertos y publican, sin ni pensar (a toda prisa) engrosando el pastel que nadie se va a comer (y que luego se excusan en lugar de rectificar o aceptar su error), y de los iluminados «que agentizan su vida», para ganar tres minutos al dia… y luego han de dar marcha atras… (lo de los fantasmas ya para otro dia).
Solo me faltan (aunque esperados) los que empiezan a no saber decir «mi boca es mia» sin pasar por los gepetos… luego dice Xaquin que si la mediocre IH… si es que le tengo que dar la razon… XDDD
ps.- Lo siento, se me han jodido las vacaciones (incendios) y con alguien tengo que pagar… XDDD
Eso si… Felicitar a eDans… cada paso es un logro… :*