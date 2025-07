Las ciudades que decidieron ir más despacio… y qué ganaron con ello

Vía LinkedIn, llegó a un artículo en Het Parool, un periódico de Amsterdam, en el que se da cuenta de los resultados, tras año y medio, de la medida de reducción de la velocidad de circulación para automóviles a 30 kmh en más de quinientas calles de la ciudad, alrededor de 270 km de su red viaria.

En diciembre de 2023, Amsterdam llevó a cabo esta restricción, que muchos calificaron entonces como una exageración, una cesión más al fundamentalismo verde o una innecesaria criminalización del automóvil.

Los resultados, un año y medio después, son una transformación silenciosa pero significativa de la ciudad. Menos accidentes, menos ruido, mayor respeto por las normas, una percepción clara de mejora en la seguridad, y lo más interesante, una progresiva aceptación ciudadana del cambio. Como suele ocurrir cuando las decisiones políticas se enfrentan a la llamada «colina de la histeria«, esa reacción inicial que convierte cualquier innovación en objeto de chistes y rechazo, la evidencia de los beneficios ha ido reduciendo la resistencia y consolidando lentamente una nueva normalidad cada vez más aceptada y aceptable.

¿Están realmente los conductores reduciendo su velocidad, o simplemente ignoran la medida mientras miran hacia otro lado? La realidad demuestra que el cambio de comportamiento es palpable: más del 60% de los conductores en Amsterdam ya respeta el nuevo límite, una cifra que ha aumentado de manera progresiva desde su implantación. Las infracciones más graves, aquellas por encima de 55 kmh, prácticamente han desaparecido: pasaron del 1% al 0,2% del total. El uso estratégico de radares fijos y móviles en zonas seleccionadas ha contribuido a ese descenso, reduciendo la velocidad media en un 20% donde se aplican.

Pero más allá del control, lo que se consolida es una percepción distinta del espacio urbano: ya no se trata sólo de multar al infractor, sino de hacer que conducir rápido por la ciudad parezca tan fuera de lugar como fumar dentro de una guardería. Y sí, hacer la ciudad más incómoda, más lenta, más impredecible y menos conveniente para el coche privado no es un error de diseño, sino un objetivo deliberado. Solo cuando el automóvil pierde su predominio natural, se abren paso alternativas más saludables, sostenibles y equitativas.

La medida, en cualquier caso, no está exenta de sombras. Una de las más comentadas es el efecto paradójico que ha tenido sobre la percepción del tráfico: al obligar a los coches a circular más despacio, se ha hecho mucho más evidente la presencia de vehículos que claramente no respetan los límites, como las bicicletas eléctricas de alta velocidad, las llamadas fat bikes y otros modelos de e-bikes rápidos, muchos de los cuales no están regulados o circulan sin control técnico alguno, superan ampliamente los 30 kmh sin apenas consecuencias. El resultado es una sensación de injusticia: el conductor que se ve obligado a ir despacio se ve adelantado constantemente por ciclistas que parecen inmunes a la normativa, generando frustración y desafección hacia la medida. Este problema no sólo erosiona la legitimidad del límite de velocidad, sino que revela una laguna normativa urgente: una ciudad no puede aspirar a calmar el tráfico si tolera la anarquía en los medios de transporte alternativos.

Tampoco se ha observado, al menos por el momento, una reducción significativa en los volúmenes totales de tráfico. Contra lo que cabría esperar, el número de desplazamientos en coche no ha disminuido, ni se ha detectado un uso más intensivo del transporte público. Este dato obliga a una reflexión más profunda: ¿es suficiente una medida aislada como la reducción de velocidad para inducir un cambio modal real? Probablemente no. Para que el coche deje de ser la opción por defecto para mucha gente, hacen falta políticas integradas: restricciones de acceso, peajes urbanos, redes ciclistas coherentes, incentivos al transporte colectivo, eliminación del aparcamiento en superficie… En otras palabras: el límite de 30 kmh es un excelente comienzo, pero por sí solo no es palanca suficiente para desencadenar una transformación estructural completa.

Los datos, en cualquier caso, son contundentes: en Amsterdam, los accidentes con heridos descendieron un 11%, los choques con tranvías y autobuses bajaron de 58 a 44, incluso considerando que estos vehículos mantienen el límite anterior de 50 kmh en carriles separados. Los niveles de ruido han descendido en una media de 1.5 decibelios, y lo más revelador es que incluso en calles donde no se cambió el límite, la velocidad media y los accidentes también han disminuido, apuntando a un efecto de calma generalizada. Ni siquiera se han detectado aumentos en los tiempos de respuesta de los servicios de emergencia, una de las críticas habituales al principio. Y mientras al principio solo una minoría apoyaba la medida, ahora un 60% de los ciudadanos se declara favorable, con picos del 75% entre quienes no poseen coche.

Pero lo más interesante no es sólo lo que ha ocurrido en Amsterdam. Lo importante es que, además, no es un caso aislado. En Europa, la tendencia a reducir la velocidad urbana gana cada vez más terreno. París, Lyon, Grenoble, Bruselas, Helsinki y casi toda España han implantado las llamadas zonas 30 con resultados similares: menos siniestros, menos fallecidos, menos contaminación acústica y del aire. En España, desde que en 2021 se adoptó el límite de 30 kmh en calles de un solo carril por sentido, las muertes en ciudad cayeron un 14%. En Lyon, los accidentes bajaron un 22% y los ingresos hospitalarios por lesiones de tráfico un 40%. En Bruselas, la reducción de velocidad se tradujo en menos atropellos graves y en una sensación de mayor seguridad entre ciclistas y peatones. Y en Helsinki, tras dos décadas de políticas similares, el centro de la ciudad ha logrado reducir en un 42% las lesiones relacionadas con el tráfico. Incluso algunas ciudades indias se apuntan a la medida. Ninguna de estas ciudades ha revertido su decisión. Ninguna se arrepiente.

¿Significa esto que la velocidad es el principal enemigo de la vida urbana? En parte sí, aunque de forma más precisa, lo que resulta incompatible con la ciudad moderna no es sólo la velocidad, sino el uso indiscriminado del automóvil privado como modo dominante de transporte. Limitar la velocidad no sólo reduce la gravedad de los accidentes: también modifica el comportamiento del conductor, refuerza la convivencia con modos de transporte más sostenibles y, sobre todo, transforma la percepción de la calle como espacio común. Una calle a 30 kmh es una calle más silenciosa, más humana, menos hostil. Un entorno donde el peatón y el ciclista sienten que tienen derecho a estar ahí, dejan de verse como intrusos en una especie de autopista urbana.

Por supuesto, estas medidas no están exentas de oposición. En Bolonia, la primera ciudad italiana en la que se implantó el límite en enero de 2024, las protestas no tardaron en llegar. En Australia, propuestas similares han desatado feroces debates mediáticos. Los argumentos suelen ser los mismos: que se trata de una imposición ideológica, que perjudica al comercio, que ralentiza la vida urbana, que genera atascos. Pero cuando se miden los resultados con seriedad, esas críticas se diluyen. El tráfico no se detiene, simplemente se hace más razonable. El comercio no desaparece, sino que se beneficia de un entorno más habitable. El espacio público deja de ser un lugar de paso veloz y se convierte en un lugar donde estar.

Reducir la velocidad en las ciudades no lo resuelve todo. No sustituye a políticas de urbanismo táctico, ni a la inversión en transporte público, ni a la expansión de la bicicleta como medio real de transporte. Pero es una pieza esencial del puzzle urbanístico. Una medida que, cuando se acompaña de una comunicación transparente, de una implementación coherente y de una evaluación rigurosa, demuestra que el futuro de la ciudad no está en correr más, sino en vivir mejor.

Los datos están ahí. La pregunta no es si otras ciudades seguirán el ejemplo de Amsterdam, porque obviamente ya lo están haciendo y está siendo para bien. La verdadera cuestión es por qué tardamos tanto en entender que ir más despacio puede ser la forma más inteligente de avanzar.