De red social a megáfono personal: la querella francesa contra X

La Fiscalía de París acaba de abrir una investigación penal contra X por «manipulación algorítmica con fines de injerencia extranjera» y extracción fraudulenta de datos.

Entre las primeras diligencias figura el requerimiento de entregar el código de recomendación y datos de tráfico en tiempo real. La empresa se ha negado alegando que la causa está «políticamente motivada» y que incluso se la investiga bajo legislación contra el crimen organizado, lo que permitiría intervenir comunicaciones de sus empleados.

El detonante fue la denuncia del diputado Éric Bothorel, que reprocha a X haber amplificado contenidos de la ultraderecha, incluido el partido alemán AfD, y de haber degradado deliberadamente mensajes considerados progresistas. La investigación francesa se superpone a un procedimiento de la Comisión Europea en el marco de la Digital Services Act, cuyo dictamen preliminar se espera para septiembre.

La ofensiva gala no es un caso aislado. En septiembre de 2024, el Supremo brasileño llegó a bloquear X cuando Elon Musk desobedeció órdenes de moderar cuentas que difundían desinformación, lo que desembocó en un pulso público con el gobierno de Lula da Silva. Un mes después, un estudio universitario detectó que, tras el apoyo explícito de Musk a Donald Trump, la plataforma triplicó la visibilidad de sus propios tweets y la de perfiles republicanos, un cambio a nivel de plataforma llevado a cabo de forma no transparente y que nunca fue explicado a sus usuarios. A finales de 2024, el propio Musk admitió que los tweets con enlaces externos se despriorizan, limitando de facto el acceso a noticias y dirigiendo la atención al contenido interno de X.

Cuando el algoritmo se alinea con la agenda personal de su dueño, la red social deja de ser una infraestructura neutral de conversación para convertirse en un canal editorializado omnipresente, capaz de moldear la esfera pública de países enteros. El problema ya no es la vieja disyuntiva entre moderar o no moderar contenidos, sino la opacidad de un sistema de recomendación que incorpora sesgos deliberados y que se ofrece, además, como servicio global. Para un gobierno, tolerar que una plataforma con semejante efecto de red oriente la conversación política según los intereses particulares (o geopolíticos) de un solo individuo equivale a aceptar el equivalente a un medio de propaganda con una potencia sin precedentes.

Aquí radica la diferencia esencial entre un medio tradicional y una plataforma social: un periódico, una cadena de radio o un canal de televisión declaran abiertamente su línea editorial, su audiencia es finita y su distribución, limitada. Una red social, en cambio, actúa como una infraestructura crítica: agrega millones de discursos ajenos, aplica un ranking algorítmico sin revelar criterios y, sobre todo, retroalimenta la atención de la ciudadanía en tiempo real. Por eso la ley la obliga – y es bueno que así sea – a ser neutral en el transporte de mensajes (como una red eléctrica con la electricidad), y transparente en el funcionamiento de sus «transformadores» algorítmicos.

Regularlas de forma distinta es, por tanto, una exigencia funcional y no ideológica. El marco europeo, con la Digital Services Act y la Digital Markets Act, parte de la premisa de que las grandes plataformas son «guardianes de acceso», y les impone auditorías, acceso a datos para investigadores y un régimen sancionador. Francia va un paso más allá al invocar el código penal cuando la presunta manipulación implica la «alteración de un sistema de datos automatizado» o la «obstaculización de procesos democráticos». Si Musk mantiene a X en rebeldía, la vía penal permitirá embargar servidores, multar a ejecutivos e incluso prohibir temporalmente el servicio en territorio francés.

Frente a ello algunos comentaristas conservadores alegan que cuando X era Twitter ya estaba sesgado (ahora a la derecha, antes a la izquierda) y nunca nadie habló de multarlo. El argumento es completamente falaz: los informes internos sobre la etapa previa mostraban errores de moderación, sí, pero no intervenciones sistémicas dirigidas por la propiedad para amplificar un espectro ideológico concreto. La diferencia es que hoy el dueño modifica la arquitectura técnica para maximizar la visibilidad de sus propias posiciones y de aquellas afines, como ilustra su creciente conversión en «portada mundial de la derecha».

El caso contrario lo hace todavía más claro: una red como Bluesky puede, posiblemente, tener un sesgo hacia la izquierda, pero ese sesgo no está provocado por una editorialización algorítmica, sino por otras circunstancias, como el hecho de que muchos usuarios provengan de una X en la que ya no se sentían cómodos, y que pasan a crear sus contenidos en esa nueva red. Pero mientras Bluesky pueda demostrar que no utiliza herramientas para forzar una editorialización determinada, estará en perfectas condiciones frente a posibles demandas.

La causa francesa es, por tanto, un choque entre un Estado que defiende la integridad de su espacio público digital y un empresario megalomaníaco que trata a la red social como una extensión de su voz, y sin duda, no será el último. Si se confirma la manipulación algorítmica, como no puede ser de otra manera teniendo en cuenta que alcanza incluso a su chatbot, Grok, la lección será inequívoca: convertir una infraestructura de comunicación en un altavoz personal no es solo una mala política empresarial, es también un riesgo democrático que los gobiernos ya no están ni deben estar dispuestos a tolerar.