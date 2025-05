Las cosas que podemos hacer después de muertos

La persona de la imagen es Chris Pelkey, un veterano ex-militar de 37 años muy religioso, que fue asesinado a balazos el 13 de noviembre de 2021 en Chandler (Arizona) tras una discusión de tráfico.

El juicio a su asesino, que fue detenido inmediatamente en el lugar de los hechos, se celebró esta semana, y en el transcurso del mismo, el juez aceptó como impact statement unas declaraciones en vídeo generadas mediante inteligencia artificial en las que el propio Chris, con su voz y su imagen, comparece ante el tribunal y explica que lamenta profundamente las circunstancias y que perdona a su asesino.

Los victim impact statements son declaraciones escritas u orales realizadas como parte del proceso judicial legal, en las que se ofrece a las víctimas de delitos la oportunidad de hablar durante la sentencia de la persona condenada. Se cree que es la primera ocasión en la que la inteligencia artificial ha sido utilizada para recrear la imagen de una víctima de asesinato de manera que pueda participar en el propio juicio.

Más allá del punto morboso de la cuestión, resulta interesante plantearse qué pasa por la cabeza de unos familiares que utilizan vídeos, imágenes y grabaciones de la voz de la víctima para alimentar una inteligencia artificial generativa y crear un vídeo en el que su familiar fallecido se dirige al tribunal, algo que no deja de ser un detalle más dentro de todas las circunstancias de un juicio, pero que seguramente tiene un fuerte componente emotivo a la hora de influenciar a un jurado, que de repente se encuentra con la propia víctima hablándoles directamente.

Obviamente, no hay firma de saber si la víctima diría lo que dice en el vídeo o no, se trata simplemente de lo que sus familiares consideran que diría o quisieran que dijera, pero seguramente será una circunstancia con la que tendremos que convivir cada vez más: personas fallecidas que son recreadas para cualquier circunstancia utilizando materiales audiovisuales que crearon en vida. En algunos casos, será simplemente una manera de tratar de proporcionar algún tipo de consuelo a sus familiares, como en el impresionante «Be right back« de Black Mirror, pero seguramente podemos imaginar usos para otras circunstancias, como en este caso, comparecer en el juicio por el asesinato del que fuiste víctima. Una auténtica comparecencia post-mortem.

¿Qué puede llegar a hacerse tras tu desaparición mediante una inteligencia artificial generativa alimentada con los materiales que creaste en vida? ¿Puedo empezar a plantearme que esta página siga generando mi artículo diario todos los días, aunque yo pueda haber fallecido hace tiempo?