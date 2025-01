¿Qué pasa cuando desaparece una red social?

Un muy buen artículo en The Washington Post, «What happened when other countries banned TikTok«, intenta extrapolar los posibles efectos de la prohibición de TikTok en los Estados Unidos a partir de mañana comparándolo con lo que ocurrió en India en junio de 2020, cuando TikTok y cincuenta y ocho apps chinas más fueron prohibidas en el país a raíz de un incidente fronterizo en Ladakh que se saldó con varios muertos.

Obviamente, el paralelismo no es completo, sobre todo porque India, cuando tomó la decisión de llevar a cabo la prohibición, lo hizo con todos los medios y consecuencias: no solo no se limitó a una aplicación y prohibió la práctica totalidad de las apps procedentes de China como correspondía a una disputa que tenía a ese país como objetivo, sino que además, prohibió también el tráfico a las mismas mediante un bloqueo a nivel de proveedores de acceso.

Estas medidas hicieron que el uso de TikTok y del resto de las apps chinas prohibidas desapareciese de la noche a la mañana. En el caso de TikTok, se desvanecieron para la compañía doscientos millones de usuarios, en el que era su principal mercado a nivel mundial a nivel numérico (a nivel de facturación, los usuarios norteamericanos son mucho más valiosos en facturación publicitaria). Y aunque la prohibición, como era de esperar, supusiese un problema importante para los creadores de contenidos de todo el país que habían logrado hacerse con una audiencia y que lo habían convertido en una forma de vida como influencers haciendo videos cortos, no hubo una protesta popular, porque en muchos sentidos, la prohibición se consideró no solo razonablemente justificada por la mayoría, sino además, refrendada por un fuerte sentimiento popular de nacionalismo. Precisamente por eso, contrariamente a lo ocurrido en los Estados Unidos, ByteDance optó por no disputar judicialmente la prohibición.

La falta de un sustituto claro en el mercado abrió una oportunidad multimillonaria que las alternativas locales y los gigantes tecnológicos estadounidenses se apresuraron a aprovechar: en tres meses, Meta lanzó Instagram Reels y Google lanzó YouTube Shorts, aplicaciones que imitaban claramente, prácticamente clonaba, el funcionamiento de TikTok en apariencia, estilo y formato. De ellas, el ganador absoluto tras cuatro años y medio parece haber sido Reels, que en gran medida ha ocupado el lugar de TikTok en la cultura de Internet y la economía digital de la India, aunque nunca haya logrado capturar el dinamismo y la imaginación de los creadores con el nivel de democratización y alcance en la que logró hacerlo TikTok en su momento. Pero aún así, tras unos pocos años, los analistas locales consideran que India ha dejado atrás TikTok, y que ya nadie piensa en ello o lo recuerda de forma relevante.

Ningún otro país significativo en el mundo ha llevado a cabo un bloqueo tan sistemático y decidido de TikTok como el que puso en práctica India, que alimentado por un sentimiento de nacionalismo y de defensa del país ante la agresión china, sí fue efectivo. En la mayor parte de los otros países que han tomado medidas contra la red social, se ha optado por medidas incompletas, como prohibir su uso únicamente en smartphones oficiales, prohibir su distribución en las plataformas pero no su tráfico, o hacer bloqueos muy limitados en el tiempo. Cuando se hace de forma completa, la medida sí resulta efectiva, y los usuarios, simplemente, tienden a pasar página y olvidar la aplicación. En el resto de los casos, la efectividad de la medida parece simplemente simbólica, y completamente limitada.

Pero sobre todo, para los amigos de los dramas… no pasa nada. Sera por redes sociales, y será por cosas que hacer. Reflexiones aparte sobre lo que implica para las libertades civiles o para determinadas industrias como la discográfica, es perfectamente posible que los usuarios en los Estados Unidos, en caso de que la prohibición realmente se llevase a cabo o llegase a ser realmente efectiva, no echen de menos la app de forma significativa, y simplemente se olviden de ella. ¿Qué pasa de verdad cuando desaparece una red social como TikTok? Nada. Que por mucho que se pueda instrumentalizar para crear inestabilidad, difundir bulos y esparcir noticias falsas, no deja de ser más que lo que es: una profunda trivialidad.

This article is also available in English on my Medium page, «Will Americans really miss TikTok?»