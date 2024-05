La inteligencia artificial actual y el panorama anticompetitivo

Una fantástica entrevista publicada por The Wall Street Journal a la presidenta de la Federal Trade Commission (FTC), Lina Khan, sobre el papel de su agencia y del gobierno en el actual panorama de la inteligencia artificial, señala una serie de áreas en las que la forma de competir de muchas de las compañías implicadas resulta claramente anticompetitiva o refleja indicios de actuación monopolística.

La entrevista completa dura unos veintitrés minutos incluyendo tres preguntas al final, pero vale verdaderamente la pena verla entera. A lo largo de la misma, Khan se despacha a gusto diciendo, por ejemplo, que no se puede permitir un comportamiento de tipo «move fast and break things« mediante el que las compañías se apropian de toda aquella información que consideren interesante para entrenar sus modelos sin pedir ningún tipo de permiso o sin mediar una compensación adecuada, porque esto deja a muchas compañías que han invertido posiblemente mucho para obtener esos datos sin ningún tipo de opciones ante modelos que, en muchos casos, pueden dejarlos fuera del negocio.

Del mismo modo, no se puede permitir que algunas compañías utilicen datos personales o corporativos para entrenar sus modelos o los tomen a través de las consultas a sus algoritmos que llevan a cabo sus usuarios, porque ello puede claramente conllevar una amenaza a la privacidad, al tiempo que no se puede simplemente decir a esos usuarios «si no queréis que tome los datos, no lo utilicéis» por mucho que lo pongan en sus términos de servicio, porque eso los deja fuera de una tecnología con un importante potencial que se ha vuelto prácticamente esencial para muchos. Eso, lógicamente, no supone una libre elección, y como tal, debe ser vista como un comportamiento predatorio.

Igualmente, es muy importante preservar las posibilidades de que exista una dinámica competitiva adecuada no dominada por unas pocas grandes compañías, al tiempo que se posibilita la creación de modelos open source que permitan un acceso más inclusivo a la tecnología.

Para preservar esas dinámicas competitivas y evitar abusos, Khan afirma que la FTC tiene suficientes armas, y que está trabajando actualmente en su aplicación. Sin embargo, no debemos olvidar que existe la terrorífica posibilidad de que el candidato republicano Donald Trump retorne a la Casa Blanca, lo que significaría el cese automático de Lina Khan y su sustitución por alguien que, sin ninguna duda, sería mucho menos beligerante con las grandes corporaciones, lo que podría llevar a que las indudablemente buenas ideas de Khan se convirtiesen, en unos pocos meses, en simple papel mojado.

En cualquier caso, la entrevista en francamente interesante, y nos acerca a la posibilidad de que, en el desarrollo de la inteligencia artificial, no volvamos a cometer los mismos errores y abusos del pasado. Una esperanza que ya veremos hasta qué punto podemos aspirar a mantener.