El cemento y la descarbonización

El hormigón es el material más utilizado en nuestro planeta después del agua, pero el proceso de extracción y de fabricación de su principal componente, el cemento, que requiere temperaturas muy elevadas, es responsable del 7.5% del total de las emisiones de dióxido de carbono originadas por el hombre.

De ahí que la relevancia de un descubrimiento que permita deshacerse del hormigón usado agregándolo a hornos de procesamiento de acero, que por un lado purifique el hierro y que, además, produzca «cemento reactivado» como subproducto, sea verdaderamente elevada. Si además el proceso se lleva a cabo utilizando energía renovable, como ya comienzan a hacer cada vez más compañías metalúrgicas (y si no lo hacen, deberían ser fuertemente gravadas con impuestos), el proceso podría llegar a generar cemento completamente libre de carbono, dando lugar potencialmente a una importante reducción de emisiones.

Básicamente, se trata de triturar el hormigón viejo, separarlo de la arena y la grava que se agregaron durante el proceso de fabricación del hormigón, y calentar el cemento para eliminar el agua, lo que permite formar de nuevo el clinker y reutilizarlo. Si además combinamos esto con el hecho de que los altos hornos de arco eléctrico necesitan, en el proceso de fabricación del acero, de un material «fundente», generalmente cal, utilizado para purificar el acero, todo parece indicar que podemos estar ante un proceso verdaderamente interesante: la sustancia que se agrega como fundente, captura las impurezas, y posteriormente burbujea hacia la superficie y forma una capa protectora que evita que el nuevo acero puro quede expuesto al aire.

Al final de todo el proceso, el fundente utilizado se desecha como subproducto. En el nuevo método diseñado por la Universidad de Cambridge, se sustituye el fundente de cal por pasta de cemento reciclado, y efectivamente, no sólo es capaz de purificar perfectamente el acero, sino que si además tomamos la escoria sobrante y la enfriamos rápidamente en el aire, se convierte en nuevo cemento Portland perfectamente reutilizable. Algunos medios de divulgación han calificado el proceso como «milagroso«.

Siempre he tendido a pensar que la tecnología es la solución a todos los males, sobre todo a aquellos que provocó la propia tecnología. La tecnología, de una u otra manera, es capaz de adaptarse a los contextos: cuando la Humanidad necesitaba desesperadamente energía barata para desarrollarse, surgieron los combustibles fósiles, el motor de combustión interna, y muchas cosas más. Cuando el problema de la Humanidad ya no es la energía, sino las emisiones de gases de efecto invernadero que traían consigo las tecnologías anteriores, estamos generando nuevas formas de obtener energía y otros productos que permiten reducir esas emisiones para acercarnos ya no al llamado net zero, sino llegando al net negative, a una Humanidad capaz de, aunque sea lentamente, intenta revertir y retirar de la atmósfera muchas de las emisiones que generó.

Podemos llamarlo optimismo, pero creo que el mayor problema que tenemos ahora es seguir caminando en la dirección correcta, reforzar los mecanismos de adopción tecnológica, y librarnos del retorno a los métodos antiguos con irresponsables como Donald Trump, cuyo efecto multiplicador dado el tamaño y la importancia del país que volvería a gestionar si es reelegido sería potencialmente devastador. Pero si dejamos que la tecnología proponga soluciones y las adoptamos de forma razonablemente rápida llevados no solo por consideraciones medioambientales, sino de coste y de mercado, podemos plantear algo tan ambicioso y existencial como sobrevivir a la emergencia climática.

This article is also available in English on my Medium page, «Let’s cement the foundations for decarbonization«