¿Hizo bien Alemania en cerrar sus centrales nucleares?

Un muy interesante artículo en The Conversation, «Why Germany ditched nuclear before coal—and why it won’t go back«, proporciona una gran mayoría de los elementos de juicio necesarios para entender la llamada energiewende, la transición energética alemana, incluyendo su decisión de cerrar sus centrales nucleares en 2022, y por qué esa decisión ha resultado ser positiva a todos los efectos.

Mientras muchos escépticos insisten en la falsa idea de que «Alemania quema más carbón por haber cerrado sus centrales nucleares», los datos demuestran que eso no solo es radicalmente falso, sino que además, ha significado un gran estímulo para el desarrollo de las energías renovables: si un mes antes del cierre de las centrales nucleares la distribución de la generación de energía en Alemania era de 53% renovable, 25% carbón, 17% gas y 5% nuclear, en este marzo de 2024 es del 60% renovable, 24% carbón, y 16% gas. Ninguno de los malos pronósticos de los agoreros se ha cumplido. El país utiliza ahora más energía procedente de fuentes renovables, y ha disminuido tanto su uso de carbón como de gas.

Además, esta eliminación de la energía nuclear ha supuesto un elemento adicional que pocos entienden, pero que es enormemente importante: retirar de la subasta una fuente de energía tan extremadamente rígida como la nuclear, que siempre produce lo mismo y que no puede apagarse bajo ningún concepto, proporciona más flexibilidad al sistema y, por tanto, estimula todavía más la inversión en renovables. Esas renovables han pasado de representar tan solo un 6.3% del consumo de energía en el año 2000, a constituir en el conjunto del año 2023 un total del 51.8%.

En ese sentido, el carbón va tendiendo, lógicamente, a reducirse hasta desaparecer debido a sus fuertes emisiones, y el gas se mantiene como una última forma flexible de cubrir los posibles desfases momentáneos de oferta y demanda, un papel que va siendo progresivamente cubierto por crecimiento de las opciones de almacenamiento o por las importaciones de una Escandinavia que, además de un socio fiable y estable, posee cada vez más superávit de energías completamente renovables.

Además, hay un factor muy interesante en el caso de Alemania: una gran parte de la generación de energía renovable está en manos no de las grandes compañías eléctricas, sino de ciudadanos normales y corrientes: en el año 2019, estos poseían el 40,4% de la capacidad total instalada de generación de energía renovable de Alemania, a través de cooperativas comunitarias de energía eólica, instalaciones de biogás en granjas o paneles de generación de energía solar en los tejados de los hogares. A principios de la década de 2010, ese porcentaje era de más del 50%.

No estamos hablando de hipótesis, sino de datos: la transición energética alemana está funcionando bien, está logrando unas reducciones efectivas de emisiones, y lo está haciendo a base de fomentar cada vez más lo que tiene que fomentar, la inversión en renovables tanto a nivel particular como corporativo. Si en lugar de hacerlo así, hubiese prolongado la vida de sus nucleares, esa inversión habría estado severamente castigada por la distorsión de la subasta que introducían la inflexibilidad de las nucleares, y se tardaría mucho más en llegar al objetivo.

Es comprensible que esto pueda no ser intuitivo, y de hecho, hasta un 51.6% de los ciudadanos alemanes opinan aún que el cierre de las centrales nucleares fue prematuro, pero es un error. En muchas ocasiones, cuando hablamos de sistemas complejos como la generación energética, sometida a cuestiones como el nivel de flexibilidad y los sistemas de subasta, lo que la intuición nos dice no es necesariamente lo correcto, y lo que hay que hacer es escuchar a los expertos. Y en el caso de Alemania, por mucho que dijesen los agoreros, los datos indican que, con su política energética, han acertado plenamente.