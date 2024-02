El absurdo derecho a recortar páginas de las hemerotecas ataca de nuevo

Lo avisamos en su momento y he escrito a menudo sobre el tema: inventarse derechos absurdos e inexistentes nunca trae buenas consecuencias.

El llamado «derecho al olvido» es una aberración jurídica que supuestamente consagra el derecho a que se borre (solo para los ciudadanos que estén en Europa y no sepan utilizar una VPN) la información que habla mal de una persona (siempre que no sea famosa), y que autoriza a que se pueda figurativamente andar por toda Europa arrancando páginas de las hemerotecas.

Durante muchos siglos, los ciudadanos que aparecían en las noticias entendían que, una vez publicadas, solo se podía, en caso de ser falsas o erróneas, solicitar una rectificación. A menudo, esas rectificaciones no servían para nada, porque quedaban enterradas entre las noticias del día y lo que el imaginario colectivo recordaba era la noticia original, aunque fuese falsa o errónea. A partir de la llegada de internet, que permite anclar esas rectificaciones a las noticias originales para que sean vistas siempre que se leen estas, los tribunales de justicia de la Unión Europea se inventaron la posibilidad de obligar a los buscadores a que no indexen las noticias que a alguien no le gustan. Como en el mundo físico no se puede, pero aquí sí, vamos a ver qué pasa si lo intentamos. Es decir, si no me sacas por mi lado bueno, pediré a la justicia que obligue al buscador a no indexar tu página.

¿Por qué? Simplemente, «porque se puede». Mientras acudir a todas las hemerotecas y ejemplares antiguos de los diarios para recortar una noticia y eliminarla era físicamente imposible, una serie de jueces que no entienden internet decidieron, a instancias de un tal Mario Costeja, que eso en internet «sí se podía hacer», y sin preocuparse de si hacerlo iba a ser una barbaridad o no, lo convirtieron en ley.

Ahora, Google anuncia que ha dejado de notificar a los propietarios de las páginas de la eliminación de su índice de una noticia, porque aparentemente eso lesiona la privacidad de quien solicitó esa eliminación. La cuestión era evidente: cuando un medio veía que le eliminaban una noticia del índice del buscador, habitualmente, convertía eso mismo en noticia, y volvía a publicar sobre el tema, o generaba un listado con las noticias que habían sufrido esa suerte, que se convertía en una especie de «lista de la vergüenza». Eso, lógicamente, no gustaba a quienes demandaban la eliminación, asi que han protestado contra ello. Es decir, que ahora, además de absurdo e injustificable, el proceso pasa a ser oscuro y carente de transparencia: el buscador te dice que ha eliminado una noticia de tus páginas, pero no te dice cuál.

No me harto de decirlo: EL OLVIDO NO ES UN DERECHO. El olvido es un proceso fisiológico en virtud del cual el cerebro deja de recordar algo, y es algo que sucede involuntariamente. No se puede pretender obligar por ley a alguien, a una persona o a un conjunto de personas a olvidar algo. Ese supuesto «derecho al olvido», simplemente, no existe, es una entelequia creada por la sinrazón de unos jueces irresponsables. Lo único que tendría justificación para paliar los efectos de la publicación de noticias falsas o erróneas sobre una persona sería obligar a publicar un enlace a la rectificación en la misma noticia, algo que en internet puede llevarse a cabo fácilmente, pero nunca eliminarla. La justicia nunca se consigue oscureciendo o dificultando el acceso a la información, y pretender hacerlo así es absurdo. E inventarse derechos absurdos solo termina trayendo consecuencias negativas.

Nos vamos a reír mucho cuando todo en internet esté vinculado a una cadena de bloques… buena suerte eliminando cosas de ella!