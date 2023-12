Menores y redes sociales: solo una prueba más

Raquel Quelart, de La Vanguardia, me llamó para hablar sobre un estudio de Harvard en el que se cifran en miles de millones de dólares los ingresos que las plataformas de social media obtienen de hacer publicidad ultrasegmentada a menores de edad, y hoy publica su cobertura del tema titulada «Los menores, un filón para el negocio online» (pdf).

La evidencia de que las plataformas de redes sociales contravienen todas las regulaciones al respecto y se saltan todas las protecciones a los menores para facturar miles de millones de dólares gracias a patrones de uso compulsivo es simplemente una prueba más del abuso y de la absoluta carencia de principios éticos de estas compañías.

Pero más allá de la protección a los menores, que a pesar de estar plenamente legislada lleva a las compañías a plantearse que prefieren pagar las multas correspondientes a implementar sistemas que eviten ese uso, hablamos de un patrón, el de la publicidad hipersegmentada, que simplemente carece de sentido y que debe ser erradicado lo antes posible. La llegada y popularización de internet permitió que, de la noche a la mañana, las compañías pudieran seguir todo lo que hacemos, espiar todos nuestros movimientos y preferencias, y utilizarlos para tratar de hacernos llegar la publicidad en la que podemos tener más probabilidad de hacer clic. Como bien dice uno de los primeros empleados de Facebook, Jeff Hammerbacher, «las mejores mentes de mi generación están pensando cómo hacer que la gente haga clic en anuncios, y eso apesta«.

“The best minds of my generation are thinking about how to make people click ads. That sucks.”