La vergüenza de la COP28… y la posibilidad de que termine sirviendo para algo

Mi columna en Invertia de esta semana se titula «La COP28 evidencia el desastre climático» (pdf), y trata de recoger lo que está pasando en la COP28 que está teniendo lugar en Dubai, y sus posibles consecuencias de cara al futuro.

La publicación de unas conversaciones privadas del presidente de la COP28, el sultán Al Jaber, que es, además de eso, ministro de industria y tecnología de los Emiratos, CEO de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, y además, un total y absoluto imbécil, demostraron que todas las expectativas situadas en el hecho de que un país dependiente del petróleo organizase una COP eran perfectamente obvias. Una persona como esa, que afirma que «no hay ciencia tras las demandas de eliminación de los combustibles fósiles» y que «eso llevaría al mundo a las cavernas» es un perfecto incompetente e ignorante que no solo no debería nunca estar organizando una cumbre mundial sobre el clima, sino que, además, no debería estar jamás dirigiendo nada, por el bien de aquello que sea lo que dirige.

Sin embargo, las declaraciones en cuestión parecen estar teniendo el efecto contrario: si los que acuden a la cumbre constatan de manera completamente inequívoca que quien les hospeda es un imbécil integral y que pretende que la cumbre no sirva para nada, su reacción es la de reactivar más aún sus demandas, y jugar a torcer la mano de quien plantea una maniobra tan absurdamente obvia. Así que, aunque lo lógico habría sido, probablemente, que la totalidad de las delegaciones se hubiesen levantado de la mesa y se hubieran ido, dejando el prestigio del país hundido en la más honda de las miserias, lo más razonable es, seguramente, quedarse y tratar de extraer todo lo que se pueda de una situación así. En estos momentos, en la redacción del borrador final, está la petición de una reducción a la mitad del uso de petróleo en el año 2030, aún claramente insuficiente, pero que mandaría una clara señal al mundo sobre lo que va a pasar en el futuro.

Existe un acuerdo absolutamente total entre los científicos sobre el hecho de que vivimos una emergencia climática y que, además, esa emergencia está producida por la acción humana al quemar combustibles fósiles. Hacerse trampas al solitario buscando teorías de la conspiración o supuestas listas de científicos, premios Nobel y otras personas irresponsables que no trabajan en climatología es como pretender que somos entrenadores de fútbol cuando lo vemos por televisión: una total estupidez. La ciencia es la ciencia, y la hacen los científicos que trabajan en una disciplina y publican en revistas académicas revisadas por pares. Lo demás, son simplemente opiniones sin valor alguno.

A partir de ahí, si hay algo evidente es que tenemos que restringir lo más rápidamente posible la extracción y el uso de combustibles fósiles. En primer lugar, porque sus efectos están meridianamente claros: un estudio reciente demuestra que simplemente estar sentado en el coche durante un atasco respirando la basura que sale por los tubos de escape genera elevaciones de la presión arterial similares a las que produce una dieta alta en sodio, y que esas elevaciones se prolongan hasta veinticuatro horas, incidiendo gravemente en el riesgo cardiovascular. Si te preguntas por qué los accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares se han convertido en los grandes asesinos de nuestro tiempo, ahora ya sabes cuál es la razón.

En segundo lugar, debemos reducir drásticamente los combustibles fósiles porque podemos: porque las energías renovables son más que suficientes para abastecer todas nuestras necesidades y muchas más, porque los ahorros generados serían considerables, y porque tenemos todos los materiales necesarios para ello. Los que afirman que no hay suficiente litio o tierras raras para llevar a cabo la transición energética están, simplemente, equivocados. Es, una vez más, el fruto del trabajo de los lobbies del petróleo pretendiendo desinformar.

Estamos ante un punto de inflexión importantísimo: a pesar de todos los esfuerzos llevados a cabo para incrementar la dotación de infraestructuras para la producción de energías renovables y del gran ascenso en ventas de los vehículos eléctricos, el uso de combustibles fósiles aún creció en el año 2023, lo que implica que aún no es suficiente. Tenemos necesariamente que terminar con su uso, al tiempo que seguimos incrementando la electrificación. Y sobre todo, marginar a los idiotas que, como el sultán Al Jaber, se dedican a intentar sabotear ese progreso. En todas las cumbres climáticas nos jugamos mucho, pero en esta, precisamente por ser la que ha intentado que nada funcionase poniendo a un imbécil al mando, mucho más.

This article is also available in English on my Medium page, «COP28: sure, it’s a sham, but let’s use that to our advantage«