La responsabilidad de quien vende un producto

Uno de esos casos que seguramente levantarán una cierta polémica: Amazon vende por 33 dólares una cámara espía incrustada en un gancho para colgar toallas, y la anuncia como tal: una cámara espía para baño que no llamará la atención.

Una persona compra el producto, lo instala en su baño y la utiliza para espiar durante meses a una estudiante brasileña menor de edad que tenía hospedada en su casa. La estudiante en cuestión formula una denuncia contra Amazon por vender un producto a sabiendas de que va a ser probablemente utilizado para llevar a cabo grabaciones ilegales en un cuarto de baño, y contrariamente a lo esperado por Amazon, que esperaba ser exonerada por no tener responsabilidad sobre el uso ilegal del producto que vende, consigue que el juez tome la decisión de no admitir la petición de la compañía de desestimar el caso, y lo admite. Ahora, la compañía podría ser condenada por haber vendido ese producto, lo que supone un precedente sumamente interesante.

¿Por qué el juez da la razón a la menor frente a Amazon? Básicamente, porque si anuncias un producto de esa manera, llegando incluso a sugerir su uso en un baño para grabar momentos privados de una persona, no puedes plantear que te ha sorprendido o que no tienes ninguna responsabilidad cuando ese es precisamente el uso que lleva a cabo el comprador del producto. De hecho, podrías estar, incluso, llegando a inducir ese uso.

Según el texto de la demanda, Amazon tiene responsabilidad sobre el uso del producto porque su equipo de seguridad de productos lo inspeccionó y concluyó que no suponía una amenaza para la privacidad, y que «no era un producto que pudiera servir para infringir la privacidad de nadie, ni para grabar subrepticiamente a otros por motivos sexuales, ni para crear o almacenar materiales pornográficos de menores». En qué tipo de uso estaba pensando ese equipo de seguridad de productos cuando lo evaluó, es muy difícil saberlo. Además, la compañía tenía control sobre cómo era mostrado y anunciado el producto, y sobre los algoritmos empleados para promocionar su venta.

Para algunos, esto supone un fuerte varapalo para el sector de cámaras espía, que quedarían de facto convertidas en el equivalente a un producto ilegal de venta no permitida. El caso, M.S. v. Amazon.com, Inc. et al, No. 3:2023cv00046 – Document 24 (S.D.W. Va. 2023) podría, en caso de resultar condenada la compañía, sentar un precedente que afectaría a las ventas de numerosos productos, en función de si la forma de anunciarlos o de venderlos supone algún tipo de sugerencia de su uso. De hecho, las búsquedas de «cámara espía camuflada baño» son fáciles de hacer en Amazon porque el propio autocompletado del campo las sugiere, y ahora muestran productos, incluyendo el objeto de la denuncia, que ya no sugieren su uso en el baño, sino que ofrecen el mismo tipo de cámaras pero orientadas a un uso general, como colgadores para ropa, cargadores de móvil, etc.

Muchas, muchas preguntas. ¿Deben ser ilegales todas las cámaras espía, dado que por su propia definición, se emplean generalmente para captar imágenes de personas que desconocen su existencia y cuya privacidad, por tanto, se ve infringida? ¿Lo serán únicamente cuando se sugiera para ellas un uso vinculado a determinadas habitaciones de la casa, como el baño, en las que se llevan a cabo actos considerados como de naturaleza privada? ¿Tiene Amazon responsabilidad sobre el uso que un tercero hace de los productos que adquiere en la plataforma? ¿La tiene únicamente si la forma de vender esos productos sugiere de alguna manera un uso ilegal? ¿Terminará Amazon perdiendo este caso?