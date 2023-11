La más que previsible debacle de la industria del automóvil tradicional

Mi columna de esta semana en Invertia se titula «Automoción y sinvergüenzas» (pdf), y es una reacción generada por los entresijos de la reciente decisión de la Unión Europea de descafeinar y desnaturalizar completamente la norma Euro 7 de emisiones de automóviles, debido a la presión de los irresponsables lobbies de la automoción tradicional.

Los detalles de esa funesta decisión, en la que los políticos se vendieron por la promesa de unas pocas inversiones en sus territorios y decidieron poner en segundo lugar cuestiones como la salud de sus ciudadanos o el medio ambiente, están recogidos en una reciente investigación de Voxeurop, una cooperativa europea de periodistas dedicados a la investigación, que detalla además el coste que podemos esperar de esa decisión: más de cien mil millones de euros en costes relacionados con la salud pública y el medio ambiente. Semejante decisión debería convertirse en un escándalo tan importante como el dieselgate.

Hace ya demasiado tiempo que el capitalismo neoliberal de la Escuela de Chicago hizo oficial que «todo vale» con tal de ganar dinero unos años más, aunque tengas que matar, envenenar o destrozar un planeta. Pero más allá de la irresponsabilidad que supone que una industria como la del automóvil se dedique a invertir millones de euros en lobbying para que la dejen seguir envenenándonos, algo que dice ya de por sí muy poco de sus directivos y menos aún de nuestros políticos, lo más alucinante es hasta qué punto esta historia representa el declive de esa industria y de las compañías que la integran. La maniobra demuestra la absoluta y patente incapacidad de esas compañías para adaptarse a la transición energética y al desarrollo del vehículo eléctrico, y sus absurdos intentos por prolongar la vida del motor de combustión interna unos pocos años más.

Dicen los directivos de la industria tradicional del automóvil que «el vehículo eléctrico no funciona» o que «el mercado no los quiere». No, por supuesto, el mercado no quiere la basura que intentáis darle, porque no habéis sido capaces de fabricar prácticamente ningún vehículo eléctrico mínimamente reseñable. Ni de diseñarlo, ni de fabricarlo a un precio decente, ni mucho menos de distribuirlo. Una estructura lastrada con el peso del pasado, con gastos descomunales en publicidad (no hay más que abrir un periódico, una revista o poner la tele para comprobarlo) y casi carente de inversión en I+D, que impide a esas compañías ir más allá de simplemente intentar encajar un motor eléctrico donde antes iba uno de combustión interna, sin más adaptación. Ni en desarrollo de interfaz, ni en infraestructuras de recarga, ni en prescindir de la carísima y cada vez más innecesaria red de concesionarios, ni en nada que no sea quejarse y decir «es que no nos compran».

Las pruebas son evidentes: los vehículos eléctricos son ya prácticamente una quinta parte del mercado (o hasta un 37% en mercados más evolucionados y tan cuantitativamente importantes como China) y subiendo a gran velocidad, pero los fabricantes tradicionales únicamente han logrado meter un par de modelos entre los veinte más vendidos a nivel mundial. Los dieciocho restantes son o bien fabricados por Tesla, o por la industria que representa al único país que de verdad, valga la redundancia, se ha puesto las pilas: China. El vehículo más vendido del mundo es eléctrico, el Tesla Model Y, pero la industria tradicional sigue diciendo que «el mercado no los quiere». Patéticos imbéciles. Si la Unión Europea, en lugar de defender ciega y estúpidamente a su inútil industria de automoción imponiendo aranceles a las marcas chinas, se dedicase a obligarlas a cambiar como hizo el gigante asiático, mejor nos iría a todos.

Para liderar la transición al vehículo eléctrico hay que, en primer lugar, librarse de la inercia y de las estructuras obsoletas del vehículo de combustión. Si dejas de vender chatarra que se avería y necesita revisiones cada poco tiempo, lo que hace necesaria una carísima red de concesionarios que se llevan una buena parte del margen, tienes que plantearte qué estructura necesitarás para los nuevos tiempos, esos en los que las interfaces recuerdan cada vez más a un teléfono móvil y menos a la supuesta cabina de un avión. Mientras sigas gastando absurdamente en anuncios «emotivos» vendiendo una marca cuya valor es cada vez menor, no podrás liberar recursos para investigar como tienes que investigar, seguirás comprando procesadores de hace varias generaciones para poner en eso que crees que es simplemente «el sistema de entretenimiento», y no entenderás que el concepto de automóvil ha cambiado. Y que tú no has cambiado con él.

Tan creídos estaban con sus avances en automatización de la cadena de montaje, que no se enteraron cuando los fabricantes de vehículos eléctricos les adelantaron por la derecha y aprendieron a fabricar mejor, con más calidad y más barato que ellos. Tan solo eso debería convencer a los directivos de la industria de la automoción tradicional para retirarse si tienen edad para ello, o para tratar de dedicarse a otra cosa. Si esto sigue así, Tesla y los chinos no van a dejar de esas «ilustres compañías viejunas» ni las migajas. Pero sobre todo, deberían mirarse en el espejo y sentirse asqueados de sí mismos. Asqueados por pretender seguir envenenándonos unos años más en lugar de evolucionar como deberían hacerlo. En un mundo ideal en el que diésemos a las cosas la importancia que realmente tienen, deberían estar en la cárcel.

This article is also available in English on my Medium page, «Why has Brussels capitulated to European carmakers, again?»