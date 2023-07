Las dos caras de India

Morgan Stanley estima que India podría representar en torno al 15% del crecimiento en ingresos y el 20% en número de usuarios de Apple en los próximos cinco años, una previsión que supondría unos 40,000 millones de dólares y que contrasta con unos resultados que habían sido, históricamente, mucho más discretos (unos 6,000 millones y un crecimiento del 5% en los cinco años anteriores).

La percepción de los analistas coincide con las sensaciones que llevo años teniendo como profesor en IE University, una institución en la que el porcentaje de alumnos procedentes de India no ha dejado de crecer de manera muy significativa a lo largo de la última década. El país más poblado del mundo puede tener una renta per capita relativamente baja, un nivel de desempleo juvenil preocupante y una descomunal y constante fuga de talento, pero a pesar de su índice de fertilidad decreciente, su demografía es tan exagerada, que el relativamente pequeño porcentaje de personas que pueden plantearse adquirir aparatos de electrónica de consumo de una marca con precios indudablemente premium, optar por una bicicleta eléctrica o invertir en una educación superior en el extranjero es suficiente como para justificar un interés en ese mercado.

Por otro lado, hablamos, para el mundo occidental, de un socio decididamente mucho más cómodo y menos polémico que China: la democracia india puede tener, como prueba entre otras cosas el número de peticiones de retirada de contenidos en redes sociales, una deriva de control y censura preocupante, pero muy alejada de la distopía en la que se ha convertido una sociedad china en la que nada se mueve sin el control gubernamental.

Hablamos de un país con evidentes problemas, el más preocupante, posiblemente, su vulnerabilidad ante una emergencia climática que amenaza ya no el bienestar, sino directamente la supervivencia de más de mil millones de personas, pero que está generando un desplazamiento de inversiones muy importante: tras conseguir la liberalización de algunos aspectos de la legislación laboral en el país, Apple y Foxconn han comenzado a desplazar varias de las fábricas que tenían en China a India, hasta el punto de que los smartphones se han convertido en una de las cinco exportaciones más importantes del país.

Por otro lado, la amenaza climática ha llevado al gobierno del país a reaccionar, congelando sus planes para la construcción de nuevas centrales de carbón y apostando por el despliegue de unas energías renovables y baterías que además se adecúan muy bien a las necesidades de sus zonas rurales, y por planes para el desarrollo de una industria de producción de hidrógeno verde. Además, el país ha descubierto grandes depósitos de litio que lo convierten en uno de los líderes mundiales en reservas de este codiciado elemento, con 5.9 millones de toneladas en el estado de Jammu y Cachemira.

Un mercado, por tanto, con dos caras: problemas de diversos tipos con una democracia cuya calidad se estima en torno al 7 y una vulnerabilidad muy elevada a la emergencia climática, pero oportunidades descomunales con un porcentaje creciente de la población cada vez más susceptible de entrar en mercados de todo tipo. Para muchas compañías, lo que antes parecía una locura, dirigirse con sus productos a un país que respondía al cliché de muy pobre, es ahora una realidad que permite resultados muy esperanzadores.

This post is also available in English on my Medium page, «India has problems, but its allure grows for western investors»