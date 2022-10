Entendiendo la magnitud de la deuda climática

Mi columna en Invertia de esta semana se titula «El acuciante problema de la deuda climática» (pdf), y trata de explicar, al hilo de las catastróficas inundaciones de este año en Pakistán, completamente relacionadas con una emergencia climática que ha incrementado el volumen de las precipitaciones en un 50%, el concepto de deuda climática, que ya había sido, de hecho, comentado en medios por el ministro de finanzas del país.

¿Qué es la deuda climática? La que se deriva del hecho de que los países que están asumiendo los mayores problemas derivados de la emergencia climática sean precisamente países que no han prácticamente contribuido a provocarla. Un problema provocado fundamentalmente por el desarrollo de una serie de países, obtenido gracias al uso de combustibles fósiles durante muchas décadas, que se manifiesta, en general, no tanto en esos mismos países, sino en otros que han contribuido muy poco a esas emisiones. Mientras la inmensa mayoría de las emisiones se produjeron y se producen aún en países desarrollados, los efectos de la mayoría de las catástrofes climáticas, cada vez más frecuentes y más intensas, tiende a tener lugar en países en vías de desarrollo, que además, no son capaces de prepararse adecuadamente por tener pocos recursos para dedicar a ello.

¿Qué pasa cuando ignoramos la deuda climática y simplemente seguimos actuando como hemos hecho hasta ahora? ¿O cuando incluso, en el colmo de la desfachatez, pretendemos exigir a esos países que reduzcan ahora sus emisiones, mientras el mundo desarrollado mantiene los niveles de las suyas? Lógicamente, lo único que puede pasar: ahora, veinte países con alto riesgo derivado de la emergencia climática se plantean suspender el pago de su deuda externa, un total de 685,000 millones de dólares, y dedicar esos importes a prepararse para los cada vez más frecuentes desastres que se avecinan. Una medida lógica si pensamos que hablamos de países que gastan, como media, cinco veces más en los pagos de su deuda externa que en la preparación o mitigación de la crisis climática.

¿Qué pueden hacer países que ven a su población experimentar terribles desastres – las inundaciones de Pakistán han provocado miles de muertos y el desplazamiento de treinta y tres millones de personas, uno de cada siete habitantes del país – o que se plantean incluso dejar de existir, ante un problema como este? ¿Qué puede hacer Maldivas, un país cuya altura media sobre el nivel del mar es de 1.5 metros? ¿Y otros en los que el incremento de la temperatura media amenaza con provocar que, simplemente, no se pueda vivir en ellos? Ese tipo de escenarios distópicos están ya aquí, y los estamos viendo, como si fuera una siniestra lotería que puede tocar en cualquier momento.

La emergencia climática es un problema tecnológico, y sabemos que no solo puede mitigarse, sino que además, si lo hiciésemos, podríamos generar grandes ahorros. En su lugar, preferimos seguir funcionando como hemos funcionado hasta ahora, y ponernos plazos que sabemos que no vamos a cumplir, o que modificamos cuando surge una situación imprevista como una guerra, como si pudiéramos permitirnos el lujo de aplazar el problema más grande que la humanidad ha tenido en toda su historia. Cuando llegue una crisis de deuda, echaremos la culpa a la pandemia, a la guerra, o simplemente plantearemos soluciones coyunturales de reestructuración de la deuda de las naciones vulnerables.

Las soluciones a la emergencia climática nunca funcionarán si se dejan en manos de los intereses de cada país. Tomar decisiones conjuntas, supervisadas por una autoridad común, es indispensable si queremos evitar que el problema se convierta en insostenible. Que determinados países, ante un problema que no han contribuido a crear pero que sufren en toda su intensidad, rompan la baraja y provoquen una crisis de deuda de proporciones descomunales no es algo implanteable: de hecho, sabiendo lo que sabemos, lo extraño es que no haya ocurrido antes.