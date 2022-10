Starlink y el acceso a internet en aviones

Como usuario habitual del acceso a internet que proporcionan algunas aerolíneas durante sus vuelos, en prácticamente todas las ocasiones que he intentado utilizarlo me he encontrado con las mismas características: muy limitado en prestaciones, y caro, muy caro. Mientras algunas aerolíneas optan por incluirlo en el precio del billete, particularmente cuando vuelas con tarifas premium, otras lo cobran a través de una página que proporciona acceso a una cantidad de datos determinada, que siempre, invariablemente, se quedan cortos.

Debido a mi trabajo, en vuelos largos me he visto obligado a hacer todo tipo de cosas: desde moderar foros en sesiones online, hasta escribir y enviar algún artículo, y la experiencia nunca ha sido buena. Por eso, cuando he visto a una compañía como Starlink, propiedad de SpaceX, lanzarse a ofrecer un producto especializado para ofrecer acceso a internet en aviones, me ha parecido una muy buena noticia: debido a los fuertes controles y restricciones que tiene cualquier tipo de dispositivo que sea equipado en un avión, el acceso a internet durante el vuelo es un negocio restringido a muy pocos proveedores, lo que explica su actual situación. La oferta de Starlink puede considerarse prácticamente como una disrupción para este mercado.

¿Cuánto cambia un mercado cuando surge un nuevo competidor que puede, gracias a su propia infraestructura, ofrecer un servicio superior? Mientras el acceso a internet en aviones era un producto básico, muy limitado en su ancho de banda y válido casi únicamente para algo puntual, Starlink promete un caudal de 350mbps y 20 milisegundos de latencia – ya veremos cómo funciona cuando se reparta entre todos los pasajeros – y un acceso que dicen será prácticamente igual al que podrías disfrutar en tu casa, suficiente para hacer videollamadas, jugar a videojuegos que requieran poca latencia o utilizar VPNs corporativas. Hasta ahora, los proveedores habituales de este tipo de servicios ofrecían un máximo de unos 100Mbps por aeronave, y con una calidad de acceso bastante irregular.

El coste del servicio para las aerolíneas, que en el mejor estilo Musk tendrían que hacer una reserva de 5,000 dólares para un servicio que comenzará a ofrecerse en el 2023, sería de entre $12,500 y $25,000 al mes, tras instalar un equipamiento ya aprobado por la FAA para algunas aeronaves que cuesta $150,000 más la instalación. Aunque el precio puede parecer elevado, es más bajo que lo que las aerolíneas pagaban actualmente a sus proveedores por un acceso de una calidad muy inferior, lo que probablemente redunde en una adopción elevada. La razón para la ventaja competitiva de Starlink es evidente: una constelación de satélites propia, en continuo crecimiento gracias a los constantes lanzamientos de SpaceX (que llenan su capacidad ociosa con sus propios satélites) y con la posibilidad de proporcionar acceso en todo momento, incluido el tiempo que la aeronave permanece en tierra, bien parada en la pista o desplazándose en ella, siempre que haya línea de visión entre la aeronave y el cielo abierto.

¿Cómo se puede competir con un servicio que una compañía ha montado con la capacidad ociosa de otra, y que por tanto, se ha alimentado prácticamente de costes marginales? Si sabes que la competitividad de tu compañía principal, SpaceX, depende de unas economías de escala que solo se pueden alcanzar con un número de lanzamientos elevados, plantear una segunda compañía que se utiliza para rellenar la capacidad ociosa en los lanzamientos en los que no tengas clientes suficientes como para ocupar la totalidad del cohete es una idea sencillamente brillante, que ejemplifica muy bien la obsesión de Musk con unas economías de escala que, cuando se capitalizan de la forma adecuada, ofrecen ventajas que evolucionan de manera creciente.

Ahora, tendremos en los aviones una calidad de acceso a internet mucho mejor, algo que puede parecer uno de esos «problemas del primer mundo», pero que cuando dependes de ese acceso para muchas cosas y estás acostumbrado, en tu vida cotidiana, a tenerlas disponibles, es como tal un gran avance. Algunas aerolíneas, como Hawaiian Airlines ya han anunciado que ofrecerán el servicio de forma gratuita a sus pasajeros.

De nuevo, una lección de estrategia y de visión empresarial.