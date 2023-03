El atractivo del fediverso

Como proyecto de red social descentralizada, Mastodon lleva existiendo desde octubre de 2016, año del que data mi primera cuenta ahí. Sin embargo, el impulso más importante lo recibió a partir de la toma de control de Twitter por parte de Elon Musk, que generó una enorme reacción de huída que llevó a Mastodon a alcanzar el millón de usuarios mensuales activos a principios de noviembre y los más de dos millones a mediados de diciembre.

Estamos ante el crecimiento del llamado fediverso, un conjunto de nodos federados entre sí que pretende llevar la descentralización a las redes sociales: cada servidor pone sus reglas, y todos ellos permiten el intercambio de información entre sí, al margen de las grandes compañías que dominaban hasta el momento el panorama de la web social.

Si lees que, tras el furor inicial, los usuarios están abandonando Mastodos o el fediverso, ponlo en duda: probablemente se trate de periodistas demasiado vagos como para hacer bien su trabajo. La realidad es que los números de Mastodon siguen subiendo, que la conversación se va haciendo más interesante, y que la configuración, aunque con sus evidentes vulnerabilidades y objeciones, empieza a parecer algo mucho más ambicioso que un simple reemplazo para Twitter, que aparentemente era la idea inicial.

Lo interesante de Mastodon y de su red de servidores federados es la constelación de movimientos que comienzan a surgir a su alrededor: primero fue Medium, fundada originalmente por un co-fundador de Twitter como Ev Williams, la que ofreció, en un movimiento muy interesante, cuentas de Mastodon a sus autores más relevantes, para reforzar la idea de conversación en torno a sus artículos. Después, Meta ha anunciado un diseño de red social llamada P92 y creada a imagen de Twitter, pero que incorpora la característica fundamental de descentralización de Mastodon y que, de hecho, se interconectaría con ActivityPub, el protocolo descentralizado de actualización del fediverso.

En medio, el proyecto de Twitter descentralizado de Jack Dorsey, Bluesky, que ya aparece en la app store aunque aún en beta cerrada, y una serie de aplicaciones basadas de alguna manera en esa idea de servidores federados descentralizados como Damus, de la que hablamos recientemente. Y ahora, para terminar de confirmar el interés que genera el formato, Automattic, la creadora de WordPress – que supone ya el 43.2% de toda la web, el 30% de los diez millones de páginas más importantes y el 14.73% de los cien sitios más grandes de internet – acaba de confirmar la adquisición del ActivityPub plugin y la incorporación de su desarrollador, un plugin de WordPress destinado precisamente a integrar las páginas creadas con el software de la compañía en el fediverso y a que sus creadores puedan alcanzar lectores en ese entorno.

La atracción del fediverso como modelo parece confirmarse cada vez más, y podría marcar una evolución en la web tal y como la conocemos. Un modelo indudablemente interesante aunque con posibles limitaciones derivadas precisamente de su formato federado, pero que podría terminar convenciendo a muchos como una forma de salir de un escenario dominado por grandes compañías que ya conocemos demasiado. Muy posiblemente, una de las partes que terminarán configurando el futuro de la web.

This article is also available in English on my Medium page, «How the fediverse could shape the future of the web»